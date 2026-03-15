Premium|Shivaji Maharaj Swarajya expansion 1656 : स्वराज्याचा सक्षमीकरण आणि विस्तार; शिवाजी महाराजांच्या १६५६ च्या मोहिमांचा आढावा

१६४९ची फतहखान व १६५९ची अफजलखान या दोन स्वाऱ्यांबाबत जास्त चर्चा होते. यामधील दहा वर्षांच्या काळात शिवाजीराजांनी स्वराज्याच्या सक्षमीकरणाकडे लक्ष दिले. १६५७च्या कोकण मोहिमेपूर्वी त्यांनी आपल्या राज्याची घडी नीट बसविली, सैन्य सुसज्ज केले, शस्त्रनिर्मिती केली, महसूल व न्यायव्यवस्था सुदृढ केली. शत्रूची कोणतीही कुरापत न काढता अंतर्गत सामर्थ्य वाढविले व प्रजेचा विश्वास संपादन केला. त्यानंतरच ते स्वराज्यविस्ताराच्या सीमोल्लंघनास बाहेर पडले.पुरंदरावर पूर्णतः ताबा (१६५४) फतहखानाविरुद्धची १६४९ची लढाई पुरंदरावरून झाली होती. त्यावेळी महादाजी निळकंठराव या आदिलशाही किल्लेदाराकडून हा किल्ला राजांनी आपल्या ताब्यात घेतला होता. आदिलशाहाने तंबी दिल्यावर तो पुन्हा त्यांच्याकडे देण्यात आला. महादाजींचे एप्रिल १६५४च्या दरम्यान निधन होऊन त्यांच्या मुलांमध्ये वाद होऊ लागल्याने, राजांनी बाबाजी नाईक पुंडे यांना पाठवून किल्ल्याचा पूर्णतः ताबा घेतला. नेतोजी पालकर यांस किल्लेदार म्हणून नेमून सहकुटुंब तिथे वास्तव्यास गेले. पुढे १४ मे १६५७ रोजी युवराज संभाजीराजांचा जन्म येथे झाला.जुन्नरवर छापे (जानेवारी १६५६) कोकणातील कल्याण बंदराहून देशाकडे येणारा 'नाणेघाट' हा प्राचीन व्यापारी मार्ग आणि येथील 'जुन्नर' ही संपन्न बाजारपेठ पूर्वी निजामशाहीच्या, पर्यायाने शहाजीराजांच्या प्रभावाखाली होती. पुढे या भागावर मुघलांचा ताबा आला. जानेवारी १६५६मध्ये, त्यावेळी शिवाजीराजांच्या ताब्यातील चाकणच्या उत्तर सीमेवरील भीमा नदीपासून ६० कि.मी. अंतरावर असणाऱ्या जुन्नरवर शिवरायांनी छापे घातले व महसूल मिळविला..जावळी जिंकली (१५ जानेवारी १६५६) (या मोहिमेची सविस्तर माहिती पुढील भागात येईल) जोर खोरे सर्वप्रथम हस्तगत करून, शिवाजीराजांनी घनदाट जंगलाने व्यापलेली व सुमारे १५०० चौ.कि.मी. विस्तारलेली जावळी (जयवल्ली) १५ जानेवारी १६५६ रोजी पूर्णपणे जिंकून घेतली. पुढे अडीच महिने येथील सर्व प्रशासकीय घडी बसवून ६ एप्रिल १६५६ रोजी रायरी (रायगड) जिंकून घेतली. जावळीस लागून असलेल्या प्रभावळीच्या सूर्यराव सुर्वे यांनी महाराजांचे प्रभुत्व मान्य केले. मात्र दंडाराजपुरीच्या सिद्दीशी सप्टेंबर १६५६ पासून मराठ्यांच्या झटापटी तीव्र झाल्या.