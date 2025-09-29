Premium| Sonam Wangchuk Controversy: शांत लडाखमध्ये हिंसेची आग का भडकली? सोनम वांगचुक यांच्या अटकेमागे काय कारण?

सुनील चावकेबलप्रयोगाने न सुटणाऱ्या समस्यांसाठी चर्चा, संवाद आणि वाटाघाटीचे शांततामय पर्याय उपयुक्त ठरू शकतात काय, याचा विचार करायला हवा. याबाबतीत सरकारला आत्मपरीक्षण करावे लागेल. लडाखमधील घडामोडींमुळे ही गरज प्रकर्षाने जाणवत आहे.दे श सध्या अनेक ज्वलंत प्रश्नांशी झुंजत असताना त्यात पूर्ण राज्य आणि सहावी अनुसूची लागू करण्याची मागणी करणाऱ्या लडाखच्या आंदोलनाची भर पडली आहे. पोलीस गोळीबारात चार जण ठार आणि ७० जण जखमी झाल्याने नेपाळच्या झेन झी आंदोलनाचे प्रतिबिंब शांतताप्रिय लडाखच्या हिंसक आंदोलनात उमटल्याची चर्चा सुरू झाली. .उण्या तापमानात भारतीय सैनिकांना उब देणारा सौर ऊर्जेवरील तंबू विकसित करणारे, गेल्या अडीच-तीन दशकांमध्ये देशवासीयांच्याच नव्हे तर अनेक पंतप्रधानांच्या प्रशंसेला पात्र ठरलेले सोनम वांगचुक यांची केंद्र सरकारने लडाखच्या पोलीस महासंचालकांच्या माध्यमातून जोधपूरच्या तुरुंगात रवानगी केली आहे. या कारवाईच्या समर्थनार्थ वांगचुक यांना चीन, पाकिस्तान आणि बांगला देशाचे हस्तक ठरविले जात आहे. लडाख हा एरवी शांत असणारा भाग हिंसाग्रस्त झाला आहे. पारंपारिक चौकटीबाहेर जाऊन विचार करणारा ‘इनोव्हेटर’ ते खरोखरचा ‘इडियट’ हा प्रवास सोनम वांगचुक यांच्या बाबतीत मोदी सरकारने काही तासांत घडवून आणला. वांगचुक यांच्या अटकेवरुन समाजमत विभागलेले आहे..सहा वर्षांपूर्वी कलम ३७० रद्द करीत लडाख तसेच जम्मू आणि काश्मीरचे विभाजन करुन केंद्रशासित प्रदेश करताना या दोन्ही प्रांतांच्या उज्ज्वल भविष्याची अनेक आश्वासने मोदी सरकारने दिली होती. लडाखला केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा, आठव्या अनुसूचित भोती भाषेचा समावेश, लडाखचा सहाव्या अनुसूचीत समावेश, लडाखहून भाविकांसाठी कैलास मानसरोवर मार्ग खुला करणे, झोजिला बोगदा, टॅगलँगला आणि शिंकू-ला यांची कामे लवकर पूर्ण करणे, कारगील-पडूम आणि निमू-दार्चा रोडची कामे लवकर पूर्ण करणे, रोज दहा विमाने उडतील आणि उतरतील अशा साडेचारशे कोटी रुपयांच्या नव्या विमानतळाचे काम पूर्ण करणे, विभागीय दर्जा प्राधान्याने कार्यरत करणे, सरकारी वैद्यकीय आणि अभियांत्रिकी महाविद्यालये मंजूर करणे, कारगीलच्या नागरी विमानतळासाठी दोनशे कोटी रुपयांची मंजुरी, लडाखला रेल्वेने जोडणे, सौर आणि जलविद्युत प्रकल्प पूर्णत्वाला नेणे, पर्यटनाला चालना देणे यापैकी बहुतांश आश्वासने कागदावरच राहिली आहेत. .