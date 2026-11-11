Premium|South Korea Economic Growth : दक्षिण कोरियाची ६५ वर्षांतील आर्थिक भरारी; भारताला प्रगतीचा कोणता धडा?

भरत फाटक - bharat@wealthmanagers.co.inगेल्या दोन वर्षांमध्ये दक्षिण कोरियातील शेअर बाजाराने नेत्रदीपक परतावा दिला आहे. त्या तुलनेत भारतीय शेअर बाजारांची कामगिरी लक्षवेधक नसल्याने परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातील पैसे काढून कोरियाकडे वळविले. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत कोरियाने जपानलाही मागे टाकले आहे. दक्षिण कोरियाने १९६१ पासून आजपर्यंतच्या ६५ वर्षांत आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीची लक्षणीय घोडदौड कशी केली, त्यामागचे घटक कोणते आणि त्यापासून आपण काय धडा घेऊ शकतो, याचा घेतलेला हा वेध...गेल्या दोन वर्षांमध्ये दक्षिण कोरियातील शेअर बाजाराने नेत्रदीपक परतावा दिला आहे. ‘एमएससीआय कोरिया’ निर्देशांकाने २०२५ मध्ये ९९ टक्के, तर २०२६ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांमध्ये ९८ टक्के परतावा दिल्यामुळे गुंतवणूकदार अचानक कोरियाकडे वळले आहेत. याच दोन कालावधीत भारतीय शेअर बाजारातील परतावा अमेरिकी डॉलरमध्ये अनुक्रमे २.६२ टक्के आणि उणे १४.९४ टक्के असल्यामुळे ही तफावत अधिक प्रकर्षाने जाणवली आहे. मात्र, २००८ च्या सबप्राइम संकटानंतर एखाद्या आंतरराष्ट्रीय गुंतवणूकदाराने या दोन्ही देशांमध्ये १०० डॉलर गुंतविले असते, तर २०२४ अखेरीस भारतातील गुंतवणुकीचे मूल्य ५३४ डॉलरवर पोहोचले असते; पण कोरियातील गुंतवणुकीचे मूल्य २५१ डॉलरवरच राहिले असते. गेल्या दोन वर्षांमध्ये ‘एआय’मधील झंझावातामुळे सेमीकंडक्टर मेमरी चिपची मागणी प्रचंड वाढली आणि कोरियातील सॅमसंग व एस. के. हायनिक्स या कंपन्यांचे उखळ पांढरे झाले. गेल्या १२ महिन्यांमध्ये सॅमसंगचा नफा १०० अब्ज डॉलर, तर ‘एस. के. हायनिक्स’चा नफा ५१ अब्ज डॉलरवर पोहोचला. त्या तुलनेत भारतातील ‘निफ्टी ५०’ निर्देशांकातील सर्व कंपन्यांचा एकत्रित नफा या एकेका कंपनीच्या नफ्यापेक्षा कमी होता. परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी भारतातील पैसे काढून कोरियाकडे वळविले, यात नवल वाटण्यासारखे काहीच नाही. ‘एमएससीआय इमर्जिंग मार्केट’ निर्देशांकातील भारताचे प्रमाण गेल्या दोन वर्षांमध्ये २१ टक्क्यांवरून ११ टक्क्यांवर घसरले, तर कोरियाचे प्रमाण ११ टक्क्यांवरून २१ टक्क्यांच्या घरात पोहोचले. अर्थातच, प्रस्तुत लेखाचा उद्देश गेल्या दोन वर्षांतील शेअर बाजारातील परताव्याची चर्चा करणे हा नसून, १९६१ पासून आजपर्यंतच्या ६५ वर्षांत दक्षिण कोरियाने आर्थिक आणि औद्योगिक प्रगतीची लक्षणीय घोडदौड कशी केली, त्यामागचे घटक कोणते आणि त्यापासून आपण काय धडा घेऊ शकतो, हे समजून घेणे हा आहे..