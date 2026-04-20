Premium|India national security challenges : पाकिस्तानचे वाढते भूराजकीय महत्त्व, पश्चिम आशियातील अस्थिरता आणि भारतावरील दहशतवादी धोके

गेल्या काही वर्षांत भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि अंतर्गत सुरक्षेसमोर विविध प्रकाराची आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांचा यशस्वी प्रतिकार करण्याची क्षमता भारतीय व्यवस्थेमध्ये नक्कीच आहे. भारतातील नागरी लोकसंख्या अधिकाधिक प्रमाणात या नव्या स्वरूपाच्या आव्हानांनी प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने नुकतेच राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. परंतु, भारताचे दहशतवादविरोधी धोरण आता नागरिकांनाही प्रशिक्षित केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. भारतीय संघराज्याचा अविभाज्य भाग असलेल्या जम्मू-काश्मीरमधील पहलगाम येथे दहशतवाद्यांनी केलेल्या भीषण हल्ल्याला आता एक वर्ष पूर्ण होत आहे. या वर्षभरात जागतिक भूराजकीय परिस्थिती निव्वळ बदललीच आहे असे नव्हे; तर ती आणखी अस्थिर झाली आहे. भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेपुढील आव्हाने या कालावधीत अधिक जटिल आणि गंभीर झाली आहेत. त्यामुळे पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारतीय सुरक्षेस निरंतर प्रभावित करणाऱ्या आव्हानांचे विश्लेषण होणे आवश्यक दी रेझिस्टन्स फ्रंट या दहशतवादी संघटनेने पहलगाम येथील हल्ला घडविला. लष्कर-ए-तैयबा या पाकिस्तानस्थित दहशतवादी संघटनेशी संलग्न असलेली ही संघटना आहे. जम्मू-काश्मीरमधील बिगरस्थानिक लोकांच्या विरोधात हा दहशतवादी हल्ला घडविल्याचे टीआरएफने जाहीर केले होते. या दहशतवादी हल्ल्यात २६जणांना ठार करण्यात आले. यावेळी दहशतवाद्यांनी पर्यटकांना धर्म विचारून हिंदू पर्यटकांना अत्यंत क्रूरपणे ठार केले. यामध्ये काही नवविवाहित पुरुषांचाही समावेश होता. या पर्यटकांना त्यांच्या त्यांच्या कुटुबीयांसमोर पॉइंट ब्लॅंक रेंजवरून ठार करण्यात आले. या हल्ल्यानंतर भारताने राबविलेल्या 'ऑपरेशन सिंदूर'अंतर्गत पाकिस्तानमधील दहशतवादी तळांवर भारतीय सैन्याने जोरदार हल्ले केले. या युद्धाची व्याप्ती अर्थातच मोठी होती. याबरोबरच, भारताने राबवलेल्या देशांतर्गत 'ऑपरेशन महादेव'अंतर्गत पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला घडविलेल्या दहशतवाद्यांना ठार करण्यात आले.पहलगाम हल्ल्याचे अनेक दूरगामी परिणाम झाले आहेत. त्यांचा भारताच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशी संबंध आहेच; शिवाय भारतीय पराराष्ट्र धोरणापुढेही या हल्यानंतर काही नवे प्रश्न उभे राहिले आहेत. भारत-पाकिस्तान युद्धानंतर थोड्याच कालावधीत पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख जनरल मुनीर यांचे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी व्हाइट हाऊसमध्ये जंगी स्वागत केले. याबरोबरच, इराण व अमेरिकेमधीलही नुकतेच झालेले युद्ध थांबवून यशस्वी शिष्टाई घडवून आणल्याबद्दल ट्रम्प यांनी मुनीर यांच्यावर स्तुतीसुमने उधळली आहेत. तेव्हा पहलगाम हल्ला आणि त्यानंतरच्या बदलत्या भूराजकीय परिस्थितीच्या पार्श्वभूमीवर जनरल मुनीर आणि पर्यायाने पाकिस्तानचे पुन्हा एकदा वाढू लागलेले सामरिक महत्त्व भारतीय दृष्टिकोनातून आव्हानात्मक ठरण्याची शक्यता आहे. जागतिक दहशतवादाचा पुरस्कर्ता देश म्हणून पाकिस्तानचे