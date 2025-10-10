Premium| Saudi-Pakistan Security Alliance: सौदी-पाक संरक्षण करारामुळे, आशियातील सत्तासमतोल बदलणार?

डॉ. मनीष दाभाडे सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील संरक्षण करारामुळे पश्चिम आणि दक्षिण आशियातील सामरिक समीकरणे बदलणार आहेत. या करारातून सौदी अरेबियाला सुरक्षेची हमी मिळणार आहे, तर पाकिस्तानला आर्थिक आणि राजनैतिक स्तरावर फायदा होणार आहे. हा करार भारतासाठी आव्हानात्मक असून, लवचिक राजनैतिक धोरण अवलंबावे लागणार आहे.सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यामध्ये १७ सप्टेंबर रोजी ऐतिहासिक सामरिक परस्पर संरक्षण करार झाला. या करारामुळे पश्चिम आशिया आणि दक्षिण आशियातील सत्तासमतोल बदलण्याची शक्यता आहे. .पाकिस्तान आणि सौदी अरेबिया यांच्यातील संबंध दीर्घ काळापासून दृढ राहिले असून, या करारामुळे द्वीपक्षीय संबंधांना औपचारिक स्वरूप मिळाले आहे. त्यांच्यातील मैत्री आता लष्करी आघाडीच्या रूपात दिसून येणार आहे. हा करार महत्त्वाकांक्षी आणि प्रतिकात्मक आहे. दोन्हीपैकी एका देशावर हल्ला झाला, तर तर तो दुसऱ्या देशावरील हल्ला मानण्यात येईल आणि त्याच पद्धतीने त्याला प्रत्युत्तर देण्यात येईल. लष्कर, गुप्तचर आणि संरक्षण उद्योग सहकार्य अशी या कराराची व्याप्ती आहे. सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुरक्षा आता परस्परांमध्ये गुंफली आहे, असा स्पष्ट संदेश या करारातून देण्यात आला आहे..दोन्ही देशांसाठी फायदाया करारातील घटक हे ऐक्याच्या घोषणेपेक्षा जास्त दृढ संबंधांचे आहेत. यातील पहिला उल्लेख म्हणजे परस्पर संरक्षणाचे कलम. ‘नाटो’ कराराच्या पाचव्या कलमाची प्रेरणा या उल्लेखामध्ये दिसून येते. यातून सौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील संबंध औपचारिक लष्करी आघाडीच्या रूपामध्ये दिसून येतात. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे दोन्ही देशांमधील पारंपरिक लष्करी सहकार्य. अनेक वर्षांपासून सौदी अरेबियाच्या लष्कराच्या प्रशिक्षणामध्ये पाकिस्तानच्या लष्करी अधिकाऱ्यांची भूमिका राहिली आहे. मात्र, या करारानंतर दोन्ही लष्करांमध्ये आणखी संयुक्त सराव, एकत्रित कवायती आणि एकरूप झालेले सैन्य असे सूतोवाच करण्यात येत आहे. दोन्ही देशांमधील गुप्तचर सहकार्य आणखी दृढ होणार आहे. .यात दहशतवादाविषयीच्या माहिती, सायबर धोके आणि प्रादेशिक शत्रूंविषयीच्या माहितीच्या देवाणघेवाणीमध्ये व्यवस्था निर्माण होणार आहे. तसेच, संरक्षण उद्योगांमधील सहकार्य वाढणार आहे. सौदी अरेबियाने ‘व्हीजन २०३०’ कार्यक्रम जाहीर केला असून, त्यामध्ये देशांतर्गत शस्त्र उद्योगांची उभारणी करण्यात येणार आहे. पाकिस्तानकडे सध्या विमाने, क्षेपणास्त्रे आणि रणगाड्यांच्या उत्पादनांची क्षमता असून, सौदी अरेबियाच्या महत्त्वाकांक्षेसाठी या गोष्टी पूरकच आहेत. सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असून, त्यातून निर्माण होणारे सामरिक प्ररोधन (डिटरन्स) अप्रत्यक्षपणे सौदी अरेबियाच्या हातीही येणार आहे. त्याविषयी दोन्ही देशांकडून जाहीरपणे बोलण्यात येत नाही. ही अफवा असली, तरीही त्यातून सौदी अरेबियाला इराण किंवा इस्राईलविरुद्ध आण्विक प्ररोधन म्हणून वापरता येणार आहे..