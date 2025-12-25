Premium|Rockfort Temple Trichy : तिरुचिरापल्लीच्या ललितांकुर पल्लवेश्वर गृहम्; शिव-गंगाधराच्या शिल्पकलेचा अद्वितीय नमुना

गुहेत समोर दिसणारा गंगाधर हा अतुलनीय शिल्पकौशल्याचा नमुना. तो नुसताच शिवाचा अवतार वाटत नाही, तो जणू महेंद्रवर्मनचं रूपही धारण करतो. शिव गंगेला धारण करतो आणि राजा कावेरीला. म्हणून या प्रतिमेत देव आणि राजा दोघांचीच छाया मिसळल्याची भावना सहज मनात येते. या शिल्पासमोर उभं राहिलं की जाणवतं, देवाची दिव्यता आणि राजाची महती एका दगडात विलीन झाली आहे.तमिळनाडूतील तिरुचिरापल्ली हे शहर इतकं प्राचीन आणि भव्य आहे, की त्याची ओळख करून देण्याची गरजच पडत नाही. हे शहर जणू दक्षिण भारताच्या हृदयात उभं राहिलेलं एक जिवंत स्मारक आहे. इथं डोंगराच्या कड्यावरून उमटणाऱ्या लाटांसारखी इतिहासाची धारा वाहते. या शहराची कहाणी सांगताना मन कधी कधी त्या प्राचीन काळात हरवतं, जिथं देवता आणि मानवी श्रद्धा एकत्र गुंफल्या गेल्या होत्या..एक लोकप्रिय दंतकथा सांगते, की हे शहर त्रिशिरा या रावणाच्या त्रिमुखी भावाच्या नावावरून निर्माण झालं. शिवभक्त त्रिशिरानं देवाला प्रसन्न करण्यासाठी स्वतःचं मस्तक अर्पण करण्यास सुरुवात केली. प्रत्येक वेळी नवं मस्तक उगवत असे, पण शेवटचं मस्तक छेदण्याच्या क्षणी महादेव प्रकट झाले आणि वर दिला, की या नगरीचं आणि येथील मुख्य देवतेचं नाव त्याच्यावरून ओळखलं जाईल. पण संशोधक सी. पी. ब्राऊन यांच्या मते, ‘तिरुचिरापल्ली’ हा ‘चिरुट-पल्ली’ म्हणजे लहान वस्ती या शब्दाचा अपभ्रंश आहे. तर यूल आणि बर्नेल यांच्या मतानुसार, मूळ नाव ‘तिरु-श्शिला-पल्ली’ म्हणजे पवित्र दगडावरील नगर असं असावं. पुरातत्त्ववेत्ता के. आर. श्रीनिवासन यांनी टेकडीवरील जैन शैलांजवळील एका लेखाचा उल्लेख केला आहे, ज्यात ‘चिरा’ हा शब्द दिसतो. यावरून जुनं नाव ‘चिरपल्ली’ असावं, आणि ‘पल्ली’ हा प्रत्यय जैन परंपरेशी निगडित असल्याचं ते सुचवतात. थेरवरम ग्रंथातही या ठिकाणाचा उल्लेख ‘चिरा’ किंवा ‘सिरपल्ली’ असा येतो. शहरातील सर्वात प्रख्यात भव्य खडकाचा डोंगर हा पल्लव लेखांमध्ये ‘सिर’ किंवा ‘सिरा-मलाई’ या नावानं नोंदला आहे. त्यामुळे शहराचं नाव कधीतरी ‘तिरु-सिरा-पल्ली’ म्हणजे पवित्र सिरा-नगर असं रूढ झालं असावं, आणि त्याचं आजचं रूप म्हणजे तिरुचिरापल्ली असावं असंही मानलं जातं.शहरातील सर्वात प्रसिद्ध टेकडी ईशान्य दिशेला अवघ्या २७३ फूट उंचीवर दिमाखात उभी आहे. पल्लवांच्या लेखात हिला सिरा म्हटलं असून, अकराव्या शतकातील एका लेखात तिचा उल्लेख ‘सिरामलाई’ म्हणजे ‘सिरा टेकडी’ असा आढळतो. या शिखरावरचं गणेशमंदिर आणि उच्चि पिल्लयार मंदिर तिरुचिरापल्लीचं वैशिष्ट्यच ठरलं आहे. त्यामुळे टेकडीला उच्चि-पिल्लयार-मलाई किंवा तयुन्मनस्वामी (मातृभूतेश्वर) टेकडी अशी स्थानिक ओळखही आहे..Premium|Borra Caves Andhra Pradesh : गोष्टानी नदीच्या उगमाशी निसर्गानं घडवलेलं गूढ कलाकुसरीचं जग- बोर्रा लेणं.