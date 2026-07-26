Premium|India West Asia Relations : इस्रोनंतर खासगी रॉकेट युगाची सुरुवात; अग्निकुलसह भारतीय स्टार्टअप्सची मोठी भरारी

मयूरेश प्रभुणे - saptarang@esakal.comअवकाशात रॉकेट प्रक्षेपित करणारी स्कायरूट ही एकमेव भारतीय कंपनी नाही. आयआयटी मद्रासमध्ये स्थापन झालेल्या अग्निकुल कॉसमॉस या कंपनीच्या पुनर्वापरयोग्य स्वदेशी रॉकेटचेही लवकरच चाचणी उड्डाण अपेक्षित आहे. याआधी अग्निकुलनेदेखील ''अग्निबाण'' या रॉकेटची वातावरणातील चाचणी यशस्वी केली आहे. अवकाश क्षेत्र खुले झाल्यानंतर गेल्या सहा वर्षांत ४०० स्टार्टअप कंपन्यांनी सरकारकडे नोंदणी केली आहे.स्कायरूट या भारतीय खासगी कंपनीच्या ''विक्रम १'' या रॉकेटने १८ जुलै रोजी चार छोट्या उपग्रहांना पृथ्वीभोवती ४५० किलोमीटरच्या कक्षेत सोडून इतिहास घडवला. पहिल्याच प्रयत्नात अवकाशात उपग्रह प्रक्षेपित करणारी स्कायरूट ही जगातील पहिली कंपनी ठरली. या उड्डाणासोबत खासगी कंपनीकडे रॉकेट प्रक्षेपणाची क्षमता असलेला अमेरिका, चीननंतर भारत जगातील तिसरा देश ठरला आहे. योगायोग असा, की डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांच्या नेतृत्वाखाली १८ जुलै १९८० ला ''एसएलव्ही ३'' या भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या (इस्रो) पहिल्या रॉकेटचे यशस्वी उड्डाण झाले होते. ४६ वर्षांनी त्याच तारखेला ''विक्रम १'' या स्कायरूट कंपनीच्या रॉकेटने यशस्वी उड्डाण करीत भारतीय अवकाश कार्यक्रमाच्या नव्या अध्यायाची सुरुवात केली..Premium|Inflation SBI Report : किरकोळ महागाई कमी होत असताना घरखर्च कमी का होत नाही? सविस्तर वाचा!.स्कायरूटने या मोहिमेला ''आगमन'' असे नाव दिले होते. भारतीय अवकाश कार्यक्रमात खासगी क्षेत्राचे अधिकृत आगमन झाले आहे, असे त्यातून सुचवायचे होते. उड्डाणापासून फक्त शंभर मीटर उंचीवर पोचले, तरी मोहिमेने यशाचा किमान टप्पा पार केला असता. मात्र, १५ मिनिटांत प्रक्षेपणाचे सर्व टप्पे अचूकतेने पार करत ''विक्रम १'' ने पृथ्वीपासून ४५० किलोमीटरवरील कक्षा गाठली, तेव्हा श्रीहरिकोटा येथे उपस्थित असलेले शास्त्रज्ञ, अभियंते, पत्रकार, नागरिक आणि शेकडो विद्यार्थ्यांनी एकच जल्लोष केला. कारण हे फक्त एका नव्या रॉकेटचे उड्डाण नव्हते. भारतीय तरुणांच्या प्रतिभेचे, क्षमतेचे ते दर्शन होते.स्कायरूट कंपनीची स्थापना २०१८ मध्ये झाली. कंपनीचे संस्थापक पवन कुमार चंदना आणि नागा भरत डाका हे दोघेही त्याआधी इस्रोमध्ये कार्यरत होते. पवन हे आयआयटी खरगपूर येथून, तर भरत आयआयटी मद्रासमधून पदवीधर आहेत. पवन यांनी ''जीएसएलव्ही मार्क ३'' या रॉकेटच्या प्रकल्पावर काम केले. तिथे त्यांच्या संशोधनासाठी त्यांना पुरस्कारही मिळाला होता. भरत यांना भारतीय प्रक्षेपकांच्या एव्हीओनिक्सचा मोठा अनुभव आहे. रॉकेटचे नियंत्रण, संपर्क, मार्गदर्शन प्रणाली विकसित करण्यात त्यांचे योगदान होते. या दोघा तरुण शास्त्रज्ञांनी इस्रोमध्ये असतानाच स्वतःची अवकाश कंपनी असावी आणि स्वतः रॉकेट विकसित करून अवकाशात उपग्रह, याने प्रक्षेपित करण्याचे स्वप्न पाहिले. तेव्हा अमेरिकेत स्पेस एक्ससारख्या कंपन्या नासाच्या मदतीने अवकाशात झेपावण्यासाठी सज्ज होत होत्या.