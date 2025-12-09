Premium|Konkan travel experience : येवा, कोकण आपलोच आसा...

विनोद द. मुळेरिक्षाचालक वयस्क पण शिक्षित वाटत होते. त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केली आणि त्यांना मी इंदूरहून आलोय असं कळलं. पुळ्याच्या गणपती मंदिराजवळ उतरलो आणि त्यांना पैसे देऊ लागलो. त्यांनी चक्क पैसे घेण्यास नकार दिला आणि म्हणाले, ‘‘साहेब, तुम्ही इतक्या दुरून आमच्या कोकणात आला. तुम्ही आमचे पाहुणे. मग तुमच्याकडून पैसे घ्यायचे काय?’’ मी त्यांना म्हणालो, ‘‘अहो, आमच्या इंदूरकडे एक म्हण आहे - घोडा यदि घास से दोस्ती करेगा, तो खाएगा क्या? तुमच्या रिक्षात तर माझ्यासारखे नेहमीच बसणार. तुम्ही पैसे घेतले नाही तर तुमचं चालणार कसं?’’ शेवटी त्यांनी पैसे घेतले.माझी पाळंमुळं जरी महाराष्ट्रात असली तरी जन्म इंदूरचाच. त्यामुळे मला कुणी ‘तुम्ही कुठले?’ असं विचारलं (जे हमखास विचारलं जातंच), तर म्हणावंच लागतं की मी इंदूरचा. पण का कुणास ठाऊक, समजू लागलं त्या वयापासूनच महाराष्ट्राबद्दल आणि त्यातल्या त्यात कोकणाबद्दल एक प्रकारची आपुलकी वाटत आलीये. वाचता येऊ लागलं तेव्हापासूनच मराठी कवी आणि लेखकांच्या साहित्यात आढळणारं कोकण मनावर मोहिनी घालून खुणावत होतंच. तरीही कोकणाच्या लाल मातीचा स्पर्श व्हायला जीवनाची अडुसष्ट वर्षं वाट बघावी लागली! शेवटी काही दिवसांपूर्वी तो योग आला..त्याचं झालं असं, की तीस-पस्तीस वर्षांपूर्वी मी एकदा ट्रेकिंगचा कॅम्प लीडर म्हणून गोव्याला गेलो होतो. तिथं माझी कुडाळच्या मंगेश चौधरीशी ओळख झाली अन् ही ओळख घट्ट मैत्रीत बदलली. तो नेहमी मला कोकणात येण्याचा आग्रह करत असे. शेवटी मी मनावर घेतलं आणि ह्या यात्रेचा योग आला.कोकणातली ताडमाड आंबा, फणस, काजू, केळी, पोफळीची झाडं तर खुणावत होतीच, पण मला विशेष आकर्षण होतं ते समुद्राच्या लांबच लांब किनारपट्टीवर शतकानुशतकांपासून अगदी डोळ्यात तेल घालून महाराष्ट्राच्या रक्षणाकरिता सज्ज असलेल्या आणि महाराष्ट्राचं स्फूर्तिस्थान म्हणून प्रसिद्धी पावलेल्या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पवित्र झालेल्या सागरी किल्ल्याचं. या जोडीलाच मला जवळून पाहायचा आणि अनुभवायचा होता तो पुलंनी आणि अनेक दिग्गज मराठी साहित्यिकांनी आपल्या लेखणीतून चितारलेला एक सामान्य कोकणी माणूस आणि त्याच्यात दडलेला मायेचा ओलावा. या कोकणी माणसाला जवळून पाहता यावं आणि त्याचा आपलेपणा अनुभवावा म्हणून आम्ही आमचं कोकणदर्शन सार्वजनिक वाहनानं करण्याचं ठरवलं होतं. पहिल्याच दिवशी सुखद अनुभव आला. कुडाळहून मी, माझी पत्नी व मित्र एसटीनं आकेरीचं रामेश्वर मंदिर आणि माणगावचं दत्त मंदिर बघून परत आकेरीला माझ्या मित्राच्या एका मित्राकडे जाण्यास निघालो. माणगावचं दत्त मंदिर बघून झाल्यावर माझा विचार बदलला आणि मी माझ्या मित्राला म्हणालो, ‘तू तुझ्या मित्राकडे आकेरीला जा. आम्ही दोघं इथूनच पिंगुळीचा राऊळ महाराजांचा मठ बघून सरळ कुडाळला येतो.’ तो आकेरी आणि आम्ही पिंगुळीकरता निघालो. संध्याकाळी मित्र घरी आला तो एका डब्यात त्याच्या मित्रानं खास आमच्याकरता केलेल्या आंबोळ्या आणि काळ्या वाटाण्याची चविष्ट उसळ घेऊनच! आम्ही ओशाळलो हे वेगळं सांगायला नकोच. कारण हे खास कोकणी पदार्थ माझ्या मित्राच्या मित्रानं खास आमच्यासाठी, इंदूरच्या पाहुण्यांसाठी केले होते आणि आम्ही मात्र ऐनवेळी त्याच्या घरी जाण्याचा बेत रद्द केला होता..Premium|Montaigne Self-Reflection Philosophy : अरुंद ज्ञानाचा मानसिक पिंजरा .