Premium|Traditional Indian Thali : डाळी, भाज्या आणि धान्यांनी समृद्ध आहारातून आरोग्यपूर्ण जीवनाचा मार्ग

भाग्यश्री फडके-धर्माधिकारीसर्व डाळी, कडधान्ये, दही, पनीर, अंडी, मासे, शिवाय इतर प्रथिनयुक्त घटक आहारात अंतर्भूत करता येऊ शकतात. भाज्या, सॅलड यांचे प्रमाण आहारात वाढवता येऊ शकते. संतुलित प्रमाणात कर्बोदके, प्रथिने, भाज्या, संपृक्त चरबी याचा मिलाफ असलेले अन्नपदार्थ आहारात समाविष्ट केले पाहिजेत. यासाठीच आपले पारंपरिक ताट आदर्श आहे. त्यात पोळी/भाकरी, भात याबरोबरच वरण, आमटी, उसळ, कोशिंबिरी, सॅलड, तेलबियांच्या चटण्या, दही, ताक असावे. आहारामध्ये बदल करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा.सध्याची जीवनशैली पाहता, आपल्या घरांमध्ये भारतीय परंपरेतून आलेले सकस, पोषणमूल्य असलेले अन्न, खाद्यपदार्थ खाल्ले जात आहेत की जाहिरातींचा मारा केलेले निकृष्ट, चरबी वाढवणारे, आजारपण वाढवणारे पदार्थ खाल्ले जात आहेत, याकडे डोळसपणे बघण्याची गरज प्रकर्षाने समोर येत आहे. कुपोषणाशी लढा देण्यासाठी आणि चांगल्या पोषणाबाबत जनजागृती करण्यासाठी सप्टेंबर हा महिना यावर्षीही राष्ट्रीय पोषण महिना म्हणून साजरा केला गेला. आरोग्य, उत्पादकता आणि सर्वांगीण विकासात पोषणाच्या भूमिकेबद्दल जागरूकता वाढवण्यासाठी अन्न व पोषण मंडळाने १९८२मध्ये हा उपक्रम सुरू केला.प्रत्येक नागरिकाला - मग ती लहान मुले असोत, गर्भवती स्त्रिया असोत, वयोवृद्ध असोत किंवा कोणताही नागरिक असो - उच्च पोषणमूल्य असलेले देशी अन्न, खाद्यपदार्थ, श्रीधान्य उपलब्ध व्हावे आणि त्यातून आरोग्यपूर्ण देश घडावा, हासुद्धा हा राष्ट्रीय पोषण महिना साजरा करण्यामागचा उद्देश आहे. .Premium|Salt Intake and Health : सावधान! जास्त मीठ खाणे घातक....राष्ट्रीय पोषण महिना का महत्त्वाचा?राष्ट्रीय पोषण महिना केंद्र सरकारच्या पोषण अभियानाची देशव्यापी चळवळ उभी करण्यासाठी प्रयत्न करतो. मुलांची आरोग्यदायी वाढ होण्यासाठी मदत व्हावी यासाठी हा कार्यक्रम आहे.मुलांच्या आहारामध्ये आवश्यक आणि गरजेपुरते सूक्ष्म घटक असल्यास त्यांच्या हाडांची वाढ आणि उतींची वाढ योग्य पद्धतीने होते. मुलांची सुरुवातीची वर्षे मज्जासंस्था, मेंदूची तल्लख क्षमता विकसित करण्यासाठी पोषणमूल्ये असलेल्या सकस आहाराची, त्यातील सूक्ष्म घटकांची आवश्यकता असते. पोषक घटकांची पूर्तता झाल्यास, अभ्यासात नीट लक्ष लागते, मेंदूचा विकास होतो, विचार करण्याची क्षमता वाढीस लागून शैक्षणिक यश प्राप्त होऊ शकते. तसेच योग्य पोषण संसर्गजन्य आजारांना अधिक चांगल्या तऱ्हेने दूर ठेवू शकते.