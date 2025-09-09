Premium|Sapphire: सॅफायर नावाच्या हिऱ्यावर गाणं..!

अदिती मराठेExploring India's cultural and geographical diversity through its colors : इंद्रधनुष्याचे सात रंग एक केले, तर शुभ्र पांढरा रंग तयार होतो. भारतासारख्या असंख्य रंग ल्यालेल्या भूमीसाठी याहून वेगळं रूपक असू शकत नाही. प्रसंगी एकमेकांत सामावून जात, इतरवेळी आपलं अस्तित्त्व अभिमानानं जपत, कधी इतिहासाची साक्ष देत, कधी भविष्याचा वेध घेत आसेतुहिमाचल लखलखणाऱ्या या सॅफायरची झळाळी अधिकाधिक वृद्धिंगत होत राहो!काही महिन्यांपूर्वी एड शिरन या ब्रिटिश कलाकारानं प्ले नावाचा अल्बम प्रसिद्ध केला. त्या अल्बममध्ये सॅफायर नावाच्या हिऱ्यावर गाणं आहे. एडनं आपल्या भारतभेटीमध्ये हे गाणं तयार करताना हिमालयाच्या शुभ्र शिखरांपासून केरळच्या सुखद हिरव्या गारव्यापर्यंत, राजस्थानच्या उत्फुल्ल चुटुक रंगांपासून मेघालयाच्या गंभीर पांढऱ्या-करड्या शांततेपर्यंत सगळे रंग नुसते डोळ्यांनी पाहिले नाहीत, तर सगळ्या रंध्रांतून अनुभवले, आणि या अनुभूतीतून भारताच्या बहुरंगी संस्कृतीबद्दल वाटणारा आदर त्यानं आपल्या गाण्यातून मांडला. या सगळ्यात इंटरेस्टिंग गोष्ट अशी, की संपूर्ण गाणंभर तो भारताला ‘सॅफायर’ म्हणजेच नीलम म्हणतोय. याचं कारण असं, की नीलम खड्याचा अपवर्तन निर्देशांक म्हणजेच रिफ्रॅक्शन इंडेक्स जास्त असतो. त्यामुळे या खड्यातून रिफ्रॅक्ट झालेला प्रकाश विविध रंगांचा स्पेक्ट्रम तयार करतो. .थोडक्यात वेगवेगळ्या कोनांतून पाहिल्यास वेगवेगळे रंग दाखवतो, एड शिरनला दिसलेला किंवा त्याला कळलेला भारत असाच आहे! आपल्या देशातल्या प्रत्येक राज्याची स्वतःची अशी एक शैली आहे, स्वतःचा बाज आणि स्वतःचा रंग आहे. बघणाऱ्या प्रत्येकाला तो वेगळा दिसतो, किंबहुना प्रत्येक दिवशी तो नव्यानं निराळाच कळतो. म्हणूनच एड शिरनला आपला देश असा सॅफायर वाटण्याच्या भावनेशी आपण शून्य मिनिटांत जोडले जातोच, पण एकीकडे भारताच्या अशा अनेक सांस्कृतिक छटांचा विचार करत असताना त्याच्या डोळ्यांचं पारण फेडणाऱ्या नेत्रसुखद रंगीबेरंगी छटाही आठवल्याशिवाय राहत नाहीत. काही ठिकाणी मुद्दाम ठरवून, तर काही ठिकाणी एकेका निसर्गदत्त रंगाचं आंदण मिळालेली आपली काही शहरं आणि त्यांचा इतिहास फार भावणारा आहे.