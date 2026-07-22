Premium|War and Peace Philosophy : युद्ध थांबवण्याचे स्वप्न; युरोपीय विचारवंतांच्या शांततेच्या संकल्पनांचा वेध

डॉ. सदानंद मोरे पेन, पेरी, रुसो किंवा कांट हे काही कवी नव्हते. पण संवेदनशील होते हे निश्चित. त्यामुळेच ते विश्वासाठी - निदान युरोपसाठी युद्धे थांबावीत, शांतता नांदावी, त्यासाठी संघराज्याची निर्मिती करावी अशा कल्पना करू शकतात. मानवाचा इतिहास हा जसा युद्ध आणि युद्धप्रयत्न यांनी युक्त आहे, तसाच तो शांततेच्या प्रयत्नांचा, त्यासाठी व्याकूळ होऊन झटणाऱ्यांच्या विचारांचाही आहे हे विसरता कामा नये.‘विश्वाचे आर्त’ हा साप्ताहिक सकाळमधील महाप्रकल्प एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे. तात्त्विक आणि व्यावहारिक अशा दोन्ही बाजूंनी सतराव्या आणि अठराव्या शतकांमधील युरोप खंडामधील युद्ध आणि शांतता याविषयीचे, म्हणजेच युद्ध थांबवून शांतता कशी प्रस्थापित करता येईल याचे.एखाददुसरे युद्ध आणि ते थांबवण्यासाठी केला जाणारा तह नव्हे तर युद्ध, या घटनेचे मानवी इतिहासातून कसे कायमस्वरूपी उच्चाटन होईल आणि शाश्वत शांतता कशी नांदेल हा तेव्हाच्या विचारवंतांपुढील महत्त्वाचा प्रश्न होता. खरेतर युरोपच्या इतिहासामधील हा कालखंड विसंगती आणि विरोधाभास यांनी भरलेला आहे. युद्ध आणि शांतता यांचा तेव्हाचा ‘डिस्कोर्स’ किंवा विचारविश्व युरोप खंडापुरते मर्यादित आहे. शांततेची चर्चा करणाऱ्यांना युरोपबाहेरील देशांशी लढाया करून, ते जिंकून तेथे आपली वासाहतिक सत्ता गाजवण्यात काही गैर वाटत नाही. किंबहुना, ते आपले इतिहासदत्त कर्तव्यच नव्हे तर हक्क आहे, त्याला धर्माचे समर्थन तर आहेच, परंतु ते उचित वाटत नसल्यास संस्कृतीचे समर्थन मिळवता येते. असे करणे हा युरोपीय राष्ट्रांच्या ‘Civilizing Mission’चा भाग आहे, असा दावा केला जाई..Premium|Kailasa Temple Ellora : कैलास मंदिर; वेरूळच्या पाषाणी महाकाव्याची अद्भुत गाथा .Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.राजकीयदृष्ट्या पाहिले असता युरोपातील काही देशांमध्ये मध्ययुगीन वंशपरंपरागत राजेशाही असल्याचे, तर काही देश आधुनिक प्रजासत्ताकाच्या मार्गावर चालू लागल्याचे दिसून येते. या प्रेरणेतून तेथे राजकीय क्रांतीही झाल्या. इंग्लंडमधील क्रॉमवेलची क्रांती अल्पजीवी ठरून तेथे पुनश्च राजसत्तेची स्थापना झाली. मात्र हा संकर योग्य न वाटणाऱ्या इंग्लंडच्याच अमेरिकेतील वसाहतींनी राज्यक्रांती करून स्वतंत्र अशा संयुक्त संस्थांनी प्रजासत्तेची स्थापना केली. फ्रान्समध्ये तर अंतर्गत रक्तरंजित क्रांती होऊन राजघराण्यातील पारंपरिक उमरावांचे, इतकेच काय पण कॅथलिक धर्मगुरूंचे व नन्सचेही शिरकाण करण्यात आले. बरे एवढे करूनही लोकशाही आली का? नाही. क्रांतीच्या अवशेषांवरच जग जिंकण्याची हाव धरणारा नेपोलियन उभा राहिला!