आहारामध्ये लोह, ड जीवनसत्त्व, कॅल्शियम, फॉलिक ॲसिड यांसारखे पोषक घटक अत्यंत आवश्यक आहेत. लोह शारीरिक, मानसिक थकवा आणि रक्तक्षय दूर करते. ड जीवनसत्त्व हाडांच्या पुनर्निर्मितीसाठी, प्रतिकारशक्ती वाढीसाठी आवश्यक असते. कॅल्शियम हाडे तसेच दातांची खनिज घनता सुधारते. फॉलिक ॲसिड (बी१२) मज्जासंस्था, मेंदूतील नसांचे जाळे, पेशींच्या वाढीसाठी आवश्यक असते.योग्य पोषणाने जीवनशैलीमुळे होणारे आजार, लठ्ठपणा, मधुमेह, उच्च रक्तदाब, हृदयरोग यांचा धोका कमी होण्यास मदत होते. वय वाढत जाताना स्नायू, हाडे यांची बळकटी टिकवून ठेवण्यासाठी आवश्यक प्रथिने, सूक्ष्म घटक, पाणी शरीराच्या चयापचयात महत्त्वाची कामगिरी बजावतात.निरोगी स्वस्थ शरीर व मनासाठी आवश्यक असणाऱ्या सर्व पोषणमूल्यांचा, पोषकतत्त्वांचा आपल्या रोजच्या ताटात योग्य समतोल असतो की नाही, याचा जाणीवपूर्वक विचार करण्यासाठी हा आठवडा व महिना योजिलेला आहे. या महिन्यापासून विचार करून सर्व आवश्यक घटक योग्य प्रमाणातच आहारात घेण्यात येतील असे ठरवून ते वर्षभर पाळले जायला हवे. निरोगी राहण्यासाठी साधी चौरस, वैविध्यपूर्ण आहारपद्धती पुरेशी असते. महागडी, गुंतागुंतीची, इथल्या मातीशी न जुळणारी आहारपद्धती योग्य नाही. आपल्या मातीत, प्रदेशात, त्या विशिष्ट ऋतूंत जे पिकते ते खाणे आदर्श असते. प्रत्येक पदार्थ त्या त्या ऋतूतच पचतो, रुचतो आणि अंगी लागतो. आंबा पावसाळा, हिवाळ्यात खायला गेलात तर चालणार नाही, तो शरीरप्रकृतीला बाधेल. शहरी कुपोषण ही सुद्धा मोठी समस्या निर्माण झाली आहे. शहर, महानगरांतील मुलांना अतिप्रमाणात सर्व उपलब्ध आहे. परंतु, त्या अन्नपदार्थांतून किती पोषणमूल्ये मिळतात हा प्रश्नच आहे. जंक फूड खाऊन कुपोषण पदरी पडते, आजार-रोग वाट्याला येतात. अतिप्रक्रिया केलेले खाद्यपदार्थ, अतिरिक्त साखर, मीठ, मसाले, मैदा, तेल यांचा भडिमार लठ्ठपणा, शहरी कुपोषित पिढी निर्माण करतो. आहारात अधिक भाज्यांचा समावेश करणे, प्रत्येक जेवणात प्रथिनांचा स्रोत समाविष्ट करणे आणि अतिप्रक्रिया केलेले पदार्थ मर्यादित ठेवणे यांसारखे छोटे बदल कालांतराने महत्त्वपूर्ण फरक घडवू शकतात..आरोग्यदायी मिलेट्स.चुकते कुठे?सर्व प्रमाणात हवेघरी केलेले सर्व अन्न आपोआपच आरोग्यदायी असते, असे आपण गृहीत धरतो. घरी केलेले अन्नघटक, साहित्य चांगल्या दर्जाचे राखणे, स्वयंपाकाच्या पद्धती आणि प्रमाण हे आपल्या हातात असते, म्हणून आपल्याला वाटते की ते आरोग्यदायी आहे. घरचे खाणे आरोग्यदायी असते हे खरेच, पण तेसुद्धा योग्य प्रमाणात खाणे आवश्यक आहे. आपल्या ताटात पोळ्या, भाताचे प्रमाण जास्त असेल आणि डाळ, वरण, भाजी तुलनेने कमी असेल तर? जेवणात नियमितपणे अधिक प्रमाणात तेल, तूप, लोणी, तळलेले पदार्थ, लोणची, पापड असतील, तर संपृक्त चरबीचे प्रमाण वाढत जाते. भारतीय आहारशास्त्रात डावी-उजवी बाजू सांगितली आहे. त्यात समतोल राखला पाहिजे.