आठ वर्षांपूर्वी भारतात मात्र असे स्वप्न पाहणे वेडेपणाचे होते. रॉकेट प्रक्षेपित करणे हे फक्त भारतीय अवकाश संशोधन संस्था (इस्रो) या सरकारी संस्थेसाठीच शक्य होते. अवकाश क्षेत्रातील कंपनी सुरू करायची तर मोठे भांडवल आणि मनुष्यबळही हवे. सरकारी धोरणांची साथ हवी. मात्र, पवन आणि भरत यांनी प्रयत्न सोडले नाहीत. योगायोगाने २०२० मध्ये केंद्र सरकारने अवकाश क्षेत्र पूर्णपणे खासगी क्षेत्रासाठीही खुले केले. यामुळे रॉकेट, उपग्रहांच्या निर्मितीपासून ते अवकाश सेवांपर्यंत सर्व उपक्रम राबवण्यासाठी खासगी कंपन्यांना मुभा मिळाली. २०२३ मध्ये नवे अवकाश धोरण जाहीर करण्यात आले. या धोरणामुळे खासगी रॉकेटचे प्रक्षेपण करण्याचे स्वप्न प्रत्यक्षात उतरण्याचा मार्ग खुला झाला. स्कायरूटला अवकाश प्रक्षेपण सुविधा आणि इंधनासाठी इस्रोने मदत करण्याचे आश्वासन दिले. दुसरीकडे दोघा तरुण शास्त्रज्ञांचा अनुभव आणि तयारी पाहून अनेक देशी- विदेशी कंपन्यांनी स्कायरूटमध्ये गुंतवणूक करण्याची तयारी दाखवली. तेलंगण सरकारने स्कायरूटला हैदराबादजवळ रॉकेटचा कारखाना आणि इतर विभाग उभारण्यासाठी जागा उपलब्ध करून दिली. धोरण, जागा, भांडवल आदींची व्यवस्था झाल्यानंतर कंपनीने देशभरातील आयआयटी, एनआयटी आणि अभियांत्रिकी, व्यवस्थापन महाविद्यालयांमध्ये जाऊन तरुण विद्यार्थ्यांची भरती करायला सुरुवात केली. अनेक अनुभवी शास्त्रज्ञांना कंपनीचे मार्गदर्शक, संचालक म्हणून नेमले. स्कायरूटमध्ये सध्या एक हजारांपर्यंत शास्त्रज्ञ, अभियंते आणि तंत्रज्ञ कार्यरत असून, त्यांचे सरासरी वय २८ वर्षे आहे. १.१ अब्ज अमेरिकी डॉलरचे भांडवल उभी करणारी स्कायरूट ही देशातील पहिली अवकाश कंपनी ठरली आहे..नोव्हेंबर २०२२ मध्ये ''प्रारंभ'' या मोहिमेअंतर्गत स्कायरूटच्या ''विक्रम एस'' या रॉकेटने वातावरणात ८९ किलोमीटर उंची गाठून उपकक्षीय (सबऑर्बिटल) उड्डाण यशस्वी केले. त्यानंतर फक्त दोनच वर्षांत ''विक्रम १'' हे अवकाशात उपग्रह प्रक्षेपित करू शकणारे रॉकेट सज्ज करून कंपनीने भारतीयअवकाश शास्त्रज्ञ आणि केंद्र सरकारलाही आश्चर्यचकित केले. ''विक्रम १'' हे २१ मीटर उंचीचे चार टप्प्यांचे रॉकेट आहे. रॉकेटचे पहिले तीन टप्पे घन इंधनाचे असून, त्यांचे ''कलाम'' असे नामकरण करण्यात आले आहे.रॉकेटचा चौथा टप्पा द्रवरूप इंधनाचा असून, त्या इंजिनाचे नाव ''रामन'' असे ठेवण्यात आले आहे. संपूर्ण रॉकेटचे भाग हे कार्बन कंपोझिटने तयार केले असून, त्यामुळे रॉकेटचे वजन (इंधन वगळता) पारंपरिक रॉकेटच्या तुलनेत पाच पटींनी कमी आहे. रामन इंजिन हे पूर्णपणे थ्रीडी प्रिंटिंगमधून तयार करण्यात आले आहे. ''विक्रम १'' रॉकेटच्या साह्याने ३५० किलोपर्यंतच्या वजनाचे उपग्रह ४५० किलोमीटरच्या कक्षेत सोडता येऊ शकतात.''