अर्थात मनुष्य हा प्रयत्न न सोडणारा प्राणी असल्याने युरोपातील सुज्ञ लोकांनी व अपवादात्मक राज्यकर्त्यांनीसुद्धा शांततेची मांडणी व त्यासाठी प्रयत्न करणे थांबवले नाही हे विशेष! त्यातील क्वेकर विल्यम पेनच्या मांडणीची व प्रयत्नांची विशेषतः पवित्र प्रयोगाची (Holy Experiment) चर्चा आपण केली आणि त्यानंतरच्या सेंट पेरीकडे मोर्चा वळवला. स्वतः पेरी काय किंवा पेरीच्या मांडणीला संस्कारित करणारा रुसो काय, शांततेची चर्चा ही आपल्यासारख्या विचारवंतांची मक्तेदारी न समजता व्यावहारिक पातळीवर यशस्वी प्रयत्न करणारा राजा चौथा हेन्री आणि त्याचा मंत्री सली यांना त्यांचे यथोचित श्रेय देऊनही थांबत नाहीत तर आदर्श मानतात.अमेरिकन आणि फ्रेंच राज्यक्रांती तसेच नेपोलियनचा उदय अशा इतिहासाला वळण देणाऱ्या घटना घडत असताना रुसो, कांट आणि हेगेल यांच्यासारखे प्रभावी तत्त्वज्ञ आपापले विचार मांडीत होते. त्यांचा संबंध युद्ध आणि शांतता यांच्याशी असणे अपरिहार्यच होते..युद्ध थांबवून चिरशांती आणायची असेल, तर त्यासाठी कोणता मार्ग अवलंबावा याचे मंथन झाल्याशिवाय शांतीच्या चर्चेला काहीच अर्थ राहत नाही. युद्धे राष्ट्राराष्ट्रांमध्ये होत असतात. त्यांच्या हितसंबंधांचा संघर्ष होतो, तो संपविण्याचा मार्ग म्हणजे संबंधित प्रतिस्पर्धी राष्ट्राशी युद्ध करून ते जिंकणे, निदान अद्दल घडवणे, हाच मार्ग पत्करण्याकडे राष्ट्रांचा कल दिसून येतो. मात्र यामुळे बळी तो कान पिळी या न्यायाने कमकुवत राष्ट्राचा दावा जरी न्याय्य असेल, तरी बलवान राष्ट्र त्याकडे दुर्लक्ष करून आपला अन्याय्य दावा खरा करून त्या राष्ट्रावर लादतात ही वस्तुस्थिती आहे. तिच्यावर मात करायची असेल तर (निदान) युरोपीय राष्ट्रांचा एक संघ (Federation) निर्माण करायला हवा. त्या फेडरेशनच्या अंतर्गत एक लवादमंडळ (Tribunal) यंत्रणा उभारायला हवी. तिचे निर्णय अंतिम व बंधनकारक मानून ती म्हणेल त्याचा दावा खरा मानला जावा. जर एखाद्या बलाढ्य राष्ट्राने तरीही आपलेच घोडे पुढे रेटण्याचे ठरवून दुर्बल राष्ट्रावर आक्रमण करायचे साहस केले, तर संघातील उर्वरित सर्व राष्ट्रांनी त्याला बहिष्कृत करावे. गरजेनुसार लष्करी कारवाईसुद्धा करावी असे या उपायाचे स्वरूप स्थूलमानाने सांगता येईल.