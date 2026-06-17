Premium| Smart meters: स्मार्ट मीटर्सवरून वाद का, खरंच या मीटरमुळे बिल जास्त येतं का?

Mahavitaran Smart Meter Row Explained: Consumer Concerns, Billing and Government Standस्मार्ट मीटर बसवल्यानंतर वीजबिल वाढते का? ग्राहकांना न विचारता जुने मीटर बदलले जाणार का? आणि आता फक्त ४८ तासांची मुदत देण्यात आलीय का? महावितरणच्या एका संदेशामुळे हे प्रश्न पुन्हा चर्चेत आले आहेत. राज्यभर स्मार्ट मीटरविरोधी वातावरण असतानाच या संदेशाने नव्या वादाला तोंड फुटले. नेमका वाद काय आहे आणि दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद काय आहेत, ते जाणून घेऊया..सरकार काय म्हणते?याआधीसुद्धा स्मार्ट प्रीपेड मीटरचा मुद्दा चर्चेला आला होता. त्यावेळी सरकारने सांगितलं होतं की ग्राहकांवर या मीटरची सक्ती केली जाणार नाही. जुलै २०२५मध्ये मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केलं होतं की, राज्यातील कोणत्याच ग्राहकावर स्मार्ट मीटरची सक्ती करण्यात येणार नाही. विधानपरिषदेतील प्रश्नाला उत्तर देताना देवेंद्रजी म्हणाले की, स्मार्ट मीटर लावल्याने उलट वीजबिल कमी आलं आहे. राज्यात ३७ लाख स्मार्ट मीटर लावलेले आहेत आणि त्यातील केवळ १ टक्के ग्राहकांनीच तक्रारी केल्या आहेत. उरलेल्या ९९ टक्क्यांनी नाही. त्यावेळी देवेंद्रजींनी असंही सांगितलं होतं की, ज्यांच्याकडे स्मार्ट मीटर आहेत त्यांना एक अधिकची सूट मिळेल. सौरउर्जेच्या वापराचे काही तास ठरलेले आहेत. त्याकाळात तुम्ही वीजेचा वापर केला तर बिलामध्ये १० टक्क्यांपर्यंत सूट मिळू शकते. याआधी इतकी खुली भूमिका घेणाऱ्या सरकारने आता मात्र भूमिका बदलली असल्याचा आरोप होतोय. .Premium|GST Rate Cut Paradox : जीएसटी कपात होऊनही महागाई का कमी होईना? आवश्यक वस्तू महाग आणि चैनीच्या वस्तू स्वस्त होण्यामागचे 'अर्थशास्त्र'.स्मार्ट मीटर म्हणजे काय ?सध्या महावितरणच्या अर्ध्यापेक्षा जास्त वीज ग्राहकांकडे पूर्वीचे साधे मीटर आहे. त्यात महिनाभरात किती वीज वापरली याचे नियमीत वाचन वीज कंपनीमार्फत केले जाते. कंपनीतील कर्मचारी किंवा कंत्राटी कर्मचारी हे काम करत असतो. त्याच्या निरीक्षणाआधारे ग्राहकाला वीज देयक पाठवले जाते.महावितरण सांगते की, ‘स्मार्ट मीटर’मध्ये आपण किती वीज वापरली याची माहिती ग्राहकाला क्षणात त्यांच्या मोबाइलवर ‘ॲप’च्या माध्यमातून बघता येते. यामुळे आपला वीज वापर कमी जास्त वा नियंत्रित करण्याची सोय राहते. दुसरीकडे जुने मीटर असलेल्या ग्राहकाचे वीज देयक थकले तर त्याचा वीजपुरवठा खंडित करण्यासाठी कर्मचाऱ्याला जावे लागते. इथे स्मार्ट मीटरच्या बाबतीत मात्र देयक रखडल्यावर स्वयंचलित पद्धतीने महावितरणकडून वीज खंडित होईल. .स्मार्ट मीटरचे फायदे कोणते?अचूक बिलिंग : यामध्ये मीटर रिडिंग घेणाऱ्या व्यक्तीची गरज नसते. मीटर ऑटोमॅटिक पद्धतीने रिडिंग थेट वीज कंपनीच्या सर्व्हरवर पाठवतो, ज्यामुळे अचूक वीज बिल येते.प्रीपेड सुविधा : अनेक स्मार्ट मीटर हे मोबाईल रिचार्जसारखे काम करतात. त्यात आधी पैसे भरून नंतर वापरानुसार बॅलन्स कमी होतो. मात्र सध्या सरकार पोस्टपेड मीटर्स बसवत असल्याचं वृत्त आहे.मोबाईल ॲपद्वारे नियंत्रण: ग्राहकांना एका मोबाईल ॲपद्वारे दररोज किती वीज वापरली आणि किती बॅलन्स शिल्लक आहे, हे पाहता येते.