स्वतंत्र कार्यास प्रारंभ सुपे प्रांतावर स्वप्रशासन (२४ सप्टेंबर १६५६) सुपे परगण्यात हवेली व बारामती असे दोन भाग (तरफा) येत. हवेलीत ४२ व बारामतीत २१ अशी ६३ गावे या सुपे परगण्यात मोडत. हा परगणा शाहजीराजांच्या वतीने, त्यांची पत्नी तुकाबाईंचा भाऊ संभाजी मोहिते हे पाहत होते. शिवाजीराजांनी २४ सप्टेंबर १६५६ रोजी त्यांच्याकडून सुपे परगण्याचे प्रशासन स्वतःच्या हाती घेतले व एसाजी गणेश यास हवालदार म्हणून नेमले. सावकारीचा एक प्रसंग, लाचखोरीची एक घटना व पुणे परगण्याचा हवालदार नारो सुंदर याच्याशी भांडण यांपैकी काही कारणे यामागे असल्याचे सांगितले जाते. याहीपेक्षा महत्त्वाचे कारण म्हणजे शिवाजीराजांना आता संपूर्ण राज्यावर स्वतःची पकड हवी होती..रोहिड्यावर ताबा (१६५७ पूर्वी) नीरा नदीच्या खोऱ्यात असणाऱ्या रोहिडाखोऱ्यात ४२ गावे होती. आणि या खोऱ्यावर लक्ष ठेवणारा 'रोहिडा किल्ला' हे मुख्य लष्करी ठाणे होते. रोहिडा (विचित्रगड) व सभोवतालचा प्रदेश १६५७च्या पूर्वी राजांनी आपल्या अधिकाराखाली आणला.कोंडाण्यावर ताबा (जुलै १६५७)१६४९मध्ये शाहजीराजांच्या सुटकेकरीता कोंडाणा किल्ला व त्याआसपासचा खेडेबारे प्रांत आदिलशाहाला दिला होता. मात्र, राज्याच्या सुरक्षेसाठी कोंडाण्याचे भौगोलिक महत्त्व ओळखून महाराजांनी जुलै १६५७ पूर्वी हा किल्ला व खेडेबारे प्रांत पुन्हा स्वराज्यात दाखल केला. याच काळात बारामती व चाकणची ठाणीही आपल्या नियंत्रणाखाली आणली.स्वराज्याचा विस्तारभीमा व नीरा या नद्यांमधील शाहजीराजांच्या जहागिरीचा प्रदेश म्हणजेच पुणे, इंदापूर व चाकण हे ३ परगणे आणि हिरडस मावळ, वेळवंड खोरे, गुंजण मावळ, कानद खोरे, मुसे खोरे, मुठे खोरे व पौड खोरे ही ७ मावळे असा सुमारे ५००० चौ.कि.मी. चा प्रदेश यापूर्वीच शिवाजी महाराजांनी स्वतःच्या आधिपत्याखाली आणला होता. आता त्यामध्ये जावळी व सुपे प्रांताची भर पडल्याने स्वराज्य सुमारे १०००० चौ.कि.मी. विस्तारले. केवळ प्रदेश ताब्यात घेऊन न थांबता, त्यांनी तिथे सक्षम प्रशासकीय व लष्करी व्यवस्था उभारली. किल्ल्यांची डागडुजी करून तिथे अन्नधान्य व दारुगोळ्याचा साठा केला. अशी सर्व राज्यसक्षमता व युद्धसज्जतेची कामे महाराजांनी नियोजित रीतीने पार पाडली..आदिलशाहीशी युद्ध पुकारलेमसूरची स्वारी (नोव्हेंबर १६५६) मुहम्मद आदिलशाहाच्या ४ नोव्हेंबर १६५६च्या मृत्यूनंतर उठलेल्या गोंधळाचा फायदा घेऊन शिवाजीराजांनी त्वरेने आपल्या सैन्यास आदिलशाही मुलखात स्वारीसाठी पाठविले. त्यापैकी धारवाडच्या आग्नेय-दक्षिणेस सुमारे १५० कि.मी.वर मासूर (जि. हावेरी, कर्नाटक) प्रांतावर मराठ्यांनी स्वारी केल्याचा उल्लेख काही ग्रंथांमध्ये येतो. यावेळच्या शिवरायांच्या ताब्यातील दक्षिण सीमेवरच्या जावळीपासून हे गाव तब्बल ४५० कि.मी. अंतरावर आहे. त्यामुळे हे शक्य वाटत नाही. (मासूरवरची ही स्वारी केळदीच्या शिवाप्पा नायकाने केली असावी. दोघांच्या नामसाधर्म्यामुळे अभ्यासकांमध्ये संभ्रम झाला)कराडच्या (जि. सातारा) उत्तरेला सुमारे १५ कि.मी.वर कोळंबा नदीच्या दक्षिण तीरावरील ‘मसूर’ या ठिकाणी ही स्वारी झाली. जावळीपासून हे ठिकाण सुमारे ६० कि.मी. अंतरावर आहे. कराड व मसूरचा परगणा १६३६पासून शाहजीराजांकडे होता (म.इ.सा.