इलॉन मस्क आणि बिल गेट्स या दोघांवरही प्रभाव पाडणारे AI विषयाचे ते कोणते पुस्तक? अनेक जर्नल्सनेही केली होती पुस्तकाची चिकित्सा

बोस्ट्रॉर्मच्या २००१-०२ मधील ज्या पेपरचा उल्लेख केला आहे तो म्हणजे Existential Risks: Analysing Human Extinction and Related Hazards हा पेपर होय. ‘It is dangerous to be alive and risks are everywhere’ अशा काहीशा काव्यात्म वाटणाऱ्या वाक्याने पेपरची सुरुवात करणारा बोस्ट्रॉर्म हा तत्त्वज्ञानाचा प्राध्यापकही होता, हे लक्षात घ्यायला हवे.

कोणत्याही अभ्यास विषयाच्या खोलवर -तळापर्यंत जावे अशी तत्त्वज्ञानाच्या अभ्यासकाकडून अपेक्षा असते, ती त्याने नक्कीच पूर्ण केली आहे असे कोणीही म्हणेल.

खरेतर माणसाचे जीवन हीच एक ‘रिस्की’ (Risky) म्हणावी अशी प्रक्रिया म्हणता येईल. पण बोस्ट्रॉर्म काही व्यक्तीच्या जीवनाबद्दल म्हणत नाही. तो एकूणच मानव नावाच्या प्रजातीविषयी सांगत आहे.

माणसाला त्याच्या आदिमानव असण्याच्या काळापासून अनेक धोक्यांना तोंड देत, त्यावर मात करतच आपली प्रगती करावी लागली. मानवाची आजची तत्त्वज्ञानप्रधान संस्कृती याच व प्रदीर्घ प्रक्रियेतून घडत आलेली आहे, असे सांगायला खरे तर बोस्ट्रॉर्मसारख्या तत्त्ववेत्त्याची आवश्यकता नाही, याबाबत कोणतेही दुमत होणार नाही. बोस्ट्रॉर्म यापुढे जे सांगतो ते अधिक महत्त्वाचे आहे व तेथेच Existential Risk नावाचा धोका संभवतो.

मानवाच्या प्रगतीच्या या पुढील टप्प्याला बोस्ट्रॉर्म ‘पोस्ट ह्यूमन सोसायटी’ असे नाव देतो.

प्रसिद्ध जर्मन राजकीय तत्त्ववेत्ती व्यक्ती हॅना अॅरंटच्या द ह्युमन कंडिशन्स या गाजलेल्या ग्रंथाचा उल्लेख यापूर्वी झाला होता. याच संदर्भात आता रॉबर्ट पेपिरेलचे द पोस्टह्यूमन कंडिशन्स वाचायला हवे.

काही विद्वान तर पोस्ट-पोस्टह्यूमॅनिझमच्या भाषेत बोलू लागले आहेत. पण आपल्याला त्या खोलात जायची गरज नाही.

स्वतः बोस्ट्रॉर्मची पोस्टह्यूमन व्हायला हरकत नाही. इतकेच काय २००६मध्ये Why I Want to be a Post Human When I Grow Up या पेपरमध्ये ‘It could be very good for human beings to become post human’, असे स्पष्ट विधानही केले आहे.

