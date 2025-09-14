Premium| SCO summit: एससीओ परिषदेत अमेरिकेला इशारा, पण मतभेद कायम

शांघाय सहकार्य परिषदेच्या चीनमधील बैठकीतून अमेरिकेच्या दादागिरीला वैतागलेल्या आणि ती झुगारून देऊ इच्छिणाऱ्यांचं एकत्र येणं अधोरेखित होत असतानाच यातील कोणालाही अमेरिकेशी थेट संघर्ष नको आहे. जमेल तितकं सहकार्य हवं आहे. याचंही दर्शन घडतं. अमेरिकेचं ताजं टॅरिफ युद्ध हे चीन, रशिया आणि भारत यांना एकाच मंचावर आणण्यात तातडीचं कारण बनलं. या तीनही देशांना जागतिक रचना बदलायची आहे, मात्र ती कशी असावी, यावरचे दृष्टिकोन निराळे आहेत. तूर्त ट्रम्प यांच्या टॅरिफ कृपेनं सारे एका सुरात बोलायचा प्रयत्न करताहेत, मात्र नव्या रचनेत अमेरिकेची जागा घेण्याची चीनची महत्त्वाकांक्षा भारताला मान्य होण्यासारखी नाही, रशियाला पचनी पडण्यासारखी नाही. चीननं या निमित्तानं आपली राजनैतिक ताकद दाखवलीच पण त्याचवेळी आपल्या लष्करी सामर्थ्याचं प्रदर्शन केलं, ज्याची जगानं दखल घेतली. भारताबरोबरच्या मैत्रीला ट्रम्प यांनी धक्का दिला तर शी जिनपिंग यांनी दोस्तीचा हात पुढं करताना चीनची मूळ भूमिका बदलत नाही. तेव्हा चीनवर किती कसा विश्वास ठेवायचा, हा पेच संपत नाही. ‘एससीओ’मधील यशाच्या आणि भारत-चीन जवळ आल्याने अमेरिकेला कापरं भरल्याच्या कथा पसरवण्यातून वास्तवातला पेच मात्र संपत नाही..शांघाय सहकार्य परिषदेच्या बैठकीत अमेरिकेला इशारा देण्याची भावना व्यक्त झाली, पण या गटातल्या कुठल्याही देशाची अमेरिकेबरोबर थेट संघर्ष करण्याची इच्छा नाही. त्याचबरोबर या गटातील देशांच्या परस्परसंबंधातला ताणही कमी होत नाही. चीनला आशिया खंडात फक्त आणि फक्त त्याचे वर्चस्व हवे आहे, त्याचबरोबर अमेरिकेची जागा त्याला घ्यायची आहे..ट्रम्प यांचा सूर बदलला‘एससीओ’ ही चीनच्या पुढाकारानं आणि रशियाच्या साथीनं साकारलेली पाश्चात्त्यांना बाजूला ठेवणारी संघटना आहे. प्रामुख्यानं मध्य आशियातील देशांना एकत्र करणारा मंच म्हणून त्याकडं पाहिलं जातं. जगातील २५ टक्के भूमी, ४२ टक्के लोकसंख्या, २० टक्के तेल आणि ४४ टक्के नैसर्गिक वायूचे साठे आणि जागतिक जीडीपीचा २३ टक्के वाटा या मंचावर सहभागी देशांचा मिळून आहे. साहजिकच या संघटनेशी जोडलं जाणं आणि त्याचा भारताच्या मध्य आशियाशी संबंधांसाठी वापर करणं याचं महत्त्व निर्विवाद आहे. त्या दृष्टीनं पंतप्रधान मोदी यांचा चीन दौरा महत्त्वाचा तसाच तो अमेरिकी टॅरिफच्या पार्श्वभूमीवरही तो महत्त्वाचा. या दौऱ्याला महत्त्व आहे. या दौऱ्यानंतर ट्रम्प यांचा भारतविरोधी सूर थोडा खालावला. भारत अमेरिका यांच्यात व्यापार वाटाघाटींची शक्यता वाढली. हा कदाचित तातडीचा लाभ. .