एका तुलनात्मक मुद्द्याचा उल्लेख येथे करायला हवा. सतराव्या शतकात युरोपात जे तीस वर्षांचे धर्मयुद्ध (खरेतर पंथयुद्ध) झाले ते संपवून शांततात्मक तह करण्यात आला, तो वेस्टफेलियन शांतता (करार) म्हणून प्रसिद्ध आहे. पुढे युरोपमधील धर्माचा पगडा कमी होत गेल्याचे दिसत असले तरी सार्वभौम राष्ट्र राज्यांच्या (Sovereign nation-states) कल्पनेने बाळसे धरल्यामुळे युद्धासाठी वेगळे कारण मिळाले. पेरी, रुसो आणि कांट यांच्यापुढील युरोपची रचना ही अशी होती.सर्वसामान्य लोकांना शांतता हवी असूनही युद्धे होतात ती का, हा एक प्रश्न सर्वांनाच भेडसावत होता. शांततेची इच्छाही सार्वत्रिक होती. अशा परिस्थितीत ही सार्वत्रिक इच्छाच जणू उपरोक्त विचारवंतांकडून प्रकट झाली असे म्हणण्यात वावगे नाही. प्रस्तुत प्रकल्पास ‘विश्वाचे आर्त’ हे शीर्षक दिले आहे ते याच अनुरोधाने.हे शीर्षक संत ज्ञानेश्वरांच्या अभंगात मिळाले हे यापूर्वी नमूद झाले आहे. त्याचा आणखी खुलासा करणे गरजेचे वाटते. ते प्रकल्पाची यापुढील मांडणी लक्षात घेऊन..Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.ज्ञानदेवांनी भगवद्गीतेचे मराठी भाष्य (ज्ञानेश्वरी) लिहून त्याद्वारे गीतेचे तत्त्वज्ञान मराठीभाषकांपर्यंत पोहोचवले हे आपण जाणतोच. संस्कृत गीतेचा हा अर्थ ज्ञानदेवांपर्यंत पोहोचला तो त्यांच्या आदिनाथशंकर मच्छिंद्रनाथ, गोरखनाथ, गहिनीनाथ, निवृत्तिनाथ या गुरुपरंपरेमार्फत. अगोदरच्या काळात हे तत्त्वज्ञान फक्त अधिकृतरित्या संप्रदायाची दीक्षा घेतलेल्या साधकांपर्यंत मर्यादित ठेवावे, बाहेरील लोकांना सांगू नये असा दंडक होता. मात्र परिस्थितीमध्ये होत असलेला गुणात्मक गंभीर बदल गहिनीनाथांच्या लक्षात आला व या अवांछनीय परिस्थितीला तोंड देता यावे म्हणून त्यांनी हा उपदेश सार्वत्रिक करण्याची आज्ञा निवृत्तिनाथांना दिली. याबद्दलच्या ज्ञानेश्वरीच्या समारोपातील ओव्या पुढीलप्रमाणे -तेणें (गहिनीनाथांनी) कळी कळितु भूतां । आला देखोनि निसता ।जे आज्ञा श्रीनिवृत्तिनाथा । दिधली ऐसी ॥ना आदिगुरु शंकरा । लागोनि शिष्यपरंपरा ।बोधाचा हा संसारा । जाला जो आमुतें ॥तो हा तू घेऊनी आघवा । कळीं गिळतयां जीवां ।सर्व प्रकारे धांवा । करीं पां वेगीं ॥