Premium| SISO Strategy: विमा आणि गुंतवणुकीचे संतुलन साधणारे ‘सिसो’ धोरण तुम्हाला माहित आहे का?

समीर जोशी सर्व गुंतवणूकदारांचे एक स्वप्न असते, ते म्हणजे शेअर बाजार खालच्या पातळीवर असताना खरेदी करायची आणि उच्चांकावर पोहोचल्यावर विक्री करायची. ऐकायला हे जितके सोपे वाटते, तितके ते वास्तवात घडणे कठीण असते. कारण बाजाराची दिशा नेहमीच अनिश्चित असते आणि व्यवहाराचा योग्य वेळ साधणे म्हणजे जणू सुईच्या टोकावर नृत्य करण्यासारखे अत्यंत कठीण. याच स्थितीला 'गुंतवणुकीचा पेच' म्हणतात. हा पेच सोडविण्यासाठी 'सिसो' धोरण आणि त्यातील प्रमुख घटक असलेला आयुर्विमा मोलाची भूमिका बजावतो.बहुतांश वेळा शेअर बाजारातील अनिश्चिततेच्या काळात गुंतवणूकदार बाजार खाली असताना भावनेच्या आहारी जाऊन विक्री करतात आणि नुकसान करून घेतात. जिथे खरेदीची संधी आहे, तिथे विक्री करून नुकसान झाल्याने शेअर बाजारापासून दूर होतात आणि संधीचे एक दार बंद करतात. शिस्तबद्ध गुंतवणुकीचे महत्त्व माहिती असूनही भावनांवर नियंत्रण ठेवणे कठीण होते. या समस्येवर उपाय म्हणजे एक अशी प्रणाली तयार करणे, जी अंदाज आणि भावनांवर अवलंबून न राहता शिस्तबद्ध निर्णय घेण्यास मदत करते. .अशी प्रणाली म्हणजे 'सिसो' (SISO- Systematic Insurance Solution Option) अर्थात शिस्तबद्ध विम्याचा पर्याय. त्याचप्रमाणे 'सिसो' म्हणजे (SISO- Systematic In, Systematic Out) अर्थात गुंतवणुकीचे आणि परताव्याचे एक शिस्तबद्ध आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने व्यवस्थापन. या पद्धतीत तुम्ही बाजारातील चढ-उतारांकडे फारसे लक्ष न देता ठराविक रक्कम नियमितपणे गुंतवत जाता, हे आहे 'सिस्टीमॅटिक इन' (Systematic In), यामुळे गुंतवणूक सतत सुरू राहते आणि तुम्ही बाजाराची वेळ साधण्याच्या तणावातून मुक्त होता. येथे खरेदीची किंमत कालावधीच्या दरम्यान सरासरी केली जाते. त्यामुळे एकरकमी गुंतवणुकीच्या तुलनेत तुमची एकूण खरेदी किंमत कमी येण्याची शक्यता असते. तुम्ही तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट गाठता किंवा खर्च सुरू करण्याची वेळ येते. जसे निवृत्ती, मुला-मुलींचे शिक्षण आदी. तेव्हा 'सिस्टीमॅटिक आउट' (Systematic Out) हा टप्पा सुरू होतो. या टप्प्यात निधी नियोजनबद्ध आणि टप्प्याटप्प्याने काढला जातो. यामुळे तुमच्याकडील रोख रकमेचा प्रवाह (cash flow) नियमित राहतो आणि बाजारातील घसरण किंवा घाईने गुंतवणूक काढण्याचा धोका कमी होतो..'सिसो'मधील 'सिस्टीमॅटिक आउट' तुम्हाला बाजारात अधिक काळ टिकून राहण्यास मदत करतो आणि परतावेही सरासरी स्वरूपात मिळतात. प्रत्येक नियमानुसार गुंतवलेली रक्कम त्या दिवशीच्या बाजारभावानुसार गुंतवली जाते. तुम्ही सातत्याने थोड्या-थोड्या रकमेची गुंतवणूक करत राहिलात, तर तुम्हाला 'रुपी कॉस्ट अॅव्हरेजिंग'चा लाभ मिळतो..'