या टेकडीभोवती अनेक आख्यायिका गुंफलेल्या आहेत. एक कथा सांगते, की रावणाचा भाऊ त्रिशिरा इथं राहत असे आणि रामानं लंकेकडे जाताना याच ठिकाणी शिवलिंग स्थापन केलं होतं असं वर्णनही आढळतं. मात्र रामायणानुसार त्रिशिरा हा रावणाचा मुलगा आहे, भाऊ नव्हे. दुसरी कथा हृदयस्पर्शी आहे. पुढे सरमा मुनी इथे राहू लागले. त्यांनी देवासाठी सिवंधीची फुलं लावली, पण एक माळी ती चोरून नेऊ लागला. चोल राजा परांतकानं त्याला माफ केलं, पण देवाच्या रोषानं उरैयूर शहराचा नाश झाला. त्या विध्वंसातून सुटलेली एकमेव राणीनं पुढे करिकाल नावाच्या पुत्राला जन्म दिला व त्यानं पुढे शिवकृपेनं राज्यारोहण केलं.प्रारंभीच्या काही शतकांत ही टेकडी जैन साधूंचे निवासस्थान होती. वरच्या दगडी शिवमंदिराच्या ठिकाणी नैसर्गिक गुहेत केलेल्या पलंगांसारख्या शय्या आजही दिसतात. या कड्यांतून ब्राह्मी लेख आणि पाचव्या-सहाव्या शतकातील नोंदीही सापडल्या आहेत. नंतरच्या काळात या टेकडीला कळस प्राप्त झाला तो नायकांच्या राज्यात. विश्वनाथ नायक (१५२९-१५६४) यांच्या काळात इथला किल्ला बांधण्यात आला. जवळजवळ अभेद्य वाटणाऱ्या या दुर्गानं कितीतरी वेढे निभावून नेले. १७४१मध्ये तो मराठ्यांनी घेतला. नंतर निजामानं त्यावर ताबा मिळवला.वरच्या भागातील लेणी मंदिरे ही तिरुचिरापल्लीची एक अनमोल ओळख आहेत, जणू कातळाने स्वतःला देवतांसाठी उघड केलं आहे. टेकडीच्या दक्षिण उतारावर कोरलेली ही गुहा, पल्लव सम्राट महेंद्रवर्मन प्रथम यांच्या काळाशी जोडली जाते. या गुहेचा अगदी पहिला उल्लेख १८७८च्या जिल्हा गॅझेटियरमध्ये अत्यंत थोडक्यात सापडतो. ब्रिटिश सैनिकांच्या ताब्यात असताना हा ‘चेंबर’ शस्त्रसाठा म्हणून वापरला जाई, अशी नोंद आहे. त्याच गॅझेटियरमध्ये १८४९ची एक भीषण दुर्घटनाही नमूद आहे. टेकडीवर मोठ्या उत्सवाच्या गर्दीत अचानक घबराट उडाली, लोक उतरणीकडे आंधळेपणाने धावले आणि चेंगराचेंगरीत २५०हून अधिक जणांचा जीव गेला. त्या उत्सवाच्या आनंदाच्या लाटेमध्ये अचानक भीतीचं वादळ आलं. हसतमुख चेहऱ्यांवर भीतीची सावली पसरली. त्या गर्दीतून उमटलेली चीख आजही ऐकू येते! ही दुर्घटना फक्त आकडेवारी नाही, तर त्या टेकडीच्या इतिहासातलं एक काळं पान आहे..सन १८९०मध्ये महेंद्रवर्मन यांच्या शिलालेखाचं हुट्श यांनी संपादन केलं, पण गुहेचं वर्णन अत्यंत संक्षिप्त राहिलं. पहिल्यांदा ए. एच. गांगहर्स्ट यांनी सर्वंकष माहिती दिली; त्यानंतर १९५८मध्ये के. आर. श्रीनिवासन यांनी या गुहेचं शैल-रूप, खांबांची बांधीव रचना आणि महेंद्रवर्मन शैलीची वैशिष्ट्यं सक्षमपणे वेगळी ठरवली. पुढील अभ्यासकांसाठी ही मांडणी आदर्श मानक ठरली.