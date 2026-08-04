Premium|Siddharth Jadhav Struggle : ‘ह्येच्या मामा’चा सुपरस्टार!

आशिष पाथरे - sakal.avtaran@gmail.comसिद्धार्थ महाराष्ट्रभरात लोकप्रिय झाला. अख्ख्या शिवडी एरियात वट वाढली. तिकडे गेल्यावर लोकांच्या डोळ्यांत जुन्या ‘अग्निपथ’मधल्या टिनू आनंदसारखी भावना दिसायला लागली... ‘मेरा विज्जूबेटा आ गया’... पण सिद्धार्थमधला जाळ शांत झाला नव्हता...झगमगत्या यशामागे संघर्षाची कहाणी असते. मराठी चित्रपटसृष्टीतील अनेक ताऱ्यांनी स्वप्नाला जिद्दीची जोड देत अथक मेहनतीच्या जोरावर स्वतःचं स्थान निर्माण केलं. त्यांची प्रेरणादायी संघर्षकथा मांडणार आहेत, लेखक-दिग्दर्शक आशिष पाथरे. त्यांचे हे पाक्षिक सदर तुम्हाला जमिनीवर राहून आकाशात तळपणाऱ्या ताऱ्यांची गोष्ट सांगणार आहे. त्यातील पहिला तारा आहे, अभिनेता सिद्धार्थ जाधव...मुंबईतल्या शिवडीच्या झोपडपट्टीत स्वप्नंसुद्धा दाटीवाटीने राहतात. ‘सिद्धार्थ जाधव’ त्यातलं एक स्वप्नं जगला. त्या स्वप्नाला झोपडपट्टीतून मोठ्या जागेत घेऊन आला आणि मोठ्या अवकाशातसुद्धा....Role of Play in Indian Culture : अहो मांडियला खेळ । बुद्धि रंग बुद्धिबळ....कट दू...‘ॲनिमल’ नाटक पाहून एक काका भारावलेत. नम्रपणे समोर उभ्या असलेल्या सिद्धार्थचे हात त्यांनी हातात घेतलेत... डोळ्यातल्या पाण्याची तमा न बाळगता ते त्याच्याविषयी भरभरून बोलताहेत... त्याला आशीर्वाद देताहेत...कट टू फ्लॅशबॅकसिद्धार्थच्या नावाने जोरजोरात शिव्या ऐकू येताहेत. दुपारच्या झोपेच्या टायमाला पत्र्यावर बॉल मारला म्हणून काकू चवताळलेल्या आणि सिद्धार्थ नेहमीप्रमाणे चेकाळलेला... तो असाच चेकाळलेला असायचा. शिवडीतल्या गल्ल्यागल्ल्यात मोकाट उंडरत, स्वतःमधल्या प्रचंड एनर्जीला वाट मोकळी करून देत... त्याला तेव्हा ठाऊक नव्हतं, की हीच एनर्जी त्याच्या आयुष्यातला शून्य भेदणार आहे.एरियामध्ये कॉण्ट्रॅक्टचे शो, मिमिक्री आणि डान्स सादर करताना सिद्धार्थमधली हीच एनर्जी लोकांना तोंडात बोटं घालायला भाग पाडायची; पण अर्थातच घरात अभिनयाचा वारसा वगैरे नसल्याने त्याच्या प्रतिभेची दिशा ठरली नव्हती. रॅदर, तो करतोय ते येडे चाळे आहेत, असं वाटणारेच अधिक होते..पण निसर्गाच्या नियमानुसार वाहतं पाणी हे त्याची वाट काढतंच. ‘रूपारेल’सारख्या कलाक्षेत्रात डॉन असलेल्या कॉलेजात प्रवेश झाला आणि सुरू झाला मराठी प्रेक्षकांची मनं व्यापून टाकणारा सिद्धार्थचा मस्तमौला प्रवास... ‘झेप’ या एकांकिकेला पारितोषिकं आणि प्रेक्षक प्रतिसाद दोन्ही अगदी हक्काने मिळालं आणि त्यामुळे त्याला मिळाली ओळख आणि आत्मविश्वास... त्यानंतर ‘त्या तिथे पलीकडे’, ‘नॉट फॉर सेल’ अशा त्या काळात नावाजलेल्या एकांकिकांमधून सिद्धार्थचा रंगभूमीवरचा वावर अधिक खुलला आणि त्यातच त्याच्यासमोर आली एक महत्त्वाची संधी... जयवंत भालेकर या मित्रामुळे विनय आपटेंच्या, देवेंद्र पेम लिखित-दिग्दर्शित ‘तुमचा मुलगा करतो काय?’ या नाटकात त्याची वर्णी लागली. एक-दोन नाही; तर पंचरंगी भूमिकेत. विनय काकांनी देवआनंद यांच्या भूमिकेसाठी त्याला हॅट दिली. ते गंमतीत म्हणायचे, ‘याला देवआनंद दाखवलं तर लोक मारतील, म्हणून हॅट...’ या नाटकात नारायण जाधव, सुहास परांजपे, प्रियदर्शन जाधव यांच्या सहवासात सिद्धार्थचं स्कूलिंग झालं आणि याच नाटकाने त्याला मिळाला यारों का यार पंढरीनाथ ऊर्फ पॅडी कांबळे... पॅडीसुद्धा त्याच्यासारखाच एनर्जीचा झरा. या दोघांच्या एनर्जीने अख्खा जनरेटर चालेल अशी गत. पॅडीचं बोट धरून सिद्धार्थ भेटला महेंद्र कदमला आणि संधी मिळाली, ‘आपण यांना हसलात का?’ या टीव्ही मालिकेत. त्यानंतर ‘कुमारी गंगूबाई नॉनमॅट्रिक’, ‘हसा चकटफू’ अशा वरच्या क्लास मालिकांमध्ये तो चमकायला लागला. प्रशांत दामलेंच्या ‘बहुरूपी’ नावाच्या टॅलेंट हंट शोमध्येसुद्धा नशीब अजमावून आला; मात्र एका कलावंताला हवी असते अशी भूमिका, जी त्याच्या नावाने ओळखली जाईल. शेवटी ती भूमिका सिद्धार्थला शोधत आलीच. केदार शिंदेंच्या ‘लोचा झाला रे’मध्ये संजय नार्वेकर प्रमुख भूमिकेत होते. इतरही बरेच मुरलेले कलावंत होते; पण ते नाटक बघितलेला प्रेक्षक आजही विसरला नाही ती सिद्धार्थने गाजवलेली आदिमानवाची भूमिका. त्या व्यक्तिरेखेला एकही डायलॉग नाही, हे कळल्यावर नाराज झालेल्या सिद्धार्थला केदार शिंदे म्हणाले, ‘माझ्यावर विश्वास ठेव’ आणि त्यांनी त्यांचे शब्द खरे केले. सिद्धार्थसाठी पाच पाच वेळा ते नाटक पाहिलेले प्रेक्षक याची साक्ष देतील. त्यातलं त्याचं ‘ह्येच्या मामा त्येच्या मामा’ हे घोषवाक्य एका सुपरस्टारच्या आगमनाचं सूतोवाच ठरलं.सिद्धार्थ महाराष्ट्रभरात लोकप्रिय झाला. जाहिरातीत नाव यायला लागलं. प्रेक्षक त्याला नावाने ओळखायला लागले. अख्ख्या शिवडी एरियात वट वाढली. तिकडे गेल्यावर लोकांच्या डोळ्यांत जुन्या ‘अग्निपथ’मधल्या टिनू आनंदसारखी भावना दिसायला लागली... ‘मेरा विज्जूबेटा आ गया’... पण सिद्धार्थमधला जाळ शांत झाला नव्हता. तो नवनवीन शोधत होता. मिळेल त्या कामाला भिडत होता. त्याची मेहनत समजून घेणारे दिग्दर्शक त्याच्या आजूबाजूला होते. अर्थात हे त्याच्या गावीही नव्हतं. अचानक केदार शिंदेंनी ‘जत्रा’ या सिनेमासाठी विचारलं. ‘नाही’ म्हणण्याचा प्रश्नच नव्हता. त्या सिनेमापासून सिद्धार्थ प्रेक्षकांचा लाडका ‘सिद्धू’ झाला... आता एरियातल्या काकूंनी शिव्या दिल्यावर चेकाळल्यासारखा धावणारा सिद्धू सिनेमाच्या पटलावर धावायला लागला... ‘बकुळा नामदेव घोटाळे’मध्ये हीरो बनून भरत जाधव यांच्यासमोर उभा राहिला. ‘हुप्पा हुय्या’, ‘उलाढाल’, ‘इरादा पक्का’ ते ‘दे धक्का’... त्या निमित्ताने महेश मांजरेकरांचा हात डोक्यावर आला आणि सिद्धू सिनेमाचा झाला; पण त्याने रंगभूमीला धरून ठेवलं. ‘जागो मोहन प्यारे’सारखं धमाल नाटक रंगवत असतानाच विकास कदम या अभिनेता मित्रामुळे ‘गोलमाल’ या हिंदी सिनेमात त्याचं कास्टिंग झालं आणि सिद्धू बॉलीवूडकर झाला..Premium|Indian Theatre Festival : राष्ट्रीय नाट्यमहोत्सवाने दाखवली रंगभूमीची नवी दिशा; मराठी नाटकांसमोर नेमके कोणते प्रश्न उभे?.