खंड १५,लेख १,३). १६४८ मध्ये शाहजीराजांना कैद झाल्यावर आदिलशाहने शाहजीराजांकडे असणाऱ्या सर्व जहागिरींवर स्वाऱ्या केल्या होत्या. त्यानुसार खैरियतखानाने या कराड व मसूर परगण्यावर स्वारी केल्याचा उल्लेख येतो. बहुधा हा प्रांत १६४८मध्ये आदिलशाहाने स्वतःकडे घेतल्यामुळे, महाराजांनी आपल्या वडिलांकडे असलेल्या या प्रांतातून मिळेल तेवढी वसुली केली. आणि आदिलशाही सैन्य प्रतिकारासाठी आल्याचे पाहून येथून माघार घेतली (५ जानेवारी १६५७ रोजीचे आदिलशाहाचे फर्मान). शिवाजीराजांची ही कृती म्हणजे, आदिलशाहाने स्वतःवरील आक्रमण समजले व खान मुहम्मदाचा मुलगा मुहम्मद इख्लासखान याला २२ नोव्हेंबर १६५६ रोजी मराठ्यांच्या समाचारासाठी रवाना केले.१६५७च्या सुमारास वंदन किल्ल्याच्या (जि. सातारा) वायव्येस सुमारे १४ कि.मी. अंतरावरील आणि कृष्णा नदीच्या पूर्व तीराजवळील ‘उझार्डे’ (ओझर्डे) हे गाव मराठ्यांनी ताब्यात घेतल्याचा उल्लेख येतो (प.सा.सं.७२०). हे स्थान देखील जावळीच्या पूर्वेस सुमारे २० कि.मी. अंतरावर आणि वाईच्या पलिकडे आहे. वाई प्रांत आदिलशाहकडे असल्याने त्यापलीकडच्या प्रांताचा ताबा घेणे शक्य नाही. बहुधा मसूर स्वारीच्या वेळी या गावातून मराठ्यांनी वसुली केली असावी.आदिलशाही प्रदेशावर स्वारी करून महाराजांनी आदिलशाहीविरुद्ध युद्धच पुकारले. तसेच आदिलशाही सरदार म्हणून पुणे प्रांतावर असलेला शाहजीराजांचा अधिकार झुगारून देत स्वातंत्र्याची जणू घोषणाच केली. अशा परिस्थितीत शाहजीराजांना देखील शिवरायांच्या या कृत्यांचे उत्तरदायित्व नाकारणे भागच पडले. अली आदिलशाहाने देखील शाहजीराजांना जबाबदार न धरण्याचे मान्य केले.मुघल-आदिलशाह संघर्षाचा लाभ (१६५७)मुहम्मद आदिलशाहाच्या मृत्यूनंतरच्या परिस्थितीचा फायदा उठवून मुघल शाहजादा औरंगजेबाने आदिलशाही मुलुखावर स्वाऱ्या केल्या. बीदर (२९ मार्च १६५७), कल्याणी (३१ जुलै १६५७), निलंगा, चिंचोली इत्यादी किल्ले व त्याभोवतालचा प्रांत जिंकून घेतला. सरतेशेवटी ऑगस्ट १६५७मध्ये मुघल व आदिलशाह यांच्यामध्ये तह झाला. आपले दोन्ही शत्रू एकमेकांशी लढण्यात व्यग्र आहेत, हे पाहून महाराजांनी दोघांच्या मुलखावर स्वाऱ्या करून संपत्ती मिळविली. (शिवाजीराजांच्या या सर्व स्वाऱ्या, आपले पिता शाहजीराजे यांच्या ताब्यात पूर्वी जो प्रदेश होता, तेथील महसूल गोळा करण्यासाठी केल्याचे दिसते.).मुघलांशी उघड उघड शत्रुत्वजुन्नरची लूट (३० एप्रिल १६५७)आदिलशाहीविरुद्ध मुघलांचा पाठिंबा मिळावा या उद्देशाने शिवाजीराजांनी १६५६-५७मध्ये मुघलांशी पत्रव्यवहार सुरू केला. मुघलांशी जुळवून घेऊन आदिलशाही मुलूख काबीज करणे या हेतूने त्यांनी हा मुत्सद्दी डाव टाकला होता. मात्र झाले उलटेच. आदिलशाही मुलुख जिंकण्याकरीता निघालेल्या मुघलांनी आदिलशाहाशीच तह केला आणि त्याद्वारे जुन्या निजामशाहीतील पूर्वापारपासून शाहजीराजांकडे असलेला पुणे वगैरे प्रांत म (पुढे औरंगजेब बादशाह झाल्याचे कळल्यावर महाराजांनी आपले वकील सोनाजी विश्वनाथ डबीर यांना ऑगस्ट १६५८मध्ये दिल्लीला पाठविले.)