Premium|What is GDP and Why It Matters : जीडीपी वाढतो म्हणजे काय होतं?

डॉ. अमेय खरेजेव्हा आपण ‘देशाचा जीडीपी वाढतोय’ असं ऐकतो, तेव्हा फक्त आनंद व्यक्त करण्याऐवजी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. ही वाढ कोणत्या क्षेत्रात होतीये? त्या वाढीतून रोजगार निर्माण होतोय का? सामान्य कुटुंबाचं उत्पन्न वाढतंय का? शिक्षण, आरोग्य आणि घर यांसारख्या मूलभूत गरजा अधिक परवडणाऱ्या होताहेत का? आर्थिक वाढीचा फायदा ग्रामीण भागापर्यंत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांपर्यंत पोहोचतोय का? हे प्रश्न विचारले, तर जीडीपीचा अर्थ अधिक स्पष्टपणे समजू लागतो.दरवर्षी अर्थसंकल्पाच्या काळात, बातम्यांमध्ये किंवा सरकारच्या भाषणांमध्ये आपल्याला ‘भारताचा जीडीपी वाढत आहे’ हे एक वाक्य वारंवार ऐकायला मिळतं. काही वेळा सहा टक्के, काही वेळा सात टक्के, तर काही वेळा भारत जगातील सर्वात वेगानं वाढणारी अर्थव्यवस्था असल्याचं सांगितलं जातं. हे ऐकल्यावर स्वाभाविकपणे एक प्रश्न निर्माण होतो. जर देशाची अर्थव्यवस्था इतक्या वेगानं वाढत असेल, तर मग प्रत्येकाच्या आयुष्यात तितकीच सुधारणा का जाणवत नाही? मग जीडीपी वाढतो म्हणजे नेमकं काय होतं हे समजून घेणं महत्त्वाचं आहे.जीडीपी म्हणजे नेमके काय?जीडीपी म्हणजे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रॉडक्ट. मराठीत याला ‘सकल देशांतर्गत उत्पादन’ असं म्हटलं जातं. भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयाच्या (मिनिस्ट्री ऑफ स्टॉटिस्टिक्स ॲण्ड प्रोग्रॅम इम्प्लिमेंटेशन) व्याख्येनुसार, एका देशाच्या भौगोलिक सीमांमध्ये एका ठरावीक कालावधीत उत्पादित झालेल्या अंतिम वस्तू आणि सेवांचं एकूण आर्थिक मूल्य म्हणजे सकल देशांतर्गत उत्पादन अर्थात जीडीपी. सोप्या भाषेत सांगायचं, तर एका देशात एका वर्षात किती आर्थिक व्यवहार झाले, किती सेवा निर्माण झाल्या आणि अर्थव्यवस्थेत किती आर्थिक व्यवहार झाले, याचं एकत्रित मोजमाप म्हणजे जीडीपी. ही व्याख्या वरकरणी अवघड वाटू शकते, पण तिच्यामागची कल्पना अत्यंत सोपी आहे. थोडक्यात, एका वर्षात देशात तयार झालेल्या गाड्या, मोबाईल, औषधं, कपडे, अन्नधान्य; तसंच डॉक्टरांची सेवा, बँकिंग सेवा; शिक्षण, वाहतूक, बांधकाम, हॉटेल व्यवसाय या सगळ्यांची ‘आर्थिक’ किंमत मोजली जाते. या सर्व गोष्टींची बेरीज म्हणजे जीडीपी. हे अधिक सोप्या पद्धतीनं समजून घेऊ या.समजा, एका छोट्या गावात फक्त तीन प्रकारचे आर्थिक व्यवहार होतात. शेतकरी १० लाख रुपयांचा भाजीपाला विकतात, गावातले शिंपी ५ लाख रुपयांचे कपडे तयार करतात आणि गावातला दवाखाना २ लाख रुपयांच्या सेवा देतो; तर त्या गावाचा एकूण जीडीपी १७ लाख रुपये होईल. म्हणजे जीडीपी हा प्रत्यक्षात अर्थव्यवस्थेच्या एकूण आकाराचा अंदाज असतो. मात्र इथं एक महत्त्वाची गोष्ट समजून घ्यायला हवी. जीडीपी हा ‘उत्पादनाचा’ आकडा असतो, ‘समृद्धीचा’ नाही. म्हणजे देशात किती आर्थिक क्रिया घडल्या हे तो सांगतो, पण त्या वाढीचा फायदा कोणाला झाला, हे तो थेट सांगत नाही. भारताच्या संदर्भात पाहिलं, तर २०२४मध्ये देशाचा जीडीपी अंदाजे ३.