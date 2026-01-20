Premium|Specialised Investment Funds : सेबीचा नवा गुंतवणूक पर्याय; एसआयएफ म्हणजे काय?

दिनेश सेठ - cadinesh1@gmail.com‘सेबी’ने एक एप्रिल २०२५ पासून एसआयएफ (Specialised Investment Funds) हे विशेष गुंतवणूक फंड आणले आहेत. ते म्युच्युअल फंड आणि पोर्टफोलिओ मॅनेजमेंट सर्व्हिसेस (पीएमएस) यांच्यातील अंतर भरून काढतात. यात किमान दहा लाख रुपयांची गुंतवणूक आवश्यक असते, जी सर्वसामान्य म्युच्युअल फंडापेक्षा जास्त; पण ‘पीएमएस’च्या ५० लाखांपेक्षा कमी आहे. हे फंड गुंतवणूकदारांना लाँग-शॉर्ट, डेरिव्हेटिव्ह आणि मिश्र धोरणांद्वारे उच्च परतावा देण्याचे आश्वासन देतात; पण जोखीमही जास्त असते.भांडवल बाजार नियामक ‘सेबी’ने एक एप्रिल २०२५ पासून एसआयएफ (Specialised Investment Funds) हे विशेष गुंतवणूक फंड आणले आहेत. ‘एसआयएफ’ या विशेष गुंतवणूक फंडाची धोरणे अतिशय वैविध्यपूर्ण आणि प्रगत असतात, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना उच्च परताव्याची अधिक शक्यता असते. शेअर, रोखे, रिअल इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट ट्रस्ट (आरईआयटी), डेरिव्हेटिव्हज आणि कमोडिटी यांच्या मिश्रणावर गुंतवणूक धोरणे आधारित असतात. .Premium|SIP investment discipline : ‘एसआयपी’मुळे गुंतवणूकदार अधिक शिस्तबद्ध.१. शेअरआधारित धोरण‘सेबी’च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, शेअरआधारित धोरणामध्ये लाँग-शॉर्ट इक्विटी फंड, इक्विटी एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट आणि सेक्टर रोटेशन लाँग-शॉर्ट फंड यांचा समावेश होतो. यात शेअरमध्ये ८० टक्के गुंतवणूक केली जाते, तर अनहेज्ड डेरिव्हेटिव्हद्वारे २५ टक्के शॉर्ट एक्स्पोजर घेतात, ज्यामुळे बाजारातील चढ-उतार कमी होऊन परतावा वाढवता येतो. उदा. लाँग-शॉर्ट फंडमध्ये मजबूत कंपन्यांमध्ये लाँग पोजिशन आणि दुर्बल कंपन्यांमध्ये शॉर्ट पोजिशन घेतली जाते.इक्विटी लाँग-शॉर्ट फंड : या फंडांमध्ये किमान ८० टक्के गुंतवणूक शेअर अर्थात इक्विटीमध्ये केली जाते. डेरिव्हेटिव्हजच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त २५ टक्के शॉर्ट पोजिशन घेता येते. यामुळे बाजार खाली जात असतानाही नफा कमवण्याची शक्यता असते.एक्स-टॉप १०० लाँग-शॉर्ट फंड : हा फंड मध्यम आणि लहान कंपन्यांच्या शेअरवर लक्ष केंद्रित करतो. यामध्ये शॉर्ट पोजिशनची मर्यादा २५ टक्के असते. या फंडांचे धोरण बाजारातील अस्थिरतेचा फायदा घेण्यावर आधारित असते.सेक्टर रोटेशन लॉंग-शॉर्ट फंड : यामध्ये चार सेक्टरमध्ये गुंतवणूक करता येते. प्रत्येक सेक्टरमध्ये शॉर्ट पोजिशन घेता येते. यामुळे बाजारातील चक्रीय बदलांचा फायदा घेता येतो..Premium|Mutual Funds : 'एसआयपी' आणि विविधीकरण; अस्थिर बाजारातही चांगला परतावा मिळवण्याची गुरूकिल्ली.२. रोखेआधारित धोरणरोख्यांमध्ये गुंतवणूक करता येते. डेरिव्हेटिव्हद्वारे २५ टक्के शॉर्ट पोजिशन घेता येते. या फंडांचे धोरण व्याजदरातील बदलांचा फायदा घेण्यावर आधारित असते. हे धोरण लाँग-शॉर्ट आणि सेक्टोरल डेट फंडवर केंद्रित असते, ज्यात कर्ज साधनांमध्ये गुंतवणूक करून व्याजदरांच्या बदलांचा फायदा घेतला जातो. ‘सेबी’च्या नियमानुसार, एखाद्या एएए मानांकन असलेल्या फंडांमध्ये २० टक्क्यांपर्यंत, एए मध्ये १६ टक्के आणि ए किंवा खालच्या रेटिंगमध्ये १२ टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक मर्यादित आहे; एका सेक्टरमध्ये २५ टक्के मर्यादा. हे फंड व्याजदरांच्या घसरणीचा फायदा घेण्यासाठी शॉर्ट पोजिशन वापरतात.३. हायब्रिड धोरणहायब्रिड अॅक्टिव्ह ॲसेट ॲलोकेशन फंड : यामध्ये इक्विटी, डेट, रीट्स/इनव्हिट्स, कमोडिटी यांचे मिश्रण असते. या फंडांचे धोरण बाजारातील ॲसेट क्लासेसच्या कामगिरीचा फायदा घेण्यावर आधारित असते. यात लाँग-शॉर्ट आणि हायब्रिड लाँग-शॉर्ट फंडांचा समावेश केला जातो, ज्यात इक्विटी, रोखे रीट्स/इनव्हिट्स आणि कमोडिटी डेरिव्हेटिव्हमध्ये बदल करता येतात. इक्विटी आणि डेट दोन्हींमध्ये २५ टक्के शॉर्ट एक्स्पोजर घेता येते, ज्यामुळे बाजाराच्या परिस्थितीनुसार ॲसेट वाटप बदलले जाते. हे फंड उच्च गुणवत्तेच्या इक्विटी आणि इन्व्हेस्टमेंट ग्रेड डेटवर भर देतात..‘सेबी’चे नियम आणि फायदे-तोटे‘सेबी’च्या नियमांनुसार, ‘एसआयएफ’ सुरू करण्यासाठी म्युच्युअल फंडाकडे तीन वर्षांचा अनुभव आणि १० हजार कोटी रुपयांची मालमत्ता (एयूएम) असणे आवश्यक आहे किंवा ‘सीआयओ’ला दहा वर्षांचा अनुभव; प्रत्येक एएमसी एका श्रेणीत फक्त एकच धोरण चालवू शकते. याचे फायदे म्हणजे विविधता, उच्च परतावा आणि एसआयपी/एसटीपी सुविधा हे आहेत. तर तोटे म्हणजे उच्च जोखीम, गुंतवणूकदारांसाठी गुंतागुंत आणि अस्थिरता. या फंडांमध्ये लिक्विडिटी कमी असू शकते, ज्यामुळे गुंतवणूकदारांना तत्काळ पैसे काढण्यासाठी अडचण येऊ शकते.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९७६३३०५८९९).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.