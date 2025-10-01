Premium|Indian Armed Forces: भारतीय संरक्षण क्षेत्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मोठी झेप

एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त)चांगल्याचा वाईटावर, सत्याचा असत्यावर, धर्माचा अधर्मावर, न्यायाचा अन्यायावर विजय म्हणून दसरा म्हणजेच विजयादशमी हा सण साजरा केला जातो. विजयादशमीच्या दिवशी ‘सीमोल्लंघन’ करण्याची प्रथा आहे. या सणाच्या निमित्तानं भारतीय सशस्त्र दलांच्या गौरवशाली कामगिरीचा, त्यांनी केलेल्या सीमोल्लंघनाविषयीचा सखोल मागोवा...ता. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी भारत स्वतंत्र झाला. त्यानंतर आजपर्यंत भारतानं विविध क्षेत्रांत लक्षणीय कामगिरी केली आहे, विविध क्षेत्रांत सीमोल्लंघन केलं आहे. त्यातीलच एक प्रमुख क्षेत्र म्हणजे भारतीय सशस्त्र दल! आपल्या संस्कृतीत शस्त्रांचं महत्त्व फार पूर्वीपासून सांगितलं गेलं आहे. भारतीय परंपरेत धर्मरक्षणासाठी शस्त्र उचलणं पवित्र व योग्य मानलं गेलं आहे. महाभारतात युद्धसमयी श्रीकृष्णानं अर्जुनाला ‘शस्त्र उचल आणि युद्ध कर’ हा आदेश दिला होता. त्यातून शस्त्रांचं महत्त्व अधोरेखित होतं. .सीमोल्लंघनाविषयी बोलताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा दाखला आवर्जून द्यावासा वाटतो. ज्याकाळी समुद्रोल्लंघन करणं म्हणजे काहीतरी धर्मावेगळी गोष्ट आहे असं मानलं जायचं, त्याकाळी छत्रपती शिवरायांनी स्वतःचं आरमार उभं केलं होतं. हे केवढं मोठं सीमोल्लंघन म्हणता येईल! आजच्या आधुनिक युगात भारतीय सशस्त्र दलांनी हीच परंपरा आत्मसात केली आहे. स्वातंत्र्यप्राप्तीपासून ते आजपर्यंत भारतीय सशस्त्र दलांनी वेळोवेळी आपली कर्तबगारी दाखवली आहे. दहशतवादाविरुद्धची लढाई असो, सीमांवरील शत्रूंचं आव्हान असो, किंवा नवं तंत्रज्ञान आत्मसात करण्याची शर्यत असो, भारतानं सातत्यानं यशस्वीरित्या सीमोल्लंघन करून दाखवलं आहे. सुरुवातीला शस्त्र आणि युद्धसाहित्यासाठी इतर देशांवर अवलंबून असलेला भारत; इथपासून ते आता स्वदेशी बनावटीची शस्त्रं तयार करणारा भारत; ऑपरेशन सिंदूरसारख्या मोहिमा राबवून स्वदेशी शस्त्रांच्या जोरावर शत्रूच्या काळजावर वार करणारा भारत; इतकंच नव्हे, तर शस्त्रांची, त्या युद्धसामग्रीची निर्यात करणारा भारत... हा जो भारताचा प्रवास आहे, त्याला निश्चितच एक मोठं सीमोल्लंघन म्हणता येईल!