७ ट्रिलियन डॉलरच्या आसपास पोहोचल्याचं आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी आणि भारत सरकारच्या आकडेवारीत दिसतं. त्यामुळे भारत जगातल्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांपैकी एक होतो. पण इथंच पुढचा प्रश्न उभा राहतो. अर्थव्यवस्थेचा आकार वाढतोय म्हणजे प्रत्येकाच्या जीवनात सुधारणा होतीय का? हा प्रश्न समजून घेण्यासाठी जीडीपीची मर्यादा समजून घेणं आवश्यक आहे. जीडीपी वाढतो म्हणजे प्रत्येकाचं उत्पन्न वाढतंच असं नाही. हे समजण्यासाठी एक उदाहरण पाहू.समजा, एका कुटुंबात चार व्यक्ती आहेत, आणि त्या कुटुंबाचं मासिक एकूण उत्पन्न एक लाख रुपये आहे. वरकरणी हे उत्पन्न चांगलं वाटतं. पण जर त्यातले ८० हजार रुपये फक्त एका व्यक्तीकडे असतील आणि उरलेल्या तिघांकडे मिळून २० हजार रुपये असतील, तर त्या कुटुंबातल्या सर्वांचं जीवनमान समान असणार नाही. देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही असंच घडू शकतं. जीडीपी वाढत असला तरी त्या वाढीचा मोठा फायदा काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये किंवा विशिष्ट उत्पन्न गटांमध्ये जास्त प्रमाणात केंद्रित होऊ शकतो. त्यामुळे देश समृद्ध होत असताना सर्वसामान्य माणसाला त्याचा तितकाच फायदा जाणवेलच असं नाही. याच कारणामुळे जीडीपीबरोबरच ‘दरडोई उत्पन्ना’चा आकडादेखील पाहिला जातो. .Premium|Seven Rules of Savings : बचतीचे सात नियम; आर्थिक सुरक्षिततेचा पाया कसा मजबूत करावा?.जीडीपी काय सांगत नाही?काही अत्यंत महत्त्वाच्या गोष्टी जीडीपीमध्ये दिसतच नाहीत. उदाहरणार्थ, घरातलं विनामूल्य काम. घर सांभाळणाऱ्या महिलांचे श्रम, वृद्धांची काळजी घेणं, स्वयंपाक, मुलांची देखभाल या गोष्टी अर्थव्यवस्थेसाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. पण त्यासाठी बाजारात व्यवहार होत नसल्यामुळे त्यांची जीडीपीमध्ये नोंद होत नाही. तसंच पर्यावरणाचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. एखाद्या शहरात मोठ्या प्रमाणावर बांधकाम झालं, उद्योग वाढले, वाहनांची संख्या वाढली तर जीडीपी वाढू शकतो; पण त्याच वेळी प्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि आरोग्य समस्या वाढत असतील, तर त्या सामाजिक ‘खर्चाचं’ प्रतिबिंब जीडीपीमध्ये दिसत नाही. याशिवाय जीडीपी आपल्याला आनंद, मानसिक स्वास्थ्य किंवा सामाजिक सुरक्षितताही मोजून सांगू शकत नाही. म्हणूनच काही देश आर्थिकदृष्ट्या अत्यंत समृद्ध असतानाही तिथं मानसिक तणाव, एकाकीपणा किंवा सामाजिक असंतोषाचं प्रमाण जास्त दिसतं. याचा अर्थ असा नाही की जीडीपी महत्त्वाचा नाही, पण जीडीपी हा अर्थव्यवस्थेचा फक्त एक भाग आपल्यासमोर मांडतो, संपूर्ण चित्र नाही.जीडीपी वाढ आणि रोजगार यांचं नातंसामान्य माणसासाठी सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न असतो तो रोजगाराचा.गेल्या काही वर्षांत जगभरात एक वेगळा ट्रेंड दिसत आहे. तंत्रज्ञानामुळे उत्पादनक्षमता वाढत आहे. म्हणजेच कमी लोकांद्वारे अधिक उत्पादन करणं शक्य होत आहे. उदाहरणार्थ, काही वर्षांपूर्वी बँकेतल्या अनेक कामांसाठी कर्मचारी आवश्यक असायचे. आज मोबाईल बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहारांमुळे अनेक सेवा थेट मोबाईलवर उपलब्ध आहेत. यामुळे अर्थव्यवस्था वाढत असली, तरी रोजगार त्याच वेगानं वाढतोच असं नाही. यालाच काही अर्थतज्ज्ञ ‘जॉबलेस ग्रोथ’ असं म्हणतात. म्हणजे जीडीपी वाढतो, पण रोजगारनिर्मिती तुलनेनं कमी होते.