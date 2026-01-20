प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Specialised Investment Funds : सेबीचा नवा गुंतवणूक पर्याय; एसआयएफ म्हणजे काय?

investment funds : सेबीने १ एप्रिल २०२५ पासून एसआयएफ म्हणजेच स्पेशलाइज्ड इन्व्हेस्टमेंट फंड सुरू केले आहेत. म्युच्युअल फंड आणि पीएमएसमधील हा मधला पर्याय असून किमान १० लाखांची गुंतवणूक आवश्यक आहे. उच्च परताव्याची शक्यता असली तरी जोखीम जास्त आहे.
दिनेश सेठ - cadinesh1@gmail.com

‘सेबी’ने एक एप्रिल २०२५ पासून एसआयएफ (Specialised Investment Funds) हे विशेष गुंतवणूक फंड आणले आहेत. ते म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) यांच्यातील अंतर भरून काढतात. यात किमान दहा लाख रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असते, जी सर्वसामान्य म्युच्युअल फंडापेक्षा जास्त; पण ‘पीएमएस’च्या ५० लाखांपेक्षा कमी आहे. हे फंड गुंतवणूकदारांना लाँग-शॉर्ट, डेरिव्हेटिव्ह आणि मिश्र धोरणांद्वारे उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देतात; पण जोखीमही जास्त असते.

भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने एक एप्रिल २०२५ पासून एसआयएफ (Specialised Investment Funds) हे विशेष गुंतवणूक फंड आणले आहेत. ‘एसआयएफ’ या विशेष गुंतवणूक फंडाची धोरणे अतिशय वैविध्यपूर्ण आणि प्रगत असतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना उच्च परताव्याची अधिक शक्यता असते. शेअर, रोखे, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआयटी), डेरिव्हेटिव्हज आणि कमोडिटी यांच्या मिश्रणावर गुंतवणूक धोरणे आधारित असतात.

Premium|SIP investment discipline : ‘एसआयपी’मुळे गुंतवणूकदार अधिक शिस्तबद्ध