भारतानं गेल्या काही दशकांत संरक्षण क्षेत्रात मोठी झेप घेतली. संरक्षणाच्या बाबतीत आता आपण इतर देशांवर पूर्णपणे अवलंबून न राहता, स्वदेशी तंत्रज्ञानाच्या मदतीनं लष्करी सामर्थ्य वाढवत आहोत. ‘आत्मनिर्भर भारत’ या संकल्पनेनुसार भारतीय संरक्षण क्षेत्रदेखील आता आत्मनिर्भर होऊ लागलं आहे. आज भारतातील शास्त्रज्ञ, संशोधक, अभियंते जागतिक दर्जाची शस्त्रं, युद्धसामग्री आणि तंत्रज्ञान तयार करत आहेत. यामुळे भारतीय लष्कर, नौदल आणि वायुसेना अधिक बळकट झाली आहे. भारताच्या संरक्षण क्षेत्राच्या प्रवासात इस्रो, आयआयटीसारख्या अग्रगण्य संस्थांचं अमूल्य योगदान आहे. अवकाश संशोधनातून मिळालेलं तंत्रज्ञान, कम्युनिकेशन आणि सॅटेलाइट प्रणालींनी संरक्षण दलांना बळकटी दिली आहे. पुण्यातील सीओईपीने केलेला स्वदेशी सॅटेलाइट ही एका नव्या पिढीची नांदी म्हणता येईल! त्यामुळे भारताची आत्मनिर्भरतेकडे मोठ्या दिमाखात वाटचाल सुरू आहे, असं म्हणता येईल. .आत्मनिर्भर भारत ही संकल्पना भारताच्या लष्करी सामर्थ्याला नवी उंची देत आहे. एकेकाळी भारत आपल्या सुरक्षेसाठी, शस्त्रास्त्रांसाठी इतर देशांकडे डोळे लावून बसला होता. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरचा तो काळच तसा होता. इतर राष्ट्रांकडून विकत घेतलेली विमानं, टँक, तोफा, पाणबुड्या यांवर आपली लष्करी ताकद अवलंबून होती. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताला आपल्या सुरक्षेच्या कारणास्तव मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रांची आयात करावी लागली. त्यामागे कारणंही तशीच होती. स्वातंत्र्यानंतर लगेचच १९४७-४८मध्ये पहिलं भारत-पाकिस्तान युद्ध पेटलं. त्यानंतर १९६५ आणि १९७१मध्ये पुन्हा पाकिस्तानशी युद्ध करावं लागलं. त्या काळात पाकिस्तानला अमेरिकेकडून फायटर जेट्स, टँक्स, अत्याधुनिक शस्त्रं इत्यादींची मदत मिळत होती. दुसरीकडे, चीन वेगानं प्रगती करत होता. १९६२च्या भारत-चीन युद्धात भारताला मोठ्या पराभवाला सामोरं जावं लागलं. त्यामुळे आपल्या देशाची सुरक्षा शाबूत ठेवण्यासाठी भारताला रशिया, फ्रान्स, इंग्लंड आणि नंतर इस्राईल या देशांकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रं आयात करावी लागली. १९५०-६०च्या दशकात या आयातीचं प्रमाण जवळपास ७०-८० टक्के इतकं प्रचंड होतं. कारगिलच्या युद्धात दसपटींनी अधिक रक्कम देऊन भारताला रशियाकडून शस्त्रं विकत घ्यावी लागल्याचं मला आठवतंय. भारताचे ‘मिसाईल मॅन’ डॉ. ए.पी.जे. अब्दुल कलाम यांचं एक वाक्य आहे, ‘संरक्षण क्षेत्रात आपण आत्मनिर्भर झालो नाही, तर आपली परराष्ट्रनीती इतरांवर अवलंबून राहते.’ आणि खरंच भारताची परराष्ट्रनीती त्यावेळी मोठ्या प्रमाणात इतर देशांवर अवलंबून होती. पण आज परिस्थिती वेगळी आहे. मागील काही वर्षांत भारतानं संरक्षण क्षेत्रातील आयात कमी करून निर्यात वाढवली आहे. २०१६-१७मध्ये भारताची संरक्षण क्षेत्रातील निर्यात फक्त १,५२० कोटी रुपयांच्या आसपास होती. २०२३-२४मध्ये हीच निर्यात २१,०८३ कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचली. म्हणजे केवळ सात वर्षांत या निर्यातीत तब्बल १४पट वाढ झाल्याचं लक्षात येतं. भारताच्या या सीमोल्लंघनाची निश्चितच तारीफ व्हायला हवी! स्वदेशीची कास धरत भारतानं संरक्षण क्षेत्रातदेखील आत्मनिर्भरतेचा मंत्र दिला आहे. .भारतातील क्षेपणास्त्र कार्यक्रम हा जगभर चर्चेचा विषय ठरला आहे. डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांनी आपल्या अथक परिश्रमानं या कार्यक्रमाला नवे पंख दिले. ‘अग्नी’ आणि ‘पृथ्वी’ मालिकेतील क्षेपणास्त्रांनी भारताला अणुशक्ती-सुसज्ज राष्ट्रांच्या बरोबरीनं उभं केलं आहे. ‘ब्रह्मोस’सारखे सुपरसॉनिक क्षेपणास्त्र तर आज जगातील सर्वात वेगवान आणि अचूक शस्त्र मानलं जातं आहे. ‘पिनाका रॉकेट प्रणाली’ आणि ‘नाग’सारखी रणगाडा-विरोधी क्षेपणास्त्रं भारतीय सेनेची ताकद वाढवत आहेत.वायुसेनेच्या सामर्थ्याबद्दल बोलायचं झालं, तर ‘तेजस’ हे स्वदेशी बनावटीचं हलकं लढाऊ विमान आज भारतीय वायुसेनेच्या ताफ्यात अभिमानानं कार्यरत आहे. याचबरोबर ‘ध्रुव’ आणि ‘प्रचंड’ हेलिकॉप्टर्स अतिउंचीवरील मोहिमांसाठी सज्ज आहेत. पूर्वी लढाऊ विमानं आणि हेलिकॉप्टर्स विकत घ्यावी लागत होती, परंतु आता आपण ती स्वतः तयार करत आहोत, ही निश्चितच एक महत्त्वाची बाब आहे.नौदलाच्या क्षेत्रातही भारतानं ऐतिहासिक पाऊल टाकलं आहे. स्वदेशी तंत्रज्ञानावर आधारित ‘आयएनएस विक्रांत’ ही विमानवाहू युद्धनौका भारताच्या सामर्थ्याचं प्रतीक आहे. त्याचबरोबर ‘आयएनएस अरिहंत’ ही पाणबुडी भारताच्या सागरी सुरक्षेला अधिक सक्षम करत आहे. कोलकाता व विशाखापट्टणम श्रेणीतील विध्वंसक युद्धनौकाही भारताच्या सामर्थ्याचा नवा अध्याय लिहीत आहेत.जमिनीवरील युद्धसामग्रीत ‘अर्जुन’ रणगाडा आधुनिक तंत्रज्ञानानं सुसज्ज असून भारतीय सैन्याच्या गरजेनुसार तयार करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर ‘धनुष हॉवित्झर तोफ’ आणि ‘K-9 वज्र’सारखी युद्धसाधनं भारताच्या तोफखान्याला नवी ताकद देत आहेत. .शस्त्रांबरोबरच भारतानं तंत्रज्ञानातदेखील आमूलाग्र प्रगती केली आहे. भारतानं मानवरहित विमानं, ड्रोन आणि कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित यंत्रणा विकसित करण्यास सुरुवात केली आहे. ‘रुस्तम’ आणि ‘TAPAS-BH-201’सारखे स्वदेशी यूएव्हीज गुप्तचर मोहिमांसाठी उपयुक्त ठरत आहेत. सशस्त्र ड्रोन्सचा वापर युद्धभूमीवर निर्णायक ठरत आहे. रडार प्रणाली, सायबर सुरक्षा तंत्रज्ञान आणि इलेक्ट्रॉनिक युद्धसाधनं या क्षेत्रातही भारतानं महत्त्वाचं