Premium | Social Media : 'Rage bait' म्हणजे काय? तुमच्यावर त्याचा कसा परिणाम होतो?

Rage bait: सोशल मीडियावर स्क्रोलिंग करता करता खूप वैताग येतो, चिडचिड होते असं होतं ना कधीकधी, तुमच्या फीडमध्येच खरंतर अशा गोष्टी येतात की ज्या पाहून रागच यावा पण तो राग तुमच्या अधिक स्क्रोलिंगमध्ये कन्व्हर्ट होतो आणि तुम्ही स्क्रीनवर खिळवलेले डोळे बाजूला काढतंच नाही.यालाच म्हणतात रेज बेट. रेज म्हणजे राग आणि बेट म्हणजे माशाचा गळ किंवा प्रलोभन. राग येण्यातून अधिकाधिक रील्स पाहिली जाणं, अर्थात रागाचं प्रलोभन दाखवून युजर्सना स्क्रीन पाहण्यास भाग पाडणं.ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेसने २०२५चा शब्द म्हणून याच 'Rage bait'ची निवड केलीय. काय आहे विषय समजून घेऊया....'Rage bait'ही संकल्पना सोशल मीडियाच्या युगातच उदयाला आलीय. ते म्हणतात ना It is so bad that it is good तशाच काहीशा धर्तीची ही संकल्पना. ऑनलाइन एंगेजमेंट मिळवण्यासाठी युजरला राग येईल असा काहीतरी कंटेंट दाखवायचा ज्यातून त्या कंटेंटवर कमेंट करण्यासाठी त्याला रिपोर्ट, लाइक किंवा अनलाइक करण्यासाठी, त्यावर टिप्पणी करण्यासाठी युजर तिथेच रेंगाळत राहील, थोडक्यात एंगेज राहील.यंदा या शब्दाच्या शर्यतीत आणखी दोन शब्द होते. त्यातला एक होता aura farming तर दुसरा होता biohack यातला aura farmingबद्दल तर काही सांगायला नको. होड्यांच्या शर्यतीत अगदी सुरूवातीच्या टोकावर उभा राहून आपल्या होडीला प्रोत्साहन देणारा तो छोटासा माणूस आठवतोय ना, तोच तो aura farmingचा जनक.Aura Farming (ऑरा फार्मिंग): आत्मविश्वास, आकर्षकपणा किंवा रहस्य दाखवण्यासाठी जाणीवपूर्वक आपल्या वर्तनाने किंवा सादरीकरणाने एक उत्तम सार्वजनिक प्रतिमा तयार करणे.तर दुसरं म्हणजे biohack आपल्या शरीरातल्या सिस्टीम्स सकारात्म रितीने हॅक करणे थोडक्यात चांगली जीवनशैली आखणे, अनुभवणे. आहार, व्यायाम, जीवनशैली, औषधे, सप्लिमेंट्स किंवा तंत्रज्ञानाच्या उपकरणांचा वापर करून शरीर-मनाची कार्यक्षमता, आरोग्य किंवा दीर्घायुष्य सुधारण्याचे प्रयत्न..हे शब्द का निवडले जातात?दरवर्षी आपल्यात बरेच बदल होतात. जगात होतात. तसेच आपल्या भाषेत होतात. आपल्या भाषेत आपल्या वागणुकीचं, कृतींचं प्रतिबिंब पडलेलं दिसतं आणि त्यामुळेच सर्वाधिक चर्चेत राहिलेले शब्द ऑक्सफर्ड युनिव्हर्सिटी प्रेस निवडत असते. .आता परत आपल्या मूळ शब्दाकडे येऊrage bait म्हणजे नेमकं काय?आपल्यापैकी सगळेचजण कधी ना कधी या रेज बेटला बळी पडलेले असतात. कारण सोपं आहे, आपण सोशल मीडिया वापरतो म्हणून.रेज बेट म्हणजे जाणीवपूर्वक संताप, उद्वेग किंवा चिडचिड निर्माण करण्यासाठी मुद्दाम भडक, त्रासदायक किंवा आक्षेपार्ह पद्धतीने बनवलेला जाणारा कंटेंट. .rage bait कशासाठी ?