सौदीला आण्विक छत्रया करारातून सौदी अरेबियाची अनेक सामरिक उद्दिष्टे साध्य होणार आहेत. सौदी अरेबियाचा भवताल सध्या आव्हानात्मक होत असून, जुन्या सर्व शक्यता इतिहासजमा होत आहेत. इराणच्या लष्करी शक्तीमध्ये लक्षणीय वाढ होत आहे. त्यांच्याकडे ड्रोन, क्षेपणास्त्रे, आण्विक संशोधन अशी फळी वाढत आहे. काही वर्षांमध्ये इस्राईलच्या आक्रमकतेमध्ये वाढ झाली असून, एकतर्फी कारवाया करण्याची त्यांची वृत्ती दिसून आली आहे. ही गोष्ट सौदी अरेबियासाठीही अस्वस्थ करणारी आहे. आतापर्यंत अमेरिका हाच सौदी अरेबियाचा प्रमुख सहकारी देश राहिला आहे. मात्र, अमेरिकेला आता ‘पश्चिम आशियातील पोलिस’ म्हणून वावरण्याची इच्छा राहिलेली नाही. त्यामुळे, सौदी अरेबियासाठी हा करार अत्यावश्यकच मानला जाऊ शकतो. .पाकिस्तान हा तुलनेने मोठा, अनुभवी आणि अण्वस्त्रधारी मुस्लिम देश आहे. त्यांच्या मदतीने सौदी अरेबिया अमेरिकेशिवाय स्वतःचे संरक्षण करू शकते, अशी हमी सौदी अरेबियाला मिळाली आहे. सौदी अरेबियाच्या अंतर्गतबाबींचा विचार करता, हा करार राजकुमार महंमद बीन सलमान यांचा विजय मानता येईल. या करारामुळे कोणत्याही आक्रमणाविरोधात देशाचे संरक्षण आणि सौदी अरेबियाची सुरक्षा भागीदारी वैविध्यपूर्ण केल्याबद्दल नावीन्यपूर्ण अशा दोन्ही पद्धतीने महंमद बीन सलमान या कराराचे कथन करू शकतात. त्यांच्या ‘व्हिजन २०३०’साठी हा करार फायदेशीर आहे. पाश्चिमात्य देशांकडून शस्त्रास्त्रांची खरेदी करण्यापेक्षा सौदी अरेबिया आता शस्त्रास्त्रांचे संयुक्त उत्पादन व तंत्रज्ञान हस्तांतर यांमध्ये गुंतवणूक करू शकेल. त्यामुळे शस्त्रास्त्रांसाठीचे भविष्यातील अन्य देशांवरील अवलंबित्व कमी होणार आहे..पाकिस्तान तुपाशीपाकिस्तानच्या दृष्टीने हा करार तितकाच फायदेशीर आहे. पाकिस्तान अनेक वर्षांपासून आर्थिक समस्यांमध्ये गुरफटलेला आहे. या आर्थिक संकटाच्या काळामध्ये सौदी अरेबियाकडून मिळणारी मदत त्यांना वाचविणारीच असणार आहे. आता दोन्ही देशांतील संबंधांना औपचारिक स्वरूप आल्यामुळे ही मदत सुरूच राहिली, याची हमी त्यांना मिळणार आहे. आणखी विस्ताराने पाहिले, तर या करारामुळे पाकिस्तानची प्रतिष्ठा वाढणार आहे. अस्थिरता, दहशतवाद आणि चीनवरील अवास्तव अवलंबित्व यांमुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पाकिस्तानची नाचक्की झाली आहे. मात्र, सौदी अरेबियाच्या सामरिक भागीदारीमुळे पाकिस्तानला आता एकापेक्षा जास्त प्रभावशाली आश्रयदाते मिळाले असून, मुस्लिम भूराजकीय समीकरणांमध्ये पाकिस्तान केंद्रस्थानी राहणार आहे. इस्लाममधील सर्वांत पवित्र स्थळे सौदी अरेबियात असून, त्या सौदी अरेबियाबरोबरील आघाडी इस्लामिक जगतातील पाकिस्तानचे महत्त्व अधोरेखित करते. .