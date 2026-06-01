Premium|NEET Exam Paper Leak Controversy Reaction : NEET पेपरफुटीच्या गोंधळात करिअरचा प्रश्न; ‘रॅटरेस’ऐवजी स्वतःशी स्पर्धा करण्याचा सल्ला

राज्यात सध्या उन्हाची तीव्रता अफाट आहे; हवामान असे बिकट असताना राज्यातली तरुणाई अशांत असून त्यांच्या मनातल्या अस्वस्थतेची धगही तितकीच वाढलेली आहे. 'नीट' या परीक्षेतील पेपरफुटीचे प्रकरण गाजत असतानाच वेगवेगळ्या विद्याशाखांना प्रवेश घेण्याची गुणांची शेवटची मर्यादा आणि मुलांना पडलेले गुण यातली तफावतही वाढत आहे. त्यामुळे अनेक ठिकाणची मुले अस्वस्थ आहेत. काही वर्षांपूर्वी अभियांत्रिकी शाखांतील जागा रिकाम्या राहण्याची वेळ याच राज्यात आलेली होती. राज्यात व्यवसाय व नोकरीच्या अनेक चांगल्या संधी उपलब्ध होत आहेत, मात्र त्यावर तरुणांची वर्णी लागण्याची शक्यता दुरावत असून, हे थांबण्याची गरज आहे. म्हणजे एकीकडे हाताला काम नाही तर अनेक उद्योगात चांगले उमेदवार मिळत नाही, अशी विचित्र परिस्थिती आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर सगळीकडेच चांगले वातावरण आहे असे नाही. मात्र ज्यांना संधी मिळत आहे त्यांनी पुढे जायला हवे आणि तसे घडतही आहे, काही तरुणांना मोठमोठ्या कंपन्यांची पॅकेजेस ऑफर होत आहेत. दुसरीकडे काहींना साध्या संधी मिळणेही अवघड झाले आहे. त्यामुळे संधी खेचून आणण्यासाठी तंत्र बदलावे लागेल का, असा विचार करताना लक्षात येते की आपल्याकडे संधीचा शोध घेण्याची वृत्तीच लोपल्याचे वातावरण आहे. .'नीट'चा पेपर फुटला ही घटना वाईट आहे यात शंकाच नाही. मात्र, वैद्यकीय शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी पेपर फोडून त्यातल्या प्रश्नांच्या आधारे गुण मिळवण्याचा शॉर्टकट का स्वीकारावासा वाटला? त्याचबरोबर वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी देशात एक लाख २५ हजारांपेक्षा जास्त जागा उपलब्ध आहेत, मात्र त्यासाठीच्या प्रवेश परीक्षेला देशभरातून २२ लाखापेक्षा जास्त मुले बसतात, हे समीकरण कसे समजून घ्यायचे? जागाच इतक्या अल्प आहेत तर इतकी लाख मुले या वाटेला का जात आहेत? मेंढराच्या कळपासारखा कुठलाही विचार न करता या अभ्यासक्रमाचा विचार मुले कसा करू शकतात? आपली क्षमता आणि घेणाऱ्या शिक्षणाचा उपयोग कसा असेल किंवा कसा करता येईल याचा विचार न करता मुले या अभ्यासक्रमाची निवड कशी करतात? आत्महत्यांच्या घटनांपैकी काही घटनांमध्ये काहींचे चुकीचे नियोजन आणि स्वतःबद्दलच्या अवास्तव अपेक्षा त्यांना या मार्गावर नेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. असे सारे असताना, मग ही इतकी हुशार मुले असाच चुकीचा अट्टाहास धरून एखाद्या लाटेप्रमाणे एकाच गोष्टीच्या मागे कशी जाऊ शकतात?.या सगळ्या बाबींचा विचार करताना जाणवते ते म्हणजे, ही तरुणाई आपल्या भवितव्याबाबत फारशी जागरूक नाही. सर्वच तरुणांची ही अवस्था आहे असे नाही, पण शंभरातल्या साठ मुलांना आपल्याला नेमके काय करायचे आहे याचे भान आलेले नसते किंवा त्यांना तशी जाणीवही झालेली नसते. एखाद्या नदीच्या प्रवाहाप्रमाणे ते वाहत जात असतात. खरेतर वयाची १६ ते २१ ही पाच वर्षे पुढच्या संपूर्ण आयुष्याची पायाभरणी करणारी असतात. त्यावेळी या मुलांनी आणि त्यांच्या पालकांनी आपल्या जीवनाचा मार्ग नीटपणाने आखला पाहिजे. या काळात इतर कुणाशी स्पर्धा न करता आपल्याशीच आपली स्पर्धा करायला हवी, आपली गरज आणि आपल्याला कुठल्या टप्प्यावर जायचे आहे याचा विचार करून तसे नियोजन करायला हवे. 'रॅटरेस'मध्ये सामील होऊन नेमके ध्येय साध्य झाले नाही, तर त्याबद्दल दुःख करण्यात अर्थ नाही. आपल्याला कुठे जायचे आहे, काय करायचे आहे आणि तिथपर्यंत जाण्याची क्षमता आपल्यात आहे का, याचा विचार विद्यार्थ्यांकडून झालाच पाहिजे..सर्वत्र प्रवेशाची चर्चा होत असताना करिअरची निवड आणि चांगले करिअर करण्यासाठी योग्य अभ्यासक्रम निवडणे हे ध्येय दूरच राहते. आपल्या क्षमता आणि त्या अभ्यासक्रमाचे वेगळेपण काय याचा विचार कोणीच करत नाही. त्यामुळे या काळात सजगपणे वावरणे हेच योग्य पाऊल आहे आणि असे पाऊल विद्यार्थी आणि त्यांच्या पालकांनी उचलायला हवे. तरच करिअरही घडेल आणि जीवनाचे सार्थकही होईल. २७ नक्षत्रांपैकी नऊ नक्षत्रे पावसाची असतात, त्यामुळे त्याचे महत्त्व वेगळे असते. तसेच, या तीन महिन्यांचे आहे. हे गणित समजल्यास सगळीच गणिते सोपी होतील. साप्ताहिक सकाळच्या या करिअर विशेषांकात आम्ही करिअर निवडीचे काही पर्याय विद्यार्थी व पालकांना देत आहोत. ते तुम्हाला योग्य करिअर निवडीसाठी उपयुक्त ठरोत, ही अपेक्षा. सर्व विद्यार्थ्यांना पुढील करिअरसाठी खूप शुभेच्छा!