तसं बघायचं तर भारताचं रंगवैविध्य सर्व राज्यांत आहे, पण या सर्वात अव्वल स्थानी कोणतं राज्य असेल तर ते राजस्थान! गुलाबी, सोनेरी, निळा, पांढरा, लाल, तुम्ही म्हणाल तो रंग घ्या, या राज्यात त्या रंगामध्ये वसलेलं एकेक शहर आहेच! राजधानी जयपूर पिंक सिटी म्हणून ओळखली जाते. तिचा इतिहासही मजेशीर आहे. असं म्हणतात, सवाई रामसिंग पहिला याच्या शासनकाळात इंग्लंडच्या व्हिक्टोरिया राणीचा मुलगा किंग एडवर्ड सातवा हा भारतभेटीसाठी आला असताना त्याच्या स्वागतासाठी सवाई रामसिंगाने आदरातिथ्याचं प्रतीक म्हणून संपूर्ण शहर गुलाबी रंगवण्याचं फर्मान काढलं. राजस्थानच्या टोकाच्या उन्हाळ्यात जास्त काळ तग धरू शकेल म्हणून गुलाबी रंगाची निवड केली असावी. राजानं फर्मान काढलं आणि प्रजेनं ते नुसतं ऐकलंच नाही, तर पुढेही कितीतरी वर्षं नवीन होणारं बांधकाम गुलाबी रंगातच होत राहिलं हे विशेष! .जयपूरच्या नैऋत्येला वसलेलं आणखी एक शहर म्हणजे उदयपूर! सुंदर संगमरवरी स्मारकं आणि शुभ्र तलाव असलेलं हे शहर ‘राजस्थानचा मोती’ किंवा भारताचं सफेद शहर म्हणून प्रसिद्ध आहे. मुघल सत्तेशी अनेक प्रकारे झालेल्या सांस्कृतिक आणि धोरणात्मक आदान-प्रदानामुळे मुघल स्थापत्यशास्त्र आणि राजपुती शैली या दोन्हींचा सुरेख मिलाफ या स्मारकात पाहायला मिळतो. जग मंदिर, लेक पॅलेस ही काही आवर्जून पाहण्यासारखी ठिकाणं म्हणावी लागतील.सूर्याच्या किरणांनी झगमगून जाणारं आणि सोनेरी शहराचा किताब मिळवणारं शहर म्हणजे जैसलमेर! भारत-पाकिस्तान सीमारेषेवर वसलेल्या या शहराचं भौगोलिक आणि राजकीय महत्त्व वेगळं सांगायला नकोच! यलो सँडस्टोन म्हणजेच पिवळ्या वाळूच्या दगडांत केलेलं सुंदर बांधकाम आणि त्यावर सूर्याचे किरण पडल्यावर झळाळून उठणारं त्याचं सौंदर्य हा डोळ्यांसाठी खास सोहळाच असतो. ११५६मध्ये बांधलेला जैसलमेर किल्ला त्या काळाच्या राजपूत साम्राज्याची साक्ष देत आजही दिमाखात उभा आहे. जैसलमेरबरोबरच आणखी एका शहराला ‘सोनेरी’ शहराचा मान मिळालाय, ते म्हणजे अर्थातच अमृतसर! सुवर्णमंदिराच्या शाही थाटानं या सुंदर शहराची ख्याती संपूर्ण जगभरात पसरवली आहे. .रंगीत शहरांबद्दल बोलत असताना प्रसिद्ध नील शहर- जोधपूरचा उल्लेख झाला नाही तरच नवल! असं म्हणतात, की फार पूर्वी या शहरातल्या उच्चवर्णीयांनी आपली घरं इतरांपासून वेगळी ओळखू यावीत, म्हणून त्यांना निळ्या रंगात रंगवलं. नंतर हीच प्रथा पडत पुढे होणारी सर्व बांधकामं याच रंगात होऊ लागली. निळा रंग वाळवीपासून आणि राजस्थानच्या प्रखर उष्णतेपासूनही रक्षण करतो असं मानलं जायचं. त्यामुळे जवळपास संपूर्ण शहर आणि मुख्यतः मेहरानगढ किल्ला आणि त्याच्या आसपासची घरं आजही शाही निळाई पांघरून आपलं सौंदर्य मिरवत आहेत.भारतासारख्या विशाल देशाला निसर्गाचं भरभरून देणं आहे. सांस्कृतिक, भाषिक विविधतेबरोबर लक्ष वेधून घेते सर्वत्र व्यापलेली नैसर्गिक विविधता! पंजाबातली मोहरीची धमक शेतं, लडाखचे मातकट व बोडके पण चित्तवेधक डोंगर, आणि तिरुअनंतपुरमची डोळ्यांना सुखावणारी हिरवाई ही सगळीकडे पसरलेली नैसर्गिक समृद्धी आहे. या नैसर्गिक समृद्धीच्याच निकषावर चंदीगड आणि तिरुअनंतपुरम ही दोन शहरं ‘हिरव्या’ शहरांचा मान मिळवतात. चंदीगड हे आपल्या देशातील नियोजनबद्ध शहर असल्यानं त्याची रचना अतिशय विचारपूर्वक आणि जास्तीत जास्त नैसर्गिक हिरवाई जपत करण्यात आली आहे. तिरुअनंतपुरममध्ये मोठ्या प्रमाणात उद्यानं असल्यामुळे ती जणू शहराची फुप्फुसं समजली जातात. मोठ्या दक्षतेनं त्यांची काळजीही घेतली जाते. .