आपण बऱ्याचदा कर्बोदकांचा आग्रह धरतो. कर्बोदकांचे काम ऊर्जा पुरविण्याचे आहे. विचार करा, आपल्या पूर्वजांएवढी अंगमेहनतीची, शारीरिक कष्टाची कामे आपण करतो का? त्यामुळे शरीराला एवढ्या ऊर्जेची गरज नसते. शरीर ती साठवून ठेवते. पूर्वी आपल्याला अन्न कधी मिळेल याची निश्चिती नसायची म्हणून शरीरात ऊर्जा साठवणुकीसाठी मेंदूची आदिम प्रेरणा आहे. पण अशाने वजन वाढत जाते, मात्र शरीराला, स्नायूंना हवे तसे पोषण मिळत नाही. म्हणून पोळी, भात कमी करून त्याऐवजी प्रथिनांचा, जीवनसत्त्वे, खनिजे वापर प्रत्येक खाण्यात थोडा थोडा वाढवला पाहिजे. अर्थात आहारामध्ये बदल करण्याआधी तज्ज्ञांचा सल्ला घ्यायला हवा. सर्व डाळी, कडधान्ये, दही, पनीर, अंडी, मासे शिवाय इतर प्रथिनयुक्त घटक आहारात अंतर्भूत करता येऊ शकतात. भाज्या, सॅलड यांचे प्रमाण आहारात वाढवता येऊ शकते. थोडक्यात कर्बोदके एकदम कमी करायची नाहीत, परंतु फक्त कर्बोदकेयुक्त आहार घेण्याऐवजी त्या जोडीला संतुलित प्रमाणात प्रथिने, भाज्या, संपृक्त चरबी याचा मिलाफ असलेले अन्नपदार्थ आहारात समाविष्ट केले पाहिजेत. यासाठीच आपले पारंपरिक ताट आदर्श आहे. त्यात पोळी/भाकरी, भात याबरोबरच वरण, आमटी, उसळ, कोशिंबिरी, सॅलड, तेलबियांच्या चटण्या, दही, ताक असावे.प्रथिनांचे कमी सेवनआपल्या नाश्ता, जेवणात उपमा, शिरा, पोहे, पोळी, भात असे कर्बोदके वाढवणारे पदार्थ आपण जास्त खातो. आधी म्हटल्याप्रमाणे ते ऊर्जा देतात, परंतु त्याबरोबरच इतर घटक नसतील तर असंतुलन निर्माण होते. शरीराला सर्व पोषकघटक मिळत नाहीत. स्नायूंची वाढ, विकास, बळकटी, रोगप्रतिकारशक्ती वाढवणे, वारंवार होणाऱ्या आजारांपासून वाचण्यासाठी प्रथिने विशेष महत्त्वाची आहेत. लहान मुले, गर्भवती महिला, ज्येष्ठ नागरिक, नुकतीच शस्त्रक्रिया झालेले रुग्ण, वजनावर नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करणारे लोक यांच्यासाठी प्रथिने अतिशय महत्त्वाची आहेत. सर्व डाळी, राजमा, चणा, दूध, दही, पनीर, अंडी, सोयाबीन, टोफू, सोया चंक्स, दाणे, तेलबिया यांचा रोजच्या आहारात समावेश केल्याने आहाराची गुणवत्ता वाढते. जवस, कारळे/खुरासणी, काळे व सफेद तीळ यांची चटणी आरोग्यदायी असून, रोजच्या जेवणात या चटण्यांचा समावेश करावा. यात संपृक्त चरबी असते. तसेच बदाम, अक्रोड यांत असलेले जीवनसत्त्व ई, ओमेगा ३ फॅटी ॲसिड शरीर, मेंदूस पोषण देते..