पाऊल उचललं आहे. भारतीय सेनेनं राबवलेलं ऑपरेशन सिंदूर हे त्याचं एक उत्तम उदाहरण सांगता येईल. या युद्धात भारतानं जवळपास केवळ ७२ तासांत विजय मिळवला. तिन्ही दलांच्या सामूहिक शक्तीचं आणि एकसंध नियोजनाचं उत्तम उदाहरण ऑपरेशन सिंदूरमधून पाहायला मिळालं. भूदल, नौदल आणि वायुदल या तिन्ही दलांनी आपापल्या खास कौशल्यांचा योग्य वापर करत एकमेकांशी ताळमेळ साधत दहशतवाद्यांचं केंद्र असलेल्या ठिकाणांना लक्ष्य करून अत्यंत नियोजित आणि निर्णायक कारवाई करत हे दहशतवादी तळ उद्ध्वस्त केले. शत्रूचे ड्रोन्स, सीमारेषेवर घुसखोरी करण्याचे डावपेच भारतानं हाणून पाडले. ऑपरेशन सिंदूरदरम्यान भारत आणि पाकिस्तान या दोन्हीही देशांकडून ड्रोन्सचा मोठ्या प्रमाणावर वापर करण्यात आला. एकीकडे भारतीय ड्रोन्स पाकिस्तानात धुमाकूळ घालत असताना दुसरीकडे भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टिमनं पाकिस्तानचे ड्रोन्स यशस्वीपणे खाली पाडले. ऑपरेशन सिंदूरच्या विजयात भारताच्या एअर डिफेन्स सिस्टीमचा मोलाचा वाटा आहे. यात इंटिग्रेटेड एअर कमांड ॲण्ड कंट्रोल सिस्टीमनं (आयएएसीएस) मोलाची भूमिका पार पाडली. रडारच्या माध्यमातून शत्रूच्या अचूक हालचाली टिपणं, टार्गेट लॉक करून ते उद्ध्वस्त करणं यात आयएएसीएसनं महत्त्वाची भूमिका बजावली. माझ्या कार्यकाळात आकाराला आलेली ही सिस्टीम देशाच्या एअर डिफेन्सचा महत्त्वाचा भाग झाल्याचं पाहून खरंच अभिमान वाटतो!ऑपरेशन सिंदूरचं आणखी एक वैशिष्ट्य म्हणजे यात भारतीय बनावटीची शस्त्रं मोठ्या प्रमाणात वापरली गेली. ‘आकाश’ या क्षेपणास्त्रानं शत्रूचे ड्रोन्स आणि काही हवाई लक्ष्ये नष्ट करण्याचं आपलं काम चोखपणे बजावलं. भारताच्या वैज्ञानिक शक्तीचं प्रतीक असलेल्या ‘आकाश’ला डीआरडीओचे डॉ. प्रल्हाद आणि मी त्याकाळी प्रोत्साहन दिलं, पाठबळ दिलं. आज ‘आकाश’ची तीन मार्क प्रणाली उपलब्ध आहेत. परदेशी शस्त्रांवर अवलंबून असलेला भारत आज जेव्हा संरक्षण क्षेत्रातदेखील आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल करतो, ते पाहून अभिमानानं ऊर भरून येतो! .Premium| Haripal Kaushik: युद्ध आणि खेळ दोन्हीकडे भारताची मान उंचावणारा सैनिक.ऑपरेशन सिंदूरबाबत आणखी एक वाखाणण्यासारखी बाब म्हणजे अवघ्या ७२ तासांत निर्णायक विजय मिळवून जगाला दिलेला संदेश! जर शत्रूनं पुन्हा कुरापती काढल्या, तर भारत अजून कठोर कारवाई करण्यास मागंपुढं पाहणार नाही, असा परखड इशाराही भारतानं पाकिस्तानला दिला. ऑपरेशन सिंदूरद्वारे भारत आक्रमण सहन करणारा देश नाही, तर चोख प्रत्युत्तर देणारा देश आहे, हा संदेश जगाला दिला गेला. शौर्य, तंत्रज्ञान, अचूक रणनीती आणि संयम यांचा योग्य संगम साधत ऑपरेशन सिंदूरद्वारे भारतानं आपली ताकद जगाला दाखवून दिली.