भारतासारख्या देशासाठी हा मुद्दा अत्यंत महत्त्वाचा आहे, कारण आपली मोठी लोकसंख्या युवा आहे आणि दरवर्षी लाखो तरुण रोजगार बाजारात प्रवेश करतात. म्हणूनच केवळ जीडीपी वाढ पुरेशी नाही, त्या वाढीतून रोजगारनिर्मिती होतीये का, हे पाहणं अधिक महत्त्वाचं आहे..Premium|Indian middle class struggles : एआयची अस्थिर नोकरी, महागाईचा घाला; भारतीय मध्यमवर्गाची ताठ मानेने जगण्यासाठीची दुहेरी लढाई.मग जीडीपी महत्त्वाचा का मानला जातो?जीडीपीवर इतकी चर्चा होते, कारण तो अर्थव्यवस्थेची दिशा दाखवणारा मोठा निर्देशक आहे. जर जीडीपी सतत घटत असेल, तर उद्योग कमी उत्पादन करत आहेत, लोक कमी खर्च करत आहेत, गुंतवणूक घटत आहे, अशी शक्यता असते. अशा परिस्थितीत मंदी निर्माण होऊ शकते. दुसऱ्या बाजूला, जीडीपी वाढत असेल तर अर्थव्यवस्थेत व्यवहार वाढत आहेत, उद्योग विस्तारत आहेत, सरकारला कररूपानं अधिक उत्पन्न मिळू शकतं, आणि पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अधिक क्षमता निर्माण होऊ शकते. पण जसं एखाद्या व्यक्तीचा फक्त वजनाचा आकडा पाहून त्याचं संपूर्ण आरोग्य कसं आहे ते समजू शकत नाही, तसंच जीडीपी पाहून समाजाचं संपूर्ण आर्थिक वास्तव समजू शकत नाही.मग आपण कोणते प्रश्न विचारायला हवेत?जेव्हा आपण ‘जीडीपी वाढतोय’ असं ऐकतो, तेव्हा फक्त आनंद व्यक्त करण्याऐवजी काही महत्त्वाचे प्रश्न विचारणं आवश्यक आहे. ही वाढ कोणत्या क्षेत्रात होतीय? त्या वाढीतून रोजगार निर्माण होतोय का? सामान्य कुटुंबाचं उत्पन्न वाढतंय का? शिक्षण, आरोग्य आणि घर यांसारख्या मूलभूत गरजा अधिक परवडणाऱ्या होताहेत का? आर्थिक वाढीचा फायदा ग्रामीण भागापर्यंत आणि मध्यमवर्गीय कुटुंबांपर्यंत पोहोचतोय का? हे प्रश्न विचारले, तर जीडीपीचा अर्थ अधिक स्पष्टपणे समजू लागतो. जीडीपी वाढ हा निश्चितच सकारात्मक संकेत असू शकतो. तो अर्थव्यवस्थेतली ऊर्जा, उत्पादन क्षमता आणि आर्थिक हालचाली दाखवतो. पण जीडीपी वाढला म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीचं जीवन आपोआप सुधारतं, असं मानणं चुकीचं ठरू शकतं. खरी आर्थिक प्रगती तेव्हाच म्हणता येईल, जेव्हा वाढत्या अर्थव्यवस्थेबरोबर रोजगार वाढतील, उत्पन्नातली विषमता कमी होईल, आणि सामान्य माणसाचं जीवन अधिक सुरक्षित आणि सन्मानजनक होईल..पण या सगळ्यात सामान्य माणसानं नेमकं काय करायला हवं? तर स्वतःच्या आर्थिक स्थितीकडे लक्ष देणं महत्त्वाचं आहे. आपलं उत्पन्न वाढतंय का? आपली बचत महागाईपेक्षा वेगानं वाढतेय का? आपल्याकडे आपत्कालीन निधी आहे का? आपली कौशल्यं बदलत्या अर्थव्यवस्थेनुसार विकसित होताहेत का? हे प्रश्न प्रत्येकानं स्वतःला विचारणं आवश्यक आहे. कारण अर्थव्यवस्था, उद्योग, रोजगाराच्या संधी बदलतात तेव्हा आर्थिक सुरक्षितता फक्त देशाच्या जीडीपीवर अवलंबून राहत नाही, ती आपल्या वैयक्तिक आर्थिक तयारीवरही अवलंबून असते. म्हणूनच आर्थिक साक्षरता, नियमित बचत, योग्य गुंतवणूक आणि सतत कौशल्यविकास या गोष्टी भविष्यात अधिक महत्त्वाच्या ठरणार आहेत.अर्थशास्त्र आपल्याला केवळ मोठे आकडे समजावून सांगत नाही, ते त्या आकड्यांच्या मागचं वास्तव समजून घ्यायला शिकवतं. म्हणून पुढच्यावेळी जेव्हा तुम्ही ‘जीडीपी वाढला’ अशी बातमी ऐकाल, तेव्हा फक्त एकच प्रश्न विचारा, ‘ही वाढ माझ्या आणि समाजाच्या जीवनात नेमका काय बदल घडवते आहे?’ कदाचित तिथूनच खरी ‘अर्थजाण’ सुरू होईल...डॉ. अमेय खरे पुणेस्थित सिम्बायोसिस स्कूल ऑफ इकॉनॉमिक्समध्ये असिस्टंट प्रोफेसर आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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