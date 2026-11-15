Premium|Karnataka Campaign : आदिलशाही-मुघल संघर्षाचा फायदा घेत शिवरायांची दक्षिण मोहीम; कर्नाटकातील राजकीय डावपेच

आदिलशाहीतील यादवीचा फायदा घेत आणि मुघलांशी तह करून राजांनी स्वराज्याच्या सीमा सुरक्षित केल्या. शत्रूची रसद तोडणे व दक्षिणेत अभेद्य तळ उभारण्याच्या उद्देशाने ६ ऑक्टोबर १६७६ रोजी दक्षिण दिग्विजयासाठी प्रस्थान केले. वाई, खटाव जिंकत आणि यालगेदलाच्या युद्धात हुसेनखानाला कैद करत शिवसैन्य पुढे गेले. ‘हेतूच्या गुप्तते’ने शत्रूला चक्रावून सोडत राजांनी भागानगरात शाही प्रवेश केला आणि कुत्बशाहाशी मैत्रीचा तह साधून, खजिना व रसदेसह कर्नाटक मोहिमेसाठी कूच केले.कर्नाटकाची राजकीय पार्श्वभूमीविजयनगर साम्राज्याच्या विघटनानंतर १६५४ पर्यंत ‘वेलोर/वेल्लोर’ ही त्यांची राजधानी होती. तर जिंजी, बंगळूर, तंजावर, मदुरा, म्हैसूर इत्यादी ठिकाणचे नायक हे त्यांचे मांडलिक होते. आदिलशाहीने १६३६ ते १६४४ दरम्यान शिरे, बंगळूर आदी तर १६४९मध्ये जिंजीचे राज्य गिळंकृत केले. अखेर १६५४मध्ये विजयनगर सम्राट श्रीरंग रायलु याच्याकडून वेलोरही जिंकून घेतले. या जिंकलेल्या कर्नाटक प्रांताची दोन प्रमुख विभागांत विभागणी केली. उत्तरेकडील भागावर जिंजी येथून नासिर मुहम्मद (दख्खनी गटनेता खवासखानाचा भाऊ) याचे तर दक्षिणेकडील भागावर वलिकंडापुरम येथून शेरखान लोदी (पठाणी गटप्रमुख बहलोलखानाचा विश्वासू) याचे नियंत्रण होते. तसेच याच्या पश्चिमेकडील ‘बंगळूर’ प्रांत शाहजीराजे व त्यांच्या निधनानंतर एकोजी/व्यंकोजी यांच्याकडे जहागीर म्हणून होता. याशिवाय तंजावर, मदुरा, म्हैसूर, इक्केरी इ. प्रांतातील नायक स्वतंत्र असले, तरीही आदिलशाहीला नियमितपणे खंडणी देत होते. अशातच शिवाजीराजांचे सावत्र बंधू एकोजींनी १६७५मध्ये ‘तंजावर’ येथे स्वतंत्र सत्ता प्रस्थापित केली. पुढे आदिलशाही दरबारात दख्खनी व पठाणी गटांत जीवघेणा संघर्ष पेटताच, सप्टेंबर १६७६मध्ये शेरखानाने नासिर मुहम्मदाच्या प्रांतावर आक्रमण केले. जिंजी प्रांत पठाणी गटापेक्षा कुत्बशाहीला दिलेला बरा, या विचाराने नासीरने कुत्बशाहीशी वाटाघाटी सुरू केल्या.राजांची मुत्सद्देगिरीदख्खनच्या परिस्थितीची अचूक जाण असलेल्या राजांनी डिसेंबर १६७५च्या पूर्वीपासूनच या मोहिमेची तयारी सुरू केली होती. आपण सह्याद्री व पश्चिम किनारपट्टीवर जी भूमिका बजावत आहोत, तशीच पूरक भूमिका एकोजींनी तिथे बजावावी, अशी राजांना अपेक्षा होती. यासाठी एकोजींच्या दरबारातील ‘रघुनाथ व जनार्दन नारायण’ यांच्याशी राजांनी संवाद वाढवला. त्यांनी राजांचे विचार एकोजींना हरप्रकारे सांगूनही ते न पटल्याने त्यांच्यात बिनसले आणि फेब्रुवारी १६७६ पूर्वी ते कुटुंबीयांसह स्वराज्यात आले.