दरडोई उत्पन्नातील मोठी झेपदरडोई राष्ट्रीय उत्पन्न (जीडीपी पर कॅपिटा) हा आर्थिक प्रगती मोजण्याचा योग्य मापदंड आहे. २०२५ मध्ये दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत कोरियाने जपानला मागे टाकले, हे वाचून अनेकांचा विश्वास बसणार नाही. जपानचे प्रतिडोई उत्पन्न ३५,९५१ डॉलर, तर कोरियाचे ३६,२२७ डॉलर होते. १९७० च्या सुरुवातीला जपानचे दरडोई उत्पन्न २१४५ डॉलर, तर कोरियाचे फक्त २८२ डॉलर होते. गेल्या ६५ वर्षांत जपानचे उत्पन्न १७ पट झाले; पण कोरियाने १२८ पटींनी झेप घेतली. अनेक वर्षांची चीनची गुलामी, त्यानंतरची जपानची जुलमी राजवट आणि १९५० च्या दशकातील कोरियन युद्ध यांमुळे अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत सापडलेल्या देशाने सावरून केलेली ही प्रगती एक चमत्कारच मानला पाहिजे!‘हान नदीवरील चमत्कार’ कसा घडला?युद्ध आणि गुलामीमुळे उद्ध्वस्त झालेल्या कोरियाने आर्थिक विकासात घेतलेली गरुडझेप ‘हान नदीवरील चमत्कार’ म्हणून ओळखली जाते. ही प्रगती म्हणजे पाश्चात्त्य मुक्त अर्थव्यवस्थेचे अंधानुकरण नव्हते. कन्फ्युशियसच्या तत्त्वज्ञानाचा सामाजिक पाया, तीव्र राष्ट्रीय महत्त्वाकांक्षा, सरकारने निर्देशित केलेली विकासाची वाट आणि कुटुंबांनी चालविलेली व सरकारने बळ दिलेली व्यावसायिक साम्राज्ये (चेबोल) यांच्या संगमातून आकाराला आलेली ही एक अनोखी राजकीय अर्थव्यवस्था होती. पाश्चात्त्य भांडवलशाहीतील खासगी मालमत्ता, कॉर्पोरेट उद्योग, आंतरराष्ट्रीय व्यापार आणि भांडवल बाजार या संकल्पना कोरियाने स्वीकारल्या; मात्र त्यामागची भावना, शासनपद्धती आणि कार्यप्रणाली यांमध्ये कोरियन भांडवलशाहीचे स्वरूप वेगळे राहिले. त्यात हुकूमशाही आणि लोकशाहीचे एक संकरित रूप त्यात दिसते. वैयक्तिक नफ्यापेक्षा राष्ट्रीय प्रतिष्ठा आणि उद्दिष्टांना प्राधान्य देणारी संस्कृती आणि जगात स्पर्धा करून पुढे जाण्याची धडपड ही तिची मुख्य सूत्रे होती. कोरियन युद्धात उद्ध्वस्त झालेला हा देश अतिशय गरीब होता. अमेरिकेकडून मिळणाऱ्या परदेशी मदतीवर तो पूर्णपणे अवलंबून होता. एकतृतीयांश कुटुंबे बेघर होती. लहान मुले अन्नासाठी दारोदार फिरत होती. १९६१ मध्ये जनरल पार्क चुंग ही यांनी लष्करी बंडाद्वारे सत्ता हाती घेतली. त्यावेळी दक्षिण कोरिया आपल्या शेजारील उत्तर कोरियापेक्षाही दीन अवस्थेत होता. राष्ट्रीय सार्वभौमत्व आणि आर्थिक प्रगती साधायची असेल, तर जलद आणि मूलगामी आधुनिकीकरणाशिवाय पर्याय नाही, हे पार्क चुंग ही यांनी ओळखले.