दुटप्पी रूप उघडे करून आंतरराष्ट्रीय पातळीवर या देशाला एकाकी पाडणे अथवा किमान त्यांचे उपद्रवमूल्य कमी करणे, हे भारतीय परराष्ट्र धोरणाचे एक अत्यंत महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. या संदर्भातील भारतीय व्यूहरचनेस २०२३पर्यंत यश येताना दिसत होते. मात्र आता २०२३मधील हमासचा इस्राईलवरील हल्ला आणि त्यानंतर पश्चिम आशियात पेटलेल्या युद्धाच्या वडवानलाचा फायदा गेल्या दोन वर्षांत पाकिस्तानला होताना दिसतो आहे. या युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पाकिस्तानला मुख्यत: दोन फायदे झाले आहेत. त्यातील पहिला फायदा म्हणजे गेल्या काही वर्षांत पाकिस्तानचे भूराजकीय मूल्य पुन्हा एकदा वाढू लागले आहे. यास पश्चिम आशियातील नेतृत्वबदलाची पार्श्वभूमी आहे. पश्चिम आशियातील ज्यू-अरब संघर्षाचे व्यवस्थापन, रशियासहित इतर कोणत्याही देशास पश्चिम आशियातील भूराजकीय घडामोडींमध्ये स्वतःचे महत्त्व वाढू न देणे आणि तेल व त्या अनुषंगाने जागतिक अर्थव्यवस्थेवर डॉलर व अन्य माध्यमांमधून प्रभुत्व कायम ठेवणे, ही अमेरिकेच्या पश्चिम आशियाविषयक धोरणाची काही महत्त्वाची उद्दिष्टे होती. परंतु गेल्या काही वर्षांत या पारंपरिक राजकीय व्यवस्थेस मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. हमासच्या हल्ल्यानंतर इस्राईलने पॅलेस्टाइनमध्ये सुरू केलेल्या हल्ल्यांचा व त्यामध्ये होत असलेल्या मनुष्यहानीचा अमेरिका वगळता इतर बहुसंख्य नाटो देशांनीही निषेध केला आहे. मात्र यानंतरही इस्राईलला फारसा फरक पडलेला नाही. किंबहुना हमासच्या हल्ल्यानंतर पश्चिम आशियातील राजकारण आता निर्णायक वळणावर येऊन ठेपल्याची लक्षणे आहेत. इस्राईलच्या या अप्रतिहत युद्धखोरीस अमेरिकेला नियंत्रित करता आलेले नाही. याउलट ट्रम्प यांच्या माध्यमांमधून इस्राईलला अमेरिकेने अधिक प्रोत्साहन दिल्याचेच दिसून आले. या सर्व घडामोडी पश्चिम आशियासंदर्भातील अमेरिकेचे परराष्ट्र धोरण मोठ्या बदलांतून जात असल्याच्याच निदर्शक आहेत. या पार्श्वभूमीवर, पाकिस्तानची सौदी अरेबिया व इतर आखाती देशांशी जवळीक पुन्हा एकदा वाढू लागली आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तानमध्ये गेल्या काही महिन्यांपूर्वीच संरक्षणविषयक करार झाला असून, त्यामधून पाकिस्तानला पुन्हा एकदा आखाती देशांच्या परराष्ट्र व्यवहारामध्ये महत्त्व मिळू लागल्याची बाब अधोरेखित झाली आहे. या करारान्वये पाकिस्तानला भरभक्कम अर्थसाहाय्य मिळण्याच्या शक्यतेबरोबरच जागतिक पातळीवर आपले उपद्रव मूल्य अधिक वाढविण्याची संधीही मिळणार आहे. पश्चिम आशियातील या इस्राईलविरोधी युद्धजन्य परिस्थितीमुळे पाकिस्तानला आणखी एक फायदा झाला आहे. तो म्हणजे सध्याच्या या परिस्थितीमध्ये इराण वा सौदी अरेबिया अशी तारेवरची कसरत करण्याची गरज पाकिस्तानी नेतृत्वास फारशी राहिलेली नाही. सौदी अरेबियाबरोबरील मोठ्या करारानंतर नुकत्याच झालेल्या इराण-अमेरिका शस्त्रसंधीसंदर्भात महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावल्याबद्दल दोन्ही देशांच्या नेतृत्वाने पाकिस्तानचे आभार मानले आहेत. या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानची भाषाही आता बदलू लागल्याचेही आता दिसत आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी नुकतेच भारत आणि इस्राईल हे मुस्लिम जगताचे खरे आणि कायमस्वरूपी शत्रू असल्याचे विधान केले आहे. स्वतःच्या राष्ट्रीय हितासाठी इस्लामचा शस्त्रासारखा वापर करण्याची पाकिस्तानची पारंपरिक नीती आहे. या नीतीस पोषक अशी भूराजकीय परिस्थिती सध्या पुन्हा एकदा निर्माण झाली आहे. जागतिक पातळीवर भारतावर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न आणि त्याचवेळी भारतामध्ये धार्मिक ध्रुवीकरणास उत्तेजन, असे दुहेरी प्रयत्न पाकिस्तानकडून या पार्श्वभूमीवर होताना दिसत आहेत. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला याच धोरणाचा परिपाक म्हणावा लागेल. पश्चिम आशियातील देशांबरोबर गेल्या काही दशकांत भारताने आर्थिक व राजकीय स्तरावर सुदृढ संबंध प्रस्थापित केले आहेत. या भागामधील युद्धाच्या भडक्यानंतरही भारतीय हितसंबंधांना थेट धोका निर्माण झालेला नाही. पश्चिम आशियात सुमारे ९० लाख भारतीय काम करतात, त्यांचे भारतीय अर्थव्यवस्थेमधील योगदानही अत्यंत भरीव आहे. मात्र ही परिस्थिती अनेक घटकांमुळे भविष्यात बदलू शकते. तेव्हा या सर्व भूराजकीय परिस्थितीचे यथायोग्य आकलन करून भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षेवर त्याचा नकारात्मक परिणाम घडू न देण्याचे आव्हान भारतीय नेतृत्वास पेलावे लागणार आहे.पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्याचा देशांतर्गत सुरक्षेवरही दूरगामी परिणाम झाला आहे. २००८मधील मुंबईतील भीषण दहशतवादी हल्ला वगळता पहलगाम हल्ल्याची तीव्रता गेल्या सुमारे दोन दशकांतील इतर कुठल्याही दहशतवादी हल्ल्यापेक्षा अधिक आहे. जम्मू-काश्मीरमधील कलम ३७० प्रभावहीन केल्यानंतर पुढील काही वर्षांत या राज्यात शांतता व सुव्यवस्था नांदू शकेल, हा सरकारी यंत्रणा वा शीर्षस्थ नेतृत्वाचा आशावाद पहलगाम येथील या दहशतवादी हल्ल्याने अक्षरशः धुळीस मिळवला आहे. काश्मीरमधील आव्हान अजूनही तितकेच जटिल व धोकादायक असल्याची जाणीव या हल्ल्याने करून दिली आहे. आज एक वर्षानंतरही परिस्थिती फारशी बदललेली नाही. या हल्ल्यात दहशतवाद्यांनी अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा वापर केला. या हल्ल्यामधून निव्वळ दहशतवाद्यांची तयारीच दिसून आली असे नव्हे; तर दहशतवादाच्या बदलत्या स्वरूपाचीही चुणूक यामधून दिसून आली. दहशतवादाचे भविष्यकालीन प्रारूप अधिक धोकादायक आणि प्रखर सुरक्षाविषयक आव्हान निर्माण करणारे असू शकेल..पहलगाम अर्थातच भारत-पाकिस्तान सीमारेषेलगतचा भाग आहे. यामुळे येथे अशा स्वरूपाचा हल्ला घडविणे दहशतवाद्यांना सोयीचे होते. परंतु, याचा अर्थ भारताच्या इतर भागांत अशा स्वरूपाचा हल्ला घडविला जाऊ शकत नाही, या भ्रमात राहण्याचे कारण नाही. किंबहुना पहलगामचा हाच धडा म्हणावा लागेल. पहलगामच्या हल्ल्यानंतर दहशतवाद्यांनी एका विशिष्ट प्रकाराची ‘मोडस ऑपरँडी’ राबविल्याचे दिसून आले. असा हल्ला केवळ काश्मीरमध्येच होईल असे नाही, उद्या पुण्यातही घडविला जाऊ शकतो. पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ला केल्यानंतर पळून जाऊ शकले; भारताच्या इतर भागांमधील हल्ला कदाचित आत्मघातकी स्वरूपाचा असू शकेल, इतकाच फरक त्यामध्ये असू शकेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये नागरी लोकसंख्येस वेठीस धरून दहशतवादी हल्ले घडविण्याचे तंत्र बलिष्ठ झाल्याचे दिसून आले. ‘अर्बन वॉरफेअर’चा हा प्रकार भारतात हल्ले घडविण्यासाठी जिहादी दहशतवाद्यांना अत्यंत सोयीचा आहे. या युद्धतंत्राचे अनेक फायदे आहेत. सर्वप्रथम म्हणजे अशा युद्धावेळी शत्रू नेमका ओळखणे सुरक्षा यंत्रणांना जवळपास अशक्य असते. याचे कारण म्हणजे अर्थातच शत्रू त्या देशाच्या लोकसंख्येमध्येच मिसळून राहतो. अशा वेळी जोपर्यंत शत्रू प्रत्यक्ष हल्ला