त्यामुळे त्यांना देशांतर्गतही फायदा होणार आहे. तसेच, त्यांच्या लष्कराला संसाधने, प्रशिक्षणाची संधी आणि प्रतिष्ठा प्राप्त होणार आहे. सौदी अरेबियाच्या गुंतवणुकीमुळे देशांतर्गत आर्थिक समस्यांतून काही प्रमाणात सुटका होऊ शकते, याकडेही राजकीय नेतृत्वाचे लक्ष असेल. याशिवाय, या करारातून पाकिस्तानला भारताविरोधात आणखी एक कवच मिळणार आहे. त्यामुळे भारत-पाकिस्तान संघर्षाच्या परिस्थितीमध्ये पाकिस्तान सौदी अरेबियाला मध्ये ओढू शकेल आणि ही परिस्थिती भारताच्या निर्णयप्रक्रियेसाठी गुंतागुंतीची ठरू शकते..अमेरिका द्विधा मनःस्थितीतया कराराची वेळ अतिशय लक्षणीय आहे. अमेरिकेने आशियातील लक्ष कमी केले आहे. इराणकडून देण्यात येणाऱ्या धमक्यांवर फारशा प्रतिक्रिया दिलेल्या नाहीत आणि आखातातील संघर्षात मध्यस्थी करण्यामध्येही रस दाखविला नाही. त्यामुळे अमेरिकेवर किती अवलंबून राहावे, याविषयी सौदी अरेबिया साशंक असताना त्यांनी हा करार केला आहे. अमेरिकेच्या द्विधा मनःस्थितीच्या या काळामध्ये पाकिस्तानबरोबरील करार सौदी अरेबियाला हमी मिळवून देतो. वाढती आर्थिक समस्या आणि भारताचे आखाती देशांबरोबरील वाढते संबंध या पार्श्वभूमीवर पाकिस्तानसाठी हा करार महत्त्वाचा आहे. सौदी अरेबियानेही त्यांचा सर्वांत जवळचा सामरिक भागीदार म्हणून पाकिस्तानवर शिक्कामोर्तब केले आहे. अमेरिका या करारावर संदिग्ध अवस्थेमध्ये आहे. .एका बाजूला सुरक्षेचा बोझा आपल्या खांद्यावर असणारे मित्रदेश स्वतःच्या सुरक्षेची जबाबदारी स्वीकारतील, याचे अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांकडून स्वागत केले जाऊ शकते. त्यामुळे आखातामध्ये होणाऱ्या प्रत्येक संघर्षावेळी अमेरिकेला बोलावले जाणार नाही. मात्र, दुसऱ्या बाजूला पाकिस्तानच्या आण्विक छत्रामध्ये सौदी अरेबियाही येणार असून, त्यातून अणुतंत्रज्ञानाच्या तस्करीचा धोका आहे. ही गोष्ट अमेरिकेच्या धोरणकर्त्यांची चिंता वाढविणारी आहे. त्यानंतरही हा करार म्हणजे अमेरिकेचा प्रभाव झुगारण्याची कृती नाही, तर सुरक्षिततेचा एक उपाय आहे, असेच त्याकडे पाहण्यात येत आहे. सौदी अरेबियाकडून अमेरिकेबरोबरील भागीदारीकडे आदरानेच पाहिले जात आहे. मात्र, सुरक्षेसाठी फक्त अमेरिकेवर अवलंबून राहण्याची त्यांची इच्छा नाही..भारतासाठी आव्हानभारतासाठी हा करार दुधारी आहे. या करारामुळे भारतासाठी सामरिक परिस्थिती गुंतागुंतीची झाली आहे. भविष्यातील पाकिस्तानबरोबरील संघर्षामध्ये सौदी अरेबियालाही ओढले जाण्याची शक्यता कायम राहील. त्यातून मुस्लिम देश राजनैतिक दृष्टीने भारताविरोधात जाण्याचा धोका कायम राहील. त्यामुळे सौदी अरेबिया-पाकिस्तान आघाडी मर्यादित असली, तरीही त्यातून संघर्षात व्यापक आघाडीचा विचार करणे भारतीय धोरणकर्त्यांना भाग पडणार आहे. अद्याप चित्र स्पष्ट नाही, मात्र अशा भागीदारीतून विरोधी देशांचे रस्ते बंद करणाऱ्या नाहीत, असे सौदी अरेबियाकडून भारताला सातत्याने सांगण्यात येत आहे. भारत हा कच्च्या तेलाच्या व्यापारातील महत्त्वाचा देश आहे, तसेच भारतीय बाजारपेठही मोठी आहे. .