सरकारी नियंत्रणातून उद्योगांना बळमुक्त बाजारपेठ भांडवलशाहीचे धोरण किंवा साम्यवादी देशांमधील पूर्णपणे राज्याच्या मालकीची केंद्रीय नियोजनाची नीती या दोन्ही टोकांना न जाता, जपानमधील ‘मेइजी’ पद्धतीपासून प्रेरित झालेल्या जनरल पार्क यांनी नवा मार्ग अनुसरला. जपानमध्ये ‘कैरुत्सु’ आणि ‘झाईबात्सु’ यांसारख्या उद्योग-संकल्पना होत्या. एका बँकेच्या नियंत्रणाखालील विविध कंपन्या एकमेकांच्या भागधारक बनून एक शक्तिशाली व्यवस्था उभी करीत. औद्योगिक आणि सेवा क्षेत्रांतील कंपन्यांचे उद्योगसमूह एकत्रितपणे निर्णय घेऊन त्यांची अंमलबजावणी करू शकत. जपानची जलद औद्योगिक प्रगती अशा बलशाली उद्योगसमूहांमुळे शक्य झाली आणि पुढे त्यात उत्तरोत्तर प्रगती होत गेली.दक्षिण कोरियामध्ये मात्र बँकांवरील नियंत्रण संपूर्णपणे सरकारच्या हातात ठेवण्यात आले. जपानची कोरियावरील राजवट संपुष्टात आल्यानंतर अनेक कोरियन उद्योगांनी जपानने सोडून दिलेल्या कारखान्यांचा ताबा घेऊन उत्पादन सुरू केले होते. मात्र, त्यांपैकी अनेक उद्योगांचे प्रवर्तक भ्रष्टाचाराच्या मार्गाने जात होते. जनरल पार्क यांनी त्यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांना तुरुंगात डांबले. त्याचवेळी, त्यांचे संघटनकौशल्य आणि व्यापारातील चतुराई यांशिवाय प्रगतिशील कंपन्या उभ्या राहणार नाहीत, हेही त्यांनी जाणले. यातील अनेक उद्योगपतींना त्यांनी अट घातली, की भागभांडवलातील स्वतःचा हिस्सा कमी करून राष्ट्रहितासाठी कंपन्या चालविण्याची जबाबदारी स्वीकारली, तर त्यांना माफी देता येईल. अनेक उद्योजकांनी ही अट मान्य केली. त्याचबरोबर बँका सरकारी मालकीच्या असल्यामुळे अशा उद्योगांना कमी व्याजाने मोठ्या प्रमाणावर कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले. आयातीवर बंदी घालून कोरियन ग्राहकांना स्वदेशी माल घेण्यास उद्युक्त केले गेले. करसवलती आणि परकी स्पर्धेपासून संरक्षणही देण्यात आले; पण निर्यातीची कठोर उद्दिष्टे पूर्ण करणे बंधनकारक केले. ज्या कंपन्या यशस्वी झाल्या, त्यांना अधिक कर्ज आणि अधिक उत्पादनाचे परवाने मिळाले. अपयशी ठरलेल्या कंपन्यांचा पाठिंबा काढून घेऊन त्यांना टाळे लावण्यात आले.सॅमसंग, ह्युंदाई, एलजी, एसके आणि देवू यांसारख्या प्रचंड, विविध क्षेत्रांत कार्यरत आणि कुटुंबनियंत्रित उद्योगसमूहांची निर्मिती हा या व्यवस्थेचा कणा ठरला. ‘चे’ (Chae) म्हणजे संपत्ती आणि ‘बोल’ (Bol) म्हणजे निष्ठा, अशा अर्थांशी जोडला जाणारा ‘चेबोल’ हा शब्द या उद्योगसमूहांसाठी वापरला जातो..Premium|Land Acquisition Compensation : मातीचे मोल अन् आर्थिक भविष्याचा समतोल! .