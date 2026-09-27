Premium|Chh. Shivaji Maharaj History : शिवाजी महाराजांची खानदेश-वऱ्हाड-बिदर मोहीम; मुघल प्रांतात चौथाई करार, लूट आणि किल्ल्यांवरील विजयी स्वाऱ्या

कुंजरगड येथून १५ नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास राजांनी कूच केले व मुघल प्रांतावर चौफेर हल्ले चढविले. बागलाणातील महत्त्वपूर्ण किल्ले जिंकल्यानंतर खानदेश, वऱ्हाड व बिदर प्रांताकडे त्यांनी आपले लक्ष वळविले. नंदूरबार व अन्य शहरांच्या मुघली अधिकाऱ्यांकडून चौथाई देण्याचे लेखी करार करून घेतले. ज्यामुळे मुघलांच्या सार्वभौम सत्तेला व प्रतिष्ठेला मोठा तडा गेला.खानदेशावर स्वारीखानदेश प्रांताचे महत्त्व ः तापी नदीच्या खोऱ्यात वसलेला हा मैदानी प्रांत अत्यंत सुपीक व व्यापारी दृष्टीने संपन्न होता. या प्रांताच्या उत्तरेस सातपुडा व दक्षिणेस अजिंठा डोंगररांग येते. आजच्या उत्तर महाराष्ट्रातील जळगाव, धुळे, नंदुरबार हे जिल्हे आणि मध्य प्रदेशातील बुऱ्हाणपूरचा परिसर या प्रांतात मोडत असे. ‘बुऱ्हाणपूर’ ही या प्रांताची राजधानी होती. याशिवाय दख्खनचा प्रवेशद्वार समजला जाणारा असीरगड तसेच चोपडा, धरणगाव, रावेर ही या प्रांतातील प्रमुख स्थाने होती. बागलाणातील काही किल्ले जिंकल्यानंतर राजांनी खानदेश व वऱ्हाडाकडे आपला मोर्चा वळविला.बुऱ्हाणपूरचे उपनगर बहादूरपूरची लूट ः बागलाणातून वऱ्हाडाकडे जात असताना राजांनी एक सैन्यतुकडी तापी नदीच्या तीरावरील बुऱ्हाणपूरकडे धाडली. या सैन्याने २० नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास बुऱ्हाणपूरच्या अलिकडे सुमारे ५ कि.मी.वर असलेल्या बहादूरपूर येथे अनपेक्षितपणे हल्ला केला. शत्रू गोटात दहशत व गोंधळ निर्माण करण्याचा उद्देश सफल झाल्यानंतर, शक्य तेवढी लूट घेऊन ते माघारी फिरले. इकडे बुऱ्हाणपूर या आपल्या जहागिरीची जबाबदारी आपला मुलगा हमीदखान याच्याकडे सोपवून, दाऊदखानबागलाणात धुमाकूळ घालणाऱ्या शिवसैन्यास थोपवून धरण्यासाठी वणवण भटकत, अखेरीस अणकाई-टणकाई जवळ थांबला होता. तेवढ्यात शिवसैन्य बुऱ्हाणपूरवर हल्ला करण्यासाठी येत असल्याचा निरोप त्याच्या मुलाने त्याला दिला. हे ऐकून दाऊद बिथरला व तो तडक ईशान्येस सुमारे २२३ कि.मी. अंतरावरील बुऱ्हाणपूरच्या दिशेने वेगाने निघाला. अणकाई-टणकाई पासून ईशान्येस सुमारे ६५ कि.मी. अंतरावरील चाळीसगाव येथे कसाबसा पोहोचल्यानंतर त्याला हेरांकडून निरोप मिळाला की, ‘मराठे बुऱ्हाणपूरपर्यंत पोहोचलेच नाहीत, मात्र त्यांनी बहादूरपुर लुटले आणि ते माघारी फिरले आहेत.’ हा निरोप मिळूनही तो बुऱ्हाणपूरच्या दिशेने प्रवास करीतच राहिला. फर्दापूर घाटातून त्याने अजिंठा डोंगररांग ओलांडली, तेव्हा तिथे त्याला पुन्हा निराशाजनक बातमी मिळाली की, ‘मराठ्यांनी पुन्हा बागलाणात येऊन मुल्हेरची पेठ लुटली आहे व साल्हेरला वेढा दिला आहे.’ मराठ्यांच्या या अखंड प्रवासामुळे दाऊदचे सैन्य पार थकून गेले होते. बाजारबुणगे व खाद्यसामग्री मागे ठेऊन, अखंड मजल मारत दाऊद वेगाने साल्हेरच्या बचावासाठी निघाला..Latest Updates Marathi: राज्यासह देशात कुठे काय घडलं? जाणून घ्या....वऱ्हाड प्रांतावर धडकवऱ्हाड (बेरार) प्रांत ः हा देखील धान्य आणि अफाट संपत्तीसाठी प्रसिद्ध असलेला सुपीक प्रांत होता. वर्धा, पूर्णा व पैनगंगा या प्रमुख नद्या आणि सातपुडा व अजिंठा डोंगररांगांचा काही भाग या प्रांतात येत असे. वर्धा/वरदा या नदीवरूनच या प्रांताला वऱ्हाड असे नाव पडले. खानदेशाच्या पूर्वेला आणि दक्षिण पठारावर असलेल्या या भागात आज अमरावती, अकोला, बुलढाणा, वाशीम व यवतमाळ या जिल्ह्यांचा समावेश होतो. या प्रांतामध्ये एलिचपूर/अचलपूर (पूर्वीच्या इमादशाहीची राजधानी), कारंजा (लाड), बाळापूर ही प्रमुख व्यापारी केंद्रे तर गाविलगड, नरनाळा हे प्रमुख लष्करी स्थाने होती.कारंजा लूट ः ‘कारंजा’ हे वऱ्हाडातील मुख्य व्यापारी केंद्र होते. दीर्घकाळ शांतता नांदल्यामुळे येथे प्रचंड संपत्ती जमा झाल्याची माहिती हेरांद्वारे राजांना कळाली. त्यानुसार राजांनी १५ नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास कुंजरगडावरून बागलाण व तिथून कारंजाच्या दिशेने कूच केले. सैन्याची एक तुकडी त्यांनी बुऱ्हाणपूराकडे पाठवून दिली. आणि रस्त्यात असणाऱ्या किल्ल्यांना व लष्करी ठाण्यांना वेढा देऊन, स्वतः राजे २५ नोव्हेंबर १६७०च्या सुमारास कारंजा येथे पोहोचले. याठिकाणी तीन दिवस मुक्काम करून शहरातील श्रीमंत व्यापारी व सरदारांचे वाडे ताब्यात घेऊन, ते खणून काढले. रोख रक्कम, जडजवाहीरे, सोने, चांदी, मौल्यवान रत्ने, उंची कापड अशी १ कोटी रुपये मूल्य असलेली मालमत्ता ४ हजार बैल व गाढवांवर लादून आणण्यात आली. याव्यतिरिक्त, त्या ठिकाणच्या सर्व श्रीमंत व्यक्तींना खंडणीसाठी पकडून नेण्यात आले. एक मोठा अधिकारी (व्यापारी) स्त्री वेष परिधान करून पळून गेल्यामुळे तो वाचला. (यावेळी औरंगाबाद येथे देखील छापा मारल्याचे सभासद बखर म्हणते, मात्र त्याला अन्यत्र पुरावा नाही.)चौथाईचे करार ः कारंजा येथील लूट केल्यानंतर वऱ्हाडामधील इतर अनेक शहरांमधूनही मोठ्या प्रमाणात संपत्ती जमा करण्यात आली. या मोहिमेचे एक उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे, मराठ्यांनी येथील नंदूरबार (नंद्राबाद) तसेच (बहुधा संभाजीराजांना मुघल मनसबदार असताना जहागिरी म्हणून मिळालेल्या प्रांतातील) ठिकठिकाणची शहरे व गावांमधील मुघल अधिकाऱ्यांकडून महसुलाचा चौथा हिस्सा (चौथ) देण्याबाबत लेखी कबुलीजबाब लिहून घेतले. (प.सा.सं.१३७०). मुघलांच्या प्रतिष्ठेला हा धक्काच होता..२० लाखांची नाणी वाचली ः कारंजा येथील संपत्ती जमा केल्यानंतर १ जानेवारी १६७१च्या सुमारास पुन्हा एकदा शिवसैन्याच्या एका तुकडीने व छापे मारले असावेत. त्यावेळी मुघलांच्या शाही खजिन्यातील २० लाख रुपये किंमतीची तांब्याची नाणी या प्रदेशात होती. मात्र याची माहिती शिवसैन्याला नसल्याने हा खजिना थोडक्यात बचावला. ही धक्कादायक बातमी १४ जानेवारी १६७१ रोजी औरंगजेबाला कळाल्यानंतर, त्याने येथील अधिकाऱ्याची चांगलीच खरडपट्टी काढली. (ऐ.