आहारात वैविध्य नसणेहल्ली अनेकांना फळे खायला आवडत नाहीत. पण त्या त्या ऋतूमध्ये मिळणारी हंगामी फळे त्या त्या ऋतूत लागणारी जीवनसत्त्वे, खनिजे पुरवत असतात. त्या ऋतूत होणाऱ्या रोगापासून प्रतिकारशक्ती वाढवीत असतात. फळे चावून चोथ्यासहित खावीत, तरच त्याचा चोथा शरीरात फायबर वाढवून पचनक्रिया स्वच्छ ठेवतो. फळांचे अतिसाखर घातलेले किंवा न घातलेले ज्यूस, रस शक्यतो टाळावेत. सर्व देशी रंगीत फळे विविध फायदेशीर गुणधर्मांनी युक्त असतात. पपई, पेरू, डाळिंब, आवळा, पालक, गाजर, भोपळे, शेंगा, ओल्या खारका, ओले शिंगाडे इत्यादी पदार्थ खूप पोषक असतात.पदार्थाच्या प्रमाणाकडे दुर्लक्ष करणेअतिसेवन केलेले कोणतेही पदार्थ अपायकारक ठरतात, कारण ते अतिरिक्त कॅलरीज वाढवतात, लठ्ठपणा वाढवतात. त्यामुळे योग्य प्रमाण अतिशय आवश्यक आहे. आपली भूक, शारीरिक स्थिती, आहार, वय, आरोग्याची लक्षणे लक्षात घेऊनच आहार निर्धारित करावा.जेवण टाळणे, क्रॅश डाएट करणे किंवा डिटॉक्सजेवण टाळून क्रॅश डाएट केल्याने आरोग्यदेखील झपाट्याने क्रॅश होते. किटो डाएट आणि इतर फॅड कुठल्यातरी एकाच घटकावर भर देतात. त्यामुळे संपूर्ण आरोग्य बिघडते. केस गळायला लागतात, त्वचा निस्तेज पडते, जरा काही काम केले की थकवा येतो, शारीरिक ताकद राहत नाही, चक्कर येते आणि गंभीर आजारदेखील सुरू होऊ शकतात.खाद्यपदार्थांची दिशाभूल करणारी लेबलेअनेक पॅकेज्ड खाद्यपदार्थांची जाहिरात ‘आरोग्यदायी’, ‘नैसर्गिक’, ‘बहुधान्य’, ‘उच्च-प्रथिनयुक्त’, ‘कमी चरबीयुक्त’, ‘बेक केलेले’ किंवा ‘शुगर फ्री’ यांसारख्या संज्ञा वापरून केली जाते. हे दावे उत्पादन प्रत्यक्षात आहे त्यापेक्षा अधिक पौष्टिक असल्याचे भासवू शकतात, कारण ते सहसा केवळ एकाच वैशिष्ट्यावर भर देतात आणि त्याचे संपूर्ण पौष्टिक मूल्य प्रतिबिंबित करत नाहीत. उदाहरणार्थ, कमी चरबीयुक्त उत्पादनात चव सुधारण्यासाठी अतिरिक्त साखर असू शकते, तर बेक केलेल्या स्नॅकमध्ये मीठ, रिफाइंड पीठ किंवा सॅच्युरेटेड फॅटचे प्रमाण जास्त असू शकते. त्याचप्रमाणे, ब्रेकफास्ट सिरियल्स आणि प्रोटीन बारमधून काही पोषकतत्त्वे मिळत असली, तरी त्यात साखर, स्वीटनर्स किंवा कॅलरीजचे लक्षणीय प्रमाणही असू शकते.पॅकेज्ड उत्पादन खरेदी करण्यापूर्वी काही बाबी तपासून घ्यायला हव्यात. त्यामध्ये घटकांची यादी - विशेषतः पहिले तीन घटक, अतिरिक्त साखर आणि गोड पदार्थ, सोडियम किंवा मिठाचे प्रमाण, ट्रान्सफॅट्स, सर्व्हिंग आकार या गोष्टी पाहायलाच हव्यात. तसेच उत्पादन प्रामुख्याने संपूर्ण घटकांपासून किंवा अतिशुद्ध केलेल्या घटकांपासून केले आहे की नाही, हेसुद्धा पाहावे.