याशिवाय, लाखो भारतीय सौदी अरेबियात काम करत असून, त्यांची अर्थव्यवस्थाही त्यावर अवलंबून आहे. त्यामुळे सौदी अरेबियाला भारताबरोबर संबंध कायम राखायचे आहेत. मात्र, भारताकडून आखाती देशांबरोबरील संबंध दृढ करण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, सौदी अरेबिया-पाकिस्तान यांच्यातील भागीदारी विरोधी आघाडी म्हणून पुढे येणार नाही, हे आव्हान भारतासाठी असणार आहे..प्रादेशिक परिणामया कराराचे प्रादेशिक राजकारणावर व्यापक परिणाम होणार आहे. या करारामुळे पश्चिम आशियातील सुरक्षेच्या चौकटीमध्ये दक्षिण आशिया पूर्वीपेक्षा जास्त प्रमाणात सहभागी असणार आहे. मुस्लिम देशांकडून संरक्षणासाठी अन्य देशांवर अवलंबून राहण्यापेक्षा स्वतःची व्यवस्था निर्माण करण्याचे प्रयत्न या करारातून दिसून येतात. यातून नव्या अनिश्चितताही निर्माण होणार आहे. आखाती देशांकडून अशाच पद्धतीने सामरिक भागीदारी करण्यासाठी प्रादेशिक सत्तांकडे पाहिले जाईल आणि त्याला प्रतिसाद म्हणून भारताकडून इस्राईल आणि पाश्चिमात्य देशांबरोबरील संबंध बळकट केल्याचे प्रयत्न केले जाऊ शकतात. यातून अधिक गुंतागुंतीच्या आघाड्यांचे जाळे निर्माण होणार आहे. त्यातून परस्परांना दिल्या जाणाऱ्या हमींमुळे प्रतिबंध आणि चुकीच्या अंदाजाचा धोका वाढणार आहे..Premium|Marathwada heavy rainfall: नद्यांचा प्रवाह मुक्त न केल्यामुळे पाणी जिरत नाही. यामुळे भविष्यातील अतिवृष्टीसाठी धोका अधिक वाढत आहे.सामरिक लवचिकता गरजेचीसौदी अरेबिया आणि पाकिस्तान यांच्यातील हा करार द्विपक्षीय करारापेक्षा जास्त वेगळा आहे. या करारातील हेतू स्पष्ट असून, अनेक दशकांच्या सहकार्याला औपचारिक रूप देण्यात आले आहे. तसेच, स्वतःच्या संरक्षणासाठी दोन्ही देश एकत्र असल्याचा संदेश जगाला देण्यात आला आहे. सौदी अरेबियासमोर इराण, इस्राईल आणि अनिश्चित जागतिक व्यवस्थेचे धोके आहेत. त्यामुळे त्यांनी एक शक्तिशाली भागीदार मिळविला आहे. तर, पाकिस्तानला आर्थिक दिलासा, राजनैतिक प्रतिष्ठा आणि भारताविरोधात सामरिक फायदा मिळाला आहे. मित्रदेश संरक्षणाची जबाबदारी स्वतः स्वीकारत आहेत, ही अमेरिकेसाठी दिलासा देणारी गोष्ट आहे. मात्र, आखातातील सुरक्षेतील त्यांची एकाधिकारशाही कमी होत असल्याचा संदेशही त्यांना मिळाला आहे. भारतासाठी एक आव्हान असून, राजनैतिक संवाद आणि सामरिक लवचिकता निर्माण करावी लागणार आहे..Premium|Environmental Investment : पर्यावरणीय गुंतवणूक एक सामाजिक जबाबदारी.या करारातून एक गोष्ट स्पष्ट होते, ती म्हणजे आता कोणत्याही आघाड्या एकतर्फी किंवा स्थिर असणार नाहीत. त्या प्रवाही, बहुस्तरीय असणार आणि अनेक प्रकारच्या अनिश्चिततांतून त्या आकाराला येणार. हा करार नवे वास्तव अधोरेखित करणार आहे. या करारातून हा प्रदेश स्थिर होणार की यातून नवे धोके निर्माण होणार आहेत? हा करार भारत, अमेरिका आणि अन्य देश कसे स्वीकारणार असे प्रश्न निर्माण होणार आहेत. त्याचबरोबर दक्षिण आशिया आणि पश्चिम आशियातील राजकारण समान पद्धतीने बदलून जाणार आहे, अशा पद्धतीने दोन्ही दीर्घकालीन भागीदारांनी आपले भविष्य निश्चित केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.