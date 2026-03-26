Premium|RBI Monetary Policy : रेपो दराचे महत्त्व; आर्थिक स्थैर्य आणि वाढीसाठी रिझर्व्ह बँकेचे प्रभावी साधन

रेपो दराचे माहात्म्य - प्राची गावस्कररेपो दर हा आधुनिक आर्थिक व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. रेपो दरामध्ये केलेले बदल बँकांच्या कर्जदरावर, ग्राहकांच्या कर्जाच्या हप्त्यावर, उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. रेपो दर वाढल्यास कर्ज महाग होते आणि महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते, तर रेपो दर कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होऊन गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळते. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात कपात केली, गृहकर्जदारांना दिलासा किंवा गृहकर्जाचा हप्ता कमी होणार... अथवा रेपो दरात वाढ, कर्ज महागले... किंवा रेपो दर स्थिरच, कर्जदारांचा अपेक्षाभंग... अशा मथळ्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रातून आपण वाचत असतो. तेव्हा सर्वसामान्य लोकांना प्रश्न पडतो, की या रिझर्व्ह बँकेच्या रेपो दराचा आणि कर्जाच्या व्याजदराचा नेमका काय संबंध आहे? हा रेपो दर वाढला, की व्याजाचा दर वाढतो आणि माझा खिसा अधिक रिकामा होतो, कधी रेपो दर कमी झाला तर मात्र आनंदीआनंद असतो, कारण खिशात शिल्लक थोडी जास्त राहते, असा विचार केला जातो. पण रेपो दर म्हणजे नेमके काय, रिझर्व्ह बँक तो कमी किंवा जास्त का करते, कशासाठी करते हे मात्र अनेकांना माहीत नसते. आज याच रेपो दराचे माहात्म्य जाणून घेऊ.भारतीय रिझर्व्ह बँक दर दोन महिन्यांनी आपले पतधोरण जाहीर करते. देशाचे आर्थिक स्थैर्य राखणे, महागाई नियंत्रणात ठेवणे आणि आर्थिक वाढ साध्य करणे ही रिझर्व्ह बँकेची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. त्यासाठी रिझर्व्ह बँकेचे पतधोरण महत्त्वाचे असते. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत पुरेशी तरलता म्हणजे सोप्या भाषेत पैसा खेळता असणे आणि कर्जपुरवठा व्यवस्थित राहणे यावर रिझर्व्ह बँकेचे नियंत्रण असते. यासाठी रेपो दर (Repo Rate) हे सर्वांत प्रभावी आणि महत्त्वाचे साधन आहे. रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरामध्ये केलेले बदल बँकिंग प्रणालीद्वारे संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत प्रसारित होतात. विशेषतः बँकांच्या कर्जदरांवर, ग्राहकांच्या कर्जाच्या हप्त्यावर, उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर आणि महागाईवर त्याचा मोठा परिणाम दिसून येतो. त्यामुळे रेपो दर हा देशाच्या आर्थिक धोरणातील केंद्रबिंदू असतो..Premium | Budget 2026 : आगामी अर्थसंकल्पात कोणत्या ५ गोष्टींवर लक्ष ठेवाल? .रेपो दर म्हणजे नेमके काय?