घडवित नाही, तोपर्यंत त्याला शोधण्यासाठी दहशतवादविरोधी यंत्रणेस प्रचंड मोठ्या स्तरावर शोधमोहीम राबवावी लागेल. यामध्ये स्थानिक स्तरावरील गोपनीय माहिती सातत्याने मिळविणे अत्यावश्यक आहे. ही सर्व पद्धत दहशतवाद्यांना सोयीची ठरते. याचे एक कारण म्हणजे ज्या समुदायाचा आश्रय दहशतवाद्यांनी घेतलेला आहे, त्या समुदायामध्ये हळूहळू पोलिस वा इतर सुरक्षा यंत्रणांविषयी आणि एकंदरतीच शासन व्यवस्थेविषयी नकारात्मक भावना तयार होते. अशा प्रकाराचे ध्रुवीकरण अर्थातच दहशतवाद्यांना फायदेशीर ठरते. यामधून नवे दहशतवादी भरती (रिक्रुटमेंट) करण्याचा मार्ग सुकर होत जातो.दहशतवाद्यांची भरती करण्याची विविध प्रारूपे आहेत. या प्रारूपांचा दहशतवाद्यांकडून कुशलतेने वापर केला जातो.यामध्ये सोशल मीडियाचा वापरही अत्यंत कळीचा ठरतो. भारतातील सध्याच्या तणावग्रस्त राजकीय परिस्थितीत विविध राजकीय मुद्द्यांचा वापर रिक्रुटमेंटसाठी दहशतवाद्यांकडून यशस्वीरित्या होणे, ही अत्यंत गंभीर शक्यता आहे. पाकिस्तानचे संरक्षण मंत्री आसिफ यांचा उल्लेख याआधी करण्यात आला आहेच. आसिफ यांनी भारताने पुन्हा पाकिस्तानवर हल्ला करण्याची आगळीक केल्यास पाकिस्तान थेट कोलकाता लक्ष्य करेल, असे वक्तव्य केले होते. पाकिस्तान कोलकात्यावर थेट हल्ला करेल, असा या विधानाचा थेट अर्थ काढण्याची आवश्यकता नाही. याउलट भारतात गृहयुद्ध भडकविण्याची अप्रत्यक्ष धमकीच आसिफ यांनी दिली आहे..दहशतवादाच्या बदलत्या स्वरूपाचा दुसरा धडा म्हणजे, आता दहशतवादी हल्ले बंदुका वा बॉम्बस्फोटांनीच घडविले जाण्याची गरज नाही. उपलब्ध असलेल्या कोणत्याही संसाधनांचा वापर दहशतवादी हल्ले घडविण्यासाठी केला जाऊ शकतो. या संसाधनांचा वापर करण्यासाठी अर्थातच कुशल मनुष्यबळाची आवश्यकता आहे. तेव्हा वर्तमान व भविष्यातील दहशतवादी हल्ले समविचारी, समान उद्दिष्टार्थ तयार झालेल्या तरुणांच्या छोट्या गटांकडून घडविले जाण्याची शक्यता आहे. गुजरात येथे नोव्हेंबर २०२५मधील रिसिन द्रव्य तयार करण्याचा प्रयत्न केलेल्या दहशतवाद्यांचे प्रकरण ताजेच आहे. याशिवाय, याच काळात दिल्लीमध्ये प्रचंड स्तरावरील दहशतवादी हल्ला घडवण्याचा एक प्रयत्नही सुरक्षा यंत्रणांनी उधळून लावला. या दोन्ही प्रकरणांतील दहशतवादी उच्चशिक्षित होते, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे.गेल्या काही वर्षांत भारतीय परराष्ट्र धोरण आणि अंतर्गत सुरक्षेसमोर विविध प्रकाराची आव्हाने निर्माण झाली आहेत. या आव्हानांचा यशस्वी प्रतिकार करण्याची क्षमता भारतीय व्यवस्थेमध्ये नक्कीच आहे. परंतु, भविष्यातील ही आव्हाने निव्वळ सुरक्षा व्यवस्थेपुरती मर्यादित राहणार नाहीत. भारतातील नागरी लोकसंख्या ही अधिकाधिक प्रमाणात या नव्या स्वरूपाच्या आव्हानांनी प्रभावित होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने नुकतेच राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी धोरण जाहीर केले आहे. यामध्ये स्थानिक पातळीवर कार्यरत असलेल्या सुरक्षा दलाच्या अधिकाऱ्यांना विशेष महत्त्व देण्यात आले आहे. परंतु, भारताचे दहशतवादविरोधी धोरण आता नागरिकांनाही प्रशिक्षित केल्याशिवाय पूर्ण होणार नाही. सामान्य नागरिकाने सुरक्षा यंत्रणेस सहकार्य केले, दहशतवादाच्या वैचारिक मांडणीची त्याला पुरेशी जाण असली तरी पुरेसे होणार आहे. पहलगाम आणि गेल्या वर्षभरात भारतात घडविण्यात आलेल्या इतर दहशतवादी हल्ल्यांचा हाच मुख्य धडा आहे.योगेश परळे आंतरराष्ट्रीय राजकारण व परराष्ट्र संबंधांचे पुणेस्थित अभ्यासक आहेत. 