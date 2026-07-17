Premium|Digital Public Opinion : समूह माध्यमांची वाढती ताकद; लोकमत आणि सामाजिक चळवळींचे बदलते स्वरूप

डॉ. श्रीपाद भालचंद्र जोशी - shripad bhalchandra@gmail.comसमूह माध्यमे हीच या पुढे आपले अस्तित्व, आपली विशिष्ट भाषिक, सांस्कृतिक ओळख टिकविण्याच्या चळवळींसोबतच व्यापक सांस्कृतिक, वाङ्मयीन, सामाजिक जीवनाची विवेकी व्यासपीठेही ठरणार आहेत. सांस्कृतिक वैविध्य, बहुभाषिकता, बहुधार्मिकता यांच्या संवर्धनासाठी हीच समूह माध्यमे वापरली जाणार आहेत.समूह माध्यमांची ताकद काय असते, याचे प्रत्यंतर ६ जून रोजी दिल्लीतील जंतरमंतरवर ‘कॉक्रोच जनता पार्टी’च्या माध्यमातून झालेल्या तरुणांच्या आंदोलनातून पुन्हा एकदा आले. या आंदोलनाची प्रेरणा सर्वोच्च न्यायालयातील एका न्यायमूर्तींच्या टिप्पणीतील ‘झुरळ’ या रूपकातून मिळाली. खरे तर ती त्यांनी कोणत्या संदर्भात केली होती, हे स्पष्ट केले असले तरी त्यातलेच झुरळ हे रूपक घेऊन समूह माध्यमातून ‘काॅक्रोच जनता पार्टी’ नाव, प्रवर्तक तरुणाचे प्रभावी अन् चमत्कृतीजन्य निवेदन आणि जोडीला झुरळाचे तोंड असलेल्या सुटाबुटातील युवकाचे बोधचिन्ह घेऊन चळवळ उभी झाली ती समूह माध्यमावर. म्हणजे समाजात बदल, परिवर्तन आणि त्यासाठीची समूह मनस्कता याचे त्वरित प्रतिबिंब आज जर कुठे उमटत असेल तर ते समूह माध्यमांमध्येच.पारंपरिक माध्यमांची स्पर्धा आता या समूह माध्यमांशी आहे. कारण एवढ्या तातडीने अन्य कोणत्याही माध्यमातून अभिव्यक्त होता येणे, त्वरित प्रतिक्रिया देता येणे किंवा मत व्यक्त करता येणे शक्य नाही. अवघ्या चार दिवसांतच या चळवळीला दोन कोटी अनुयायी मिळाले. ही संख्या सर्वाधिक अनुयायी असणाऱ्या भाजप पक्षालाही मागे टाकणारी ठरली. ही ताकद मुळात जनतेची नसून ती समूह माध्यमाची आहे. त्याचे पुढे लोकशक्तीमध्ये किती रूपांतर होते, तो भाग वेगळा. लोकांना चटकन भावणाऱ्या अशा काही घटना घडताच ही ताकद वारंवार प्रत्ययास आलेली आहे..Premium| Usagaon social movement: पुनर्वसन, प्रशिक्षण आणि परिवर्तनाची भूमी असणारे उसगाव .‘सोशल मीडिया’ असे अतिशय चुकीचे व अशास्त्रीय असे नामकरण इंग्रजीत कधीतरी-कोणीतरी केले आणि त्यामागील संकल्पनात्मक अचूकता, माध्यमांचे स्वरूप, त्यांचा प्रकार, प्रयोजन, वापरकर्ता कोण आणि कसा आहे, याचा सखोल विचार न करता हे शब्दरूप रूढ झाले. त्याबाबत स्वतःला माध्यम साक्षर करून न घेता मराठीसह अनेक भाषांनीही ‘सोशल मीडिया’ नामकरण आंधळेपणाने जसेच्या तसे स्वीकारले. वस्तुतः या माध्यमांचे स्वरूप त्यांच्या प्रयोजनातून, संख्येच्या मर्यादेतून आणि विविध समूह-गटांच्या वैविध्यपूर्ण रचनेतून स्पष्ट होते. समान आधारावर विशिष्ट व्यक्तींची निवड होऊन तयार होणारे हे गट मर्यादित संख्येचे असतात. त्यात समविचारी आणि समान जाणिवेचे लोक प्रामुख्याने एकत्र येतात; तर काही वेळा भिन्न किंवा विषम जाणिवेचे घटकही त्यात दिसतात. अशा प्रकारे विशिष्ट हेतू, समान संदर्भ आणि निवडक सहभाग यांवर आधारलेले हे मर्यादित; पण वैविध्यपूर्ण गट हेच समूह माध्यमांचे मूलभूत स्वरूप आहे. त्यामुळे संवादशास्त्रीयदृष्ट्या या माध्यमांमध्ये होणारा संवाद व्यवहार हा ‘गट अथवा समूह संवाद’ (group communication) या प्रकारात मोडतो.