सीमेची सुरक्षारघुनाथपंत व हेरांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे राजांनी मोहिमेची योजना आखली. तत्पूर्वी आदिलशाह व मुघलांचा धोका दूर करून स्वराज्याच्या सीमा सुरक्षित करणे आवश्यक होते. त्यासाठी राजांनी जुलै १६७६च्या सुमारास आदिलशाहीशी तह केला; परंतु तो टिकला नाही. अखेर सप्टेंबर १६७६च्या सुमारास राजांनी मुघलांशी तह केला आणि आदिलशाहीविरुद्धच्या युद्धासाठी आपले ४ हजार घोडेस्वार मुघलांच्या मदतीला पाठवले. यामुळे मुघल व आदिलशाहीत तीव्र संघर्ष पेटला. अशा रीतीने राजांनी मुत्सद्देगिरीने मुघलांना आदिलशाहीविरुद्ध युद्धास प्रवृत्त करून दोन्ही अडथळे दूर केले. आता मोहिमेसाठी आवश्यक तोफा व अवजड युद्धसाहित्यासाठी राजांनी कुत्बशाहीकडे मदत मागितली. राजकारणाचा वारा येईल तसे मुत्सद्देगिरीचे ‘शीडं’ फिरवण्यात तरबेज असलेल्या राजांनी मोहिमेपूर्वीच मुघल, आदिलशाही व कुत्बशाही या तिन्ही दरबारांचे राजकारण आपल्या बाजूने वळवून घेतले..Premium|Gen Z Women : जेन झी मुलींची पैशाकडे पाहण्याची दृष्टी बदलतेय; आर्थिक स्वावलंबनाचा नवा प्रवास.दिग्विजयाची चतुःसूत्रीआर्थिक व भौगोलिक महत्त्व पालार, कावेरी यांसारख्या नद्यांमुळे ‘कर्नाटक प्रांत’ (सध्याच्या तमिळनाडूचा भाग) अत्यंत सुपीक होता. पूर्व किनारपट्टीवरील बंदरे व समुद्री व्यापारामुळे आदिलशाहीच्या संपत्तीत प्रचंड वाढ झाली होती. त्यामुळे यांवर नियंत्रण मिळवण्याचा राजांचा हेतू होता.राजकीय दूरदृष्टी : दख्खनेत पठाणांचे प्राबल्य वाढल्याने एतद्देशीयांपुढे (स्थानिक) पेच निर्माण झाला होता. त्यामुळे राजांनी दख्खनी मुस्लिम व हिंदू मुत्सद्दींची मोट यशस्वीपणे बांधली. यावेळी थेट विजापूरवर हल्ला करण्याइतके राजांचे लष्करी सामर्थ्य वाढले होते; परंतु तसे केल्यास आदिलशाहीतील आपापसांत भांडणारे गट राजांविरुद्ध एकत्र आले असते, याची राजांना कल्पना होती. आपला अंतिम व खरा शत्रू मुघलच आहे हे ओळखून, त्यांच्याशी दोन हात करण्यापूर्वी स्वतःची ताकद वाढवणे आवश्यक होते.भविष्यातील लष्करी तळ : आर्थिक सामर्थ्यासोबतच भविष्यातील मुघल संकटाचा सामना करण्यासाठी एक सुरक्षित व अभेद्य लष्करी तळ तयार करणे, हा देखील मुख्य उद्देश होता. हा नवा प्रदेश मूळ स्वराज्यापासून दूर असला, तरी मधला प्रदेश जिंकून दोन्ही भाग एकमेकांना जोडण्याची राजांची योजना पूर्वीपासूनच ठरलेली होती.परिस्थितीचा अचूक फायदा : अंतर्गत संघर्ष व मुघलांशी लढण्यात आदिलशाही सैन्य गुंतल्याने कर्नाटकची संरक्षण व्यवस्था कमकुवत झाली होती. तसेच दूरच्या प्रांतावर हल्ला केल्यास सुरुवातीला तिकडे गंभीरपणे लक्ष जाणार नाही, हे राजांनी अचूक हेरले. हा कर्नाटक प्रांत आदिलशाहीने नुकताच (१६३६ ते १६५४) जिंकला होता. विशेष म्हणजे, हा प्रदेश जिंकण्याची धामधूम सुरू असतानाच इकडे सह्याद्रीच्या आडोशाने राजांच्या कारकिर्दीस सुरुवात झाली होती. आणि नियतीचा खेळ पहा, २५ वर्षांपूर्वी जो प्रदेश जिंकण्यासाठी आदिलशाहीकडून राजांच्या सुरुवातीच्या कामगिरीकडे दुर्लक्ष झाले, तोच प्रदेश जिंकण्यासाठी आता राजे कूच करत होते..Premium|China's Global Rise : चीनचा जागतिक उदय भारतासाठी किती महत्त्वाचा ठरणार?.