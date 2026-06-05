Premium|Vitamin B12 and D3 deficiency : सतत थकवा जाणवतोय? व्हिटॅमिन बी-१२ आणि डी-३ची कमतरता असू शकते

डॉ. सुबोध देशमुखहे आहे थकव्यामागचं खरं कारण...आपले शरीर सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने त्वचेमध्ये नैसर्गिकरित्या व्हिटॅमिन डी-३ तयार करत असते. आजकाल लोक तासन्तास एसी ऑफिसमध्ये किंवा घरामध्ये बंदिस्त राहिल्यामुळे सूर्यप्रकाशाचा संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे. वाढत्या प्रदूषणामुळे सूर्यकिरणे जमिनीपर्यंत शुद्ध स्वरूपात पोहोचण्यात अडथळे येतात. निसर्गाशी आणि सूर्यप्रकाशाशी जोडले जाणे हा या समस्येवरील सर्वात सोपा आणि नैसर्गिक मार्ग आहे.आजच्या आधुनिक आणि बैठ्या जीवनशैलीत जीवनसत्त्वांची कमतरता असणे, ही एक अत्यंत गंभीर समस्या झाली आहे. विशेषतः व्हिटॅमिन बी-१२ आणि व्हिटॅमिन डी-३ या दोन घटकांची कमतरता असलेल्या रुग्णांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढत आहे. शरीराला ऊर्जा मिळवण्यासाठी, नसांचे कार्य सुरळीत चालण्यासाठी आणि हाडांच्या मजबुतीसाठी ही दोन्ही जीवनसत्त्वे आवश्यक असतात. सुरुवातीला या कमतरतेकडे किरकोळ थकवा म्हणून दुर्लक्ष केले जाते, पण दीर्घकाळ दुर्लक्ष केल्यास त्याचे गंभीर परिणाम शरीरावर होतात. योग्य आहार आणि जीवनशैलीत बदल करून आपण या दोन्ही घटकांची पातळी सहज सुधारू शकतो.व्हिटॅमिन बी-१२ आणि डी-३चे शरीरातील महत्त्वव्हिटॅमिन बी-१२ हे पाण्या त विरघळणारे जीवनसत्त्व असून ते लाल रक्तपेशींच्या निर्मितीसाठी आणि डीएनए तयार करण्यासाठी अत्यंत आवश्यक असते. मेंदूचे कार्य आणि मज्जासंस्था म्हणजेच नसांचे आरोग्य पूर्णपणे या जीवनसत्त्वावर अवलंबून असते. दुसरीकडे व्हिटॅमिन डी-३ हे चरबीत विरघळणारे जीवनसत्त्व असून ते शरीरात कॅल्शियम शोषून घेण्याचे मुख्य काम करते. हाडांची घनता टिकवून ठेवण्यासाठी आणि रोगप्रतिकारशक्ती मजबूत ठेवण्यासाठी डी-३ची भूमिका महत्त्वाची असते. या दोन्हीपैकी एकाही घटकाची कमतरता झाल्यास शरीराची अंतर्गत कार्यप्रणाली विस्कळीत होते. आपल्या एकूण आरोग्याचा पाया या दोन महत्त्वाच्या जीवनसत्त्वांवर आधारलेला आहे..अशक्त होणारी इंद्रिये.Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!.