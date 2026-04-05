Premium|Afzal Khan Pratapgad Visit : आदिलशाहीचा ‘शिवरायांचा पूर्ण विनाश’ हुकूम, अफजलखानाची क्रूर मोहीम आणि सह्याद्रीत उभा ठाकलेला प्रतापगडाचा संग्राम

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक अफजलखान शिवरायांना मारण्याच्या हेतूने मोठ्या फौजेनिशी विजापूरहून निघाला. तो वाईला आल्यावर, शिवरायांनी मुत्सद्देगिरीने त्याला जावळीत प्रतापगडाच्या पायथ्याशी भेटण्यास राजी केले. खानाने सर्व बाजूंनी वेढा दिला, तरीही शिवरायांनी संयम बाळगला. खानाची क्रूरता आणि शिवरायांची युद्धनीती यातून प्रतापगडावरील आगामी थरारक भेटीची पार्श्वभूमी स्पष्ट होते.आदिलशाहाचा हेतू ः मोहिमेवर निघतेसमयी अली आदिलशाहाने अफजलखानास पुढील आदेश दिला, ‘त्यास (शिवाजीराजांस) मुळापासून उखडून काढून, त्याच्या आयुष्याची शिल्लक रक्कम विनाशाच्या मुशीत वितळवावी व त्याच्या आयुष्याचे शेत घोड्यांच्या टापांखाली तुडवावे... त्याच्या आयुष्याच्या पिकावर मृत्यूचा अग्नी फेकण्याशिवाय आणि त्याच्या जीविताची गढी पाडण्याशिवाय दुसरे काहीही करू नये...’ (तारीख-इ अली). याचा अर्थ, ‘जिंदा या मुर्दा’ नव्हे तर शिवरायांना मारण्याचा स्पष्ट हुकूम खानाला होता. अफजलखानाच्या या मोहिमेचे शिवचरित्रामध्ये अनन्यसाधारण महत्त्व आहे, याचे कारण त्याचे व्यक्तिमत्त्व..अफजलखानाचे पूर्वचरित्रसामान्य कुळात जन्म घेऊनही अफजलखान मेहनतीने मोठ्या हुद्द्यावर पोहोचला होता. त्याची कर्तबगारी पाहून आदिलशाहाने संपूर्ण कर्नाटकाची सुभेदारी त्यास दिली होती. शूर असला तरी तो अतिशय क्रूर, अहंकारी, कपटी व धर्मवेडा होता. त्याच्या दगाबाजीमुळेच छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मोठे बंधू संभाजीराजे मारले गेले होते. शाहजीराजांना कैद करून त्यांची मानहानी करण्यामागेदेखील त्याचेच कारस्थान कारणीभूत होते. अशा साधारण ५० वर्षाच्या धिप्पाड व क्रूरकर्मा अफजलखानाची नेमणूक महाराजांविरुद्ध झाल्याने आता नुकत्याच अंकुर फुटू लागलेल्या स्वराज्याचे काय होणार, याची चिंता सर्वांना भेडसावू लागली.खानाचा प्रवास आणि मार्गअफजलखान एप्रिल १६५९मध्ये विजापूरहून निघाला. तो ३ कि.मी. वरील अफजलपूर तक्के येथे मोहिमेच्या तयारीसाठी काही दिवस राहिला. विजापूर-अफजलपूर तक्के-तिकोटे-जत-खानापूर-चितळी येथून येरळा नदी ओलांडली-रहाटणी-वडगाव-पुसेसावळी-आर्वी व सुर्ली येथून ओढे ओलांडले-रहिमतपूर-कृष्णा नदीच्या काठाजवळून सातारा-वाई. (आधार-ईस्ट इंडिया कंपनीचा नकाशा). सुमारे ३० हजारांचा लवाजमा घेऊन साधारण १० कि.मी.वर मुक्काम असा सुमारे २५० कि.मी.चा प्रवास करून जून-जुलै १६५९मध्ये तो वाईला येऊन पोहोचला. मोहिमेच्या सुरुवातीलाच अनेक अपशकून झाले, तरीही त्याचा निर्धार ढळला नाही. याशिवाय मोहिमेपूर्वी त्याने आपल्या बायकांना ठार मारले, धार्मिक स्थळांची नासधूस केली अशा आख्यायिका सर्वत्र रुढ झाल्या.