पण कुणाला राग येईल असा कंटेंट का तयार करायचा हा प्रश्न पडला असेलच. तर त्याचं उत्तर आहे, एंगेजमेंट. डर्टी पिक्चर सिनेमात विद्या बालन जसं म्हणते, एंटरटेन्मेंट,एंटरटेन्मेंट, एंटरटेन्मेंटतसं सोशल मीडियावर खूपशा गोष्टी चालतात त्याचं कारण एकच असतं, एंगेजमेंट, एंगेजमेंट, एंगेजमेंटवेबसाइटवर ट्रॅफिक वाढवण्यासाठी, सोशल मीडियावरच्या हिट्स, क्लिक्स वाढवण्यासाठी असला कंटेंट पोस्ट केला जातो. क्लिकबेट शब्द ऐकला असेलच... नुसत्या हेडिंगमधून बातमीवर युजर ओढून आणण्यासाठी टाकलेला गळ म्हणजेच क्लिकबेट. हा रेज बेट त्याचाच भाऊ म्हणा ना. पण रेज बेटचा उद्देश्यच असतो की लोकांना चीड यावी. ऑक्सफर्ड लँग्वेजेसचे अध्यक्ष कॅस्पर ग्राथवोल म्हणाले, रेज बेटसारखा शब्द अस्तित्वात आहे आणि त्याचा वापर एवढ्या वेगाने वाढलाय, वाढतोय. याचाच अर्थ ऑनलाइन युजर म्हणून कोणत्या फसवणुकीत, कचाट्यात आपण अडकू शकतो, याची जाणीव वाढते आहे. गंमत म्हणजे माहिती असूनही आपण त्यात अडकतोय. पूर्वी युजरमधील कुतुहल जागं करणं हा इंटरनेटचा उद्देश्य होता. पण आता इंटरनेटवरचा कंटेंट आपल्या भावनांना हात घालू लागलाय, इतकंच नव्हे तर भावनांच्या जडणघडणीवरच प्रभाव टाकू पाहतोय. या तंत्रयुगात माणूस होणं आणि राहणं सोपं नाहीये. इथे सातत्याने आपल्या एकूणच जडणघडणीवर, जगण्यावर प्रभाव पडतो, पाडला जातो किंवा तसा जोरकस प्रयत्नही होत राहतो. .Rage Bait कंटेंट तुमच्यावर कसा परिणाम करतो?रेज बेट कंटेंट पाहणं काही फारसं भयंकर नाही, असं वाटू शकतं पण तसं नाही. या कंटेंटचे तुमच्या मनावर वाईट परिणाम होत असतात.भावनिक बोजाराग येईल, चिडचिड होईल असा कंटेंट सतत पाहिल्याने ताण येतो, अस्वस्थता वाढते आणि आपण असहाय्य असल्याची भावनाही बळावते. आपण काहीच करू शकत नाही पण जे होतंय ते टाळूही शकत नाही, यातून येणारी अस्वस्थता, तडफड मोठी असते ती मानसिक आरोग्यवर परिणाम करते. भावनिकदृष्ट्या अक्षरश: पिळून काढते.धृवीकरण'रेज बेट' (Rage bait) कंटेंट म्हणजे द्वेषावर येणारं पिक. सतत हा कंटेट पाहिल्याने लोकांच्यातला संवाद हरवतो. समाजात दुही पडते. शत्रुत्त्व वाढतं. उदा. तुम्ही सतत हिंदु-मुस्लिम द्वेषाचा किंवा मुसलमानांच्या हल्ल्याचा कंटेंट पाहत राहिलात तर कदाचित सर्व मुसलमानांविषयी तुमच्या मनात तीव्र द्वेष तयार होऊ शकतो..संवेदनशून्यता (Desensitisation): प्रक्षोभक मजकूर वारंवार पाहिल्याने लोकांची संवेदनशीलता बोथट होते. आज आपण स्त्री अत्याचाराच्या अनेक घटना, बातम्या पाहतो, त्यावर उलटसुलट मतं ऐकतो त्यामुळे नवीन घटना घडली की जुन्या घटनेसारखीच ही एक म्हणून अनेकजण ती सोडून देतात. राजकीय नेत्यांमधील संघर्षांच्या बातम्या पाहण्याच्या नादात खऱ्या बातम्या हरवून जातात. सामाजिक समस्या सोडवण्याच्या प्रयत्नाला खीळ बसते..How to Stop Seeing Rage Bait Content and Push It Out of Your Algorithm? असा प्रक्षोभक मजकूर पाहण्यापासून स्वत:ला कसं थांबवायचं? आपल्या अल्गोरिदममध्ये हा कंटेंट येऊच नये म्हणून काय करायचं?सोशल मीडियावर एंगेज राहताना तुम्ही काय पाहताय, त्याचं भान ठेवा. ज्या रील्स, व्हिडीओज, पोस्ट्स तुम्हाला उसकवण्यासाठी मुद्दामहून राग येईल अशासाठी तयार केल्या असतील त्या ओळखा आणि त्यावर वेळ घालवणं थांबवा. त्या लाइक, शेअर करणं त्यावर कमेंट करणं थांबवा. तुम्ही मुद्दाम नकारात्मक कमेंट्स कराव्या, त्यातून एंगेजमेंट यावी, हाच त्याचा उद्देश्य असतो. तुमच्या फीडमध्ये काय येतंय याची काळजी घ्या. जो कंटेंट मुद्दाम राग निर्माण करणारा, भडक, हिंसक, प्रक्षोभक वाटेल तो शक्य तितका टाळा, अशी अकाऊंट्स कंटेंट ब्लॉक करा, रिपोर् 