‘चेबोल’ची वेगळी रचना‘चेबोल’मध्ये लाखो भागधारक असू शकतात; पण त्यांचे नियंत्रण आणि निर्देश संस्थापक कुटुंबाकडेच असते. अशा कुटुंबाचा प्रत्यक्ष भागभांडवलातील मालकीचे प्रमाण कमी असते, तरी डझनभर उद्योगांमध्ये गोलाकार समभागमालकी (क्रॉस होल्डिंग) निर्माण करून संपूर्ण व्यवस्थापकीय अधिकार संस्थापकांच्या हातात ठेवले जातात. भारतातील प्रवर्तक साधारणपणे ४० ते ८० टक्के भागभांडवलावर आपली पकड ठेवतात. कोरियातील आघाडीच्या कंपन्यांमध्ये हे प्रमाण ५ ते १५ टक्क्यांपर्यंत कमी दिसून येते. ‘चेबोल’ अनेक भिन्न उद्योगांमध्ये कार्यरत असतात. एकाच ‘चेबोल’ साम्राज्यामध्ये स्मार्टफोननिर्मिती, जहाजबांधणी, अणुऊर्जा प्रकल्प, हॉटेल व्यवसाय, विमा आणि ॲम्युझमेंट पार्क चालविणे असे विविध उद्योग समाविष्ट असू शकतात. देशामध्ये सर्वसमावेशक औद्योगिक क्षमता तयार करण्यासाठी अशा अष्टपैलू विस्ताराला प्रोत्साहन दिले जाते. कोरियातील कंपन्यांमध्ये वरिष्ठांना वडिलांच्या स्थानी मानले जाते आणि त्यांच्या आदेशांचे तंतोतंत पालन करणे, हे ते त्यांच्या पितृसत्ताक संस्कृतीचा भाग समजतात. ‘हान’ ही एक अनोखी कोरियन भावना आहे. शेकडो परकी आक्रमणे, १९१० ते १९४५ या काळातील जपानी वसाहतवादी जुलूम आणि देशाची दुःखद फाळणी यांतून निर्माण झालेले तीव्र दुःख, सामूहिक शोक, अतृप्त इच्छा आणि अन्यायाविरुद्धचा संताप, यांवर मात करण्यासाठी आणि जगभर आदर मिळविण्यासाठी झोकून देऊन केलेले प्रयत्न, असे या भावनेचे स्वरूप आहे.‘चेबोल’ व्यवस्थेला धक्का१९९७ च्या आशियाई आर्थिक संकटाने कोरियाच्या अर्थनीतीला मोठा हादरा दिला. अति कर्जबाजारी उद्योग, आर्थिक पारदर्शकतेचा अभाव आणि नफा न देणाऱ्या, अतिधाडसी उद्योगांमध्ये आंतरराष्ट्रीय बाजारातून कर्ज उभारून केलेला बेपर्वा विस्तार अंगलट आला. आंतरराष्ट्रीय भांडवल बाहेर पडू लागले, तेव्हा दक्षिण कोरिया दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर पोहोचला. ‘देवू’सारखा मोठा ‘चेबोल’ कोसळला. आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने ५७ अब्ज डॉलरची मदत दिली; मात्र त्याबदल्यात कठोर संरचनात्मक सुधारणा लागू केल्या. आर्थिक पारदर्शकता वाढविणे, देशांतर्गत बाजारपेठा परदेशी गुंतवणुकीसाठी खुल्या करणे आणि कंपन्यांची आर्थिक पुनर्रचना करणे, अशी कडू औषधे घशाखाली उतरवावी लागली. या ऐतिहासिक संकटानंतर कोरियाने आव्हाने कशी पेलली, हेही लक्षात घेण्यासारखे आहे. ‘चेबोल’ अजिंक्य आणि अभेद्य आहेत, हा गैरसमज दूर झाला. राजकीय वरदहस्त आणि मुबलक कर्जाचे इंधन या बळावर केलेली भरारी किती धोकादायक असू शकते, याचा अनुभव आला. १९९७ नंतर आंतरराष्ट्रीय दर्जाची गुणवत्ता आणि निर्यात यांवर भर देताना कोरियन भांडवलशाहीचा चेहरामोहराच बदलला.संकटाकडून जागतिक दर्जाकडे...आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने (आयएमएफ) सक्तीने लागू केलेल्या सुधारणा आणि कमकुवत कंपन्यांच्या दिवाळखोरीनंतरही मोठे ‘चेबोल’ टिकून राहिले. एवढेच नव्हे, तर ते अधिक मजबूत झाले आणि जागतिक स्तरावर अधिक स्पर्धात्मक बनले. सॅमसंग आणि ह्युंदाई यांसारख्या कंपन्यांनी आर्थिक पुनर्रचना केली. जागतिक दर्जाची रचना आणि नवा दृष्टिकोन स्वीकारला. गुणवत्तेवर आधारित उत्पादनप्रणालीचा ध्यास घेतला. इतरांच्या डिझाइनची नक्कल करून स्वस्त उत्पादने बनविण्याची मानसिकता सोडून त्यांनी जागतिक ‘प्रीमियम ब्रँड’ मध्ये आपला कायापालट घडवून आणला.जहाजबांधणीतही जागतिक वर्चस्वजहाजबांधणी क्षेत्रात विक्रीमूल्याच्या दृष्टीने जागतिक बाजारातील ७० टक्के हिस्सा कोरियाचा आहे. १९६१ च्या दशकात अध्यक्ष पार्क यांनी जहाजबांधणीचा ध्यास घेतला होता. त्याची फळे आजही कोरियाला मिळत आहेत. अधिक किमतीच्या आणि उच्च दर्जाच्या जहाजबांधणीमध्ये कोरियाचा दबदबा आहे. नैसर्गिक वायूची वाहतूक करणाऱ्या जहाजांमध्ये ८५ टक्के हिस्सा, तर टँकर, मोठी कंटेनर जहाजे आणि आरमारातील विनाशिका यांच्या निर्मितीतही कोरियाचा सिंहाचा वाटा आहे. जगातील सर्वांत मोठ्या जहाजबांधणी कारखान्यांपैकी काही कारखाने ह्युंदाई गटातील कंपन्यांचे आहेत. सध्या भारताच्या तेल आयातीवरील अवलंबित्वाची चर्चा आपण करतो; पण कोरिया हा १०० टक्के तेल आणि नैसर्गिक वायूच्या आयातीवर अवलंबून असलेला देश आहे. बुसान हे त्यांचे बंदर जगात सातव्या क्रमांकावर आहे..Premium|Islamic NATO Alliance : सौदी, तुर्किये अन् पाकिस्तानची नवी संरक्षण आघाडी; इस्लामिक नाटोमुळे जागतिक राजकारणात काय बदलणार?.अतिस्पर्धेची मानसिकता, प्रगतीची प्रेरणाआधुनिक कोरियन समाजाची मानसिकता तीव्र, अथक आणि सर्वव्यापी स्पर्धेची आहे. ही अतिस्पर्धा त्यांची मानसिक आणि सामाजिक शक्ती आहे. मोठी जोखीम घ्यायची आणि कार्यक्षमता व गुणवत्तेच्या बळावर ती यशस्वी करून दाखवायची, हा स्वभाव बालपणापासून वृद्धावस्थेपर्यंत जीवनाच्या प्रत्येक टप्प्याचा अविभाज्य भाग आहे. जीवन ही एक परीक्षा मानली जाते. सामाजिक क्रमवारी आणि मूल्यांकनासाठी सतत परिश्रमांची एक मालिकाच जणू! आपल्या सहकाऱ्यांपेक्षा वरचढ कामगिरी करण्याचा दबाव प्रत्येक व्यक्तीवर असतो. मग ती प्राथमिक शाळेतील प्रवेशाची स्पर्धा असो किंवा पदवीसाठी किंवा मोठ्या चेबोलमधील महत्त्वाच्या पदांसाठी किंवा पदोन्नतीसाठी किंवा प्रशासनातील लहान-मोठ्या वा महत्त्वाच्या पदांसाठी!