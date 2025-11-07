Premium|Marathi Scent: मराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला एक मराठमोळा गंध..!

नीती मेहेंदळेमराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला आणि त्याच्या लगतच्या वातावरणाला एक मराठमोळा गंध आहे. इतके किनारे पाहिलेत मी, युरोपातले, अमेरिकेतले, अगदी जगाच्या दुसऱ्या टोकावरच्या गोड्या पाण्याचेसुद्धा, पण असा गंध जगात कोणत्याच किनाऱ्याला नाही. तोच आपल्याला खेचून आणतो कोकणकिनारी, बाकी कोणी नाही.पुष्कळ वर्षं झाली. उत्तनच्या डोंगरावर उभी होते एकदा. सूर्य मावळतीला आला होता. समुद्रात बुडणारा सूर्य नेहमीच आत काहीतरी ढवळून जातो. तसा तो क्षितिजावर येऊन ठेपला होता. उंचीवर असल्यामुळे त्या विहंगम दृश्यात मधे येणारं सुदैवानं कोणीच नव्हतं. फक्त मी, समुद्र, सूर्य नि संध्याकाळ...! हेच दृश्य पुन्हा कितीक वेळा महाराष्ट्राच्या किनारपट्ट्यांवर किंवा किनारकट्ट्यांवर मी पाहिलं असेल. पण तेव्हा मराठी वाक्यं कानांवर पडत असत. खेकड्या-मासळीच्या वासानं जीव पार सुरमट, वशट होऊन जाई. पायांवरच्या वाळूच्या पुटांना अलग न करता किनाऱ्यावर दक्षिणोत्तर चालत राहायचं हा आवडता नाद असे. आजूबाजूला कितीही माणसं असोत, आपली आतली शांतता आणि आपल्यापुरता सूर्यास्त जाणवून घ्यायला जमायला लागलं होतं. ही मुंबईची शिकवण. तिनंच शिकवलं, अशा वेळी फक्त भेळ खायची असते. मग कालांतरानं दक्षिणेत सरकत गेले तशी कांदाभजी, तळलेले ताजे मासे असंपण काय काय समुद्राच्या साक्षीनं खातात आणि ते त्या खारट हवेत उत्तम लागतं हे पण समजत गेलं. अशा ठिकाणी फुगे विकत घेऊन हवेत सोडून गंमत बघायची असते हेही ज्ञान पदरात पडलं. अलिबागसारख्या पर्यटनात प्रसिद्ध किनाऱ्यावर कंदिलांत दिवे घालून ते हवेत सोडले होते. ते मात्र मनोरम दृश्य ठरलं होतं. ही सगळी समृद्धी मिळाली ती फक्त माझ्या मराठी समुद्राकडून. .भारतभर भटकताना उंच पर्वत, अगदी हिमालय वगैरे पाहून आपण कृतकृत्य होतो. त्या गंगा-यमुना, त्या नर्मदा, कावेरी आणि त्यांचे सुपीक प्रदेश पार करतो, धन्य होतो. तरीही आपलं पाऊल आणि मराठी मन समुद्र बघायला आतुर झालेलं असतं. विचारून बघा मनाला, तेच खरं सांगेल. आपण कधी पश्चिमेला घाट उतरून गडगडत आडवळणाचे घाट उतरतो आणि तमाम मरहट्ट्यांच्या लाल पावलांशी पावलं मिळवत त्यांचेच होऊन जातो. तर कधी पूर्वेला तिकडच्या घाटांवरून जाताना सगळी पट्टणं नि पुऱ्या, सेतू बघून पुराणइतिहासात काही काळ मन रमवत राहतो. त्याहून खोल उतरत अगदीच निवांत होऊन थेट दक्षिणेत टोकं गाठून बघावी कधी. तो संन्यस्त सूर्यास्त बघण्याकरिता