(ज्ञानेश्वरी, १८. १७५७-१७५९)कली याचा अर्थ कलियुग हे सर्वज्ञात आहे. अलंकारिक सांकेतिकतेने त्याचा अर्थ महासंकट - Crisis असा होतो. तेराव्या शतकातील स्वराज्याचा उपभोग घेणारा यादवकालीन समाज हा बऱ्यापैकी समृद्ध, समाधानी होता. धर्मनिष्ठ होता. याचा समाजाच्या मातृभूमीत म्हणजे महाराष्ट्र देशाला महानुभाव पंथाचे प्रवर्तक यांनी सात्त्विक भूमी, पुण्यवान सात्त्विक लोकांची, पापभीरूंची भूमी असे गौरविले आहे. हा मुद्दा विचारत घेऊन तर एरवी ‘कळी’चा जो सर्वसाधारण अर्थ पुराणातही सापडतो, तो लागू होत नाही. तेव्हा त्याच्या सांकेतिक अर्थाचा शोध घ्यावा लागतो. त्यासाठी ज्ञानेश्वरांचे आद्य चरित्रकार व समकालीन स्नेही सहकारी संत नामदेवांच्या ‘समाधी’ या चरितप्रकरणाचा आधार घ्यावा लागतो. नामदेव सांगतात - राजे यवन भ्रष्टझाले । ठायी ठायी दोष घडले । मग इही (निवृत्ती - ज्ञानदेव - सोपान - मुक्ताबाई या चार भावंडानी) अवतार घेतले । कळी दोष हरावया ।।या पंक्तींतून नामदेवांनी तत्कालीन उत्तर भारतातील परिस्थितीचे वर्णन केले आहे. ही आपत्ती दक्षिणेत - महाराष्ट्रातही येण्याची चाहूल लागण्याचा संकेत दिला आहे. चक्रधर स्वामींच्या वचनात तर तसा स्पष्ट उल्लेख दिसून येतो.चक्रधरांनी महाराष्ट्र सोडून उत्तरेकडे जायचा इशारा व्यक्त केला तो या शब्दांत, ‘हे उत्तरापंथे जाईल, श्री प्रभुमागा उत्तरेकडून म्लेंच्छ येतील, ते जाधवाचे राज्य मारतील आणि राज्य घेतील. मग काळे करौनी या राष्ट्राची समुळाची विनश्यंती तैसे होईल गा ।।’चक्रधरांच्या या भाकितानंतर शिष्यवर नागदेवांनी त्यांना विचारले, ‘राज्य घेतल्या राष्ट्रासी विनश्यंती ते कैसी?’ त्यावर चक्रधर उत्तरले, ‘म्लेंछ बंद धरतील. तेंणे लोक देशांतरा जातील. जे येथ असतील ते दुःकाले मरतील. यापरि येभिचिस लोकांची विनश्यंती होईल. मग मागौती देशांतरीची माणसे येती, पण गेली तिये कवणे न येती, मग येकाचे गाव एका, एकाचे वृत्ती एका, ऐसा होईल गा ।।’ (संदर्भ ः लीळाचरित्र, उत्तरार्ध)ज्ञानेश्वर ज्याला ‘कळी कळितु भूता आला’ असे म्हणतात, ते या येऊ घातलेल्या महासंकटाचा सूचक उल्लेख असण्याचे पाहिल्याचेप्रा. न. र. फाटक यांनी निदर्शनास आणले.कली या प्रतिकाचा उलगडा केल्यावर आता गहिनीनाथांच्या आज्ञेला निवृत्तिनाथांनी कसा व काय प्रतिसाद दिला तिकडे वळू. ज्ञानेश्वर सागंतात, ‘आधीच तव तो कृपाळु । वरी गुरुआज्ञेचा बोलु । जाला जैसा वर्षाकाळु । खवळणे मेघां ।।’ (ज्ञानेश्वरी, १८.१७६०)अगोदर कृपावंत असलेल्या निवृत्तिनाथांनी ही जणू पडल्या फळाची आज्ञा समजून पावसाळ्यात बोध उपदेशाचा वर्षाव केला. स्वतः ज्ञानेश्वरही या उपदेशामृत कृपेने चिंब भिजले आणि त्यांनी त्याला ग्रंथरूप दिले. ते म्हणतात, ‘मग आर्ताचेनि वोरसे । गीतार्थग्रंथनमिसे । वर्षाला शांतरसे । तो हा ग्रंथु ।।’ (१८.१७६१)मुद्दा स्पष्ट आहे. ज्ञानेश्वरांनी हा उपक्रम आर्तांसाठी केला. याचा अर्थ ते या आर्तांच्या इच्छा-आकांक्षांशी एकरूप झाले. त्यांच्यावर येऊ घातलेले संकट त्यांनी जणू स्वतःचे मानले.