देशाच्या पूर्वेकडे वसलेल्या ओरिसा राज्यातलं कटक शहर हे चंदेरी शहर म्हणून ओळखलं जातं. त्याचं कारण म्हणजे अर्थातच तिथं मोठ्या प्रमाणात होणारं चांदीच्या दागिन्यांचं उत्पादन! शेकडो वर्षं जुनी तारकशी कला ही तिथल्या चांदीच्या दागिन्यांची खासियत आहे. अतिशय नाजूक फुलापानांची, प्राण्यांची नक्षी या कलेतून साकारली जाते. आजही पूर्व भागातील बहुतांश राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात हे दागिने वापरले जातात.या सगळ्या रंगांच्या सरमिसळीमध्ये महाराष्ट्राचा भगवा जरीपटका फडकवणारं शहर म्हणजे संत्र्यांचं लाडकं नारिंगी शहर - नागपूर! असं म्हणतात, की एकोणिसाव्या शतकात भोसल्यांची सत्ता असताना नागपुरात संत्र्याची लागवड करण्यात आली आणि अत्यल्प कालावधीत हे फळ लोकप्रियता मिळवू लागलं. पूरक हवामान आणि उत्तम निगा राखल्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर या ऑरेंज सिटीची संत्री आपला दर्जा आणि नाव राखून आहेत.निळा, सोनेरी, केशरी अशा लखलखत्या चुटुक रंगांमध्ये जाता जाता उल्लेख करायला हवा काळ्या रंगावरून प्रसिद्ध असलेल्या कोलकाताचा! असं म्हणतात, की १७५६मध्ये बंगालच्या नवाबानं कोलकाताच्या फोर्ट विल्यम या किल्ल्यावर स्वारी केली आणि त्यातील युद्धकैद्यांना अंधार कोठडीत डांबून ठेवण्यात आलं. कोठडीमध्ये जगण्यायोग्य वातावरण नसल्यामुळे त्यातल्या बहुसंख्य कैद्यांना दुर्दैवी मरण आलं. या घटनेमुळे कोलकात्याला ‘काळं शहर’ म्हटलं जातं. खरंतर महाकाली दुर्गेची उपासना करणारं शहर म्हणूनही हे नाव पडलं असावं. अंधार कोठडीच्या इतिहासाचं गालबोट लागूनसुद्धा कोलकाताच्या आणि ओघानंच पश्चिम बंगालच्या वैचारिक आणि सांस्कृतिक प्रगतीत मात्र तीळमात्र खंड पडला नाहीये, एकीकडे काळ्या शहराचा नकोसा शिक्का झेलणाऱ्या या त्याच बंगालच्या मातीनं रवींद्रनाथ टागोर, बंकिमचंद्र चटर्जी, सुभाषचंद्र बोसांसारखे हिरेही पैदा केले आहेत. .इंद्रधनुष्याचे सात रंग एक केले तर शुभ्र पांढरा रंग तयार होतो. भारतासारख्या असंख्य रंग ल्यालेल्या भूमीसाठी याहून वेगळं रूपक असू शकत नाही. प्रसंगी एकमेकात सामावून जात, इतरवेळी आपलं अस्तित्त्व अभिमानानं जपत, कधी इतिहासाची साक्ष देत, कधी भविष्याचा वेध घेत आसेतुहिमाचल लखलखणाऱ्या या सॅफायरची झळाळी अधिकाधिक वृद्धिंगत होत राहो!(अदिती मराठे पुणेस्थित सॉफ्टवेअर इंजिनिअर आहेत.)--------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 