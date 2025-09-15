Premium| SIP investment: लोकांना या ३ गोष्टी माहित नसतात म्हणून एसआयपीमध्ये चांगला परतावा मिळत नाही!

सिस्टेमॅटिक इनवेस्टमेंट प्लॅनिंग (SIP) ही केवळ गुंतवणुकीची पद्धत नसून, ती एक शिस्त आहे. ज्याद्वारे कमीतकमी रिस्कमध्ये ठराविक वर्षांनी तुम्ही प्रचंड मोठी संपत्ती निर्माण करू शकता. पण SIP निवडताना अनेक लोक चुका करतात आणि परतावा चांगला मिळत नाही म्हणून कंपन्यांच्या नावाने खडे फोडतात. पण तुम्हाला परतावा तुमच्या अज्ञानामुळे आणि आळशीपणामुळे मिळत नाही! SIP ची निवड करताना लहान कॅप फंड्स, इक्विटी फंड्स आणि हायब्रिड फंड्स यापैकी तुमच्यासाठी योग्य काय हे तुम्हाला माहीत असायला हवं. तसेच गुंतवणूक विभागताना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवायच्या, जेणेकरून कमीतकमी रिस्कमध्ये जास्त परतावा मिळतो, हेही तुम्हाला माहीत असायला हवं. शिवाय SIP चे वेळोवेळी संतुलन करणाऱ्या ग्राहकांना २ टक्के जास्त परतावा मिळतो हे संशोधन सांगते. त्यामुळे तुम्हाला SIP चे वेळोवेळी संतुलन कसं करायचं हेही माहीत असायला हवं! हे सगळं तुम्हाला माहीत होणार आहे सकाळ प्लसच्या या विशेष लेखातून!.उद्दिष्टे आणि जोखीम घ्यायच्या तयारीनुसार SIP कशी निवडायची?सिस्टेमॅटिक इनवेस्टमेंट प्लॅनिंग (SIP) म्हणजे दरमहा ठराविक रक्कम म्युच्युअल फंडात गुंतवण्याची एक शिस्तबद्ध पद्धत होय. SIP मुळे लहान रक्कम गुंतवून काही वर्षांनंतर मोठी संपत्ती तयार करता येते. चक्रवाढ व्याजाची जादू छोट्या रक्कमेलाही प्रचंड मोठ्या संपत्तीत बदलते.SIP मध्ये गुंतवणूक करत असताना दोन गोष्टी अत्यंत महत्त्वाच्या ठरतात.(१) तुमचं उद्दिष्ट काय आहे.(२) तुम्ही कितपत जोखीम घेऊ शकता.या गोष्टींच्या आधारे तुमच्यासाठी योग्य SIP कोणती हे ठरतं. गुंतवणूक करण्यापूर्वी उद्दिष्ट निश्चित करणे महत्त्वाचे आहे. जसे की निवृत्ती, घर खरेदी, मुलांचे शिक्षण किंवा अचानक उद्भवणारे खर्च. आर्थिक उद्दिष्ट ठरवल्यानंतर पुढचा टप्पा म्हणजे आपण किती रिस्क घेऊ शकतो हे समजून घेणे..सावध गुंतवणूक (Conservative)या श्रेणीतले गुंतवणूकदार बाजारातील चढ-उतार सहन करू शकत नाहीत. त्यांना गुंतवणुकीसाठी डेब्ट फंड्स किंवा कंझर्व्हेटिव्ह हायब्रिड फंड्स योग्य ठरतात. अल्पकालीन उद्दिष्टांसाठी (उदा. घर खरेदी, प्रवास) हे फंड उपयुक्त ठरतात. जोखीम कमी आणि स्थिर परतावा मिळत असल्याने याला सावध गुंतवणूक म्हणतात.मध्यम गुंतवणूक (Moderate)या श्रेणीतले गुंतवणूकदार थोडी जोखीम सहन करू शकतात. त्यांना गुंतवणुकीसाठी बॅलन्स्ड किंवा फ्लेक्सी कॅप फंड्स योग्य ठरतात. मध्यम कालावधीच्या उद्दिष्टांसाठी ही गुंतवणूक उपयुक्त ठरते. इथे इक्विटी आणि डेब्टचा समतोल असतो, ज्यामुळे जोखीम आणि परतावा संतुलित राहतो.निर्भिड गुंतवणूक (Aggressive)या श्रेणीतले गुंतवणूकदार उच्च जोखीम सहन करू शकतात. त्यांना इक्विटी फंड्स, विशेषतः स्मॉल-कॅप किंवा सेक्टर स्पेसिफिक फंड्स योग्य ठरतात. दीर्घकालीन उद्दिष्टांसाठी (उदा. निवृत्ती, मुलांचे शिक्षण) अशा प्रकारची गुंतवणूक उपयुक्त ठरते. उच्च परतावा मिळवण्याची क्षमता असली तरी जोखीमही अधिक असते..गुंतवणूक विभागताना या गोष्टी लक्षात ठेवा!