आख्खा देश मागं उभा आहे अशी भावना उचंबळून आल्याशिवाय राहत नाही. पण जन्मानं कोकणातली असेन म्हणून असेल कदाचित, पण मराठी हद्दीत शिरावंसं वाटतं; आपल्या मराठमोळ्या समुद्राला बघावं ही ओढ कधीच सुटायची नाही. मग तो समुद्र कुठलाही असो. तारापूर घोलवड असो, नाहीतर डहाणूच्या थोरल्या धाकल्या विभागण्या असोत. पश्चिमी समुद्राचं ‘अरबी’ असं नाव असलं, तरी हक्कानं ‘आपला’ म्हणून मिरवलाय मराठी माणसानं जन्मभर. तेही निर्भयपणे. त्या त्सुनामी लाटा येवोत अथवा आतंकवादाच्या झुंडी येवोत; हे प्रेम जन्मांतरीचं आहे.काही म्हणा, पण या मराठी मुलखातून भेटणाऱ्या अरबी समुद्राला आणि त्याच्या लगतच्या वातावरणाला एक मराठमोळा गंध आहे. मग तो खारट वशट ओल्या-सुक्याचा असेल, तर कधी पिकल्या आंबा-फणसाचा असेल. कधी सवाष्ण सुरूच्या हिरव्या बनातला असेल, नाहीतर खणाच्या-नऊवारीच्या नखऱ्याचा असेल. या समुद्राला साथ असते ती नारळाच्या दुधाची नाही तर रातांबी-सोलांची. शाकारलेल्या उतरत्या छपराच्या कोकणी कौलांची आणि वाऱ्यावर दुरूनही डोल डोल डोलताना दिसणाऱ्या त्या नारळी-पोफळीची. इतके किनारे पाहिलेत मी, युरोपातले, अमेरिकेतले, अगदी जगाच्या दुसऱ्या टोकावरच्या गोड्या पाण्याचेसुद्धा, पण असा गंध जगात कोणत्याच किनाऱ्याला नाही. तोच आपल्याला खेचून आणतो कोकणकिनारी, बाकी कोणी नाही. .आता वाळूवाळूत काय एवढं वेगळं असं म्हणायचं, पण या मराठी वाळूची गंमतच न्यारी. गुजरात सोडलं की खाली सगळा पसरलेला समुद्रलगतचा पट्टा म्हणजे अपरान्त. कोकण. पण गंमत बघा, वरपासून खाली गोव्यापर्यंत सगळी मातीसुद्धा सारखी नाही. म्हणून लाल मातीचं कोकण वेगळं झालं. ते दक्षिण. आणि वरचं उत्तर. कधी पिवळी मुरमाड, कधी काळी. कोकण म्हणजे सगळा सुपीक नि गोड्या पाण्याचा प्रदेश. खाऱ्या सान्निध्यातसुद्धा आपलं गोडपण जपलंय कोकणानं, हे त्याचं वैशिष्ट्यच. म्हणून तर विजयदुर्गावर गोड्या पाण्याची टाकी आहेत. बाणगंगेला पोखरणीत गोडं पाणी आहे, एका ढांगेत समुद्र असला तरी. आश्चर्यच एकेक.देशभरातून अनेकजण कोकणात आले आणि कोकणाच्या प्रेमात पडले, इथलेच रहिवासी झाले. यांत सर्वात रमले ते शिलाहार राजे. थोडीथोडकी नाही तर तब्बल साडेचारशे वर्षं त्यांनी मराठी मुलूख सत्तेखाली आणला, विशेषतः कोकण गाजवलं. आपल्या सोयीनं सीमा पाडून त्यांनी कोकणाचे उत्तर आणि दक्षिण असे भाग पाडले आणि दोन वेगळे शिलाहार वंश इथं सुखानं नांदले. कोकणाचा हा सुवर्णकाळ म्हणायला हरकत नसावी. त्यांनी पुष्कळ किल्ले आणि सुंदर देवळं बांधली. श्रद्धा रुजवल्या. त्यांच्या नंतर आलेल्या चालुक्य, राष्ट्रकूट, कदंब अशा अनेकांनी कोकणाला समृद्धी बहाल केली. आपल्या स्थापत्याचा कोकणात ठसा उमटवला. मग बाहेरून