लडाखला पंतप्रधान मोदींनी सहाव्या अनुसूचीचे आश्वासन दिले होते. पण केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहांचा सहाव्या अनुसूचीला विरोध असल्याचा आरोप वांगचुक यांनी केला आहे. आदिवासींच्या जमिनी जाऊ नयेत व लडाखमधील वैशिष्ट्यपूर्ण पर्यावरणीय परिसंस्थांना धक्का लागू नये, ही आंदोलकांची अपेक्षा आहे. लडाखमधील अस्वस्थतेला पर्यावरणजतनाचा पैलूही आहे. त्यासाठीच सहाव्या अनुसूचीतील समावेशाची मागणी होत आहे..‘मॅगसेसे’ पुरस्कार विजेत्यांच्या नेतृत्वाखाली होणाऱ्या आंदोलनांमधला पॅटर्न शोधण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. तो खराही असेल. पण मोदी सरकारनेही आंदोलन हाताळण्याचा साचेबद्ध पॅटर्न विकसित केला आहे. दिल्लीच्या सत्ताकेंद्राशेजारी होणारी आंदोलने असोत वा भारताचे शत्रू असलेल्या पाकिस्तान-चीनच्या सीमांलगत संवेदनशील भागात होणारी आंदोलने असोत, संवाद न साधता समर्थकांच्या माध्यमातून आंदोलनांची खिल्ली उडवायची आणि आंदोलन हिंसक झाले की शक्यतो बळाचा वापर करायचा हे तंत्र मोदी सरकारने वापरले आहे. वांशिक फाळणीने पेटलेल्या मणिपूरची धग शमलेली नसताना बिहारमधील मतदारयाद्यांवरुन चाललेले आंदोलन, उत्तर प्रदेशात ‘आय लव्ह मोहम्मद’वरुन निर्माण होत असलेला तणाव, उत्तराखंडमधील विद्यार्थ्यांचे आंदोलन, अशा अनेक बाबतीत हे दिसून आले..आंदोलने अनेक, प्रश्न तसेचअण्णा हजारे यांच्या नेतृत्वाखालील आंदोलनादरम्यान चौदा वर्षांपूर्वी इंडिया गेट परिसरात आंदोलक दिवसरात्र हैदोस घालत होते. त्यावेळी राष्ट्रपती भवन, नॉर्थ ब्लॉक, साऊथ ब्लॉक आणि संसद भवन परिसरातील बहुतांश मंत्रालयांचे कामकाज ठप्प झाले होते. त्यावेळी दिल्लीत दाखल झालेले रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतीन यांनाही हैदराबाद हाऊसमध्ये पोहोचताना आंदोलनाची झलक बघायला मिळाली होती. पण तत्कालिन सरकारने आंदोलकांना चिरडण्यासाठी बळाचा वापर केला नाही. या आंदोलनावर स्वार होण्याचा प्रयत्न ‘मॅगसेसे’विजेते अरविंद केजरीवाल आणि त्यांच्या हजारो समर्थकांनी पुरेपूर प्रयत्न केला. पण तो निष्फळ ठरला. कदाचित ते आंदोलन डोळ्यापुढे ठेवूनच केजरीवाल यांनी लडाखच्या हिंसक आंदोलनातील गोळीबारावर प्रतिक्रिया व्यक्त करताना हुकुमशाही शिगेला पोहोचली असल्याची टीका केली असावी..अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प २०२० च्या फेब्रुवारीअखेर दिल्लीत दाखल झाले असताना मोदी सरकारला ईशान्य दिल्लीत पन्नासहून अधिक नागरिकांचे बळी घेणारी दंगल सामोपचाराच्या मार्गाने रोखता आली नाही. मोदी सरकारने संसदेत संमत केलेल्या तीन ‘काळ्या’ कृषी कायद्यांविरुद्ध देशभरातील आणि विशेषतः पंजाब, हरियाना, उत्तर प्रदेशातील शेतकऱ्यांनी केलेले आंदोलन ३८० दिवस चालले. नागरिकत्व कायद्याच्या विरोधात नोईडा-दिल्लीच्या सीमेवर शाहीनबाग आंदोलन १०१ दिवस चालले. या दोन्ही आंदोलनांवर मोदी सरकार किंवा सर्वोच्च न्यायालयाला सामोपचाराने तोडगा काढता आला नाही. केवळ या दोन आंदोलनांतूनच नव्हे तर गेल्या अकरा वर्षांमध्ये झालेल्या बहुतांश आंदोलनांतून जन्मलेले प्रश्न तसेच आहेत..जॉर्ज सोरोसने भारताची चार ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था खिळखिळी करण्यासाठी एक ट्रिलियन डॉलरची तरतूद केली असल्याची केंद्रीय मंत्र्यांनी ओरड करायची. अमेरिकेशी संबंध बिघडल्यापासून देश अस्थिर करु पाहणाऱ्या बाह्य शक्तींच्या यादीत आता ‘डीप स्टेट’ आणि ‘सीआयए’वरच्या स्थानावर पोहोचले आहेत. चीन, पाकिस्तान, बांगला देश, नेपाळ, राहुल गांधी, विरोधी पक्षांचे नेते, अल्पसंख्यक समुदाय, शहरांमधील नक्षली, सत्तेत येऊन अकरा वर्षे झाल्यानंतरही घुसखोरी होऊन सीमावर्ती भागांमध्ये होणारी घुसखोरीचे आरोप आणि प्रत्येक अपयशाचे खापर काँग्रेसवर फोडण्यासारख्या पळवाटा शोधून वेळ मारुन नेता येऊ शकते. पण त्यातून सरळमार्गाने सुटणारी समस्या आणखीच जटिल होत जाते. पोलीस, गुप्तचर आणि तपास यंत्रणा, लष्कर, डिजिटल निगराणी, समाज माध्यमांवरील कोट्यवधी समर्थक, नोकरशाही, न्यायव्यवस्थेवर पूर्ण नियंत्रण असूनही सरकारची परिणामकारकता क्षीण होत चालली आहे. सरकारविरोधी रोषाला आणि हिंसाचाराला बाह्य शक्ती हवा देत असतील तर गुप्तचर यंत्रणा काय करीत आहेत, असा प्रश्न उपस्थित होतो. प्रत्येक आंदोलनात परकी शक्तींचा हात शोधण्याबरोबरच सरकारची धोरणे जनतेच्या मुळावर येत आहेत का याची सजग आणि संवेदनशीलतेने शहानिशा करीत आंदोलकांच्या प्रश्नांतील तथ्य समजून घेणे, शांततामय आंदोलनाचे हिंसाचारात रूपांतर होऊ नये म्हणून त्यांच्याशी कनिष्ठ पातळीपासून सर्वोच्च स्तरापर्यंत संवादात गुंतवणूक करण्यावर भर देण्याची गरज आहे. लडाखी जनतेने केलेले शांततामय आंदोलन मोदी सरकारच्या पॅटर्नपुढे निष्प्रभ ठरले. त्यातून आपले ऐकले जात नाही, अशी भावना लडाखी जनतेत निर्माण झाली. मोदी सरकारचे कट्टर समर्थक, मेजर जनरल निवृत्त जी.डी.बक्षी यांच्या मते सर्वाधिक देशभक्ती असलेल्यांमध्ये लडाखी, बुद्धिस्ट आणि शियांचा समावेश होतो. लडाख संवेदनशील असा सीमावर्ती प्रदेश आहे. पाकिस्तान आणि चीन अशा दोन्ही देशांच्या सीमांना लागून हा भाग येतो. अशा शांतताप्रेमी लडाखमध्ये हिंसाचार भडकणे भारताला परवडणारे नाही. बलप्रयोगाने न सुटणाऱ्या समस्यांसाठी चर्चा, संवाद आणि वाटाघाटीचे शांततामय पर्याय उपयुक्त ठरू शकतात काय, याचा विचार करायला हवा. याबाबतीत सरकारला आत्मपरीक्षण करावे लागेल. 