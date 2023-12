उच्च दर्जाचा गणितज्ञ असलेला कोंदरसेट तत्कालीन सामाजिक, राजकीय घडामोडींमध्येही अग्रेसरपणाने कृतिशील होता. त्याचा फ्रेंच राज्यक्रांतीतही वाटा होता. अर्थात, फ्रेंच राज्यक्रांतीचे तारू पुढे उत्साहाच्या व उताविळीच्या भरात भलतेच भरकटले तेव्हाही कोंदरसेटने आपले डोके शाबूत ठेवले होते. सोळाव्या लुईला मृत्युदंड देऊ नये, हे त्याचे मत क्रांतीच्या पुढाऱ्यांना रुचणे शक्यच नव्हते. त्यांनी सरळ त्याला उचलून तुरुंगात टाकले. तेथे तो पहिल्याच दिवशी मृत्यू पावला. त्याच्यावर विषप्रयोग झाला; तो कोणी दुसऱ्याने केला, की त्याचा त्यानेच याविषयी चर्चा होतच राहिली. क्रांती आपलीच पिले खात असते ही समजूत यथार्थ असल्याचा हा पुरावाच नव्हे काय?

कोंदरसेटला ‘एनलायटनमेंट’ (Enlightenment) युगाचा शेवटचा शिलेदार मानण्यात येते. हे युग म्हणजे पाश्चात्त्य बुद्धिवादाची चरमसीमा असून जर्मन तत्त्ववेत्ता इमॅन्युअल कांटला (Immanuel Kant) त्याचा शिरोमणी मानण्यात येते. हे युग प्रबुद्धांचे किंवा प्रबोधनयुग मानण्यात येते. मराठी लेखकांनी त्याअगोदरच्या ‘रेनेसाँ’ (Renaissance) या शब्दासाठी ‘प्रबोधन’ शब्दाचा वापर करून मोठाच घोळ करून ठेवला आहे. ‘रेनेसाँ’ या (फ्रेंच) शब्दाचा अर्थ संजीवन, पुनरुज्जीवन, पुनर्जन्म असा होतो. या काळात विशेषतः ग्रीक भाषेतील ग्रंथांची भाषांतरे होऊन तो वारसा जणू पुनरुज्जीवित करण्यात आला. (त्याचे कारण अरबांची मध्यस्थी. ग्रीक ज्ञानावर पोसलेल्या अरबांनी सुरुवातीला ग्रीक भाषेतील ग्रंथांची भाषांतरे करून युरोपला मागे टाकले होते. नंतर त्यांच्यातील धर्मवेडाने उचल खाल्ल्याने ते मागे पडले. इकडे युरोपियनांनी अरबीमधील भाषांतरांच्यामार्गे ग्रीक वारसा गाठला व त्याचा उपयोग करीत विज्ञानाचा विकास केला. पुढे हाच वारसा, विशेषतः ॲरिस्टॉटल, या विकासाच्या आड येतो आहे हे लक्षात आल्यावर तोही दूर केला. पण या मुद्द्याची विस्तृत चर्चा येथे नको.) तशा प्रकारचा काही आधार ‘एनलायटनमेंट’वाल्यांना नव्हता. ते खरे प्रबोधन! स्वतंत्र विचारांवर आधारित. अर्थात, तरीही मूळ पाया ग्रीकांचाच!

ते असो, पण अठराव्या शतकापर्यंतच्या पाश्चात्त्य बौद्धिक व कार्मिक विश्वाचा वेध घेत कोंदरसेट विचारतो, “Aren’t all nations bound someday to approach the state of civilization reached by the peoples, who are most enlightened, most freest, most clear of prejudices, e.g. the French and the Anglo-Americans?”

एखाद्याला हा प्रश्न पाश्चात्त्य शहाजोगपणाचा (Chauvinism) आविष्कार वाटेल. पौर्वात्यवादाचा (Orientalism) एक प्रकार वाटेल. तसे वाटणे स्वाभाविक मानण्यासाठीचे पुरावेही कोंदरसेटच्या या पुस्तकात आहेत. मानवाची आजवर वैचारिक आणि भौतिक प्रगती कोणामुळे शक्य झाली या संदर्भात तो लिहितो, “So ultimately he owes it to the victory of the Greeks over the Persians in the battle of Salamis, without which the darkness of oriental despotism threatened to cover the whole of earth.”

आणि ग्रीक परंपरेतील कोणा एकाचे नाव घ्यायचे झाल्यास, “the sailor who is saved from the shipwreck by the accurate observation of longitude owes his life to a theory that descends through a chain of truths, from discoveries made in the school of Plato and buried for twenty centuries in total disuse.”

हे नाव ग्रीक तत्त्ववेत्ता प्लेटोचे आहे आणि विकासाचे श्रेय गणित या ज्ञानशाखेचे!