रिझर्व्ह बँक व्यापारी बँकांना ज्या व्याजदराने अल्पकालीन कर्ज देते, तो व्याज दर म्हणजे रेपो दर. जेव्हा बँकांना तात्पुरत्या स्वरूपात निधीची आवश्यकता असते, तेव्हा त्या रिझर्व्ह बँकेकडून सरकारी रोख्यांच्या बदल्यात निधी उधार घेतात. या व्यवहाराला रिपर्चेस ॲग्रिमेंट (Repurchase Agreement) असे म्हटले जाते. या करारानुसार बँका त्यांच्या सरकारी रोख्यांची तात्पुरती विक्री करून नंतर ठरावीक कालावधीनंतर त्यांची पुनर्खरेदी करतात. या प्रक्रियेत आकारला जाणारा व्याजदर म्हणजे रेपो दर होय. रेपो दर हा बँकांसाठी निधी मिळवण्याचा प्रमुख खर्च (Cost of Funds) असल्यामुळे त्याचा थेट परिणाम बँकांच्या कर्जदरांवर होतो. रेपो दर आणि बँकांनी ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याजदराचा जवळचा संबंध असतो. रेपो दरामध्ये झालेल्या बदलांचा परिणाम बँकिंग प्रणालीमार्फत संपूर्ण अर्थव्यवस्थेत जाणवतो.पतधोरणात रेपो दराचे स्थानदेशातील महागाई आणि आर्थिक वाढ नियंत्रित करण्यासाठी रिझर्व्ह बँक पतधोरण राबवते. यासाठी एक पतधोरण समिती (Monetary Policy Committee) असते. ही समिती महागाईचा दर, आर्थिक परिस्थिती, रोजगार, गुंतवणूक आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांचा अभ्यास करून रेपो दरामध्ये बदल करण्याचा निर्णय घेते. महागाई नियंत्रण आणि आर्थिक वाढीस चालना देणे या दोन प्रमुख उद्दिष्टांसाठी रेपो दराचा वापर केला जातो. त्यामुळे रेपो दर हे अर्थव्यवस्थेतील मागणी आणि पुरवठा यामधील संतुलन राखण्यासाठी वापरले जाणारे महत्त्वाचे आर्थिक साधन आहे. जेव्हा अर्थव्यवस्थेत महागाई वाढते किंवा मागणी जास्त प्रमाणात वाढते तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर वाढवण्याचा निर्णय घेते..रेपो दर आणि कर्जदर यांचा परस्परसंबंधरेपो दर आणि बँकांच्या कर्जदरांमध्ये थेट संबंध असतो, कारण बँका त्यांच्या निधीचा काही भाग ठेवींद्वारे मिळवतात आणि काही भाग रिझर्व्ह बँकेकडून घेतात. रेपो दर वाढला तर बँकांसाठी निधी मिळवण्याचा खर्च वाढतो. परिणामी बँका ग्राहकांना दिलेल्या कर्जाच्या व्याजदरात वाढ करतात आणि रेपो दर कमी झाला तर बँकांना स्वस्त दराने निधी मिळतो आणि त्या कर्जाचे दर कमी करू शकतात. या प्रक्रियेला पतधोरण प्रसारण यंत्रणा असे म्हटले जाते. रेपो दरातील बदलाचा गृहकर्ज, वाहनकर्ज, वैयक्तिक कर्ज, उद्योगधंद्यांसाठी कर्ज, शैक्षणिक कर्ज यावर परिणाम होतो. रेपो दर वाढल्यास फ्लोटिंग व्याजदरावर घेतलेल्या कर्जांवर बदलाचा थेट परिणाम दिसून येतो. उदाहरणार्थ, गृहकर्ज किंवा वाहनकर्ज घेतलेल्या ग्राहकांच्या मासिक कर्ज हप्त्यात वाढ होते. रेपो दरातील बदलांचा प्रभाव दीर्घकालीन कर्जांवर अधिक जाणवतो. कारण रेपो दरातील अगदी पाव टक्क्याचा फरक दीर्घकाळासाठी मोठा ठरतो. उदाहरणार्थ, एखाद्या व्यक्तीने २० ते ३० वर्षांसाठी गृहकर्ज घेतले असेल आणि व्याजदर फ्लोटिंग असेल, तर रेपो दर वाढल्यास त्याच्या कर्जाच्या हप्त्यामध्ये वाढ होते. यामुळे त्याच्या मासिक बजेटवर परिणाम होतो. तसेच रेपो दर कमी झाल्यास कर्जाच्या मासिक हप्त्यात घट होते, त्यामुळे त्याचे पैसे वाचतात आणि त्याची ग्राहकांच्या खर्चक्षमतेत वाढ होते.