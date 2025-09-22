Premium|Childhood memories: बोरींसारखेच अवचित गवसलेले इतर आनंदाचे क्षणही आता स्मरू लागलेत..

ऋचा नामजोशीआताशा जाम काय, तुती काय किंवा बोरं; ही सगळी कितीतरी वेळा बाजारातून विकत आणून खातो. पण त्याची गोडी हातानं तोडून खाल्लेल्या बोरांएवढी कशी असेल? स्वतः तोडून खाताना त्या बोरांना चिकटलेलं आठवणींचं बालपण जणू आपल्या हाती गवसतं आणि विलक्षण गोड आनंद देऊन जातं.सगळ्यात पुढे मोहन सर, त्यांच्या मागे सातवी ते नववीतले मुलगे, मग मुख्याध्यापक सर, त्यांच्यामागे सातवी ते नववीतल्या मुली आणि शेवटी मी; अशी आमची रांग गावातून बाहेर रानात पक्षी बघायला चालली होती. गाव मागं पडून रानवाटा सुरू झाल्यावर मात्र मुंग्यांसारखी शिस्तीतली रांग हळूहळू मोडून शेळ्यांप्रमाणे वाभरत चालू लागली. त्याला कारणही तसंच होतं. बाजूच्या रानवाटा लाल-पिवळ्या बोरींनी पिकुळल्या होत्या. त्या खाण्याचा मोह माझ्यासकट साऱ्यांना होत होता. पण सर ओरडतील या भीतीपोटी सगळी निमूट पुढे चालत होती. त्यामुळे वाटेतल्या प्रत्येक बोरीपाशी थबकून, तिला मनात भरून घेत पुढे जाताना पहिल्यासारखी रांग कुठल्या कुठे मोडून गेली होती. .फेब्रुवारीच्या सुरुवातीचे दिवस. ऊन हळूहळू चढू लागलं तशा रानातल्या बोरी लाल, पिवळ्या, केशरी बोरांनी लदबदून गेल्या. वेळासला आले त्या पहिल्या दिवशी समुद्रावर जातानाही वाटेत दोन-तीन बोरी लागल्या होत्या. त्यांच्या पायाशी पडलेला पिकुळलेल्या बोरांचा सडा नुसता पाहूनच मन हरखून गेलं होतं. पण पायदळी तुडवली गेलेली ती बोरं खाण्यालायक उरली नव्हती आणि झाड उंच असल्यानं वरची बोरं तोडता येत नव्हती. शिवाय कासवांच्या नेस्टिंगच्या अभ्यासासाठी बीचवर जायला उशीर होत असल्यानं तो मोह तिथंच सोडून द्यावा लागला होता. पण आता मात्र प्रत्येक पावलागणिक बहरलेल्या त्या बोरींच्या मोहाचा सडा मनात पडू लागला. आता पक्षी निरीक्षणापेक्षा या बोरीच खुणावू लागल्या. ‘काय हरकत आहे एक-दोन खाल्ली तर?’ असा विचार माझ्याही मनात आला. पण मुलांना पक्षी निरीक्षणासाठी ठरल्या जागी वेळेत पोहोचवणं आवश्यक होतं. त्यामुळे मनातली इच्छा दडपत, मुलांना पुढे जाण्यासाठी चुचकारायला लागले. मुख्याध्यापक सरांना काय चाललंय या साऱ्याचा बहुधा अंदाज आला असावा; कारण ‘पक्षी निरीक्षण झाल्यावर परतताना बोरी खायला दहा मिनिटे देऊ’ असं त्यांनी सांगितल्यावर खरंतर मलाच शरमल्यासारखं झालं.वाळलेल्या गवतातून, पालापाचोळ्यातून आवाज करत सगळे पुढे चालू लागले. कधी कुठे एकदम चढण, तर कधी पाचोळ्यातला खड्डा दिसतही नसे. पण पोरं मात्र सराईतपणे झपझप जात होती. मी अंदाज घेत, सावधपणाने जात होते. त्यामुळे माझ्यात आणि त्यांच्यात आता बऱ्यापैकी अंतर पडलं होतं. एका अवघड चढणीवरून घाम पुसत वर चढले आणि समोर मोठ्ठं बोरीचं झाड स्वागताला उभं राहिलं. त्याच्या बोरांनी लदबदलेल्या फांद्या अगदी हाताशी आल्या होत्या. .