एकेकाळी केवळ सरकारी उपक्रमांवरच अवलंबून असणारं भारतीय संरक्षण क्षेत्र आता कात टाकतंय! भारतातील खासगी कंपन्यादेखील या क्षेत्रात आपला ठसा उमटवत आहेत. गोदरेज, लार्सन ॲण्ड टुब्रो, टाटा, भारत फोर्ज यांसारख्या कंपन्या आता लष्करी उत्पादनांमध्ये सक्रिय भूमिका बजावत आहेत. केवळ तोफा किंवा विमानांचे काही भागच नव्हेत, तर क्षेपणास्त्र प्रक्षेपण यंत्रणा, नौदलासाठी लागणारी तांत्रिक उपकरणं, तसेच अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टिम्स तयार करण्यात या खासगी कंपन्या योगदान देत आहेत. याचं उत्तम उदाहरण म्हणजे टाटा-एअरबस प्रकल्प. गुजरातमधल्या वडोदऱ्याजवळील कारखान्यातून ‘सी-२९५’ हे विमान तयार केलं जात आहे. हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (एचएएल) ही पारंपरिक सरकारी कंपनी या प्रकल्पात सहभागी नाही, हे या प्रकल्पाचं एक मोठं वैशिष्ट्य म्हणता येईल! भारताच्या संरक्षण क्षेत्रातल्या सीमोल्लंघनाचं हे एक मूर्तीमंत उदाहरण म्हणता येईल! याशिवाय नागपूरजवळही एअरक्राफ्ट मेंटेनन्स आणि पार्ट्स तयार करणारे प्रकल्प उभे राहिले आहेत. भारत फोर्ज ही पुण्यातील कंपनीदेखील तोफा, आर्टिलरी सिस्टिम्स आणि डिफेन्स वाहनांसाठी ओळखली जाते. याचबरोबर देशभरात असंख्य छोटे आणि मध्यम उद्योग लष्करी क्षेत्राशी जोडले गेले आहेत. एखाद्या विमानासाठी किंवा क्षेपणास्त्रासाठी हजारो पार्ट्स लागतात आणि त्यातील बऱ्याच वस्तू या छोट्या उद्योगांकडून पुरवल्या जातात. पुणे, नाशिक, हैदराबाद, बंगळूर यांसारख्या केंद्रांवर गेल्या आठ-दहा वर्षांत या उद्योगांचं प्रमाण मोठ्या वेगानं वाढलं आहे. पुण्याविषयी एक गोष्ट मला आवर्जून सांगावीशी वाटते. काही वर्षांपूर्वी ज्या पुण्यात संरक्षण क्षेत्राशी निगडित केवळ ३००च्या आसपास छोट्या-मोठ्या कंपन्या कार्यरत होत्या, तिथे आता गेल्या तीन वर्षांत हा आकडा जवळपास १,२००वर पोहोचला आहे. या छोट्या-मोठ्या कंपन्या आज ड्रोन्स तयार करत आहेत, अग्नी व पृथ्वी क्षेपणास्त्रांचे महत्त्वाचे छोटे-मोठे भाग तयार करत आहेत, सुखोई विमानांसाठी लागणारे सुटे भाग पुरवत आहेत. एकप्रकारे यासारखी सप्लाय चेनच भारतात विकसित होत आहे, ही एक मोठी गोष्ट आहे. यामुळे स्वदेशी उत्पादनांना गती तर मिळत आहेच, सोबतच रोजगाराच्या असंख्य संधीदेखील निर्माण होत आहेत. सरकार, खासगी कंपन्या आणि छोटे-मध्यम उद्योग यांच्यातील हे कोलॅबोरेशन भारताला आत्मनिर्भर आणि सामर्थ्यशाली करेल, असा मला विश्वास वाटतो.