संवाद व माध्यमशास्त्रीयदृष्टीने विचार करत मराठीत प्रस्तुत लेखकाने केलेले ‘समूह माध्यम’ हे नामकरण त्यामुळे मराठीत आता स्वीकारले गेले आहे, वापरातही आणले गेले आहे आणि रूढही झाले आहे. खरे तर इंग्रजीतही त्यांना ‘ग्रुप मीडिया’ संबोधणेच आवश्यक आहे. कारण हीच माध्यमे तेवढी ‘सोशल’ संबोधल्याने एक तर अगोदरची वृत्तपत्रे, नभोवाणी, दूरचित्रवाणी आदी जनमाध्यमे काय ‘अँटीसोशल’ ठरवायची काय? ती सोशल नाहीत का? असे प्रश्न उद्भवतात. दुसरे म्हणजे जनमाध्यमे हीच मुळात खऱ्या अर्थाने समाजमाध्यमे आहेत. ती गट अथवा समूह संवादाची नसून, जनसंवादाची माध्यमे आहेत. आधुनिक लोकशाही समाजनिर्मितीत त्यांचेच योगदान गेली दोनशे वर्षे मोलाचे राहिलेले आहे.गेल्या सुमारे ५०, ८० आणि १०० वर्षे अन् त्याहीपूर्वीच्या काळात जगात सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, राजकीय तसेच धार्मिक आणि अधार्मिक अशा सर्व क्षेत्रांमध्ये झपाट्याने व सर्वांगीण बदल घडून आले. या बदलांमधून लोकशाही आणि गैर-लोकशाही समाज, तसेच विवेकी आणि अविवेकी विचारप्रवाह निर्माण झाले. या सर्व परिवर्तनांमध्ये सामाजिक जनमाध्यमांचा वाटा अत्यंत निर्णायक ठरला आहे. म्हणूनच ‘समाज माध्यमे’ ही संज्ञा जनमाध्यमे आणि जनसंवाद यांना अधिक शास्त्रीयदृष्ट्या लागू पडते. कारण दूरवर पसरलेल्या अनोळखी आणि अज्ञात असलेल्या लाखो-करोडो लोकांपर्यंत एकाच वेळी एकच संदेश, माहिती, कल्पना, विचार किंवा वृत्त पोहोचविण्याची क्षमता या माध्यमांमध्ये असते. त्यामुळे समाजमन आणि जनमत घडविण्याचे प्रभावी साधन म्हणून ही माध्यमे कार्यरत असतात. जाहिरातींसह विविध स्वरूपातील संदेशांचा प्रसार आणि व्यापक जनसंवाद साधणे, हेच या माध्यमांचे मूलभूत प्रयोजन आहे. याउलट समूह माध्यमे ही एकाच वेळी एवढ्या विशाल संख्येच्या अपरिचित, ज्ञात नसलेल्या अशांकडे माहिती, संदेश, विचार, कल्पना, घटना, घडामोडी इत्यादी पाठवण्यासाठी निर्मिली गेलेलीच नाहीत. ती विशिष्ट संख्येच्या, मर्यादित अशा गटा-गटांसाठी, समूहांसाठी निर्मिलेली आहेत. त्यातील संदेश प्राप्तकर्ता हा त्या गटात, निवड करून आमंत्रित केला जातो. म्हणजे तो पूर्णपणे अज्ञात, अपरिचित नसतो. निवड करणाऱ्याला वा ज्यांच्याकडून निवड करवून घेतली जाते त्यांना त्या त्या गटातील, समूहातील व्यक्तींची काहीना काही माहिती असते. या समूहात पाठवायच्या संदेशाची, आशयाची जबाबदारी ही गटनिर्मात्याची असते. तो समूह प्रशासक असतो. त्यामुळे या माध्यमांतील संवाद हा मूलतः ‘गट संवाद’ किंवा ‘समूह संवाद’ या प्रकारात मोडतो. समूहात एकजिनसीपणा