उत्तराधिकारासाठी मुघल शाहजादांची युद्धे ः ६ सप्टेंबर १६५७ रोजी शाहजहान बादशाह एकाएकी आजारी पडून मरण पावल्याच्या अफवा पसरू लागल्या. या बातम्यांमुळे भारतभर पसरलेल्या मुघल साम्राज्यात खळबळ उडाली. आता तख्तावर कोण बसणार? यासाठी शाहजादांमध्ये जीवघेणी स्पर्धा सुरू झाली. बादशाह हयात असताना बंड केले तर बरेच मनसबदार आपल्या बाजूला राहणार नाहीत अशी भीती औरंगजेबाला वाटत होती. परंतु बादशाहीवर हक्क सांगण्यात दिरंगाई करणेही त्याला परवडणारे नव्हते. त्यामुळे औरंगजेब आदिलशाही मुलखातून निघाला व त्वरेने ११ नोव्हेंबर १६५७ रोजी औरंगाबादला आला व प्रदीर्घ युद्धाची तयारी करून ५ फेब्रुवारी १६५८ रोजी दिल्लीच्या रोखाने निघाला. १८ फेब्रुवारीला बऱ्हाणपुरास पोचला, परिस्थितीचा अंदाज घेऊन २० मार्चला येथून कूच केले. ४ एप्रिलला त्याने अकबरपूर येथून नर्मदा नदी ओलांडली. यापुढे सुमारे दीड वर्ष औरंगजेब यादवी युद्धात गुंतून पडला. धरमत/धर्मतपूरची लढाई (१५ एप्रिल १६५८), सामूगढची लढाई (२९ मे १६५८), खजवाची लढाई (५ जानेवारी १६५९), देवराईची लढाई (१४ एप्रिल १६५९) या प्रमुख ४ लढायांद्वारे औरंगजेबाने मुघल बादशाहा होण्याचे स्वप्न सत्यात उतरविले. यासाठी त्याने आपल्या रक्ताच्या सर्व भावंडांना अत्यंत क्रूरपणे ठार मारले, जन्मदात्या पित्याला निर्दयीपणे तुरुंगात डांबले. अखेर २१ जुलै १६५८ रोजी औरंगजेब मुघल सिंहासनावर विराजमान झाला. पुढे आपले आसन पूर्णतः स्थिरस्थावर झाल्याचे पाहून ५ जून १६५९ रोजी स्वतःचा भव्य स्वरूपाचा राज्याभिषेक करवून घेतला.आदिलशाहीतील अंतःकलह (१६५७-५८)मुहम्मद आदिलशाह मरण पावला, त्याचदिवशी त्याचा १९ वर्षांचा मुलगा अली हा आदिलशाहची मुख्य बेगम बडीसाहिबा हिच्या संमतीने गादीवर बसला. अलीचे औरसत्व संशयास्पद असल्यामुळे व तो अल्पवयीन असल्यामुळे राज्यात सर्वत्र गोंधळ सुरू झाला. औरंगजेबाने आदिलशाहीवर केलेल्या आक्रमणामुळे हा गोंधळ तात्पुरता थांबला होता. मात्र औरंगजेबाची पाठ फिरताच तो तात्काळ सुरु झाला. दिल्लीच्या रोखाने निघालेला औरंगजेब ११ नोव्हेंबर १६५७ रोजी औरंगाबादला पोहोचला, त्याचदिवशी अफजलखानाच्या चिथावणीवरून आदिलशाहीचा मुख्य कारभारी खान मुहम्मद याचा विजापूरात खून करण्यात आला. पुढे आदिलशाहीचे प्रमुख सरदार बहलोलखानाला ऑगस्ट १६५८मध्ये व फतहखानाला जानेवारी १६५९मध्ये ठार मारण्यात आले. ही हातची चालून आलेली संधी शिवाजीमहाराजांनी बिलकूल दवडली नाही. त्यांनी तात्काळ आदिलशाहीवर वायूवेगाने मोहीमा काढल्या. अगदी इस्माईल या आदिलशाहाच्या औरस वारसास तख्तावर बसविणार असल्याच्या अफवाही त्यांनी उठविल्या. या सर्वांची माहिती पुढील लेखात घेऊया.(संक्षेपः म.इ.सा.-मराठ्यांच्या इतिहासाची साधने, प.सा.सं.-शिवकालीन पत्रसार संग्रह).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 