Premium| Silver Investment India: चांदीने सोन्यालाही मागे टाकलंय! पण ही गुंतवणूक टिकणार की फसणार?

Silver price: औद्योगिक मागणी आणि सुरक्षित गुंतवणुकीच्या ओढीमुळे चांदीच्या दरांनी सोन्यालाही मागे टाकले आहे. मात्र, या तेजीचा कालावधी आणि गुंतवणुकीचा धोका समजून घेणे आवश्यक आहे
Shraddha Shrikrishna Paranjpe
सध्या सोने-चांदी बाजारात चांदीने सोन्यालाही मागे टाकले आहे. औद्योगिक मागणी, सुरक्षित गुंतवणुकीची ओढ आणि सातत्याने होत असलेली पुरवठा-तूट यामुळे चांदीचे दर गगनाला भिडले आहेत. पण, गुंतवणूकदारांसाठी ही चमक किती काळ टिकणारी आहे? चांदीच्या या तेजीची कारणे काय आहेत आणि गुंतवणूकदारांनी अशा वेळी काय करावे? हे सर्व समजून घेऊया 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून...