सततचा थकवा आणि अशक्तपणापुरेशी झोप आणि योग्य आहार घेऊनही जर शरीरात सतत थकवा जाणवत असेल, तर ती या जीवनसत्त्वांची कमतरता असू शकते. व्हिटॅमिन बी-१२च्या कमतरतेमुळे रक्तातील लाल पेशी कमी होतात, ज्याला आपण ॲनिमिया म्हणतो. यामुळे शरीरातील अवयवांना पुरेसा ऑक्सिजन मिळत नाही आणि माणूस लवकर दमतो. व्हिटॅमिन डी-३च्या कमतरतेमुळे स्नायूंमध्ये ताकद राहत नाही आणि शरीरात ऊर्जेचा अभाव जाणवतो. पुरेशी झोप घेऊन सकाळी उठल्यावरसुद्धा फ्रेश न वाटणे आणि दिवसभर आळस येणे हे याचे प्राथमिक लक्षण आहे. सततच्या थकव्यामुळे दैनंदिन कामांची उत्पादकता आणि कार्यक्षमता मोठ्या प्रमाणावर घटते.हाडे, सांधे आणि स्नायूंचे तीव्र दुखणेव्हिटॅमिन डी-३ची कमतरता असेल तर शरीर आपण खाल्लेल्या अन्नातून कॅल्शियम शोषून घेऊ शकत नाही, यामुळे हाडे ठिसूळ आणि कमकुवत होऊ लागतात. परिणामी पाठीचे आणि कंबरदुखीचे त्रास सुरू होतात. सांध्यांमध्ये सतत वेदना होणे आणि उठताना बसताना कट-कट असा आवाज येणे हे डी-३चे मुख्य लक्षण आहे. स्नायू कडक होणे आणि पायात गोळे येणे या तक्रारीसुद्धा या कमतरतेमुळे वारंवार उद्भवतात. योग्य उपचार न घेतल्यास भविष्यात ऑस्टिओपोरोसिस किंवा ऑस्टिओमॅलेशियासारखे हाडांचे गंभीर आजार होऊ शकतात. हाडे मजबूत ठेवण्यासाठी केवळ कॅल्शियम पुरेसे नसून डी-३ची उपस्थिती अनिवार्य असते.हातापायांना मुंग्या येणे आणि बधिरता जाणवणेव्हिटॅमिन बी-१२ हे आपल्या मज्जातंतूंच्या म्हणजेच नसांच्या संरक्षणात्मक आवरणासाठी (Myelin Sheath) अत्यंत गरजेचे असते. या जीवनसत्त्वाच्या कमतरतेमुळे नसांचे कार्य बिघडते आणि हातापायांना सुया टोचल्यासारखे वाटते. अनेक रुग्णांना पाऊल जमिनीवर ठेवताना गादीवर ठेवल्यासारखे किंवा बधिर झाल्यासारखे जाणवते. नसा कमकुवत झाल्यामुळे शरीराचा समतोल राखण्यात अडचण येऊ शकते. चालताना अडखळणे किंवा हातातील वस्तू अचानक सुटणे हे नसांवर परिणाम झाल्याचे गंभीर लक्षण आहे. नसांचे कायमस्वरूपी नुकसान टाळण्यासाठी बी-१२ची पातळी वेळीच सुधारणे आवश्यक असते..चिडचिडेपणा आणि नैराश्यया दोन्ही जीवनसत्त्वांचा आपल्या मेंदूतील रसायनांवर आणि मूडवर खूप मोठा प्रभाव असतो. व्हिटॅमिन बी-१२च्या कमतरतेमुळे सेरोटोनिन आणि डोपामाइनसारख्या आनंदी संप्रेरकांच्या निर्मितीत अडथळा येतो, यामुळे व्यक्तीला विनाकारण चिंता वाटणे, सतत उदास वाटणे आणि नैराश्य येणे असे प्रकार घडतात. व्हिटॅमिन डी-३च्या कमतरतेचा संबंधसुद्धा मूड स्विंग्ज आणि सीझनल डिप्रेशनशी जोडला गेला आहे. छोट्या गोष्टींवरून राग येणे किंवा मानसिक अस्वस्थता वाढणे, ही या कमतरतेची मानसिक लक्षणे आहेत. मानसिक शांतता आणि आनंदी राहण्यासाठी शरीरात या जीवनसत्त्वांचे संतुलन असणे खूप गरजेचे आहे.