फा.सा.खंड ६,नं.११२).चाकणवर शिवसैन्याचा हल्ला ः चाकणचा किल्ला ऑगस्ट १६६०मध्ये शायिस्ताखानाने जिंकला होता. डिसेंबर १६७०च्या सुमारास शिवसैन्याने हा किल्ला जिंकून घेण्यासाठी त्यावर हल्ला केला. त्यावेळी येथे नारोजी नावाचा मुघल किल्लेदार होता. त्याने तीव्र प्रतिकार केल्यामुळे शिवसैन्यास हा किल्ला जिंकता आला नाही, मात्र त्यांनी किल्लेदाराचे चांगलेच नुकसान केले.शिवनेरी जिंकण्यात अपयश ः याच सुमारास शिवसैन्याने शिवनेरीस वेढा घातला. यावेळी अब्दुल अझीझ खान या किल्लेदाराच्या नेतृत्वात १००० मुघल सैन्य डोळ्यांत तेल घालून किल्ल्याची निगराणी करीत होते. किल्लेदाराच्या सजगतेमुळे काही केल्या किल्ला जिंकता येत नव्हता. लाच देऊनही तो किल्लेदार बधत नव्हता. अखेर दोन शूर मावळे माळा लावून किल्ल्याचा अतिशय अवघड कातळकडा चढून वर गेले. त्याचवेळी दगड खाली पडल्यामुळे खाली उभ्या असलेल्या मावळ्यांची हिंमत खचली व ते गडावर जाऊ शकले नाहीत. आणि त्यातच गडावरील लोक सावध झाल्याने ते दोन शूर मावळे पकडले गेले आणि सर्वच योजना फसली. त्या दोघांना त्यांच्या या धाडसी कृत्याबद्दल डोंगरावरून खाली फेकून देण्यात आले. (जॉन फ्रायरची मे १६७५ ची नोंद). त्यामुळे शिवाजीराजांचे जन्मस्थान असलेला शिवनेरी घेण्यात पुन्हा एकदा शिवसैन्याला अपयश आले..Premium|Shivaji Maharaj Surat Return Strategy : सुरतहून परतताना शिवाजी महाराजांनी मुघलांचा डाव कसा उलटवला? .बिदर प्रांतावर हल्ला१६५७मध्ये दख्खनचा सुभेदार असताना औरंगजेबाने आदिलशाही प्रांतातील बिदर प्रांत (मोहम्मदाबाद/जफराबाद) जिंकून मुघल साम्राज्याला जोडले होते. कारंजा, मांजरा व गोदावरी या नद्यांमुळे तसेच तांबड्या मातीच्या पठारामुळे हा भाग संपन्न होता. बिदर व कल्याणी (बसवकल्याण) हे या प्रांतातील प्रमुख किल्ले होते. याशिवाय उदगीर, औसा व निलंगा ही मुख्य लष्करी ठाणी होती. शिवाजीराजांनी वऱ्हाड प्रांतातील लुटीचा खजिना सुरक्षितपणे स्वराज्यात पाठवून दिला व स्वतः बिदर प्रांतातील नांदेड जवळच्या काही प्रमुख ठाण्यांवर हल्ला करण्यासाठी कूच केले.उदगीर परगण्यावर हल्ला ः २४ डिसेंबर १६७०च्या मध्यरात्री, स्वतः शिवाजीराजे व त्यांचे सात हजार घोडेस्वार व काही हजार पायदळाने उदगीर किल्यावर अचानक हल्ला केला. यावेळी सुहराब खान हा मुघल सरदार येथील किल्लेदार होता. राजांनी त्याच्याकडे निरोप पाठविला की, ‘महसुलाचा चौथा हिस्सा द्यावा, अन्यथा हा प्रदेश उद्ध्वस्त केला जाईल.’ किल्लेदाराने तीव्र प्रतिकार केल्यामुळे व राजांच्या मागणीस नकार दिल्यामुळे शिवसैन्याने उदगीर परगण्यातून जमेल तेवढा महसूल गोळा केला आणि ते माघारी फिरले. (सिलेक्टेड डॉक्युमेंटस् ऑफ औरंगजेब).निलंगा येथे हल्ला ः राजे उदगीर येथून निघाले व त्यांनी सुमारे ५० कि.