पोर्तुगीज आले, डच आले, फ्रेंच, मग इंग्रज आले. आपल्या तळकोकणात वखारी थाटल्या त्यांनी. सापडते आज अशीच एखादी डच वखार वेंगुर्ल्याच्या ठिकाणी. ही प्रजा इथं आली आणि इथली समृद्धी त्यांना चटकन उमजली. मग ते इथंच राहिले. हळूहळू सत्तासुद्धा गाजवू लागले. आणि माणसं आली की त्यांची प्रार्थनास्थळं आलीच पाठोपाठ. आपण मात्र तेही सगळं जपलंय. समुद्राच्या गाजेत थरथरत आपल्या देवळांत घंटानाद होई तशा चर्चबेलही वाजत. समुद्राच्या साक्षीनं सगळ्यांना सामावून घेत राहिला आपला प्रांत.अशी सगळी सरमिसळ होत राहिली तरीही कोकणी माणूस आपलं इमान जपत पाण्यावरचा तेलाचा थेंब असतो तसा आजही ओळखता येतो. आजही तो त्याच्या समुद्रशक्तीला सतत संदर्भात ठेवून, खरंतर त्याला गृहीत धरून आपलं जीवन जगतो आहे. आपल्या कोकणी माणसाची व्याख्या करत राहायची, तर किनारा धरून राहणारा. काटक आणि खरा निष्ठावान. श्रद्धा हा कोकणी माणसाचा अजून एक खास गुण. जसजसं उत्तरेतून दक्षिणेत उतरतो तसं पाय लाल मातीत कधी माखतात ते समजत नाही, तसंच श्रद्धाळू कोकणी तिच्यात किती बुडून गूढ, खोल होत जातो तेही समजत नाही. .तटावरच्या गावांत आख्यायिकापण रुजल्या. कोणी म्हणे गुजरातहून मूर्ती आणल्या, त्यातली एक जडशीळ होऊन इथंच राहीन म्हणाली. तो कशेळीचा कनकादित्य नि अशाच अजून काही देवता आपल्या कोकणाच्या स्थानिक देवता होऊन इथंच राहिल्या. रवळनाथ, नवलाई, पावणाई, ब्राह्मणदेवाशिवाय समुद्रकिनाऱ्याच्या गावांचं पान हलेनासं झालं. समुद्रदेवतेचंही एक मंदिर उत्तर कोकणात पाहिल्याचं स्मरतं. विशेषतः कोळी आगरी समाजात ही देवता पुजली जात असावी. समुद्र ही मोठी शक्ती आहे हे निर्विवाद. मग तिच्याप्रति श्रद्धा असणं हे कोकणी माणसाकडून अपेक्षितच आहे. आणि मग ही श्रद्धा तर त्याच्या रक्षणासाठी समुद्रातच उतरली जणू. हरिहरेश्वर, कुणकेश्वर, वेळणेश्वर, कड्यावरचा गणपती, पुळ्याचा गणपती, कऱ्हाटेश्वर, दुर्गादेवी किती देव उभे राहिले कोकण जपायला! समुद्रालगत्या मंदिरांचं स्थापत्यही वैशिष्ट्यपूर्ण. वारसा संवर्धन शिकताना भक्कमपणासाठी शंखशिंपल्यांची पूड, वाळू मिसळतात त्याचं प्रात्यक्षिक करून पाहिलं होतं. यात उपलब्धता हापण एक मुद्दा असावा. पण आज अशा काही मंदिरांच्या बांधकामातही तसं मिश्रण असावं असा अंदाज आहे. तरीच सागरी हवामान, अधिक आर्द्रता अशा वातावरणातही ती देवळं प्रदीर्घ टिकली आहेत.