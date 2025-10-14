Premium| Silver Investment India: चांदीने सोन्यालाही मागे टाकलंय! पण ही गुंतवणूक टिकणार की फसणार?

सध्या सोने-चांदी बाजारात चांदीने सोन्यालाही मागे टाकले आहे. औद्योगिक मागणी, सुरक्षित गुंतवणुकीची ओढ आणि सातत्याने होत असलेली पुरवठा-तूट यामुळे चांदीचे दर गगनाला भिडले आहेत. पण, गुंतवणूकदारांसाठी ही चमक किती काळ टिकणारी आहे? चांदीच्या या तेजीची कारणे काय आहेत आणि गुंतवणूकदारांनी अशा वेळी काय करावे? हे सर्व समजून घेऊया 'सकाळ प्लस'च्या या लेखातून... .चांदीच्या तेजीची दोन महत्त्वाची कारणेचांदीच्या दरात होणारी वाढ प्रामुख्याने दोन गोष्टींनी प्रेरित आहे, ज्यामुळे चांदीला एक 'युनिक ड्युअल रोल' मिळतो:१. औद्योगिक मागणीचांदीच्या एकूण मागणीपैकी दोन-तृतीयांश (सुमारे ६७%) मागणी तिच्या औद्योगिक वापरासाठी असते.हरित तंत्रज्ञान: इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर पॅनेल मध्ये चांदीचा वापर प्रचंड वाढला आहे. एका EV मध्ये साधारण ५०-६० ग्रॅम चांदी वापरली जाते.इतर क्षेत्रे: सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स, आरोग्य सेवा आणि दूरसंचार यांसारख्या क्षेत्रांमधूनही चांदीला मोठी आणि 'किंमत-असंवेदनशील' मागणी मिळत आहे. म्हणजेच, चांदीचे दर वाढले तरी या वस्तूंचे उत्पादन थांबणार नाही, त्यामुळे मागणी कायम राहते.पुरवठा तूट: चांदीचा पुरवठा हा गेल्या पाच वर्षांपासून मागणीपेक्षा कमी आहे. .२. सुरक्षित गुंतवणुकीची ओढसोन्याप्रमाणेच, जागतिक अनिश्चिततेच्या काळात भू-राजकीय तणाव आणि युद्धजन्य परिस्थितीमुळे चांदीकडे 'सेफ हेवन' म्हणून पाहिले जाते.मध्यवर्ती बँकांची खरेदी: सौदी अरेबिया आणि रशियासारख्या काही मध्यवर्ती बँकांनी सोन्यासोबतच चांदीचा साठा वाढवण्याचे कार्यक्रम सुरू केले आहेत.धोरणात्मक महत्त्व: अमेरिकेने चांदीचा समावेश 'क्रिटिकल मिनरल्स लिस्ट' मध्ये केला आहे, ज्यामुळे तिचे धोरणात्मक आणि राष्ट्रीय महत्त्व वाढले आहे.पुरवठा अडचणी: 'बायप्रॉडक्ट'चा फटकाचांदीचा पुरवठा कमी होण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे:उत्पादनाची पद्धत: ३०% पेक्षा कमी चांदी ही खास चांदीच्या खाणीतून येते. उर्वरित ७०% चांदी ही तांबे, जस्त आणि सोन्याच्या खाणकामात 'बायप्रॉडक्ट' म्हणजे उप-उत्पादन म्हणून मिळते.खाणी बंद: तांब्याच्या काही प्रमुख खाणींमध्ये झालेल्या गंभीर अपघातांमुळे त्या बंद पडल्या आहेत. यामुळे तांब्याच्या उत्पादनासह चांदीच्या उत्पादनावरही थेट परिणाम झाला आहे, ज्यामुळे बाजारात मोठी पुरवठा-तूट निर्माण झाली आहे. .Premium| Gold Investment: दसरा, दिवाळीसाठी सोनं घेताय? दागिन्यांना पर्याय आहे! वाचा सोन्यात गुंतवणूक करायचे प्रकार कोणते....गुंतवणूकदारांसाठी सल्ला: सावधगिरी आणि धोरणचांदीमध्ये गुंतवणुकीचा विचार करत असाल, तर खालील बाबी लक्षात घ्या:धोके:जास्त अस्थिरता: सोन्याच्या तुलनेत चांदी अधिक अस्थिर आहे, कारण ती औद्योगिक मागणीवर जास्त अवलंबून असते. औद्योगिक मंदी आल्यास दरांवर परिणाम होऊ शकतो.मागील कामगिरी: FundsIndia च्या विश्लेषणानुसार, दीर्घकाळात चांदीने सोन्याप्रमाणे प्रभावी परतावा दिलेला नाही. उदा. 'डॉट कॉम बबल'मध्ये सोन्याने ३% परतावा दिला, तर चांदीने नकारात्मक ५% परतावा दिला होता.संधी:सध्याची परिस्थिती: पुरवठा कमी, मागणी मजबूत आणि जागतिक अनिश्चितता यामुळे सध्या तेजीचा काळ आहे.भविष्यातील वाढ: इलेक्ट्रिक वाहने आणि सौर ऊर्जा क्षेत्रातील वापर वाढतच राहणार असल्याने, दीर्घकालीन मागणी कायम राहील. .Premium | Types of SIP: योग्य एसआयपी निवडली नाही तर होवू शकतं नुकसान! गुंतवणूकी आगोदर या ५ प्रकारच्या एसआयपींचे स्वरूप आणि फायदे-तोटे जाणून घ्या....गुंतवणुकीचा योग्य दृष्टिकोन:ध्येय स्पष्ट ठेवा: चांदीकडे 'टॅक्टिकल प्ले' ची संधी म्हणून पाहा – म्हणजेच बाजारातील विशिष्ट तेजीच्या काळात थोड्या वेळेसाठी गुंतवणूक करा. सोन्यावर सुरक्षितता किंवा hedge म्हणून जास्त अवलंबून राहा.पोर्टफोलिओचे प्रमाण: तुमच्या एकूण पोर्टफोलिओमध्ये चांदीचा वाटा २% ते ४% पर्यंत मर्यादित ठेवा. तुमच्या एकूण सोने-चांदी गुंतवणुकीचा वाटा १०% ते १२% पेक्षा जास्त नसावा. गुंतवणुकीचे मार्ग:सिल्व्हर ईटीएफ / फंड ऑफ फंड्समल्टी-ॲसेट फंड्सचांदीचे नाणी/बारनुसतीच वेळेवर खरेदी-विक्री करण्याऐवजी, तज्ज्ञांच्या मते, गुंतवणूकदारांनी किमान तीन वर्षांचा वेळ ठेवून चांदीमध्ये योग्य ॲलोकेशनवर लक्ष केंद्रित करा!ही माहिती केवळ अभ्यासासाठी आहे. गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या आर्थिक सल्लागाराचा सल्ला जरूर घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.