घटक पदार्थ सामान्यतः वजनानुसार उतरत्या क्रमाने नोंदलेले असतात. याचा अर्थ असा की जे घटक सुरुवातीला येतात, त्यांचा उत्पादनात सर्वात मोठा वाटा असतो. लेबलवर नमूद केलेल्या सर्व्हिंगच्या प्रमाणाची, तुम्ही खाण्याची शक्यता असलेल्या प्रमाणाशी तुलना करणेदेखील महत्त्वाचे आहे. केवळ पॅकवरील दाव्यांवर आधारित उत्पादने नियमितपणे निवडल्यास अतिरिक्त साखर, मीठ, चरबी आणि अतिरिक्त कॅलरीजचे सेवन वाढू शकते. पोषणविषयक माहिती आणि घटकांची यादी वाचल्याने कुटुंबांना माहितीपूर्ण निवड करण्यास, निरोगी वजन राखण्यास आणि दीर्घकालीन आरोग्य धोके कमी करण्यास मदत होऊ शकते.मीठ, साखर आणि चरबी यांचे प्रमाण आहारात वाढवणे म्हणजे शरीराचे अनावश्यक काम वाढवणे, त्यातून कुठली ऊर्जा, पोषण मिळत नाही, मात्र शरीराची अत्यंत हानी होते. बिस्किटे, केक, ब्रेकफास्ट सिरियल, फ्लेव्हर्ड योगर्ट, पॅक्ड ज्यूस, शीतपेये, अतिगोड चहा किंवा कॉफी, नमकीन स्नॅक्स, चिप्स, इन्स्टंट नूडल्स, रेडी टू कूक जेवण, सॉस, केचप, लोणची व पापड, अन्य बेकरी उत्पादने अशा पदार्थांचा आहारात सातत्याने समावेश असेल, तर संपूर्ण आहाराची गुणवत्ता निश्चित होण्याची शक्यता कमी असते. जेव्हा त्यापैकी अनेक पदार्थ नियमितपणे किंवा मोठ्या प्रमाणात खाल्ले जातात तेव्हा चिंतेचे कारण असते, कारण दिवसभरात साखर, सोडियम आणि संतृप्त चरबी यांचे प्रमाण वाढत जाते. परिणामी, लठ्ठपणा आणि इतर असंसर्गजन्य रोगांचा धोका वाढतो.थोडक्यात काय, तर सर्व योग्य घटक योग्य प्रमाणात घेऊन जेवण्याला पर्याय नाही. पोषणमूल्ये असलेले पदार्थ खाणे हीच भारतीय संस्कृती आहे ती प्रत्येक भारतीयाने जपलीच पाहिजे..मातेच्या आरोग्याला आधारगरोदरपणापूर्वी आणि गरोदरपणातील पोषण मातेच्या आरोग्याची तसेच नवजात बाळाच्या आरोग्याची पायाभरणी योग्य पोषणात असते.फॉलिक ॲसिड, लोह, कॅल्शियमची गरज मातेची व बाळाची मज्जासंस्था सुदृढ राहावी, निरोगी रक्त तयार व्हावे, हाडांची खनिज घनता वाढावी यासाठी तीनही घटक अत्यावश्यक आहेत. यामुळे कुठलीही गुंतागुंत न होता बाळंतपण होते आणि बाळाचे जन्म होतानाचे वजन व्यवस्थित असते.आहारतज्ज्ञाचा सल्ला - गरोदरपणातील आहाराबाबत आहारतज्ज्ञांकडून मार्गदर्शन घेतले, तर सुरक्षित, पोषक आहार घेण्याकडे कल वाढू शकतो.संदर्भ:https://geimshospital.com/blog/national-nutrition-week/https://www.artemishospitals.com/blog/hi/national-nutrition-monthhttps://balrakshabharat.org/rashtriya-poshan-maah/लेखिका मुंबईस्थित औषधनिर्माणशास्त्र आणि आरोग्य व्यवस्थापनशास्त्र अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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