शिवाजीराजांची तयारीखान वाईला येण्यापूर्वी, पंचक्रोशीतील ठाण्यांची (उदा. कासलोडगड) डागडुजी महाराजांनी करवून घेतली. खान वाईला आल्याचे समजल्यावर शिवरायांनी आपला कुटुंबकबिला पुरंदराहून १० मार्च १६५९च्या सुमारास शिवापट्टण (राजगड पायथा) येथे आणला आणि ११ जुलै १६५९च्या दरम्यान ते प्रतापगडावर आले. युद्धक्षेत्र जावळीत असल्याने पायदळाची संख्या वाढवून त्यांना हातघाईच्या लढाईचे व भौगोलिक प्रदेशाचे प्रशिक्षण दिले..Premium|Shahaji Raje Bhosale: शाहजीराजांच्या पराक्रमाची कहाणी; भातोडीच्या युद्धातील विजय.खान वाईला येण्याचे कारणशिवरायांनी खानाला वाईकडे ओढून आणले, असे सांगितले जाते. मात्र खान वाईला आल्यामुळे महाराज जावळीत आले आणि ते युद्धाच्या रणनीतीनुसार त्यांच्या पथ्यावरच पडले. प्रतापराव मोऱ्यांच्या सल्ल्यावरून आणि ज्याच्या ताब्यात जावळी त्याचे वाईवर, सह्याद्रीवर व कोकणावर प्रभुत्व राहते हा विचार करून, खान जावळी घेण्याच्या हेतूने वाईस आला (शि.भा.१८।४-१४). आणि वाई येथील किवरा ओढ्याच्या काठावरील तटबंदीयुक्त कोटामध्ये उतरला, तर कृष्णेच्या काठावर त्याच्या सैन्याच्या छावण्या पडल्या. खान वाईला येऊन त्याने त्यालगतचा मुलूख ताब्यात घेतघेत स्वराज्यात आत येऊन, राज्याची नासधूस होऊ नये आणि राज्याच्या सरहद्दीवर शत्रूला थोपविता येईल या उद्देशाने महाराजदेखील जावळीत आले.सुरुवातीच्या हालचालीखान विजापूराहून निघण्याच्या सुमारास आदिलशाहाने मावळच्या देशमुखांना मे-जून १६५९मध्ये फर्माने पाठविली होती. त्यानुसार केदारजी खोपडे खानाला सामील झाले. आणि इकडे ‘डोके मारले जाईल, वतन जप्त केले जाईल’ अशी भीती घालूनही कान्होजी जेधे व अन्य मंडळी स्वराज्याच्या यज्ञात सहभागी झाली.खानाने वाईला आल्यावर शिवाजीराजांचा प्रदेश जिंकण्यासाठी सैन्यास रवाना केले. आदिलशाही सैन्याने स्वराज्यात जिथे स्वाऱ्या केल्या, तिथे त्यांना तीव्र प्रतिकार करू नये, अशा सूचना राजांनी केल्या होत्या. जेणेकरून लढण्याच्या क्षमतेबाबत खान गाफील राहील व राजांचे सैन्य घाबरट आहे असा त्याचा समज होईल. त्यानुसार यादव (जाधव) याने सुपे प्रांत, पांढरे याने शिरवळ, खराडेंनी सासवड, सिद्दी हिलालाने पुणे व सैफखान हबशीने कोकण प्रांत जिंकून ताब्यात घेतला (शि.भा.२३।७-१२). जंजिरेकर सिद्दीनेही काही मुलूख जिंकून घेतला. जावळीच्या चहू दिशेने खानाने फास आवळला. अशा प्रकारे खानाने राजांकडील बहुतांश भूप्रदेशावर आदिलशाही अंमल प्रस्थापित केला. शिवाजीराजांनी यावेळी बचावाचा पवित्रा घेऊन कमालीचा संयम बाळगला. शिवाजीराजेही स्वस्थ बसले नव्हते, खानाने केलेल्या नासधुसीची भरपाई म्हणून नेतोजींनी ऑगस्ट १६५९च्या दरम्यान तेरदळ परगण्याची भरघोस लूट केली..दोन्ही सैन्यांचे मनोधैर्यमहाराजांना जावळीतून बाहेर काढून अटीतटीची लढाई करणे व झटपट निकाल लावण्याची खानाची योजना फसली. काही केल्या शिवाजीराजे जावळीबाहेर येऊन लढत नाहीत, यांमुळे खान द्विधा मनःस्थितीत सापडला. आणि त्यातच पावसाळा सुरू झाल्याने खान उतावीळ झाला. इकडे जावळीभोवतीचा फास खानाने आवळल्याने राजांना बाहेरून रसद मिळणे दुरापास्त झाले होते. मुघलांची सेनादेखील स्वराज्यावर चालून आली तर दोन्ही सैन्याच्या कात्रीत स्वराज्य पुरते भरडून जाईल. त्यामुळे राजांनाही त्वरेने