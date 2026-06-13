Premium|Daily Life Contradictions : विरोधाभासांनी भरलेले आयुष्य आणि नव्याने सुरुवात करण्याची आशा

अमोल कमलाकर कुलकर्णीमला विरोधाभास सर्वांत प्रिय आहे, कारण तो मला आशा देतो. ‘उद्यापासून नक्की’ ही माझी सगळ्यात आवडती खोटी गोष्ट आहे आणि मी ती रोज स्वतःला सांगतो. हे सगळे विरोधाभास पाहता वाटतं, आयुष्य एखाद्या हास्यनाटकासारखं आहे - जिथं नायक स्वतःच खलनायक होतो आणि प्रेक्षकही तो स्वतःच असतो! सकाळी सहा वाजता माझा फोन ओरडतो, ‘उठ रे आळशी राजा!’ मी डोळे उघडतो. मनात एकदम धाडसी विचार येतो - आजपासून खरोखर व्यायामाचा प्रवास सुरू! जिमची पिशवी रात्रीच भरलेली असते, पाण्याची बाटली तयार असते, बूटही स्वच्छ केलेले असतात. ‘आज मी नवीन माणूस होणार’ असं स्वतःला हळूच सांगितलं जातं. पण नेमक्या त्याच वेळी खाली रस्त्यावर गरम वडापाववाला येतो. त्याच्या घंटागाडीची घंटा वाजते आणि आवाज येतो, ‘ताजे गरम वडापाव! ताजे वडापाव, सोबत चटणी!’ माझं पोट लगेच जागं होतं आणि म्हणतं, ‘भाऊ, प्राधान्य बदल. जिमबिम नंतर. कॅलरी नंतरही जाळता येतील.’ मी खिडकीतून डोकावतो. दोन वडापाव घेतो, एकात जास्त चटणी. जिमची पिशवी? ती तशीच पडून राहते. मी स्वतःलाच हसतो. आयुष्य असंच असतं ना? मन कोरेगाव पार्कच्या जिमकडे धावतं, पोट कॅम्पच्या गरम वडापावकडे. आणि यात नेहमी पोटच जिंकतं बरं! हा पहिला विरोधाभास. हा खेळ सुरू राहतो. .Premium|Social Media: सोशल मीडियाच्या व्यसनाधीन अल्गोरिदमविरुद्ध कॅलिफोर्नियातील खटला, मुलांच्या मानसिक आरोग्याचा प्रश्न.खाण्यापिण्याची गोष्टदुसऱ्या दिवशी सकाळी उठल्यावर मी लगेच हिरवा डिटॉक्स रस तयार करतो. पालक, आलं, लिंबू सगळं मिक्सरमध्ये घालून ‘आज मी शरीर डिटॉक्स करणार’ असं कॅप्शन टाकून सोशल मीडियावर फोटो टाकतो. वर हेही टाकतो - तीस दिवसांच्या डिटॉक्सचा पहिला दिवस! पोस्टापोस्टी झाल्यावर पहिल्या घोटातच तोंड वाकडं होतं, पण मी स्वतःला समजावतो - हे तुझ्या त्वचेला तजेलदार करण्यासाठी आहे. दुपारपर्यंत मी स्वतःला महान समजू लागतो. पण एफसी रोडवर ऑफिसला गेल्यावर नित्यनियमासारखा सामोसा आणि चहा घेतो. संध्याकाळी सहकाऱ्यांसोबत जेवायला गेल्यावर समोर गुलाबजाम येतात. मी स्वतःला समजावतो, ‘त्या सकाळच्या डिटॉक्स रसानं सगळं संतुलित केलं असेलच की!’ असं म्हणता म्हणता दोन गुलाबजाम घेतो. रात्री घरी आल्यावर फ्रीजमध्ये आइस्क्रीम दिसतं. त्यावर ताव मारतो. सकाळी पुन्हा डिटॉक्स रस. हे चक्र गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे.कधी डॉक्टरांकडे जायची वेळ आली तर मी त्यांना सांगतो, की मी आरोग्यदायी जीवनशैली पाळतो. डॉक्टर हसतात आणि म्हणतात, ‘तुम्ही आरोग्यदायी जीवनशैली पाळता - पण त्यात मिसळ पाव आणि वडापाव हा मुख्य व्यायाम असतो.’ मी हसतो. पण खरंच, डिटॉक्स रस आणि गुलाबजाम यांचा प्रेमसंबंध इतका गोड आहे, की तो कधीच तुटत नाही.सोशल मीडियाची गोष्टइन्स्टाग्रामवर माझे पाचएकशे अनुयायी आहेत. रोज स्टोरी टाकतो- ‘माझा सकाळचा व्यायाम’, ‘आरोग्यदायी नाश्ता’, ‘कॉफीसोबत स्वतःचा वेळ’. लाइक्स येतात, टिप्पण्या येतात - ‘प्रेरणादायी रे!’ मी स्वतःला प्रसिद्ध समजू लागतो. पण खरं सांगू? माझ्या घराच्या शेजारी राहणाऱ्या गृहस्थांना गेल्या दोन वर्षांपासून फक्त ‘काका’ म्हणून ओळखतो. त्यांचं खरं नाव? अजूनही माहीत नाही. लिफ्टमध्ये भेटलो की ‘नमस्कार’ म्हणतो, ते हसतात, बस्स. व्हॉट्सॲपवर दोनशे ग्रुप आहेत, पण खऱ्या जीवनात एकटाच, स्वारगेटच्या ट्रॅफिकमध्ये बसून जेवतो. रात्री अकरा वाजता रिलं पाहत असतो - ‘खरे मित्र कसे करावेत’ आणि टिप्पणी विभागात ‘माझंही असंच’ लिहिणारे पन्नास लोक. मी स्वतःला विचारतो, ‘पाचशे आभासी मित्र आहेत, पण गरज पडली तर कोण येईल?’ कधीकधी वाटतं, हे सगळं बनावट आहे. पण मग स्टोरी टाकतो - ‘माझ्या मित्रमंडळाबद्दल कृतज्ञ’. मित्रमंडळ? जे ऑनलाइन आहे, प्रत्यक्षात जेएम रोडवरही अनोळखी. हा विरोधाभास इतका मजेदार आहे, की मी स्वतःलाच हसतो. मी जगाशी जोडलेलो आहे, पण घरातल्या माणसांशी बोलत नाही. शेजाऱ्याला नमस्कार म्हणायला वेळ नाही, पण अनोळखी व्यक्तीला संदेश पाठवतो ‘तुम्ही छान आहात’. आयुष्य खरंच विरोधाभासांचा खेळ आहे, नाही?.‘आधुनिकते’ची गोष्टसकाळी उठल्यावर पहिलं काम - ज्योतिष ॲप उघडतो. कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं तयार केलेलं भविष्य वाचतो. ‘आज तुमचा दिवस शुभ आहे, गुंतवणूक करा.’ मी हसतो आणि गुंतवणुकीच्या ॲपवर पाच हजार रुपये टाकतो. मग मंदिरात जायचं ठरवतो. तिथे पुजारी दक्षिणा मागतात. मी यूपीआय स्कॅन करतो, एकशे एक रुपये पाठवतो. घरी येतो. कुटुंबीयांच्या गटात ‘आज गुरुवार, उपवास ठेवला’ असं लिहितो. पण जेवणात बिर्याणी मागवतो. मग मनाशी विचार करतो, आम्ही आधुनिक आहोत, एआय वापरतो, यूपीआय वापरतो, पण एआयला तर कुंडलीच बघायला सांगतो. मजेशीर ना?स्टिकरची गोष्टमाझ्या एसयूव्हीवर मोठा हिरवा स्टिकर लावला आहे - ‘पृथ्वी वाचवा’. मी त्याचा खूप अभिमान बाळगतो. ऑफिसला जाताना एअर कंडिशनर पूर्ण वेगाने, खिडक्या बंद, पेट्रोल खातो. पण स्टिकर आहे ना, त्यामुळे पर्यावरणप्रेमी वाटतो. घरी जाता जाता भाजी घेताना स्वतःला सांगतो, ‘मी रियुझेबल पिशवी वापरतो खरेदीला.’ पण पिशवी घरीच विसरतो आणि दुकानदाराकडून प्लॅस्टिकची घेतो. प्लॅस्टिक बाटल्या? फ्रीजमध्ये दहा आहेत. पण स्टोरी तर टाकतो - ‘जागतिक पर्यावरण दिवस. आपली पृथ्वी वाचवू या.’ लाइक्स येतात. मी हसतो. हे स्टिकर माझ्या विवेकाचं बनावट औषध आहे, हे मीच विसरतो. ‘मी प्रयत्न तर करतोय’ असं वाटतं मलाच. पण खरा प्रयत्न? तो एसयूव्हीच्या कमी मायलेजमध्ये हरवतो. आम्ही पृथ्वी वाचवायला तयार, पण स्वतःचा आराम सोडायला तयार नाही. मी स्वतःला म्हणतो, ‘तुम्हीही असेच आहात की, स्टिकर लावून विवेक स्वच्छ करणारे...’ विरोधाभास इतका गोड आहे की त्यावर हसावं लागतं..Premium|Viral Rickshaw Video : भूमकर काका झाले 'सेलिब्रिटी'! एका व्हायरल व्हिडिओने रिक्षा नाक्यावर उडवून दिली खळबळ.आळसाची गोष्टरात्री एक वाजता मी अंथरुणावर पडतो. फोन बंद करतो, डोळे मिटतो. मग एकदम विचार येतो, ‘उद्या सकाळी पाच वाजता उठणार! नवीन दिनचर्या, नवीन मी. जिम, वाचन, आरोग्यदायी अन्न - सगळं जमवणार!’ मी उठून नोट्स ॲप उघडतो आणि दहा ध्येयं लिहितो. उद्या पहिला दिवस. पाच वाजताचा अलार्म लावून झोपतो. सकाळी सात वाजता अलार्म दहाव्यांदा बंद होत असतो. मी उठतो, कॉफी घेतो आणि म्हणतो, ‘आज ठीकाय, उद्यापासून मात्र खरंच!’ हे चक्र गेल्या पाच वर्षांपासून सुरू आहे. महत्त्वाकांक्षा रात्री एक वाजता जागी होते, सकाळी आळस तिला चादर घालतो. मी स्वतःलाच हसतो - ‘मी प्रेरणादायी वक्ता होऊ शकतो, फक्त रात्री एक ते दोन या वेळेत’. हा विरोधाभास सर्वांत प्रिय आहे, कारण तो मला आशा देतो. ‘उद्यापासून नक्की’ ही माझी सगळ्यात आवडती खोटी गोष्ट आहे. आणि मी ती रोज सांगतो.हे सगळे विरोधाभास पाहता वाटतं, आयुष्य एखाद्या हास्यनाटकासारखं आहे - जिथं नायक स्वतःच खलनायक होतो आणि प्रेक्षकही तो स्वतःच असतो. सगळं परिपूर्ण असतं, तर डिटॉक्स रसानं गुलाबजामला हरवलं असता, अनुयायींनी शेजारी आणले असते, कृत्रिम बुद्धिमत्तेनं परंपरा मारली असती, स्टिकरनं एसयूव्ही बंद केली असती आणि महत्त्वाकांक्षेनं आळस मारला असता, तर आयुष्य किती कंटाळवाणं झालं असतं? हा खेळच त्याला मजेदार करतो. आपण सगळेजण एकाच नाटकातली पात्रं आहोत - थोडीशी ढोंगी, थोडीशी गोड, थोडीशी गोंधळलेली; पण हसत-खेळत चालतोय. मी स्वतःला आणि तुम्हालाही सांगतो - हे विरोधाभास स्वीकारा. त्यांच्यावर हसा. कारण शेवटी आयुष्य म्हणजे गरम वडापाव आणि जिमची पिशवी यांचं परिपूर्ण असंतुलन आहे. त्यातच खरी मजा आहे!अमोल कमलाकर कुलकर्णी पुणेस्थित आयटी कर्मचारी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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