स्पर्धेची ऐतिहासिक पाळेमुळेया तीव्र स्पर्धात्मक प्रवृत्तीची पाळेमुळे अनेक शतकांपासून रुजलेली आहेत. जोसॉन राजवंशाच्या काळापासून कन्फ्युशियस पद्धतीच्या नोकरशाहीकडे प्रशासनाची सूत्रे होती. समाजात पुढे जाण्याची संधी, नैतिक अधिकार आणि राजदरबारात प्राधान्य मिळविण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे ‘ग्वागो’ नावाच्या नागरी सेवा परीक्षेत प्रावीण्य मिळविणे. भारतातील ‘यूपीएससी’सारखी ही परीक्षा अतिशय कठीण होती. अपरंपार कष्ट करून ती उत्तीर्ण होण्याची चढाओढ म्हणजे सामाजिक प्रतिष्ठा, आदर आणि समृद्धी मिळविण्याचा एकमेव वैध मार्ग होता. युद्ध आणि गुलामीच्या जोखडातून बाहेर पडलेल्या देशात अत्यंत गरीबी आणि मर्यादित आर्थिक संधी होत्या. अशा वातावरणात एका व्यक्तीच्या उदयासाठी दुसऱ्याचा पराभव आवश्यक असल्याची भावना बळावली. यशाचा गौरव केला जात असे, तर अपयशाकडे वैयक्तिकच नव्हे, तर संपूर्ण कुटुंबाची मानहानी मानले जात असे. आज आर्थिक संपन्नता आली असली, तरी लोक सतत स्वतःचे यश, उत्पन्न आणि मुलांचा शैक्षणिक दर्जा यांची तुलना शेजारी, सहकारी आणि मित्रांशी करतात.शिक्षणापासून नोकरीपर्यंत स्पर्धाकोरियातील स्पर्धेची सुरुवात शिक्षणव्यवस्थेपासून होते. तरुण कोरियन विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक जीवनाचा मुख्य केंद्रबिंदू म्हणजे ‘सुनुंग’ ही राष्ट्रीय विद्यापीठ वार्षिक प्रवेश परीक्षा. सोल, यॉन्से किंवा कोरिया या विद्यापीठांत प्रवेश मिळणे हे आयुष्याची दिशा ठरविणारे मानले जाते. नोकरीच्या संधी, सामाजिक दर्जा आणि विवाहाच्या बाजारातील मूल्य यांवरच अवलंबून असते. फक्त शाळेत अभ्यास करून ‘सुनुंग’मध्ये यश मिळविणे शक्य नाही, अशी धारणा असल्यामुळे ‘हॅगवॉन’ म्हणजेच खासगी कोचिंग क्लासेसचा महाप्रचंड उद्योग उदयास आला आहे. शाळा संपल्यानंतर रात्री उशिरापर्यंत हे वर्ग सुरू असतात. प्राथमिक शाळेतील लहान मुलांकडूनही दिवसाचे १२ ते १६ तास अभ्यास करण्याची अपेक्षा केली जाते. या शिक्षणव्यवस्थेमुळे पालकांवरही कल्पनेपलीकडचा आर्थिक भार पडतो. विद्यापीठाच्या प्रवेश परीक्षेनंतर ही स्पर्धात्मक शर्यत संपत नाही, तर नोकरीच्या बाजारात ती सुरूच राहते. अव्वल ‘चेबोल’मधील पदांवर मोठा पगार, प्रतिष्ठा आणि सुरक्षितता मिळते. कंपनीत प्रवेश केल्यानंतरही कामाचे मोठे तास आणि कार्यालयातील राजकारण यांमधून ही स्पर्धा सुरूच राहते. प्रत्यक्ष उत्पादकतेपेक्षा वरिष्ठांपेक्षा अधिक वेळ कामावर थांबणे आणि कामानंतरच्या मद्यपानाच्या बैठकींना उपस्थित राहणे अनिवार्य समजले जाते.आर्थिक यशाची सामाजिक किंमतअतिस्पर्धेमुळे सुशिक्षित कर्मचारीवर्ग, प्रगत तंत्रज्ञान आणि जागतिक दर्जाची गुणवत्ता व कार्यक्षमता निर्माण झाली, यात शंका नाही. मात्र, वैयक्तिक आणि सामाजिक पातळीवर याची मोठी किंमतही मोजावी लागते, हेही खरे आहे. सततचा ताण, अपयशाची भीती आणि झोपेची कमतरता यांचा मानसिक आरोग्यावर खोल परिणाम होतो. आत्महत्यांचे सर्वाधिक प्रमाण, समाजात अपूर्णतेची भावना, नोकरी मिळविण्याचा आणि टिकविण्याचा ताण, घरांच्या न परवडणाऱ्या किमती यांमुळे नातेसंबंध, लग्न, घर आणि मुलांचा विचार यांचा त्याग करणारी पिढी निर्माण झाली आहे.