मर्यादा आणि आव्हानेरेपो दराचा प्रभाव सर्व क्षेत्रांमध्ये समान प्रमाणात आणि तत्काळ दिसून येत नाही. काही वेळा बँका रेपो दर कमी झाल्यानंतरही कर्जदर त्वरित कमी करत नाहीत. यामुळे पतधोरणाचा परिणाम पूर्णपणे जाणवण्यासाठी वेळ लागतो. तसेच जागतिक आर्थिक परिस्थिती, कच्च्या तेलाचे दर, वित्तीय धोरण आणि बाजारातील मागणी-पुरवठा यांसारखे इतर घटकही महागाई आणि कर्जदरांवर परिणाम करतात.एकंदरीत, रेपो दर हा आधुनिक आर्थिक व्यवस्थेतील अत्यंत महत्त्वाचा घटक आहे. रेपो दरामध्ये केलेले बदल बँकांच्या कर्जदरावर, ग्राहकांच्या कर्जाच्या हप्त्यावर, उद्योगांच्या गुंतवणुकीवर आणि संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम करतात. रेपो दर वाढल्यास कर्ज महाग होते आणि महागाई नियंत्रणात येण्यास मदत होते, तर रेपो दर कमी झाल्यास कर्ज स्वस्त होऊन गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढीस चालना मिळते. रेपो दराच्या माध्यमातून महागाई नियंत्रण, बँकिंग प्रणालीतील तरलता, कर्जपुरवठा, गुंतवणूक आणि आर्थिक वाढ यावर नियंत्रण ठेवता येते. यामुळे रेपो दर हा आर्थिक धोरणातील सर्वात महत्त्वाचा नियंत्रक साधन मानला जातो. आर्थिक स्थैर्य राखण्यासाठी आणि महागाई व आर्थिक वाढ यामध्ये संतुलन राखण्यासाठी रेपो दर हे अत्यंत प्रभावी आणि महत्त्वाचे साधन आहे..प्राची गावस्कर सकाळ मनीच्या पुणेस्थित उपसंपादक आहेत.रेपो दर वाढीचे परिणामखर्च कमी, मागणी कमी ः कर्ज महाग झाल्याने खर्च कमी होतो. त्याचा परिणाम मागणीवर होतो. व्याजदर वाढल्यामुळे लोक मोठ्या प्रमाणात कर्ज घेण्यास टाळाटाळ करतात. यामुळे उपभोग (Consumption) आणि गुंतवणूक (Investment) दोन्ही कमी होतात.उद्योगधंद्यांवर परिणाम ः उद्योगांना कर्ज महाग मिळाल्यामुळे नवे प्रकल्प सुरू करण्याची गती कमी होते. त्यामुळे उत्पादन आणि रोजगारनिर्मितीवरही परिणाम होऊ शकतो.महागाई नियंत्रणात येते ः खर्च आणि मागणी कमी झाल्यामुळे बाजारातील वस्तूंची मागणी घटते आणि त्यामुळे महागाई कमी होण्यास मदत होते..रेपो दर कमी झाल्यास...जेव्हा अर्थव्यवस्थेत मंदी येते किंवा आर्थिक वाढ कमी होते, तेव्हा रिझर्व्ह बँक रेपो दर कमी करून अर्थव्यवस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न करते.कर्ज स्वस्त होते ः रेपो दर कमी झाल्यामुळे बँकांना स्वस्त दराने निधी उपलब्ध होतो. त्यामुळे कर्जाचे व्याजदर कमी होण्याची शक्यता वाढते.कर्जाचा हप्ता कमी होतो ः गृहकर्ज किंवा इतर फ्लोटिंग दराच्या कर्जांचा हप्ता कमी होऊ शकते. यामुळे ग्राहकांच्या खर्चक्षमतेत वाढ होते.गुंतवणूकवाढ ः स्वस्त कर्जामुळे उद्योगधंदे नवे प्रकल्प सुरू करण्यासाठी अधिक गुंतवणूक करतात.रोजगारनिर्मिती ः उद्योगधंद्यांचा विस्तार झाल्यामुळे रोजगाराच्या संधी वाढतात.आर्थिक वाढीस चालना ः खर्च आणि गुंतवणूक वाढल्यामुळे देशाच्या आर्थिक वाढीला गती मिळते. 