कुणकेश्वरहून एसटीनं देवगड तालुक्यातल्या जामसंडे इथं उतरलो आणि तिथून विजयदुर्गला गेलो. विजयदुर्गहून जवळच असलेल्या रामेश्वराचं दर्शन घ्यावं म्हणून एसटीनं फाट्यावर उतरलो अन् मंदिराकडे रणरणत्या उन्हात चालू लागलो. तोच मागून एक इनोव्हा गाडी अलगद आमच्याजवळ येऊन थांबली अन् आतून खास कोकणी लहेजात आम्हाला गाडीत बसण्याचा आग्रह केला गेला. आम्ही बसलो आणि मंदिराच्या परिसरात उतरलो. त्या दांपत्यानं आमची विचारपूस केली. महाशिवरात्रीनंतर कोकणात बहुतांश शिवमंदिरांत जत्रा भरत असते आणि जत्रा संपली की एक दिवस सर्व ग्रामस्थ व कार्यकर्त्यांचा सहभोजनाचा कार्यक्रम असतो. ते जोडपं त्या कार्यक्रमासाठीच आलं होतं. ते आम्हाला आत घेऊन गेले, इतर ग्रामस्थांशी आमचा परिचय करून दिला आणि आम्हाला जेवूनच जाण्याची गळ घातली. दुपारचे दोन वाजले होते आणि आम्हालाही भूक लागलीच होती. खास कोकणी चवीचं ते भोजन आम्हाला नेहमी लक्षात राहील.रत्नागिरीहून गणपतीपुळ्याला जात होतो. बसमध्ये खिडकीजवळ बसून बाहेरचा निसर्ग आणि दाट झाडीत वसलेली कोकणी पद्धतीची कौलारू घरं बघत होतो. इतक्यात एक मंदिर दिसलं. त्याच्या कमानीवर लिहिलेलं वाक्य डोळ्यांसमोरून सर्रकन मागं गेलं -श्री वामन आबाजी सावंत यांच्या स्मरणार्थ नात कु. साक्षी संजय सावंत, लंडनद्वारे निर्मित श्री देव वेतोबा मंदिर. वरपांगी कुणासाठीही ते फक्त एक साधारण वाक्य होतं. पण माझ्याकरता तेकोकणी स्वभावाचं अन् मनाचं एक आगळंवेगळं दर्शन घडवणारं वाक्य होतं. बस तर वेगानं पुढे निघून गेली पण माझं मन लंडनच्या त्या कधीही न बघितलेल्या साक्षीभोवती पिंगा घालू लागलं. ते वाक्य माझ्याकरता साक्षीचं तिच्या आजोबांवर असलेल्या आणि कोकणातल्या त्या अगदी लहानशा खेड्यावर असलेल्या तिच्या जिव्हाळ्याची जिवंत साक्षच होतं. तिच्यासारख्या अशा अनेक साक्षी कोकणातल्या अनेक लहानसहान खेड्यांमधून स्वबळावर लंडनसारख्या जगाच्या पाठीवर विखुरलेल्या अनेक महानगरांमध्ये कर्तृत्व गाजवत असतील, पण त्यांचं मन मात्र आपल्या लाडक्या आजोबांच्या आणि आपलं बालपण गेलं अशा खेड्यांभोवतीच नक्कीच घुटमळत असेल..गणपतीपुळ्याला असंच कोकणी प्रेमळपणाचं अन् आदरातिथ्याचं दर्शन घडलं. ज्या केशवसुतांच्या कविता मी माझ्या वयाच्या दहाव्या-अकराव्या वर्षी चौथ्या-पाचव्या इयत्तेत वाचल्या होत्या, त्यांचं जन्मस्थान आणि स्मारक पुळ्यापासून अवघ्या दोन अडीच किलोमीटर अंतरावर मालगुंडला आहे. पुळ्याला एसटीतून उतरताच एक रिक्षा थांबवली आणि मालगुंडला केशवसुतांचं स्मारक बघायला गेलो. रिक्षाचालक वयस्क पण शिक्षित वाटत होते. त्यांच्याशी बोलायला सुरुवात केली आणि त्यांना मी इंदूरहून आलोय असं कळलं.मालगुंडला स्मारक बघून त्याच रिक्षानं पुळ्याच्या गणपती मंदिराजवळ उतरलो आणि त्यांना पैसे देऊ लागलो. त्यांनी चक्क पैसे घेण्यास नकार दिला आणि म्हणाले, ''साहेब, तुम्ही इतक्या दुरून आमच्या कोकणात आला. तुम्ही आमचे पाहुणे. मग तुमच्याकडून पैसे घ्यायचे काय?'' मी त्यांना म्हणालो, ''अहो, आमच्या इंदूरकडे एक म्हण आहे - घोडा यदि घास से दोस्ती करेगा, तो खाएगा क्या? तुमच्या रिक्षात तर माझ्यासारखे नेहमीच बसणार. तुम्ही पैसे घेतले नाही तर तुमचं चालणार कसं?'' शेवटी त्यांनी पैसे घेतले.एकंदरीतच खरोखरच 'कोकण आपलोच आसा'चा पदोपदी अनुभव देणारी अशी ही आमची साठा उत्तरांची कोकण यात्रा, पाचा उत्तरी सुफळ संपूर्ण जाहली!(विनोद द. मुळे इंदूरस्थित हौशी पर्यटक, ट्रेकर व लेखक आहेत.) 