पोर्टफोलिओमध्ये विविधीकरण आणि संतुलन ठेवणे हे गुंतवणूकदारासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहे. विविधीकरण म्हणजे गुंतवणूक एका जागी न करता ती वेगवेगळ्या संपत्ती वर्गांमध्ये, फंड प्रकारांमध्ये आणि सेक्टरमध्ये विभागणे. उदाहरणार्थ, इक्विटी फंड्स दीर्घकालीन वाढीसाठी चांगले असतात, तर डेब्ट फंड्स स्थिर परतावा देतात. हायब्रिड फंड्समध्ये इक्विटी आणि डेब्ट दोन्ही असल्याने जोखीम मध्यम पातळीवर राहते. तसेच सोने किंवा REITs सारखे पर्याय पोर्टफोलिओला अधिक स्थिरता देतात.एवढंच नाही तर इक्विटीमध्येही विविधीकरण करणे अधिक महत्त्वाचे ठरते. लार्ज कॅप कंपन्या स्थिर परतावा देतात, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप कंपन्यांमध्ये जोखीम अधिक असते पण त्यामुळे जास्त वाढ होण्याची संधी असते. तर आंतरराष्ट्रीय फंड्स आणि सेक्टर फंड्स घरगुती बाजारात अस्थिरता आल्यास पर्याय निर्माण करतात. त्यामुळे विविधीकरणामुळे तुम्हाला कमीतकमी रिस्कमध्ये चांगला परतावा मिळण्याची संधी निर्माण होते.संतुलित पोर्टफोलिओमध्ये सरासरी ६–८ फंड्स पुरेसे मानले जातात कारण यामुळे जोखीम विभागली जाते आणि परतावा स्थिर राहतो. मात्र जास्त विविधीकरण केल्यास परतावा कमी होऊ शकतो आणि पोर्टफोलिओ ट्रॅक करणे कठीण बनते. कमी विविधीकरणात परतावा जास्त मिळू शकतो पण जोखीम खूप वाढते. त्यामुळे योग्य प्रमाणात विविधीकरण करून आणि वेळोवेळी कमी कामगिरी करणारे फंड्स काढून पोर्टफोलिओचे संतुलन राखणे गरजेचे आहे. हे केल्याने गुंतवणूकदाराला दीर्घकालीन स्थिर परतावा मिळतो आणि बाजारातील चढ-उतारांचा मोठा धोका कमी होतो..Premium|SIP: मार्केट खाली गेले म्हणून नियमित सुरू असणारी SIP थांबवावी का..?.SIP चे नव्याने संतुलन का गरजेचे असते?पोर्टफोलिओचे नव्याने संतुलन/रीबॅलन्सिंग (Rebalancing) म्हणजे आपल्या गुंतवणुकीत योग्य प्रमाण राखणे. आपण जीवनात वेगवेगळ्या टप्प्यातून जातो, ज्यात उत्पन्न वाढणे, खर्च बदलणे किंवा कुटुंबातील जबाबदाऱ्या वाढणे यामुळे आपली गुंतवणूक रणनीती बदलण्याची गरज असते. उदाहरणार्थ, जर आपण सुरुवातीला ६०% इक्विटी आणि ४०% डेब्ट फंडमध्ये गुंतवणूक केली असेल आणि बाजार वाढल्यामुळे इक्विटीचा भाग ६२.५% झाला असेल, तर थोडा इक्विटी विकून तो भाग पुन्हा डेब्टमध्ये टाकणे म्हणजे रीबॅलन्सिंग. हे केल्याने जोखीम कमी होते आणि नफा सुरक्षित होतो.दरवर्षी साधारण ५–१०% रीबॅलन्सिंग केल्यास गुंतवणूक संतुलित राहते. इक्विटी बाजार वाढल्यावर त्यातील काही नफा कमी कालावधीच्या डेब्ट किंवा हायब्रिड फंडमध्ये हलवल्यास स्थिरता वाढते. इटी मनी या कंपनीने २०२३ मध्ये केलेल्या सर्वेक्षणानुसार नियमित रीबॅलन्सिंग करणाऱ्या गुंतवणूकदारांचा दीर्घकालीन परतावा इतरांच्या तुलनेत १.५–२% जास्त राहतो.SIP करताना रीबॅलन्सिंग केल्याने दरमहा होणारी गुंतवणूक बाजाराच्या चढ-उतारातही संतुलित ठेवता येते. २००८ च्या आर्थिक संकटात वेळेवर पोर्टफोलिओ बदललेल्या गुंतवणूकदारांनी मोठं नुकसान टाळलं. हे प्रत्यक्ष उदाहरण रीबॅलन्सिंगचं महत्त्व अधोरेखित करतं. म्हणून गुंतवणुकीचं वार्षिक पुनरावलोकन आणि आवश्यक त्या बदलांसह रीबॅलन्सिंग करणे दीर्घकालीन आर्थिक सुरक्षिततेसाठी अत्यावश्यक आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 