सिसो'सह आयुर्विम्याची ताकदबहुतेक लोक आयुर्विम्याकडे केवळ संरक्षणाच्या दृष्टीने पाहतात. मात्र, युनिट लिंक्ड इन्शुरन्स प्लॅनसारख्या (युलिप) योजना गुंतवणुकीत वाढ आणि विमा संरक्षण, असे दुहेरी लाभ देतात. 'सिसो' धोरण वापरून 'युलिप' हे केवळ सुरक्षेचे साधन न राहता, एक संपत्ती निर्माण करणारे माध्यम बनते. संपत्ती साठवण्याच्या टप्प्यामध्ये, तुमचे प्रीमियम तुमच्या जोखीम घेण्याच्या क्षमतेनुसार आणि गुंतवणुकीच्या उद्दिष्टांनुसार, इक्विटी, डेट किंवा मिश्र फंडांमध्ये गुंतवले जातात. याच वेळी, ही पॉलिसी तुम्हाला आयुर्विम्याचे संरक्षणही देते, जेणेकरून तुमच्या अनुपस्थितीत तुमच्या कुटुबियांचे आर्थिक भवितव्य सुरक्षित राहील आणि जेव्हा तुम्ही तुमच्या आर्थिक उद्दिष्टांच्या जवळ पोहोचता, तेव्हा 'सिस्टीमॅटिक आउट' पद्धतीनुसार रक्कम काढता येते. यामुळे तुमची गुंतवणूक नियमित रोख प्रवाहात रूपांतरित होते..Premium| Investment Timing : गुंतवणूक करत असाल तर वेळेचं गणित पक्कं हवं! .जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्यासाठी उपयुक्त निवृत्ती नियोजन: कामकाजाच्या काळात 'सिस्टीमॅटिक इन' धोरणाचा अवलंब करून नियमित गुंतवणूक करा आणि निधी तयार करा आणि निवृत्तीनंतर 'सिस्टीमॅटिक आउट' सुरू करा, जे तुम्हाला ठराविक कालावधीत नियमित उत्पन्न देईल.मुलांच्या शिक्षणासाठी नियोजन: मुले लहान असतानाच 'सिस्टीमॅटिक इन'च्या माध्यमातून गुंतवणूक सुरू करा. जेव्हा मुले उच्च शिक्षणासाठी पात्र होतील, तेव्हा 'सिस्टीमॅटिक आउट' सुरू करून शैक्षणिक शुल्क व इतर खर्च सहजपणे भागवा.जीवनशैली नियोजन: पन्नाशीनंतर बहुतांश लोकांना अधिक लवचिक आणि आनंददायी आयुष्य जगायचे असते. 'सिसो' स्थिर उत्पन्नाचा आधार देत तुम्हाला हवी तशी जीवनशैली जगण्याचे स्वातंत्र्य देते. तुम्ही नुकतीच कमावण्यास सुरुवात केलेली असो वा निवृत्तीची तयारी करत असा किंवा तुमच्या आर्थिक भविष्यावर अधिक नियंत्रण असावे, 'सिसो' आधारित विमा गुंतवणूक तुम्हाला तुमच्या जीवनातील बदलत्या गरजांनुसार आर्थिक लवचिकता प्रदान करते. जीवनाच्या विविध टप्प्यांवर प्राधान्यक्रम बदलत असतात. 'सिसो' तुम्हाला त्या बदलांशी सुसंगत राहण्याची ताकद देते. आर्थिक स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी प्रक्रिया गुंतागुंतीची असण्याची गरज नाही. 'सिसो' आणि योग्य आयुर्विमा योजनेच्या माध्यमातून तुम्हाला एक ठोस चौकट आणि नियमिततेचा भक्कम पाया तयार होतो, ज्यामुळे तुमचे आर्थिक उद्दिष्ट गाठणे सोपे होते. तुम्ही निवृत्तीची तयारी करत असाल, मुलांच्या भविष्याची योजना आखत असाल किंवा जीवनशैलीत सुधारणा करायची असेल, तर 'सिसो'आधारित दृष्टिकोन तुम्हाला बाजारातील दररोजच्या चढ-उतारांकडे सतत लक्ष न देता योग्य मार्गावर ठेवतो.(लेखक बजाज आलियान्झ लाइफ इन्शुरन्स कंपनीचे मुख्य एजन्सी अधिकारी आहेत.)