मी. नैऋत्येस असलेल्या निलंगा प्रांतावर हल्ला केला. येथील व्यापाऱ्यांनी निलंगा किल्ल्यात आश्रय घेतला. तेव्हा शिवसैन्याने किल्यावर हल्ला करून तेथील व्यापाऱ्यांची मालमत्ता जप्त केली. शिवसैन्याचे आक्रमण आल्याचे कळताच, येथील अधिकाऱ्याने नांदेडचा फौजदार फतहजंग खान याला मदतीला येण्याची विनंती केली. मात्र तो ३ जानेवारी १६७१ पर्यंत नांदेडलाच अडकून पडला होता. प्रतिकारासाठी पुरेसे मुघल सैन्य नसल्याचे पाहून शिवसैन्याने निलंगा प्रांतातून बरीचशी लूट मिळविली..औसा परिसरात स्वारी ः निलंगा येथील संपत्ती घेऊन राजे वायव्येस सुमारे ३० कि.मी. अंतरावर असलेल्या औसाच्या दिशेने निघाले. २९ डिसेंबर १६७०च्या सुमारास शिवसैन्याने औसा प्रांतावर स्वारी केली. मराठ्यांच्या आक्रमणाची खबर येताच, औस्याचा किल्लेदार बरखुरदार खान याने पडझड झालेल्या भागाची तात्काळ दुरुस्ती करून किल्ल्यावर तोफा तैनात केल्या व सर्व सैन्याला युद्धसज्ज करून ठेवले. औसा किल्ल्याच्या वाट्याला न जाता शिवसैन्याने तेथील प्रांतातून बरीचशी संपत्ती मिळविली आणि किल्ल्यापासून सुमारे ६ किमी अंतरावरून ते माघारी फिरले. ही बातमी १४ जानेवारी १६७१ रोजी औरंगजेबाला समजली.औरंगजेबाची स्वतः दख्खनेत उतरण्याची तयारी ः राजांच्या या धडक स्वाऱ्यांमुळे, औरंगजेब स्वतः तात्काळ दख्खनेत येण्याचा विचार करू लागला. त्यासाठी १५ जानेवारी १६७१ रोजी त्याने दियानतखानाला, दख्खनकडे जाण्यासाठी ‘शव्वाल’ महिन्यातील (१ फेब्रुवारी ते २ मार्च १६७१) शुभमूहूर्त शोधण्याचा आदेश दिला. परंतु, इतर कामांच्या व्यापामुळे त्याला हे शक्य झाले नाही.युरोपियनांचे मुघलांना सहकार्य ः शिवाजीराजांचे व मुघलांचे युद्ध सुरू झाल्याचे समजताच, सुरतमधील फिरंग्यांनी (युरोपियन) औरंगजेबाला पत्र पाठवून सहकार्य करण्याची तयारी दाखविली. बादशाहाने त्यांना आर्थिक सहकार्य केल्यास ते समुद्रामार्गे शिवाजीराजांना त्रास देतील, असे कबूल केले. यावरून औरंगजेबाने सुरतचा मुघल अधिकारी सैफुल्ला खान याला सर्व चौकशी करून, युद्ध करू इच्छिणाऱ्या लोकांची माहिती घेण्याचा आदेश दिला. आणि सुरतमध्ये ५०० माणसे मावतील अशी नादुरुस्त अवस्थेत पडून असलेली ५-६ जहाजे त्यांच्याकडून दुरुस्त करून घेण्याचा आदेश दिला.राजांचे रायगडावर आगमन ः मुघलांच्या प्रदेशात हलकल्लोळ माजविण्यासाठी ऑगस्ट १६७०मध्ये राजांनी रायगड येथून प्रस्थान केले होते. सूरत, कोकण, बागलाण, खानदेश, वऱ्हाड, बिदर इत्यादी प्रदेशात धामधूम उडवून दिल्यानंतर, जवळपास ६ महिन्यानंतर राजे २५ जानेवारी १६७१च्या सुमारास रायगडला पोहोचले. नोव्हेंबर १६६९मध्ये मुघलांसोबतचा तह मोडल्यापासून जानेवारी १६७१पर्यंत म्हणजेच १५ महिन्यांत राजांच्या मोहिमांचा आढावा घेतल्यास पुढील चित्र दिसते.मुघलांना दिलेले २३ किल्ले व त्याभोवतालचा ४ लाख होन उत्पन्नाचा भूप्रदेश मिळविला.सुरत, कारंजा तसेच खानदेश, वऱ्हाड व बिदर प्रांतातील प्रमुख शहरांमधून मुबलक संपत्ती मिळविली.बागलाणातील साल्हेर व अन्य प्रमुख किल्ले जिंकले.दाऊदखान व अन्य मुघली सरदारांचा दारुण पराभव केला.स्वराज्याच्या उत्तरेकडील सीमा विस्तारल्या.शिवाजीराजांचे दख्खनेतील स्थान कमालीचे उंचावले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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