येथे ‘आर्त’ हा अत्यंत महत्त्वाचा शब्द अवतीर्थ होतो. त्याचे वेगळे असे स्पष्टीकरण ज्ञानेश्वर करीत नाहीत. त्यासाठी भगवद्गीतेचे उत्तरकालीन भाष्यकार वामन पंडित यांच्या यथार्थदीपिका या गीताटिकेचा आधार घ्यावा लागतो. वस्तुतः ज्ञानेश्वरांनीच गीतेच्या सातव्या अध्यायातील या शब्दाचा उपयोग केला आहे. श्लोकात परत्म्याच्या भावनांचा चार प्रकारांत उल्लेख झाला आहे. त्यापैकी आर्त हा एक. ज्ञानेश्वर म्हणतात, ‘तेथ आर्त तो आर्तिचेनि व्याजे । जिज्ञासू तो जाणवया लागी भजे । तिजेन तेणे इच्छिजे । अर्थसिद्धी ।।’ (७.१७.११०) यापैकी जिज्ञासू आणि अर्थार्थी या प्रकारांशी आपला संबंध नाही. ज्ञानेश्वरांनी येथे ‘आर्त’ आणि ‘आर्ति’ हे दोन शब्द वापरले आहेत. त्यांची स्पष्टता वामनांकडून घेऊ.‘आर्त’ या शब्दावर भाष्य करताना वामन लिहितात -पीडेस म्हणती आर्ती । ज्यास पीडा त्यास आर्त म्हणती ।रोगादि पीडा ज्यास होती । आर्त म्हणावे तयाला ।।आर्त शब्द प्राकृती । उत्कंठतेने लोक बोलती ।ज्यास उत्कंठा त्यास म्हणती । आर्त म्हणोनी ।।हा शब्द जाणावा प्राकृत । गीता वेदवाणी संस्कृत ।संस्कृती आर्त ती निश्चित । रोगादि पीडा जयाला ।।गीतेत म्हणतो भगवंत । जो रोगादि पीडीने पीडितअत्यंत ।तो रोगादि पीडा हरू अनंत । म्हणोनि आर्त मज भजतो ।। `(संदर्भ ः यथार्थदीपिका, ७.१६.५७९-५८२).मुद्दा स्पष्ट आहे. मराठीमध्ये ‘आर्त’ हा शब्द आर्त व्यक्ती व तिची आर्तता या दोन्हींसाठी वापरला जातो. भक्तांच्या प्रकारात आर्ताचा उल्लेख करताना आर्त व्यक्ती अभिप्रेत असते. पण हा शब्द त्या व्यक्तीची व्याकुळता, पीडा, क्लेश, संकट इत्यादींसाठीही भाववाचक म्हणून वापरला जातो. ‘मग आर्ताचेनि वोरसे’ या शब्दांमधील आर्त शब्द आर्त व्यक्तींसाठी वापरला गेला आहे. ज्यांच्यासाठी ज्ञानेश्वरी लिहिली गेली, याशिवाय त्याच अर्थाने ‘आर्ती’ हा शब्दही ज्ञानेश्वरीत वापरला गेला आहे. असे ‘आर्तीचे लेणे’.‘आर्त’ शब्द मराठीत इतरत्रही भाववाचकरित्या वापरला जातो. तुकोबांचा अभंग पाहा - ‘आर्त माझे बहु पोटी । व्हावी भेटी पायांसी ।।’ आणि त्या भावनेने युक्त अशी व्यक्तीही ‘आर्त’ शब्दाने निर्देशीत होती. ‘आर्त भूता द्यावे दान । खरे पुण्य त्या नावे ।।’गुरुपरंपरेने चालत आलेला बोध, कळीतील संभाव्य पीडा, संकट यातून दिलासा किंवा मुक्ती मिळवता यावी या हेतूने अशा आर्तांसाठी ‘वोरसला’ गेला. ‘वोरसणे’ हा शब्द आईचा पान्हा, ती मुलाला जे दूध पाजते त्यासाठी वापरला जातो याची येथे आवर्जून नोंद घ्यायला हवी. एकनाथी भागवतात म्हटले आहे, ‘जैसी वोरसोनी तान्हीगाय । वत्सांपासी धावूनी जाय ।।’ (३.८५०) आईला पुण्यस्नेहातून वा प्रेमापोटी फुटणारा पान्हा असा त्याचा अर्थ. ज्ञानेश्वरी हा आर्त वत्सांसाठी ज्ञानोबा माउलीत फुटलेला जणू पान्हा होय. आणि तो कशासाठी, तर जे लोक कलीग्रस्त होत आहेत त्यांना स्वस्थ, शांत ठेवण्यासाठी. ज्ञानेश्वरांना ‘माउली’ का म्हटले जाते हे आता लक्षात यावे. याच पान्ह्याला ज्ञानेश्वर पुढे शांतरसाचा वर्षाव असे म्हणत पारंपरिक रससिद्धांताला जोडून घेतला. त्यात मग वात्सल्य हा स्थायीभाव वगैरे गोष्टी आपोआपच आल्या. (संपूर्ण ज्ञानेश्वरीत शांत हा प्रधान अथवा स्थायी रस आहे, इतर रसांची निष्पत्ती प्रसंगोपात होत असते.) अशा प्रकारे भरतमुनींच्या पारंपरिक अष्टरसांच्या सिद्धांतात नवव्या शांत रसाची भर टाकून आनंदवर्धनाने वेगळे काव्यशास्त्र सिद्ध केले. त्याचा परिपोष व त्यानुसार प्रत्यक्ष रचना ज्ञानेश्वरांनी केली व भारतीय काव्यशास्त्रावर कळस चढविला. पारंपरिक काव्यशास्त्रात अष्टरससिद्धांताच्या अनुषंगाने त्रिसंमिताचा सिद्धांत मांडला गेला होता. उपदेश करायचा तो राजाज्ञेच्या स्वरूपात, वेदांसारखा. मित्राच्या पद्धतीने सलगी करीत- सालन भूमिकेवरून पुराणांच्या, धर्मशास्त्राच्या सारखे आणि पत्नीसारख्या लाडीगोडीतून काव्यनाटकांसारखा. ही तिन्ही संमिते उल्लेखिली असे म्हणावे लागते.प्रभुसंमित, जायासंमित आणि मित्रासंमित यांच्यापलीकडील ज्ञानेश्वरांचे मातृसंमित मानावे लागते, तरच शांत रसाची संगती लागते.अर्थात असे करण्याकरिता इतरांच्या भावभावना आपल्याला आत्मगत करण्याइतपत कवी संवेदनशील असावा लागतो. प्रतिभा ही त्यानंतरची बाब. ज्ञानदेव ते करू शकतात. म्हणून तर ‘विश्वाचे आर्त माझे मनी प्रकाशले’. येथे आर्त म्हणजे आर्ती.पेन, पेरी, रुसो किंवा कांट हे काही कवी नव्हते. पण संवेदनशील होते हे निश्चित. त्यामुळेच ते विश्वासाठी - निदान युरोपसाठी युद्धे थांबावीत, शांतता नांदावी, त्यासाठी संघराज्याची निर्मिती करावी अशा कल्पना करू शकतात. या अर्थाने त्याच्या मनात ‘विश्वाचे आर्त’ प्रकाशले होते असे म्हणता येईल.मानवाचा इतिहास हा जसा युद्ध आणि युद्धप्रयत्न यांनी युक्त आहे, तसाच तो शांततेच्या प्रयत्नांचा, त्यासाठी व्याकूळ होऊन झटणाऱ्यांच्या विचारांचाही आहे हे विसरता कामा नये.डॉ. सदानंद मोरे इतिहास व तत्त्वज्ञानाचे पुणेस्थित अभ्यासक आणि संशोधक तसेच महाराष्ट्र राज्य साहित्य संस्कृती मंडळाचे अध्यक्ष आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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