चीनबाबत वेगळी भूमिकाभारत आणि चीन यांच्यात मैत्री व्हावी ही आदर्श अपेक्षा आहे. तसं होणं उभयपक्षयी लाभाचं यात शंकेचं कारणही नाही. मुद्दा ती कोणत्या अटींवर हा असतो. तिथं दोन देशांच्या एकमेकांविषीच्या आकलानातील फरक हा घटक मागची सात दशकं परिणाम घडवत आला आहे. हा फरक सीमेविषयी आहे तसाच आशियात उभय देशांच्या स्थानावरूनही आहे. एससीओच्या बैठकीसाठी भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चीनमध्ये जाणार हा केवळ उभय देशांसाठी नाही तर जगासाठी औत्सुक्याचा विषय होता. सात वर्षांनी मोदी चीन दौऱ्यावर गेले. मधल्या काळात गलवानमधील चीनची आगळीक आणि कोरोना महासाथीचे संकट येऊन गेलं. चीनविषयी भारतात संतापाची भावना होती. पाकिस्तानच्या आगळिकीला ज्या तीव्रतेनं उत्तर देतो तसं चीनला देत येत नाही ही अगतिकताही होती. चीन सोबतच्या सीमेवरील मतभेदातून हा ताण असतो. तो बाजूला ठेवून दोन्ही देशांनी सहकार्याच्या अन्य क्षेत्रांवर भर द्यावा, हा चिनी युक्तिवाद पुन्हा एकदा शी जिनपिंग खपवू पाहत आहेत. भारतानं पाकिस्तानला दहशतवाद आणि चर्चा एकाच वेळी अशक्य असं तडकावलं आणि त्यावर मोदी सरकार ठाम आहे. मात्र चीननं गलवान संघर्षापूर्वीच्या स्थितीत लष्कर न्यावं, त्यानंतरच संबंध सुधारता येतील, ही भूमिका याच सरकारला टिकवता आली नाही. गलवानमध्ये अजूनही पूर्ववत स्थिती नाही. तशी ती नाही म्हणून तर उभय देशांत वाटाघाटींच्या फेऱ्या सुरू आहेत. तरीही मोदी यांनी चीनचा दौरा करण्याचा निर्णय अमेरिकेच्या टॅरिफशी जोडला गेला आहे. .बैठकीतून मतभेदावर मात नाहीचअमेरिकेचा टॅरिफ दणका आणि एससीओमधील चीनच्या आकांक्षांचं दर्शन यातून भारतापुढचा पेच किती गहिरा आहे, याचं दर्शन घडतं. पंतप्रधान ट्रम्प यांच्याशी गळामिठी घेतात तेव्हा आता चीनला धडकी भरली आणि जिनपिंग यांची खैर नाही किंवा चीन दौऱ्यात जिनपिंग आणि पुतीन यांच्याशी भेटीनंतर अमेरिकेत हडकंप यांसारखं नॅरेटिव्ह त्या त्या दिवसापुरत्या हेडलाइन सजवायाला ठीक, पण त्यातून बदलत्या जगातील गुंतागुंत दुर्लक्षिली जाते. एससीओ बैठकीत सुरक्षा, दहशतवादविरोध आणि कनेक्टिव्हिटी यावर भर दिल्याचं सांगितलं जातं. पंतप्रधानांनीही याचा उल्लेख केला. या तीनही मुद्द्यांवर भारताची भूमिका आणि एससीओमधील अन्य देशांचं धोरण यात असं अंतर आहे. खास करून चीन आणि पाकिस्तानशी यावरचे मतभेद स्पष्ट आहेत. ते एससीओ बैठकीतून कमी झाले असं कोणतंही चिन्ह नाही. सुरक्षेच्या संदर्भात चीनची अपेक्षा सीमावाद बाजूला ठेवून अन्य बाबींवर भर द्यावा अशी आहे. तर भारताकडून सीमेवरील शांतता उभय देशांतील संबंध सुधारण्यात आवश्यक असं सांगितलं गेलं. .अमेरिकेच्या टॅरिफ युद्धानंतर भारताची बाजारपेठ चीनला हवी आहे. मात्र सीमेवरचा आपला हट्ट सोडायची तयारी नाही. दहशतवादविरोधावर नेहमीप्रमाणं सर्वांनी सुविचार ऐकवले आहेत. पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्याचा निषेध एकमुखानं केला गेला. त्यात पाकिस्तानलाही सहभागी व्हावं लागलं, हा मोठाच विजय असल्याचं आपल्याकडं सांगितलं जातं मात्र त्याचवेळी पाकिस्तानमधील जाफर शरीफ एक्स्प्रेवरचा बलुच बंडखोरांचा हल्ला आणि अन्य दहशतवादी कारवायांचाही निषेध करण्यात आला. भारत आणि पाकिस्तान दोन्ही देशांना दहशतवादाचा सामना करावा लागतो, असं चित्र यातून तयार करण्याचा प्रयत्न झाला. पहलगामचा हल्ला करण्यात पाकिस्तानचा हात आहे आणि त्यासाठी पाकिस्तानला जबाबदार धरलं पाहिजे, ही आपली भूमिका आहे. त्यावर एससीओ देशांचं मौनच होतं. म्हणजेच पाकिस्तानपुरस्कृत दहशतवादाविरोधात लढताना मोदी, शी जिनपिंग