ललितांकुर पल्लवेश्वर गृहम् हा पवित्र लेणीसमूह टेकडीच्या दक्षिण उतारावर कोरलेला आहे. प्रवेशासाठी तीन सुंदर पायऱ्या आहेत, आणि त्यांच्या दोन्ही बाजूंना मकराच्या आकाराची रेलिंग आहे. तळाच्या पारंपरिक नक्षींपैकी फक्त जगती पट्टी आणि पट्टीका पूर्ण दिसतात. मुखभागात चार पूर्ण स्तंभ आणि दोन अर्धस्तंभ आहेत. स्तंभांचे वरचे आणि खालचे भाग चौरस (सदुरम्) आहेत, आणि मधला भाग अष्टकोनी (कट्टु) आहे. हे पल्लव काळातील शिल्पकलेचं एक उत्तम वैशिष्ट्य आहे. खालच्या सदुरमांवर कमळाच्या आकाराची नक्षी कोरलेली आहे, तर वरच्या सदुरमांत विविध आकृत्या गोल पट्ट्यांत कोरलेल्या आहेत.आतल्या आयताकृती मंडपातही पहिल्या रांगेप्रमाणे दुसरी रांग स्तंभांची आहे. पूर्वेकडच्या भिंतीत पुढे सरकलेला छोटासा श्रीकोष्ठ कोरलेला आहे. त्याच्या दोन्ही बाजूंना द्वारपालांसाठी खोल्या आहेत. प्रवेशासाठी पुन्हा तीन दगडी पायऱ्या आहेत. पुढे मोठाले द्वारपाल गदेला आधार देऊन शांत उभे आहेत. महेंद्रवर्मनाच्या इतर गुहांप्रमाणे त्यांच्याजवळ आयुध-पुरुष स्वरूपात शस्त्रप्रतिमा नाहीत, हे विशेष आहे. गर्भगृहाच्या जमिनीवर दोन सॉकेट कोरलेले आहेत. त्यांपैकी एका खोबणीत शिवलिंग किंवा शिवमूर्ती असावी. मात्र दुसऱ्या सॉकेटबाबत मतप्रवाह वेगवेगळे आहेत..Chitti Book Review : जीवाभावाची 'चिट्टी': एका लेखिकेची आणि तिच्या श्वानमैत्रिणीच्या १३ वर्षांच्या सहवासाची भावस्पर्शी गाथा.ए.एच. लाँगहर्स्ट यांच्या मते ते महेंद्रवर्मनाच्या प्रतिमेसाठी होते, तर के.आर. श्रीनिवासन यांच्या मते ते पार्वतीच्या प्रतिमेसाठी होते.पश्चिम भिंतीवर कोरलेलं शिव-गंगाधराचं शिल्प महेंद्रवर्मनकालीन कलेचा उत्तुंग नमुना मानलं जातं. या पटलाचं अधिष्ठान वेगळंच आहे. रेलिंगवर गोल कमळफुलांची नक्षी आहे. मधे शिव त्रिभंगमुद्रेत उभे दिसतात. एक पाय जमिनीवर घट्ट रोवलेला, दुसरा पाय खाली बसलेल्या गणाच्या मस्तकावर टेकवलेला. गणाच्या डाव्या हातानं त्या पायाचं घोटं सांभाळलेलं आहे, उजव्या हातात त्यानं साप धरलेला आहे. शिवाच्या चार हातांत वेगवेगळी प्रतिकं आहेत; वरच्या उजव्या हातात जटांचा पुंज, वरच्या डाव्या हातात अक्षमाळा, खालच्या उजव्या हातात सर्प, खालचा डावा हात कटीवर आहे. त्यांच्या उजवीकडे स्त्रीरूपात उतरत असलेली गंगा जटांमध्ये विसावते. जटा-मुकुटाच्या एका बाजूला चंद्रकोर, तर दुसऱ्या बाजूला कवटी आहे. वरच्या डाव्या हातात एक प्राणी दाखवला असला, तरी झिजेमुळे तो स्पष्ट दिसत नाही. या पटलाच्या वरच्या कोपऱ्यांत दोन विद्याधर आकाशात उडताना दाखवले आहेत. एक हात अभिवादनासाठी उंचावलेला, दुसरा कटीवर आहे. खालच्या कोपऱ्यांत गुडघ्यावर बसलेले दोन भक्त, तसंच त्यांच्यामागे समर्थनार्थ उभे असलेले दोन ऋषी आहेत. सगळ्यांच्या हातांची मुद्रा नम्र प्रणामाची आहे.