शंख, शिंपले म्हटलं की समुद्रातली अपार संपत्ती आठवते. या समुद्राला लाभलेली जैवविविधता तर जगप्रसिद्धच आहे. तरीपण मासे म्हणावे तर अगदी जिल्हावार निरनिराळे आहेत. रायगड जिल्ह्यातला जिताडा हा प्रसिद्ध मासा. शेवंडी म्हणजे इंग्रजीतला लॉबस्टर, कोळंबीचा मोठा प्रकार तिथला खास. मुरुड जंजिरा गाठलं तर सुक्या मासळीची उलाढाल बघायला मिळते. तिथले सोडे खाल्ले तर इतर कुठलेही आपण खाणार नाही. ठाणा-मुंबईचे प्रसिद्ध म्हणजे बोंबील आणि मुंबई बांगडा. रत्नागिरीतला सौंदाळा आणि सिंधुदुर्गातले तांबोशी, ताडुसा, मुशी, टोळ, बुगडी, झीटी, सुरे, बोय, भुयारी हे मत्स्यविशेष. याशिवाय सर्वत्र कर्ली, बांगडा, सुरमई, हलवा, पापलेट, सरंगे, जवळा, रावस, कोळंबी, खेकडे ही मंडळी उपस्थित असतातच. याहून अनेकानेक सुंदर व चविष्ट जलविशेष कोकणात मिळतात. त्याबरोबर तिथली पाकसंस्कृतीही वाखाणण्यासारखी आहे. कोकणी, मालवणी, आगरी मसाल्यांची रेलचेल या किनारपट्टीत आढळते. हर्णेप्रमाणे बऱ्याच किनाऱ्यांवर माशांचा लिलाव केला जातो. त्यातून विकत घेतलेले ताजे मासे जवळच्या खाणावळींमध्ये दिल्यास ते ताबडतोब उत्कृष्ट पाककृती करून आपल्यासमोर हजर करतात. .Premium| Hridyanath Mangeshkar: लतादीदींनी संगीताचं खरं तत्त्व सांगितलं, अंधारात धडपडू नकोस, प्रकाशाचा मागोवा घे.या किनारपट्टीच्या मराठी मुलखात हिंडत असताना कधी समुद्राचं अंतरंगपण जाणून घ्यावं. तारकर्लीसारख्या ठिकाणी पाण्यातली जैवविविधता पाहण्यासाठी आपल्याला स्वतः जलचर होऊन जावं लागतं. म्हणजे पाणबुड्या होऊन खाली जायचं आणि थोडक्यात समुद्र जाणून घ्यायचा. कधी डॉल्फिन्स बघायला थोडं लांब होडीतून जावं. कधी समुद्रात असलेल्या लहान लहान निर्मनुष्य बेटांना वळसे घालावेत. या पाणजू बेटांची संस्कृतीसुद्धा अभ्यासाचा विषय आहे. पण त्याकरिता खाडीमुखातून समुद्र जोडला जातो त्या भागात आपण फिरायला हवं. मग ते उल्हास नदीतलं बेट असो वा नाहीतर वाघोटण. कोकणाचा रांगडा आडमुठा डोंगर जेव्हा नम्र होत समुद्रात येऊन मिळतो ना, तेव्हा अजून एक सौंदर्यस्थळ निर्माण होतं. मग कधी कशेळीच्या देवघळी पाहायला डोंगर उतरून थेट समुद्रात पायऱ्यांनी उतरावं किंवा हरिहरेश्वरच्या प्रदक्षिणा पथावर पायाशी लागणारा अपरिहार्य समुद्र अनुभवावा. अशी नवीन नवीन आश्चर्य घेऊन समुद्र आपल्या समोर येतो, तेव्हा ती सगळी इथंच उपभोगायची. बिनदिक्कत.कधी समुद्रातून किनाऱ्याचं कोकण न्याहाळावं. या पश्चिमेच्या समुद्रातून मुंबई बघावी. किमान त्या नव्या सेतूवरून भरधाव गाडीतून जाताना तरी. रात्र होऊ लागली की तिचा दिमाख, नखरा नजर लागेल इतका देखणा होत जातो. त्या उंच इमारती, ते तिनंच घातलेले मोडता न येणारे पसारे आणि लोभ, प्रलोभनं. वाटतं अदृष्ट व्हावं हे सगळं मनाच्या आत. कुणीच पाहू नये तिला. असंच पाहिलंय जंजिऱ्यावरून समोरचा एकदरा नि एकटं राहिलेलं मुरुड. जंजिऱ्याशिवाय का मुरुडला गंमत आहे! मग लक्षात येत गेलं. असं आहे तर.. जोडीचं राजकारण आहे हे! तीच गत कुलाबा, खांदेरी उंदेरी, सुवर्णदुर्ग नि