विक्रम १'' ने पहिल्याच प्रयत्नात यशस्वी भरारी घेतल्यामुळे स्कायरूटच्या तरुण शास्त्रज्ञांचा आत्मविश्वास दुणावला आहे. या वर्षात रॉकेटचे आणखी एक चाचणी उड्डाण यशस्वी करून पुढील वर्षीपर्यंत व्यावसायिक उड्डाणे सुरू करण्याचा कंपनीचा प्रयत्न आहे. त्यापुढील काळात ''विक्रम २'' रॉकेटमधून एक हजार किलोपर्यंत वजनाचे उपग्रह वाहून नेण्याचे स्कायरूटचे नियोजन आहे. ''धवन'' हे क्रायोजेनिक इंजिन विकसित करून भविष्यात अधिक वजनाच्या उपग्रहांचे भूस्थिर कक्षेत प्रक्षेपण करण्याची योजनाही कंपनीने जाहीर केली आहे. भारतीय तरुण स्वतंत्रपणे विचार करीत, आपल्या प्रतिभेच्या आणि कष्टांच्या जोरावर सर्वांत क्लिष्ट तंत्रज्ञान मानल्या जाणाऱ्या रॉकेटची निर्मिती करतात आणि ती यशस्वीपणे प्रक्षेपितही करतात, ही गोष्ट देशासाठी नक्की अभिमानास्पद आहे..अवकाशात रॉकेट प्रक्षेपित करणारी स्कायरूट ही एकमेव भारतीय कंपनी नाही. आयआयटी मद्रासमध्ये स्थापन झालेल्या ''अग्निकुल कॉसमॉस'' या कंपनीच्या पुनर्वापरयोग्य स्वदेशी रॉकेटचेही लवकरच चाचणी उड्डाण अपेक्षित आहे. याआधी अग्निकुलने देखील ''अग्निबाण'' या रॉकेटची वातावरणातील चाचणी यशस्वी करून दाखवली आहे. अवकाश क्षेत्र खुले झाल्यानंतर गेल्या सहा वर्षांत ४०० स्टार्टअप कंपन्यांनी सरकारकडे नोंदणी केली आहे. या कंपन्यांमध्ये रॉकेट, उपग्रह, त्यांचे सुटे भाग, अवकाश तंत्रज्ञान सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांचा समावेश आहे. २०२३ च्या अवकाश धोरणामधून अवकाश विभागातही मोठे बदल करण्यात आले. त्यानुसार इस्रोकडे संशोधन, विकास आणि अवकाश मोहिमांची जबाबदारी देण्यात आली. तर, व्यावसायिक मोहिमा खासगी कंपन्यांच्या सहभागातून राबवण्यासाठी इंडियन नॅशनल स्पेस प्रमोशन अँड ऑथोरायझेशन सेंटर (इनस्पेस) ही नवी संस्था विकसित करण्यात आली. याच संस्थेवर देशात खासगी कंपन्यांच्या विकासाची जबाबदारी टाकण्यात आली.येत्या दशकात देशातील अवकाश उद्योगांचा मोठा विस्तार करून त्यांच्या मदतीने जागतिक अवकाश बाजारपेठेत भारताचा वाटा आठ टक्क्यांवर म्हणजे ४४.४ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट इनस्पेसने निश्चित केले आहे. खासगी अवकाश कंपन्यांच्या सहकार्याने भारत २०३३ पर्यंत ३३.८ अब्ज डॉलर देशांतर्गत, तर १०.६ अब्ज डॉलरचे लक्ष निर्यातीतून गाठू शकतो. २०४७ पर्यंत भारतीय अवकाश क्षेत्राची अर्थव्यवस्था ६७५ अब्ज डॉलरपर्यंत नेण्याचे लक्ष्य असून, तेव्हा दरवर्षी सुमारे ५०० उपग्रहांचे प्रक्षेपण ९० टक्के खासगी सहभागातून गाठता येऊ शकेल, असा अंदाज इनस्पेसने बांधला आहे.देशात उपलब्ध असलेले प्रगत मनुष्यबळ, इस्रोच्या निमित्ताने विकसित झालेले रॉकेट, उपग्रहांचे सुटे भाग पुरवणारे उद्योग यांना आता केंद्राच्या नव्या धोरणाची जोड देऊन खासगी अवकाश क्षेत्राला चालना देण्यात आली आहे. यातून अर्थव्यवस्थेला फायदा तर होईलच, पण मोठ्या प्रमाणात रोजगारही निर्माण होतील. खासगी, सरकारी संस्था आणि सरकार यांनी एकाच दिशेने प्रयत्न केले, तर त्याचे सकारात्मक परिणाम कसे असू शकतात, याचे दर्शन ''विक्रम १'' च्या उड्डाणातून देशाने अनुभवले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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