भागानगर (हैदराबाद)कडे कूचमुघलांविरुद्धच्या संघर्षाच्या पूर्वतयारीसाठी कुत्बशाहाशी मैत्री दृढ करण्याच्या उद्देशाने राजांनी स्वतः कुत्बशाही दरबारात जाण्याचा निश्चय केला. कुत्बशाहानेही स्वतः भेटीचे निमंत्रण पत्र राजांना पाठवले. त्यानुसार राजांनी आपल्या सैन्यतुकड्या कुत्बशाहाची राजधानी ‘भागानगर/भाग्यनगर’ (हैदराबाद)कडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील प्रमुख ठाणी ताब्यात घेऊन मार्ग निर्धोक करण्यासाठी ऑगस्ट १६७६च्या सुमारास रवाना केल्या.बळगामीला वेढा : या सैन्याने सप्टेंबर १६७६मध्ये बंकापूरजवळील ‘बळगामी’ व तिथून ५ दिवसांच्या अंतरावर असणाऱ्या ‘वायम रायम’ किल्ल्याला वेढा घातला.राजांचे सिमोल्लंघन : या दिग्विजयासाठी सुमारे २५ हजार घोडेस्वार, ५० हजार पायदळ, बैल, मजूर व शस्त्रसामुग्री असा लवाजमा टप्याटप्याने पुढे निघाला. स्वतः राजांनी ६ ऑक्टोबर १६७६ रोजी विजयादशमीच्या मुहूर्तावर रायगडावरून प्रस्थान केले. बहुधा त्याच दिवशी पोलादपूर येथे मुक्काम करून, दुसऱ्या दिवशी त्यांनी प्रतापगडावर श्रीभवानी देवीचे दर्शन घेतले. पुढे पाठविलेल्या सैन्यतुकडीने १६ ऑक्टोबर रोजी वाईचा किल्ला जिंकला. वाईची व्यवस्था लावून राजे उंब्रज येथे आले असताना, सखोजी गायकवाड यांच्या तुकडीने २० ऑक्टोबर रोजी खटावचा किल्ला जिंकला. त्यानंतर पूर्वेकडे निमसोड-मायणी येथे मुक्काम करून, दक्षिणेकडे कोल्हापूरजवळून प्रवास करीत राजे पाटगाव येथे मौनी बाबांच्या दर्शनास गेले. पुढे घटप्रभा नदी ओलांडून त्यांनी बेळगाव प्रांतात प्रवेश केला, जिथे पूर्वीच शिवसैन्य येऊन पोहोचले होते.यालगेदला येथील युद्ध : येथून प्रवासाची दिशा बदलून आदिलशाही प्रांतातून ईशान्येकडे कुत्बशाहीच्या राजधानीकडे कूच करायचे होते. त्यासाठी कृष्णा व तुंगभद्रा नद्यांमधील रायचूर ‘दुआब’ या प्रदेशांपैकी आदिलशाहीच्या गदग प्रांतातील ठाणी भेदून पलीकडे जाण्यासाठी राजांनी हंबीररावांना पुढे पाठवले. आदिलशाहीचा पठाणी सरदार हुसेनखान मियाना याला याची चाहूल लागताच तो युद्धास सज्ज झाला. जानेवारी १६७७च्या सुमारास ‘यालगेदला’ (येलबुर्गा) येथे दोन्ही सैन्यात तुंबळ युद्ध झाले. यात हंबीररावांनी हुसेनखानाला कैद करून २ हजार घोडे व काही हत्ती हस्तगत केले; मात्र नागोजी जेधे या संग्रामात धारातीर्थी पडले. येथून जवळच्या कनकगिरीच्या बाजारातून शिंगी (रणवाद्य) खरेदी करून सर्व सैन्य पुढे निघाले..शत्रूगोटातील गोंधळ व राजांचे धक्कातंत्रसप्टेंबर १६७६च्या सुमारास रायगडावरून निघालेला हा सेनासागर दक्षिणेकडे जात हुबळी-गदग प्रांतातून अचानक ईशान्येस हैदराबादकडे वळाला. तब्बल १००० किलोमीटरपेक्षा अधिक लांबीच्या आणि सुमारे ६ महिने सुरू असलेल्या या प्रवासात राजांचा नेमका मनसुबा काय? याचा शत्रूला थांगपत्ताच लागला नाही. शिवसैन्य बेळगावजवळ येताच, ‘उत्तरेकडून मुघल चाल करून येत असताना आता राजे पश्चिमेकडून येऊन हुबळी बंकापूर आदी सह्याद्रीलगतचा प्रदेश राज्याला जोडतील,’ या भीतीने आदिलशाही मुत्सद्दी हादरले असावेत. पुढे हुबळीहून राजांनी अचानक ईशान्येकडे वळण घेताच, ‘आता राजे थेट दक्षिणेकडून विजापूरवरच चाल करतील,’ अशी खात्री वाटून विजापूरकरांची धडधड आणखी वाढली असावी. परंतु राजे विजापूरकडे न वळता थेट कुत्बशाहीच्या राजधानीतच पोहोचले.