स्मरणशक्ती कमकुवत होणे, गोंधळ उडणेमेंदूच्या पेशींची कार्यक्षमता टिकवून ठेवण्यासाठी व्हिटॅमिन बी-१२ अत्यंत आवश्यक मानले जाते. या घटकाच्या कमतरतेमुळे गोष्टी लवकर विसरणे आणि एकाग्रता भंग पावणे अशा तक्रारी सुरू होतात. साध्या-साध्या गोष्टी किंवा नावे आठवण्यासाठी मेंदूवर खूप ताण द्यावा लागतो. कामाचे नियोजन करताना किंवा निर्णय घेताना मनात सतत गोंधळ निर्माण होतो. वाढत्या वयामध्ये या कमतरतेमुळे डिमेन्शिया म्हणजेच विसरभोळेपणाचा आजार होण्याचा धोका वाढतो. बुद्धीची तल्लखता आणि कार्यक्षमता टिकवण्यासाठी बी-१२ची पातळी योग्य असणे अनिवार्य आहे.शाकाहारी आहार आणि बी-१२ची कमतरताव्हिटॅमिन बी-१२ हे नैसर्गिकरित्या प्रामुख्याने प्राणिजन्य पदार्थांमध्येच मोठ्या प्रमाणावर आढळते. यामुळे जे लोक पूर्णपणे शाकाहारी आहेत त्यांच्यामध्ये या जीवनसत्त्वाची कमतरता असण्याची शक्यता सर्वाधिक असते. वनस्पतिजन्य अन्नामध्ये बी-१२चे प्रमाण नगण्य असते. शाकाहारी लोकांनी आहारात दूध, दही, पनीर आणि ताक यांसारख्या दुग्धजन्य पदार्थांचा समावेश वाढवणे गरजेचे आहे. यकृतामध्ये बी-१२चा साठा काही वर्षांसाठी असतो, पण तो संपल्यानंतर त्याची लक्षणे दिसू लागतात. शाकाहारी व्यक्तींनी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने वेळोवेळी आपल्या रक्ताची तपासणी करून घेतली पाहिजे..सूर्यप्रकाशाचा अभाव आणि डी-३ची कमतरताआपले शरीर सूर्यप्रकाशाच्या मदतीने त्वचेमध्ये नैसर्गिकरित्या व्हिटॅमिन डी-३ तयार करत असते. आजकाल लोक तासन्तास एसी ऑफिसमध्ये किंवा घरामध्ये बंदिस्त राहिल्यामुळे सूर्यप्रकाशाचा संपर्क पूर्णपणे तुटला आहे. घराबाहेर पडताना सनस्क्रीन लोशनचा अतिवापर केल्यामुळेसुद्धा अतिनील किरणे त्वचेपर्यंत पोहोचत नाहीत. वाढत्या प्रदूषणामुळे सूर्यकिरणे जमिनीपर्यंत शुद्ध स्वरूपात पोहोचण्यात अडथळे येतात. शहरांमधील बहुतांश लोक बैठी जीवनशैली जगत असल्यामुळे डी-३ची कमतरता घराघरांत पाहायला मिळत आहे. निसर्गाशी आणि सूर्यप्रकाशाशी जोडले जाणे हा या समस्येवरील सर्वात सोपा आणि नैसर्गिक मार्ग आहे.पचनसंस्थेचे आजारकाही वेळा आहारात आवश्यक असणारे घटक असूनही शरीराला ते शोषून घेता येत नाहीत, ज्याला ‘मालॲब्जॉर्प्शन’ म्हणतात. पोटात किंवा आतड्यांमध्ये सूज असणे अथवा गॅस्ट्रायटिसचा त्रास असणे यामुळेबी-१२चे शोषण नीट होत नाही. यकृत आणि किडनीचे आजार असल्यास शरीरात व्हिटॅमिन डी-३चे सक्रिय स्वरूपात रूपांतर होऊ शकत नाही. ज्या लोकांच्या पोटाची किंवा आतड्याची शस्त्रक्रिया झाली आहे, त्यांच्यामध्ये ही कमतरता जास्त प्रमाणात दिसते. ॲसिडिटीसाठी सतत अँटासिड गोळ्या घेणाऱ्या लोकांमध्येसुद्धा बी-१२चे शोषण मंदावते. पचनसंस्था निरोगी ठेवल्याशिवाय जीवनसत्त्वांचा शरीराला पूर्ण फायदा मिळत नाही.