पण... प्रत्येक प्रवासाला ब्रेक लागतोच. २०१३ मध्ये सगळं गडबडायला लागलं. अनेक सिनेमांतून विनाकारण गच्छंती झाली. मनासारखं काम मिळेनासं झालं. सिद्धू काही गंडे-दोरे बांधणाऱ्यातला नव्हता. त्याचा स्वतःवर विश्वास होता. तो आरशाला इन्स्पिरेशन मानतो... आरशात बघून त्याने स्वतःला प्रश्न विचारला, होईल का? आतून आवाज आला ‘होणार’! आणि झालंच... पुन्हा गाडी रुळावर आली.‘फास्टर फेणे’ सिनेमातला रिक्षावाला प्रेक्षकांच्या मनात घर करून गेला. या सिनेमाच्या रस्त्यावरच्या शूटिंगच्या वेळी सिद्धूला बघायला इतकी गर्दी झाली, की ट्रॅफीक जाम झालं. त्या क्षणी डोळ्यात आलेलं पाणी त्याच्यातली जिद्द आजही ओली ठेवतं... ‘ये रे पैसा’, ‘धुरळा’, ‘माऊली’, हिंदीतला ‘सिंबा’ अशा ब्लॉकबस्टर अन् शहरभर पोस्टर सिनेमांची रांगच लागली. शिवडीच्या झुग्गी वस्तीतला सिद्धू एका वर्षात पाच-पाच सिनेमा करणारा स्टार बनला; पण ते दिवस नाही विसरला. आई-वडिलांची इच्छा म्हणून त्यांना परदेशवारी घडवली. ते विमानात बसल्यावर स्वतः रडला. (गहिवरणं हा त्याचा माहीत नसलेला गुण)... मात्र असा तो गिरणगावातला ‘रफ ॲण्ड टफ’ सिद्ध्याच आहे. शिव्या देणाऱ्या काकूंनाही तो विसरला नाही. म्हणून तर आज ट्रोलिंग झालं तरी त्यांना लाईक करून तो पुढे जातो. हिंदीत मराठी ॲक्टर म्हणून ओळखतात तेव्हा अभिमान वाटून खूष होतो. नुकतीच त्याची ‘मटका किंग’ ही वेबसीरिज पाहिली आणि दिल खूष झाला. ज्या एरियात मटका चालायचा, माणसं त्या नादाने कंगाल व्हायची त्याच एरियात लहानाचा मोठा झालेला सिद्धू एका मोठ्या ओटीटीसाठी ही सीरिज करतो, हा पोएटिक जस्टीस आहे... खूप बोलणाऱ्या सिद्धूने विजय सेतुपती आणि अरविंद स्वामी यांच्यासोबत केलेली ‘गांधी टॉक्स’ ही फिल्मसुद्धा वेगळा सिद्धू दाखवून सुखावून गेली....एवढं असून अजूनही सिद्धार्थने रंगभूमी सोडलेली नाही. सध्या रंगभूमीवर त्याचं ‘ॲनिमल’ हे नाटक जोरात सुरू आहे. काय काम करतो!!! वाह!.. या नाटकामुळे एक परिपूर्ण सिद्धार्थ जाधव प्रेक्षकांना भेटायला आलाय. हा अनुभव प्रत्येकाने घ्यावा असाच आहे. या नाटकाच्या एका प्रयोगाला सिद्धार्थला त्याचा एक फॅन भेटला. त्याने त्याच्या मनगटावर सिद्धूचा चेहरा असलेला टॅटू गोंदवला होता. सिद्धू, पुन्हा गहिवरला. स्वतःसोबत इतरांवर प्रेम केलं की गहिवरायला होतंच...मंडळी, सिद्धू आता मोठा झालाय. एक जीन्स घालून महिना काढणारा आता स्टाईल आयकॉन झालाय... ‘आता होऊ द्या धिंगाणा’ म्हणत सिद्धू या क्षेत्रात आला. धुरळा उडवत आलेला हा ॲनिमल, आता थांबायचं नाय म्हणत पुढे पुढे जातोय... कुटुंबावर प्रेम करतोय, मोठ्या भावाला स्वतःपेक्षा जास्त जीव लावतोय, रंगभूमी-मालिका-वेबसीरिज-सिनेमा सगळीकडे ‘व्होल वावर इज आवर’ म्हणत मुक्त वावरतोय. वावरू दे...कहाणी कुठे लिहिली जाते ते महत्त्वाचं नाहीय; तर कशी लिहिली जाते हे महत्त्वाचं... या ताऱ्याची ही गोष्ट प्रत्येक छोट्या घरातल्या मुलाला सांगितली जाईल हे मात्र नक्की!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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