राजांचे अद्वितीय धक्कातंत्र : युद्धशास्त्रात शत्रूस दिला जाणारा ‘आश्चर्याचा धक्का’ हा प्रचंड वेगाने हालचाल करून किंवा भौगोलिक परिस्थितीचा फायदा घेत लपूनछपून साधला जातो. राजांच्या या मोहिमेत एक अत्यंत सूक्ष्म व उच्च दर्जाची गुप्तता दडली होती, ती म्हणजे ‘हेतूची गुप्तता!’ राजांचा हैदराबादकडील प्रवास वेगाने नव्हे, तर संथ गतीने सुरू होता आणि मोहीम लपवूनही ठेवली नव्हती; सैन्य कुठे आहेत हे सर्वांनाच माहीत होते. खरी गुप्तता दडली होती ती त्यांच्या ‘उद्देशात!’ नेमके कशाचे रक्षण करावे आणि कुठे सैन्य पाठवावे हेच न समजल्याने शत्रू पूर्णपणे गोंधळून गेला व राजांचे हे धक्कातंत्र कमालीचे यशस्वी ठरले.भागानगरात स्वागत व तहकुत्बशाही प्रदेशात प्रवेश करताच रहिवाशांना कोणताही त्रास होऊ नये, असा कडक आदेश राजांनी सैन्याला दिला. तरीही काही उपद्रवी लोकांनी बेशिस्त वर्तणूक केल्याने त्यांना कडक शिक्षा देण्यात आली; ज्यामुळे सैन्यात उत्तम शिस्त राहून सर्वत्र चांगला संदेश गेला. भागानगरपासून जवळ आल्यानंतर डच दूताने राजांची भेट घेतली, तेव्हा त्याला कॉफी (कहवा) देऊन व फुलांचा हार घालून गौरवण्यात आले. राजांच्या पराक्रमाची दिगंत कीर्ती सर्वदूर पसरल्याने त्यांचे तेजस्वी रूप पाहण्यास उत्सुक असलेल्या शहरातील नागरिकांनी राजांसह १२ हजार शिवसैन्याचे भव्य स्वागत केले.n कुत्बशाहाशी भेट ः १२ हजार घोडेस्वारांसह भागानगरात प्रवेश केल्यानंतर, निवडक ६ हजार घोडेस्वारांसह राजे कुत्बशाहाच्या भेटीसाठी ‘गोवळकोंडा/गोलकोंडा’ किल्ल्याकडे निघाले. सर्व घोडेस्वारांना राजवाड्याबाहेर उभे करून जनार्दन नारायण, प्रल्हादपंत, सोनाजी नाईक दौलतबंकी व बाबाजी ढमढेरे या चार सहकाऱ्यांसह ४ मार्च १६७७ रोजी राजांनी कुत्बशाहाची (अबुल हसन तानाशाह) भेट घेतली.भेटीत ठरलेल्या काही अटी१) कुत्बशाहीचा सैन्यप्रमुख मिर्झा मुहम्मद अमीन याच्यासोबत१ हजार घोडेस्वार व ४ हजार पायदळ राजांसोबत मोहिमेवर जातील.२) राजांना प्रामुख्याने तोफा, दारूगोळा व रसदसामुग्री पुरविली जाईल.३) मोहिमेदरम्यान कुत्बशाह राजांना दररोज ३००० होन इतकी आर्थिक मदत देईल.४) कुत्बशाहीच्या ताब्यातील कर्नाटक प्रांताची प्रशासकीय घडी नीट बसवून देण्याची जबाबदारी राजांनी स्वीकारली.त्यानुसार खजिना व रसदसामुग्री घेऊन राजे भागानगरहून कर्नाटक मोहिमेसाठी निघाले. राजांनी अत्यंत स्नेहाने जोडलेले हे मैत्रीसंबंध कुत्बशाही साम्राज्याच्या अखेरीपर्यंत टिकून राहिले. राजांनी यावेळी एकोजीराजे, मालोजी घोरपडे व आदिलशाहीतील सरदारांचे ‘गोमटे’ (भले) व्हावे या उद्देशाने पत्रे लिहिली. या पत्रांत राजांनी पठाणांची सत्ता नष्ट करणे आणि दख्खनची सत्ता दख्खनी लोकांच्याच हातात राहील असे कार्य करण्याबाबत अतिशय दूरदृष्टीचे विचार व मराठ्यांबद्दलची तळमळ व्यक्त केली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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