भारताने काय शिकावे?आर्थिक प्रगतीसाठी स्पर्धा ही एक प्रेरक शक्ती होती. चिकाटी, शिस्त आणि महत्त्वाकांक्षा या गोष्टी निश्चितच शिकण्यासारख्या आहेत. केवळ पाश्चात्त्य व्यवस्थेचे अनुकरण करण्याऐवजी आपल्या देशाला योग्य असे मिश्र धोरण स्वीकारून साधलेली कोरियाची प्रगतीही स्पृहणीय आहे. मात्र, चाचणीतील गुण आणि कंपनीतील पदोन्नती यांपलीकडेही यशाची व्याख्या असली पाहिजे. वैयक्तिक सर्जनशीलता, अपारंपरिक विचार आणि जोखीम घेण्याची वृत्ती जोपासण्यासाठी कोरियाकडून ‘काय टाळावे’ याचेही धडे मिळतात. वैयक्तिक कल्याण, मानसिक आरोग्य आणि जीवनातील विविध पर्यायांना महत्त्व देणारी संस्कृती निर्माण करणे राष्ट्राच्या दीर्घकालीन आणि आनंदी भविष्यासाठी आवश्यक आहे..सॅमसंग, एलजी, ह्युंदाई यांची गरुडभरारी!‘सॅमसंग’ ही अशी कंपनी आहे, की ‘एआय’ क्षेत्रात पायापासून कळसापर्यंतच्या सर्व गोष्टींमध्ये ती पारंगत आहे. सेमीकंडक्टर चिपचे विविध प्रकार, एनव्हिडिया व क्वालकॉमच्या चिपसाठी फाउंड्री, डिस्प्ले, बॅटरी आणि फोन अशा प्रत्येक क्षेत्रात ‘सॅमसंग’चा दबदबा आहे. कोरियाच्या राष्ट्रीय उत्पन्नातील २० टक्के वाटा ‘सॅमसंग’मधून येतो. कोस्पी निर्देशांकामध्ये एकट्या ‘सॅमसंग’चा सहभाग २५ टक्के आहे.‘एलजी’ ही दुसरी ‘चेबोल’ कंपनी ‘प्रतिसॅमसंग’ बनण्याच्या प्रयत्नात नाही, तर तिने स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. इलेक्ट्रिक गाड्यांच्या बॅटरी, आयफोनचे कॅमेरा मॉड्यूल, ओएलईडी टीव्ही, रसायने अशा क्षेत्रांत ती आघाडीवर आहे. गाजावाजा न करता अनेक मोठ्या जागतिक कंपन्यांना पुरवठा करणारी ती यशस्वी कंपनी आहे.ह्युंदाई ही गाड्या बनविणारी कंपनी म्हणून भारतातही परिचित आहे. मारुती सुझुकीला भारतात आव्हान देणारी कंपनी, एवढीच तिची कामगिरी नाही. डिझाइनपासून उत्पादनापर्यंतचा प्रवास इतर कंपन्यांच्या चार वर्षांच्या तुलनेत दोन वर्षांत पूर्ण करण्याचा वेग ‘ह्युंदाई’ने साधला आहे. पोलाद, वाहनांचे सुटे भाग आणि दळणवळणाच्या क्षेत्रातही ती अग्रेसर आहे. १९९७ मध्ये निकृष्ट दर्जामुळे हसे होणारी ही कंपनी २००६ पासून ‘जेडी पॉवर’च्या गुणवत्ता सर्वेक्षणात जगातील पहिल्या तीन क्रमांकांत आहे. खर्चावर कडक नियंत्रण ठेवून किफायतशीर किमती राखतानाच पेट्रोल, डिझेल, इलेक्ट्रिक आणि हायब्रीड या प्रत्येक विभागात नफा मिळविणारी कंपनी म्हणून तिने स्थान निर्माण केले आहे. ‘किया’ कंपनी दिवाळखोरीत गेल्यानंतर तीही ताब्यात घेऊन ‘ह्युंदाई’ने बाजारपेठेवरील पकड अधिक मजबूत केली आहे.(लेखक आर्थिक घडामोडी आणि भांडवली बाजाराचे अनुभवी विश्लेषक आहेत. ९८२३०१६२६३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.