तोंड येणे आणि त्वचेचा फिकटपणाव्हिटॅमिन बी-१२च्या कमतरतेमुळे जिभेवर सूज येणे जीभ लाल होणे किंवा तोंडात वारंवार फोड येणे असे त्रास होतात, यामुळे तिखट किंवा गरम अन्न खाताना प्रचंड त्रास सहन करावा लागतो. शरीरात लाल रक्तपेशी कमी झाल्यामुळे त्वचेचा नैसर्गिक रंग जाऊन त्वचा फिकट किंवा हलकी पिवळसर दिसू लागते. डोळ्यांमधील पांढरा भाग निस्तेज वाटतो जो ॲनिमियाचा संकेत असतो. व्हिटॅमिन डी-३च्या कमतरतेमुळे त्वचा कोरडी पडणे आणि जखमा उशिरा भरणे असे प्रकार घडू शकतात. बाह्य रूपातील हे बदल शरीरातील अंतर्गत कमतरतेची लक्षणे असू शकतात..Premium|High Blood Pressure Silent Killer : उच्च रक्तदाबाच्या धोक्यापासून वेळीच व्हा सावध; डॉक्टरांनी सुचवलेली ही 'त्रिसूत्री' देईल निरोगी आयुष्य!.रोगप्रतिकारशक्ती कमी होणेव्हिटॅमिन डी-३ हे आपल्या शरीराच्या संरक्षण प्रणालीला म्हणजेच रोगप्रतिकारक पेशींना सक्रिय करण्याचे काम करते. या जीवनसत्त्वाच्या अभावामुळे शरीराची संसर्गाशी लढण्याची ताकद खूप कमी होते. अशा व्यक्तींना वारंवार सर्दी खोकला आणि फुप्फुसांचे जंतुसंसर्ग होण्याचा धोका वाढतो. कोणतीही किरकोळ लागलेली जखम भरून येण्यासाठी नेहमीपेक्षा जास्त वेळ लागतो. शरीराची अंतर्गत दुरुस्ती प्रक्रिया मंदावल्यामुळे आजारपणातून बरे होणे कठीण जाते.बी-१२चे स्त्रोतव्हिटॅमिन बी-१२ची पातळी सुधारण्यासाठी आहारात योग्य बदल करणे अत्यंत आवश्यक आहे. दूध, दही, पनीर आणि ताक असे दुग्धजन्य पदार्थ शाकाहारी लोकांसाठीबी-१२चे उत्तम स्रोत आहेत. इडली, डोसा असे आंबवलेले पदार्थ किंवा मोड आलेली कडधान्ये यातूनही काही प्रमाणात हे जीवनसत्त्व मिळते. मांसाहार करणाऱ्या लोकांसाठी अंडी, मासे, चिकन हे बी-१२चे अत्यंत समृद्ध स्रोत मानले जातात. काही फोर्टिफाइड पदार्थ म्हणजेच ज्या अन्नपदार्थांमध्ये वरून जीवनसत्त्वे मिसळली असतात त्यांचा वापर करता येतो. संतुलित आणि वैविध्यपूर्ण आहार शरीराची ही गरज पूर्ण करण्यास मदत करतो.सूर्यप्रकाश घेण्याची योग्य पद्धतव्हिटॅमिन डी-३ मिळवण्यासाठी रोज सकाळी कोवळ्या सूर्यप्रकाशात बसणे हा सर्वात उत्तम आणि मोफत उपाय आहे. सूर्योदयानंतरच्या कोवळ्या उन्हात किमान १५ ते २० मिनिटे बसल्याने शरीरात डी-३ची निर्मिती वेगाने होते. उन्हात बसताना शरीराचा जास्तीत जास्त भाग उघडा असावा जेणेकरून किरणे थेट त्वचेवर पडतील. दुपारच्या कडक उन्हात बसणे टाळावे, त्वचेचे नुकसान होऊ शकते. खिडकीच्या काचेमधून येणाऱ्या उन्हाचा शरीराला डी-३ तयार करण्यासाठी काहीही फायदा होत नाही, हे लक्षात घ्यावे.