मिलिटरी डिप्लोमसी हादेखील एक महत्त्वाचा मुद्दा विचारात घ्यायला हवा. जेव्हा एखादं राष्ट्र दुसऱ्या देशाला लष्करी साधनं पुरवतं, तेव्हा त्या दोन देशांमधले संबंध अधिक दृढ होतात. याचं जिवंत उदाहरण म्हणजे इजिप्त. इजिप्तमध्ये असताना मी भारत-इजिप्त संबंधांवर अभ्यास करत होतो. एकेकाळी भारताशी घनिष्ट संबंध असलेला इजिप्त भारतापासून दुरावला गेला. याचं एक मुख्य कारण म्हणजे मिलिटरी डिप्लोमसी. शस्त्रास्त्रांच्या व्यापारामुळे इजिप्त चीनच्या जवळ गेला. परराष्ट्रनीतीला दिशा देण्यासाठीदेखील संरक्षण क्षेत्र आणि त्यासंबंधीचा व्यापार फार महत्त्वाचा आहे. भारताचे रशिया, फ्रान्स आणि इस्राईलशी असलेले दृढ संबंध हे त्याचंच उदाहरण. एकदा मी सिंगापूरच्या एअर चीफशी बोलताना त्यांनी ३३ टक्क्यांचं एक सूत्र सांगितलं होतं. देशाच्या ताफ्यात ३३ टक्के अत्याधुनिक आणि नवी युद्धसाधनं असावीत, ३३ टक्के मध्यम वयाची शस्त्रं असावीत आणि ३३ टक्के जुनी शस्त्रं असावीत, जेणेकरून नव्या, जुन्या आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाची योग्य सांगड घालता येते. सैनिकांनादेखील नवी प्रणाली आणि आधुनिक शस्त्रांसोबत जम बसवायला वेळ मिळतो.एकेकाळी जगातील सर्वांत मोठा लष्करी साहित्य आयात करणारा देश म्हणून ओळखला जाणारा भारत आता केवळ स्वदेशी शस्त्रच तयार करत नाही, तर ती शस्त्रं जगातील विविध देशांना निर्यातही करतो. आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेनं टाकलेलं हे एक निर्णायक पाऊल आहे. गेल्या काही वर्षांत भारताची संरक्षण निर्यात जवळजवळ दसपट वाढली आहे. भारतानं स्वतः विकसित केलेली 'आकाश' आणि 'ब्रह्मोस सुपरसॉनिक क्रूझ मिसाईल' ही दोन उदाहरणं सांगता येतील. फिलिपिन्ससोबत झालेल्या ब्रह्मोस मिसाईल डीलद्वारे भारतानं आपणही आता एक महत्त्वाचा शस्त्र निर्यातदार देश होत आहोत, याची जाणीव करून दिली आहे. याशिवाय, भारत तयार करत असलेले ड्रोन्स, रडार सिस्टिम्स, तोफा आणि लढाऊ वाहनं आता परदेशातही पोहोचत आहेत. इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेअर इक्विपमेंट्स, नाइट-व्हिजन डिव्हायसेस, शस्त्रास्त्रांसाठी लागणाऱ्या लेटेस्ट टेक्नॉलॉजीवरही भारत काम करत आहे. काही मोठी इंजिन्स आणि अल्ट्रा-हाय-टेक सिस्टिम्स भारताला अजून तयार करता आलेली नाहीत, मात्र येत्या काही वर्षांत तेदेखील साध्य होईल असा याचा मला विश्वास वाटतो.स्वदेशीची कास धरत आपला भारत देश आज संरक्षण क्षेत्रातदेखील नवनवी क्षितिजं गाठतो आहे, अन्यायाचा प्रतिकार करतो आहे, वाईटावर मात करतो आहे, अधर्मावर विजय मिळवतो आहे... भारत सीमोल्लंघन करतो आहे!(शब्दांकन : विश्वजीत राळे)(एअर मार्शल भूषण गोखले (निवृत्त) परमविशिष्ट सेवा मेडल, अतिविशिष्ट सेवा मेडल,विशिष्ट सेवा मेडल या पदकांनी सन्मानित असून पुणेस्थित लेखक आहेत.) 