असतो वा स्थापित होतो. क्रिया-प्रतिक्रिया तत्काळ असतात. संवाद आवश्यक त्या चौकटीत नियंत्रित असतो. केला जातो. असो... समूह माध्यम का म्हणायचे, यासाठी एवढे विवेचन पुरेसे आहे. या नवमाध्यमांच्या उदयानंतरचे इंटरनेट, वेब आधारित जग हे पारंपरिक मुद्रित माध्यमे, जनमाध्यमकालीन जगापेक्षा वेगाने वेगळे होत गेलेले जग आहे. या जगात पारंपरिक राजकारण, संस्कृतीकारण, धर्मकारण, अभिव्यक्ती, व्यवहार, वर्तन सारेच बदलून गेले आहे. संस्कृतीच्या भौगोलिक सीमारेषा पुसल्या गेल्या आहेत. सामाजिक-सांस्कृतिक देवाणघेवाणीत वाढ झाली आहे; मात्र तितकेच ते संबंध ताणलेही गेले आहेत. अभिव्यक्तीवर आतूनच बंधने आलेली आहेत; मात्र समूह माध्यमे ही जीवनाचा अविभाज्य भाग झाली आहेत. प्रत्यक्ष संपर्क, प्रत्यक्ष जीवन याची जागा आभासी संपर्क, आभासी जीवनाने घेतली आहे. घरातदेखील माणसा-माणसांच्या प्रत्यक्ष संबंधावर विचित्र परिणाम घडत गेला आहे..Premium|Bonded Labour Liberation Movement : संघर्षातून मिळालेला आंतरराष्ट्रीय सन्मान आणि सामाजिक परिवर्तनाची वाटचाल.संदेश, माहिती, प्रसृत केले जाणारे काहीही, त्यातला आशय याचा दर्जा, गुणवत्ता या बाबी गौण ठरून अनियंत्रित अशी माहिती, अभिव्यक्ती, आशय याचा प्रचार-प्रसार वाढला. अफवांना सत्य समजून त्यांचे गंभीर परिणाम झाले. सार्वजनिक जीवनातील सभ्य-असभ्यतेच्या, सांस्कृतिक-असांस्कृतिकतेच्या, श्र्लील-अश्र्लील यांच्या सीमारेषा पुसल्या गेल्या. ‘स्व’ प्रतिमेवर या साऱ्याचा मोठा परिणाम झाला. इतरांच्या कोणत्याही मार्गाने प्राप्त, यश, सत्ता, संपत्ती यांच्याशी तुलना करत नैतिक मूल्य सर्रास पायदळी तुडवण्याला लोकमान्यता प्राप्त होत गेली. ‘इतरां’बद्दलचा द्वेष, चीड व्यक्त होऊ लागली. सौहार्द स्थापले जाणे कमी आणि नाहीसे करण्यासाठी अधिक संघटितरीतीने या समूह माध्यमांचा वापर होत गेला. असे झालेले बदल अनेक अध्ययनांनी अधोरेखित करून झाले आहेत. या पार्श्वभूमीवर या समूह माध्यमांच्या इष्ट वापराच्या दिशेने जाणीवपूर्वक प्रयत्नदेखील करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. माणसांच्या व्यापक सामाजिक-सांस्कृतिक भल्यासाठी ही माध्यमे कशी वापरता येतील, याचा विचारही त्यामुळे सुरू झाला आहे.भारतात व्हॉट्सॲप हे दैनंदिन संवादाचे प्रमुख माध्यम झाले आहे. मुख्यत्वे मनोरंजन, गप्पा, माहिती देणे-घेणे, व्हिडिओ, फोटो, विनोद, भाष्य, मत, राजकीय प्रचार-अपप्रचार यासोबतच आरोग्यविषयक, शैक्षणिक स्वरूपाची माहिती, बातम्या, सहमती-असहमती व्यक्त करण्यासाठी, जनमत तयार करण्यासाठी इत्यादी विविध हेतूंनी ही समूह माध्यमे वापरली जातात, असे काही अध्ययनांनी काढलेले निष्कर्ष आहेत.