शिवरायांच्या पावलांचे ठसे जपणाऱ्या त्या सिंधुदुर्गाची. तो तर खाशा छत्रपतींच्या देखरेखीखाली बांधला गेला म्हणून कौतुकाचा महामेरू. समोरच्या गावावर येत असणारी भूतकाळातली जबाबदारी कळते, ती नकाशे बघून नि पुस्तकं वाचून नव्हे, तर आपण त्या बेटावर किल्ल्याचा भाग होऊन तटस्थ समोरचा समुद्रतट न्याहाळतो तेव्हाच. एवढ्या प्रमाणात समुद्री किल्ले बांधणं हे फक्त मराठी मुलखातच दिसतं आणि या समुद्राचा त्या अजोड नेत्यानं सकारात्मक उपयोग कसा करून घेतला तेही समजतं. हे केवढं अभिमानास्पद आहे! .यातले बहुतांश किल्ले मराठा कालखंडात बांधले गेले आहेत. समुद्री किल्ले म्हटलं की मला तरी आंग्रे घराण्याचा कुलपुरुष कान्होजी आठवतोच. पुलंनी कान्होजी आंग्रे या इंग्रजी पुस्तकाचा त्यांच्या खुमासदार शैलीत केलेला अनुवाद वाचा कधी. आंग्रे या आरमार साम्राज्याच्या अनभिषिक्त सम्राटाप्रति अभिमान आणि ममत्व असल्याशिवाय पुलंनी इतकं रसाळ चरित्र लिहिलेलं नाही. समुद्री शक्तीचा सदुपयोग आणि आरमार बांधणी यात आंग्रेंना आणि अर्थातच आपल्या छत्रपती शिवरायांना जितकं प्रावीण्य मिळवता आलं, तेवढं महाराष्ट्रात क्वचितच कोणा राज्यकर्त्याला मिळवता आलं असेल. विजयदुर्गाच्या समुद्राच्या बाजूला पाण्यात खाली एक भिंत आहे, हे किती मराठी लोकांना तरी माहिती आहे? यात महाराजांची दूरदृष्टी आणि स्थापत्याचा अभ्यास दिसतो. परकीय गलबतांना किनाऱ्याजवळ येण्याआधी रोखता यावं आणि ती या भिंतीला आधी धडकावीत; केवढा हा पुढचा विचार! .Premium|Motherhood: पहिल्यावहिल्या आईपणातले ते कोवळे दिवस, तेही परक्या देशातले.!.कधी समुद्राकाठचे विजयदुर्ग, हर्णे, गोपाळगड, रत्नदुर्ग, घोडबंदर किल्ला किंवा अगदी समुद्रात मुक्काम ठोकून बसलेले खांदेरी, उंदेरी, जंजिरा या किल्ल्यांत हिंडताना आपल्याला जुन्या सुट्या मूर्ती, कधी भग्नावशेष, तोफा असा ऐतिहासिक ऐवज दिसतो, सापडतो तेव्हा वाटतं यांचं संवर्धन, किमान जतन तरी व्हायला हवं. कुलाब्यासारख्या किंवा हरिहरेश्वर, मुरुडसारख्या पर्यटन क्षेत्र असलेल्या ठिकाणी एखादं पुरातन वस्तुसंग्रहालय आतापर्यंत का असू नये?आपल्याला समुद्र हवा, मिरवायला किल्ले हवेत, दाखवायला किनारे हवेत, तिथे उभं राहून उपभोगायला मिळावं, भेळ-पाणीपुरी खायला हवी, पण जपायला काहीच नको. प्रश्न आहे खरा देशव्यापी, पण किमान आपल्या मुलखातला समुद्र जपणं हे पहिलं मराठी माणसाचं कर्तव्य आहे. सरकार आणि नागरिक सगळ्यांचंच. नाहीतर त्या समुद्री गंधाला आपण सगळे कायमचे पारखे होऊ. कारण या सागरी नाळ मराठी माणसाशी आणि मातीशी केव्हाच जोडली गेली आहे. तिचं महत्त्व त्याला समजायला हवं आहे. उमजायला हवं आहे.(नीती मेहेंदळे पुणेस्थित ललित लेखिका आहेत.) 