वैद्यकीय सप्लिमेंट्सजेव्हा शरीरात या जीवनसत्त्वांची कमतरता खूप जास्त असते, तेव्हा केवळ आहाराने ती भरून काढणे कठीण असते. अशा वेळी डॉक्टरांच्या सल्ल्याने व्हिटॅमिन बी-१२ आणि डी-३च्या सप्लिमेंट्स म्हणजेच गोळ्या किंवा कॅप्सूल घेणे गरजेचे ठरते. बी-१२साठी गोळ्या किंवा गंभीर प्रकरणांमध्ये नसांमध्ये इंजेक्शन्स दिली जातात. व्हिटॅमिन डी-३साठी सहसा आठवड्यातून एकदा घेण्याचे सॅशे (पावडर) किंवा कॅप्सूल डॉक्टरांद्वारे सुचवले जातात. या गोळ्यांचा डोस स्वतःच्या मनाने कधीही ठरवू नये किंवा बंद करू नये. रक्ताच्या अहवालानुसार योग्य कालावधीसाठी औषधोपचार पूर्ण करणे आवश्यक असते..नियमित रक्त तपासणीचे महत्त्वया दोन्ही जीवनसत्त्वांची कमतरता ओळखण्यासाठी रक्ताची सोपी चाचणी केली जाते. वयाची चाळीशी ओलांडलेल्या व्यक्तींनी आणि विशेषतः शाकाहारी लोकांनी वर्षातून एकदा ही तपासणी करणे हिताचे असते. गरोदर स्त्रिया आणि स्तनपान करणाऱ्या मातांमध्ये या जीवनसत्त्वांची गरज जास्त असल्याने त्यांनी अधिक जागरूक राहिले पाहिजे. अनेकदा इतर आजारांचे निदान करताना या कमतरतेचा शोध लागतो. सुरुवातीच्या काळातच निदान झाल्यास भविष्यातील नसांचे आणि हाडांचे मोठे आजार टाळता येऊ शकतात.जीवनशैलीत बदल आवश्यककेवळ औषधे घेऊन चालणार नाही, तर निरोगी आरोग्यासाठी जीवनशैलीत कायमस्वरूपी बदल करणे आवश्यक आहे. दररोज सकाळी मोकळ्या हवेत फिरणे व्यायाम करणे आणि संतुलित आहार घेणे ही सवय लावूनच घ्यावी. रात्री वेळेवर झोपणे आणि ताणतणावमुक्त राहिल्याने शरीरातील चयापचय क्रिया सुधारते, ज्यामुळे जीवनसत्त्वांचे शोषण चांगले होते. आपल्या दिनचर्येत निसर्गाला आणि सूर्यप्रकाशाला स्थान देणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.व्हिटॅमिन बी-१२ आणि डी-३ची कमतरता असणे हे जरी गंभीर वाटत असले, तरी योग्य जागरूकतेने आपण यावर मात करू शकतो. आहार, व्यायाम, सूर्यप्रकाश आणि गरज भासल्यास डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घेतलेली औषधे ही या समस्येवरील चतुःसुत्री आहे. शरीराने दिलेल्या थकव्याच्या किंवा वेदनांच्या संकेतांकडे दुर्लक्ष न करता वेळीच पावले उचलली पाहिजेत. आज घेतलेली काळजी आपल्याला भविष्यात सक्रिय आणि आनंदी आयुष्य जगण्यास मदत करते. आपल्या सुदृढ आरोग्यासाठी आजपासूनच योग्य दिनचर्या पाळण्याचा संकल्प करू या.डॉ. सुबोध देशमुख अहिल्यानगरस्थित जनरल फिजिशियन आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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