लोकशाहीतील अल्पमताच्या अभिव्यक्तीची जागा संकुचित होत, बहुसंख्याकांच्याच मतांमध्ये लोकशाहीचे रूपांतर करण्यात काही माध्यमे आणली जात आहेत; मात्र याच समूह माध्यमांमुळे सामान्यांच्या अभिव्यक्तीचा महास्फोटदेखील घडून आला आहे, हे विसरून चालणार नाही. समूह माध्यमांचा वापर २०११ मध्ये पिंक रेव्होल्युशन नावाने ओळखल्या गेलेल्या अरब राष्ट्रांमधील क्रांत्या घडवून सत्ता उलथवून घेण्यासाठी झाला. आपल्याकडेही ‘इंडिया अगेन्स्ट करप्शन’सारख्या चळवळी उभारून, राजकीय सत्ताबदलामध्येदेखील या समूह माध्यमांचा वाटा मोठाच राहिला होता. ‘ऑक्युपाय वाॅल स्ट्रीट’सारखी आंदोलने याच समूह माध्यमांमुळे घडवली गेली. समाजात घडणाऱ्या अनेक अनिष्ट, अवांच्छित घटना, घडामोडींच्या संदर्भात न्याय मागणारी आंदोलने क्षणार्धात समूह माध्यमातून उभी होऊ लागली आहेत. फक्त समूह माध्यमातून गोळा केली गेलेली माणसे ही गर्दी अधिक असल्याने व आंदोलने ही निर्नायकी, कोणत्याही निश्चित विचारांनी, दिशेने प्रेरित नसल्याने घडून आलेले बदल इष्ट ठरतीलच, असे नाही. ती आंदोलने, तात्कालिक, दिशाहीनही ठरली आहेत वा विशिष्टच दिशेने मत वळवण्यासाठीही ती वापरली गेली आहेत. असे काही प्रयोग फसले असले तरी समूह माध्यमातून सुनियोजित, सुनिश्चित, वैचारिक भूमिकेच्या दिशेने व्यापक हितासाठी व्यापक जनहित निर्माण करण्याच्या शक्यताही भरपूर आहेत, हे त्यातून लक्षात आले..कोणतेही परिवर्तन हे केवळ विचारसरणीने होत नसते तर प्रत्यक्ष कृती त्यासाठी लागते. तशी परिवर्तनाची कृती करण्याची समूह मनस्कता तयार करावी लागते. त्यासाठी जनमत निर्माण करून ते संघटित करून, कृतीसाठी त्यांना उद्युक्त करावे लागते. ही समूह माध्यमे त्यासाठीही वापरली जाऊ शकतात. समूह मनस्कता निर्माण करण्यासाठी ही समूह माध्यमे प्रभावी साधनसामग्री ठरू शकतात. तसा सुसंघटित प्रयत्न करणारे समूह यातून पुढे येऊ शकतात... आलेले आहेत.समूह माध्यमे ही विशिष्टच प्रभावी विचारसरणींनी धाकदपटशा, दहशत, वर्चस्व यासाठी वापरून झाली आहेत. त्याचा प्रतिकार करण्यासाठी पर्यायी वैचारिकतेच्या समूहांनीही त्याचा प्रभावी वापर सुरू केला आहे. ‘आले तसे सरकवले’ यासाठी ही माध्यमे नसून, काय पुढे सरकवायचे-काय नाही, याचा विवेक बाळगला जाण्याच्या अवस्थेत लोक आता आले आहेत. उच्च दर्जाची सांस्कृतिक जाण संप्रेषित, संवर्धित करणे यापुढे याच समूह माध्यमातूनच शक्य होणार आहे. कोरोना काळापासून शिक्षण, प्रशिक्षण, कार्यशाळा, शिबिरे, मेळावे, संमेलने, चर्चासत्रे, बैठका, सभा, परिषदा यासाठीदेखील समूह माध्यमांचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढलेला आहे. संस्कृती साक्षरता, माध्यम साक्षरता, भाषा साक्षरता वाढवण्यासाठी या माध्यमांचा कार्यकर्ते उत्तम वापर करत आहेत. हे सारे एकेकाळी मुख्य प्रवाही वृत्तपत्रे, त्यांच्या पुरवण्या, नियतकालिके, नभोवाणी, दूरचित्रवाणीदेखील यांनीच मोठ्या प्रमाणावर केले होते. आता ते करण्याची त्यांची गरज संपुष्टात आली आहे. समूह माध्यमे हीच त्यासाठी आता पुढची साधनसामग्री आहे. ती विवेकाने वापरली जाणे, एवढीच गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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