हालचाल करणे गरजेचे होते. त्यामुळे खानास त्वरेने नष्ट करणे अथवा मुघल येण्याआधी तह करणे आवश्यक होते. खानाची मोहिमेवर निघण्याची वेळ चुकली होती. ती ऐन उन्हाळ्यात सुरू झाली आणि पावसाळ्याच्या आत संपणे शक्य नव्हते. हिंदूंच्या मंदिरांना उपद्रव देण्याची खानाची महती असल्यामुळे हिंदू सैनिकांची मने दुखावून त्यांचे मनोबल कमी झाले होते. याउलट राजांच्या सैन्याची स्थिती होती. खानास मिळण्याची फर्माने येऊनही खोपड्यांखेरीज कोणीही खानाकडे गेले नाही. उलट जेध्यांनी आपल्या वतनावर पाणी सोडले. हीच भावना अन्य देशमुख व सैन्यांत होती. त्यातच महाराजांना भवानीमातेने स्वप्नात येऊन दृष्टांत दिल्याची बातमी वाऱ्यासारखी सैन्यभर पसरली. त्यामुळे त्यांच्या सैन्याचे मनोबल उंचावलेले होते. त्यातच ५ सप्टेंबर १६५९ रोजी सईबाईंचे निधन झाले. केवढे तरी दुःख राजांना झाले असेल, मात्र ते दूर सारून स्वराज्यावर आलेल्या अंधकारास दूर सारण्यासाठी महाराज तेजोमय प्रकाश होऊन प्रतापगडावर दाखल झाले.मंत्रयुद्धास आरंभवाटाघाटीस सुरुवात (ऑक्टोबर १६५९) ः वाईला आल्यानंतर दोघांमध्ये झालेल्या पत्रव्यवहारानुसार ‘आपण अतिशय घाबरलेलो आहोत’, असे राजांनी दाखविले होते. त्यानुसार ‘आपण एकटे प्रतापगडी यावे व हात धरून न्यावे’ असे राजांनी सुचविल्याने भेट जावळीतच होणार याची खानालाही कल्पना आली होती. तसाच विचार मनात ठेऊन ऑक्टोबर १६५९मध्ये खानाने आपला वाई परगण्याचा हवालदार कृष्णाजी भास्कर याला राजांकडे हेजीब (वकील/दूत) म्हणून पाठविले. त्याच्याशी चर्चा करून, त्याला मानाची वस्त्रे देऊन ‘प्रतापगडाखाली भेट व्हावी’ असा संदेश राजांनी त्याजवळ दिला. आणि सोबत पंताजी गोपीनाथ यांना वकील म्हणून पाठविले. ‘शिवाजीराजांनी जो भाग ताब्यात घेतला आहे तो आपण त्यांना आदिलशाहाकडून जहागीर म्हणून मिळवून देऊ’ असे आश्वासन खानाने राजांना दिले व ‘राजांनी आपल्या भेटीस यावे’ अशी मागणी खानाने केली. परंतु राजांनी ‘आपण भेटीला यावयास भीत आहोत’ असे दाखवून भेट प्रतापगडाच्या पायथ्याशी व्हावी अशी विनंती केली व ती खानाने मान्य केली. बोलणी काहीही झाली असती तरी तहाच्या बोलणीसाठी प्रत्यक्ष भेट अपरिहार्यच होती, म्हणून खान देखील जावळीत येण्यास राजी झाला. भेट अथवा तह झाला नाही तर वेढा घालून राजांना घेरता येईल इतपत सैन्य व सामुग्री खानाने सोबत घेतली. दक्षिणेकडून पन्हाळा भागातून सरवरखानाची अतिरीक्त पायदळाची तुकडी मागविली. ती तुकडी वासोट्यामार्गे जावळीत आली. तर पश्चिमेकडील कोकणातील दाभोळ प्रांत खानाकडेच मुकासा म्हणून असल्याने तेथील सैनिकांनाही जावळीत बोलविले. आणि जावळी सर्व बाजूंनी घेरण्यात आली. खानाने सर्व सैन्य चारही दिशेने एकत्र करूनही राजांच्या सैन्याने कोणासही प्रतिकार केला नाही. त्यामुळे खानाच्या सैन्यास शिवाजीराजांच्या व्यूहरचनेची व सामर्थ्याची कल्पना येऊ शकली नाही. जावळीतील ही शांतता भयंकर वादळापूर्वीची होती. आता जावळीत नेमके काय घडणार? कोण कोणाची शिकार करणार? सह्याद्रीच्या कुशीत रंगणाऱ्या थरारक भेटीचा क्षण आता अगदी समीप आला होता. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.