आणि पुतिन एकत्र आले यातून फरक पडत नाही. उरतो मुद्दा कनेक्टिव्हिटीचा. यातही चीनचा भर बेल्ट अँड रोड इनिशिएटिव्ह वर आहे. एससीओ बैठकीत जमलेल्यांपैकी भारत हाच एक प्रमुख देश आहे, ज्यानं चीनच्या या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पाला पाठिंबा दिलेला नाही. त्याचा एक भाग पाकव्याप्त काश्मिरातून जातो आणि हा कायदेशीररीत्या भारताचा भाग असल्यानं त्यातून जाणारा रस्ता आपल्याला मान्य नाही, ही भारताची भूमिका आहे. त्याकडं दुर्लक्ष करत चीन आणि पाकिस्तानची वाटचाल सुरूच आहे. बहुध्रुवीय जागतिक रचना आणि बहुध्रुवीय आशिया ही भारतची संकल्पना आहे. ती भारताच्या बाजूनं प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनातही उतरली आहे. चीन बहुध्रुवीय जगाविषयी बोलतो मात्र बहुध्रुवीय आशियाविषयी नाही. या शतकाच्या सुरुवातीला भारत आणि चीन मिळून शतकाला आकार देतील, असा आशावाद चीनमधूनच मांडला जात होता. पुढं हे शतक चीनचं असल्याचं तिथं सांगितलं जाऊ लागलं. आशियातील प्रभावात चीनला भारतासारखा वाटेकरी नको आहे. याचा उघड अर्थ आहे, की एससीओ बैठकीतील उपस्थितीतून पंतप्रधांनानी अमेरिकेपलीकडं आपलं एकाच वेळी अनेक आघाड्यांवर सहभागाचं धोरण अधोरेखित करत अमेरिकेला एक संदेश दिला, यापलीकडं जुन्या साचलेल्या मुद्द्यावर काही नवं घडलेलं नाही. .ड्रॅगन आणि हत्तीचे एकत्र नृत्यशांघाय परिषदेनंतर लगेच चीननं आपल्या लष्करी सामर्थ्याचं प्रदर्शन करणाऱ्या परेडचं आयोजन केलं. हा चीनचा जगाला थेट संदेश आहे. तो अमेरिकेला आव्हान देणार आहे, सोबतच चीनशी भारताचे संबंध पाहता भारतानंही दखल घेतलीच पाहिजे असा आहे. दुसऱ्या महायु्द्धातील जपानचा पराभव चीननं केला, त्याला ८० वर्षे झाली हे त्यासाठीचं निमित्त. खरा उद्देश एससीओतून राजनैतिक पातळीवरचं चीनचं सामर्थ्य दाखवायचं आणि पाठोपाठ लष्करी ताकद दाखवायची हाच होता. या परेडला मोदी आणि तुर्कीचे अध्यक्ष एर्दोगन थांबले नाहीत मात्र पुतिन आणि उत्तर कोरियाचे किम जोंग उन उपस्थित राहिले. त्याकडं पाश्चात्त्य जगातून अमेरिका आणि पाश्चात्त्यांना पूर्वेकडील एकाधिकारशहांकडून मिळालेले आव्हान म्हणून पाहिलं जातं आहे. शी जिनपिंग यांच्या कारकिर्दीतील हे सर्वांत मोठं शक्तिप्रदर्शन आहे. अमेरिकेचं वर्चस्व संपलेलं नाही मात्र त्यापुढं दंड थोपटून चीन उभा राहतो आहे. रशिया, तुर्की, इराण ते उत्तर कोरिया अशा अनेक देशांना अमेरिकेचं वर्चस्व खुपतं आहे. या सगळ्याचा परिणाम सवयीची जागतिक रचनेची घडी विस्कटण्यावर होणार आहे. एका बाजूला व्यूहात्मक भागीदार म्हणून अमेरिकेशी सुरू असलेल्या मैत्रीपर्वाला तडे जाताहेत आणि दुसरीकडं जगाच्या वाटचालीत आपलं ऐकावं लागेल असा आग्रह धरणाऱ्या चीनशी मतभेद संपलेले नाहीत. मागच्या सुमारे दोन दशकांतील भारताच्या जागतिक राजकारणातील सहभागविषयीच्या धारणांना आव्हान देणारं हे वातावरण आहे. शेवटी आंतरराष्ट्रीय राजकारणात कोणी कायमचं मित्र किंवा शत्रूही नसतं. कायम असतात ते हितसंबंध. म्हणून चीनशी जवळिकीला नाक मुरडायचं काहीच कारण नाही. तसंच ड्रॅगन आणि हत्ती यांच्या एकत्र नृत्याच्या शी जिनपिंग यांच्या 'शब्दभुली'ला फसायचं कारणही नाही. 