या गुहेभोवती तीन मुख्य शिलालेख आणि अनेक लहान शिलालेख कोरलेले आहेत. या छोट्या नोंदी बहुतेकदा महेंद्रवर्मनाच्या बिरुदांची यादीच आहेत - ललितांकुर, गुणभर, अनुमान, सत्यसंध इत्यादी जोडीनं आपल्याला महेंद्राच्या इतर लेण्यांतही दिसतात. आतला एक अपूर्ण लेख ‘मत्तविलास’, ‘महेंद्रविक्रम’ अशा बिरुदांनी महेंद्रवर्मनाचा गौरव करतो. आतल्या स्तंभावर ठळक वाक्य आहे - ‘हे ललितांकुर-पल्लवेश्वर-गृह राजा ललितांकुराने बांधले.’शिव-गंगाधर पॅनेलच्या बाजूला कोरलेले दोन संस्कृत काव्यात्मक लेख या गुहेचं विचारविश्व उलगडतात. पहिल्या लेखात सांगितलं आहे, की राजानं या पर्वताच्या शिखरावर दगडात कोरलेला स्थिर शिव उभा केला, आणि त्यासोबत स्वतःचं नावही या जगात अजरामर केलं. पुढच्या वचनांत गिरीश म्हणजे पर्वतराजकन्येचं साहचर्य लाभलेला शिव, चोलभूभाग, कावेरी नदी आणि पर्वताला मुकुट व मंदिराला त्या मुकुटातील रत्नं अशी रूपकं येतात. देवाच्या दगडी देहासोबत राजाची कीर्तीही दगडात कोरली गेल्याची कल्पना इथं ठळक होते. दुसऱ्या काव्यसमूहात कावेरीच्या मोहकतेबद्दल, तिला पाहून नद्यालोलुप शिव तिच्या प्रेमात पडेल या भीतीनं पार्वती या पर्वतावरच स्थिरावल्याची कल्पना, आणि गुणभर नावाच्या राजाची लिंगोपासक म्हणून केलेली स्तुती दिसते. शेवटच्या वचनात शिल्पकाराने ‘सत्यसंध’ नावाच्या राजाचा जसा दगडी देह घडवला, तसाच त्याच्या कीर्तीचा नित्य देहही घडवला, असा सुंदर निष्कर्ष येतो..तिरुचिरापल्लीच्या या लेण्यात उभं राहिलं की तीन वेगवेगळ्या पण एकमेकांत मिसळलेल्या प्रतिकांनी मन व्यापून टाकतं. लिंगोपासनेचा प्रश्न आणि गंगाधराच्या प्रतिमेची दुहेरी ओळख. गर्भगृहातल्या दोन खोबण्या पाहताना प्रथमच जाणवतं, की इथं खरंच शिवलिंग होतं का, की पूर्ण देवालयालाच ‘लिंग’ म्हटलं गेलं असावं? काही विद्वान म्हणतात, प्रतिमांच्या आधारावर लिंग बसवलं होतं, तर काहींच्या मते महेंद्रवर्मनाच्या गुहांत कुठेही लिंग न सापडल्यानं इथं साकलरूपातील शिवमूर्तीच असावी.याच गुहेत समोर दिसणारा गंगाधर हा अतुलनीय शिल्पकौशल्याचा नमुना. तो नुसताच शिवाचा अवतार वाटत नाही, तो जणू महेंद्रवर्मनचं रूपही धारण करतो. शिव गंगेला धारण करतो आणि राजा कावेरीला. म्हणून या प्रतिमेत देव आणि राजा दोघांचीच छाया मिसळल्याची भावना सहज मनात येते. शिलालेखही सांगतो की राजानं शिवाला इथं ‘स्थिर’ केलं, पण त्याच वेळी आपल्या सामर्थ्याची उपमा गंगाधराशी जोडून घेतली. या शिल्पासमोर उभं राहिलं की जाणवतं देवाची दिव्यता आणि राजाची महती एका दगडात विलीन झाली आहे..संदर्भSrinivasan, KR (1964), Cave Temples of the Pallavas, Archaeological Survey of India, New Delhi.Jouveau-Dubreuil, G (1918), Pallava Antiquities vol II, Asian Educational Services, New Delhi.Longhurst, A H (1924), Pallava Architecture part I, Archaeological Survey of India, New Delhi.South Indian Inscriptions vol XI.(अमोघ वैद्य पुणेस्थित भारतविद्या अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 