झगमगणारं हीरक विश्वअद्वितीय सौंदर्य, अतुलनीय ऐश्वर्य आणि अमूल्य ठेवा यांचा अनोखा संगम म्हणजे हिरा! आता मात्र मला मोह आवरता आला नाही. मी बोरं तोडायला हात घालणार तोच... समोर दोन-तीन पोरी त्या बोरीच्या फांद्यांवर आधीच बसून बोरं खाताना दिसल्या. मला पाहून त्या एकदम गपगार झाल्या. ध्यानीमनी नसताना मी अशी समोर आल्यानं त्यांची चोरी पकडली गेली होती. युनिफॉर्मच्या ओच्यात बोरं, हाताच्या मुठीआणि तोबराही बोरांनी भरलेला आणि समोर मी उभी! आता काय होणार याची भीती त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होती. ''गोड आहेत का गं बोरं?'' या माझ्या प्रश्नानं ती कुठच्या कुठे पळून गेली. त्यांना इतकं हायसं वाटलं असावं. ''मॅडम, तुम्ही थांबा तिथेच. लई काटे हायेत. आम्ही देतो तुम्हाला तोडून बोरं,'' म्हणत त्यांनी आपला आनंद व्यक्त केला. ''नको, लागू दे काटे, पण मला माझ्या हातांनी तोडून खायचीयेत, तुमच्यासारखी,'' म्हणत माझ्यातली मुलगी त्यांच्यात मिसळून बोरं खायला लागली. त्या बोरीच्या अंगाखांद्यावर चढून आपल्या हातानं बोरं तोडून खाताना मी माझ्या बालपणात जाऊन पोहोचले.आम्हा मुलांनी दगड मारून पाडून खाल्लेल्या कैऱ्या, गाभुळलेल्या चिंचा, रायवळ आंब्याचा सडा वेचताना चोखून खाल्लेल्या आंब्याच्या रसाचे हातावर उमटलेले केशरी ओघळ, फणसाचं बाळंतपण करून खाल्लेले पोटभर गरे, येता-जाता तहान भागवण्यासाठी खाल्लेले ढीगभर जाम, करवंदाच्या जाळीत घुसून करवंदांवर ताव मारताना रंगलेल्या जांभळ्या जिभा... बालपणातल्या रंग-रसानं भारलेल्या मजेचे ते रंग बोरीतून उमलत जणू या वयातल्या शैशवाला उजळवत होते. अजूनही आपण त्याच उत्साहानं, त्याच निष्पापपणे मनमोकळा आनंद घेऊ शकतो याची ग्वाही देत होते. एकेक बोर तोडून खाताना जणू बालपणीचा एकेक क्षण नव्यानं अनुभवायला मिळत होता. सरून गेलेल्या बालवयातला आनंद त्या बोरी मला पुन्हा नव्याने मिळवून देत होत्या. .Premium|Study Room : ऐकू येत नसतानाही स्पर्धा परीक्षेत मिळवलं यश,पायल पाटीलची यशस्वी भरारी!!.बोरींसारखेच अवचित गवसलेले इतर आनंदाचे क्षणही आता स्मरू लागले.मला आठवतंय, एकदा परदेशात एका ठिकाणी बसने जाताना हायवेवर वाटेत जिथे टॉयलेट ब्रेक घेतला, तिथे शेजारी प्लम्सनी लगडलेली झाडं दृष्टीस पडली होती. अतिशय गोड, रसाळ अशी ती प्लम्स आपल्या हाताने तोडून खाताना किती आनंद झाला होता म्हणून सांगू! तीच गोष्ट आकाशवाणीतल्या तुतीची. तुतीच्या मोसमात आकाशवाणीतल्या तुतीच्या झाडाची पिकलेली, गोड तुती तोडून खाताना तिचा तो जांभळट रंग हाताबरोबर मनातही उतरतो. बालपणीचे क्षण सरून गेले, तरी त्याच्या आठवणींचा ठसा मनावर कायमचा उमटतो... अगदी तसा.आताशा जाम काय, तुती काय किंवा बोरं; ही सगळी कितीतरी वेळा बाजारातून विकत आणून खातो. पण त्याची गोडी हातानं तोडून खाल्लेल्या बोरांएवढी कशी असेल? स्वतः तोडून खाताना त्या बोरांना चिकटलेलं आठवणींचं बालपण जणू आपल्या हाती गवसतं आणि विलक्षण गोड आनंद देऊन जातं. .Premium|Kolhapur: गुळापेक्षा गुळमाटझ्यार आमचं कोल्लापूर.! .''मॅडम, पक्षी निरीक्षणाला सुरुवात झाली आहे. चला जाऊ या, नाहीतर सर ओरडतील.'' माझ्याबरोबरच्या एका मुलीच्या हाकेनं मी भानावर आले. मोहन सर सर्व मुलांना दुर्बिणीमधून पक्षी दाखवत, त्यांची माहिती देत होते. वर्गातली व्रात्य मुलं शेवटी येऊन न बोलता इतरांच्यात मिसळून जातात, त्याप्रमाणे आम्हीही हळूच मिसळून गेलो. पक्षी निरीक्षणानंतर मुख्याध्यापक सरांनी कबूल केल्याप्रमाणे सर्वांना बोरं खाण्यासाठी दहा मिनिटं दिली. मन परत बोरीच्या अंगावर जाण्यासाठी झेपावत होतं. पण सारख 