वीज चोरीला आळा: यात अतिरिक्त सेन्सर्स असतात, ज्यामुळे मीटरशी छेडछाड केल्यास वीज कंपनीला त्वरित माहिती मिळत. चोरी टाळता येते. वीज पुरवठ्याचे व्यवस्थापन: वीज पुरवठ्यात खंड पडल्यास, कमी-जास्त व्होल्टेजची समस्या असल्यास त्याची माहिती त्वरित कंपनीपर्यंत पोहोचते..Premium|Petrol Diesel Tax Cut: आपण पेट्रोल आण डिझेलवर नेमका किती कर भरतो?.महावितरणने काय सांगितलं?महावितरणच्या मते, हा संदेश केवळ जनजागृतीसाठी पाठविण्यात आला आहे. लगेचच ४८ तासांत मीटर बदलण्याची घाई कर ‘स्मार्ट मीटर’मुळे अचूक बिलिंग, मानवी हस्तक्षेपाशिवाय मीटर रिडिंग, मोबाइल ॲपद्वारे वीज वापरावर लक्ष ठेवणे, वितरण व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण आणि वीज चोरीवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे. मीटर बदलण्याची प्रक्रिया मोफत असल्याचा दावाही महावितरणने केलाय. तसेच भविष्यातील डिजिटल वीज व्यवस्थेसाठी ही आवश्यक सुधारणा असल्याचे महावितरणचे म्हणणे आहे. हे मीटर पोस्टपेड असल्याचा दावाही महावितरणने केला आहे. .ग्राहक संघटनांचा आक्षेप का?ग्राहक संघटनांच्या मते, ग्राहकांनी कोणते मीटर बसवायचे हा त्यांचा मूलभूत अधिकार आहे. ‘४८ तासांनंतर मीटर बदलण्यात येईल,’ अशी भाषा वापरून महावितरण ग्राहकांवर अप्रत्यक्ष दबाव आणत आहे. ‘स्मार्ट मीटर’संदर्भातील काही प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असताना अशा प्रकारचा संदेश पाठवल्याने अनेक ग्राहक घाबरून गेले. त्यांच्यात संभ्रम आणि असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे. दुसरीकडे, ‘स्मार्ट मीटर’ लावलेल्या ग्राहकांना अवास्तव दराचे देयक येत असल्याच्याही वेळोवेळी तक्रारी पुढे येत आहे. .‘स्मार्ट मीटर’बाबत भीती का?‘स्मार्ट मीटर’मुळे भविष्यात पूर्वभरणा पद्धती लागू होईल, वीज देयकात वाढ होऊ शकते. हे मीटर कधीही ‘प्रीपेड’मध्ये बदलणे शक्य आहे. त्यातील ‘रिचार्ज’ संपल्यास वीजपुरवठा खंडित होऊ शकतो. त्यामुळे ग्राहकांचा मनस्ताप वाढणार, अशी भीतीही व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल कुटुंबांवर याचा विपरित परिणाम होऊ शकतो. .Premium|India API Dependence on China : औषधनिर्मितीत महासत्ता भारत; तरी एपीआयसाठी चीनवर अवलंबित्व का?.वीज कर्मचारी संघटनाही विरोधात का?ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज आणि नॅशनल कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉईज अँड इंजिनिअर्स यांसारख्या संघटनांनी ‘स्मार्ट मीटर’ योजनेवर आक्षेप घेतला आहे. स्मार्ट मीटरच्या माध्यमातून कर्मचाऱ्यांवर असलेले अवलंबित्व कमी करण्यात येत आहे. स्मार्ट मीटर म्हणजे वीज क्षेत्राच्या खासगीकरणाकडे एक पाऊल असल्याचा दावा या संघटनांनी केलाय. त्यामुळे भविष्यात रोजगारांवर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त करण्यात आली आहे. ‘मीटर रीडिंग’सारख्या कामांमध्ये मनुष्यबळाची गरज कमी होण्याची शक्यता संघटनांनी व्यक्त केली आहे..‘स्मार्ट मीटर’ बसवण्यास विरोध करणाऱ्या काही संघटनांनी ग्राहकांना लेखी हरकत नोंदवण्यासाठी नमुना अर्ज समाजमाध्यमांवर प्रसारित केला आहे. त्याद्वारे ग्राहकांनी आपली संमती नसल्याचे महावितरणला लेखी कळवावे, असे आवाहन करण्यात येत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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