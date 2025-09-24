Premium| Startup India Seed Fund Scheme: तुमच्या स्वप्नांना बळ देणारी 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' तुम्हाला माहित आहे का?

तुमच्या स्वप्नांना पंख देण्यासाठी... 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना'तुमच्या मनात एक जबरदस्त बिझनेस आयडिया आहे, पण त्याला प्रत्यक्षात आणण्यासाठी पैसे नाहीत? निधीची कमतरता जाणवते? भारतात दररोज हजारो तरुण उद्योजक नवनवीन कल्पना घेऊन येतात, पण योग्य आर्थिक पाठबळ न मिळाल्यामुळे अनेक स्वप्नं पूर्ण होऊ शकत नाहीत. यावर उपाय म्हणून भारत सरकारने 'स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना' सुरू केली आहे. ही योजना केवळ आर्थिक मदतच नाही, तर तुमच्या बिझनेसच्या सुरुवातीच्या प्रवासात एक मजबूत आधार बनू शकते. चला तर मग, या योजनेबद्दल सविस्तर माहिती घेऊया 'सकाळ प्लस'च्या या लेखात... स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना काय आहे?स्टार्टअप इंडिया सीड फंड योजना ही केंद्र सरकारने २०२१ मध्ये सुरू केलेली एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. याचा मुख्य उद्देश, सुरुवातीच्या टप्प्यातल्या स्टार्टअप्सना त्यांच्या प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप बनवण्यासाठी, उत्पादनाच्या चाचण्या घेण्यासाठी, बाजारात प्रवेश करण्यासाठी आणि व्यावसायीकरण करण्यासाठी आर्थिक मदत करणं आहे.ही मदत थेट सरकारकडून दिली जात नाही, तर देशभरातल्या पात्र इनक्यूबेटर्सच्या माध्यमातून स्टार्टअप्सना दिली जाते. यामुळे, स्टार्टअप्सना फक्त निधीच नाही, तर अनुभवी मार्गदर्शकांचं मार्गदर्शनही मिळतं, जे त्यांच्या वाढीसाठी खूप महत्वाचं ठरतं .प्रमुख वैशिष्ट्यं: फायदेच फायदे!या योजनेची काही खास वैशिष्ट्यं आहेत, ज्यामुळे ती नवउद्योजकांसाठी एक उत्कृष्ट पर्याय ठरते:वर्षभर अर्ज करण्याची सोय: इतर सरकारी योजनांप्रमाणे यासाठी अर्ज करण्यासाठी विशिष्ट मुदत नसते. तुम्ही वर्षभरात कधीही अर्ज करू शकता, त्यामुळे तुमच्या सोयीनुसार काम करणं शक्य होतं.कोणत्याही क्षेत्रासाठी खुली: तुम्ही कृषी, शिक्षण, आरोग्य, तंत्रज्ञान किंवा इतर कोणत्याही क्षेत्रात काम करत असाल, तरीही तुम्ही अर्ज करू शकता. ही योजना कोणत्याही विशिष्ट उद्योगापुरती मर्यादित नाही. .ऑफिस ची गरज नाही: या योजनेसाठी तुम्हाला कोणत्याही ठिकाणी जाऊन काम करण्याची किंवा 'इनक्यूबेशन'मध्ये बसण्याची गरज नाही. यामुळे, तुम्ही तुमच्या कामावर व्यवस्थित लक्ष केंद्रित करू शकता.एकाच वेळी अनेक अर्ज: तुम्ही एकाच वेळी तीन वेगवेगळ्या इनक्यूबेटर्सकडे अर्ज करू शकता. यामुळे तुमच्या अर्जाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता वाढते.भारतभर विस्तार: ही योजना संपूर्ण भारतात लागू आहे. त्यामुळे, तुम्ही देशाच्या कोणत्याही भागातून अर्ज करू शकता..Premium| Unified Pension Scheme- UPS: युनिफाइड पेन्शन स्कीम काय आहे आणि तिचा सरकारी कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होईल?.किती निधी मिळू शकतो?या योजनेअंतर्गत स्टार्टअप्सना दोन प्रकारचा निधी दिला जातो, जो त्यांच्या व्यवसायाच्या टप्प्यावर अवलंबून असतो.गुंतवणूकएकदा तुमचा प्रोटोटाइप तयार झाल्यावर बाजारात प्रवेश करण्यासाठी किंवा व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी तुम्हाला ५० लाखांपर्यंतची गुंतवणूक मिळू शकते. ही रक्कम कर्जाच्या स्वरूपात दिली जाते.कोण अर्ज करू शकतो?तुम्ही या योजनेसाठी पात्र आहात का हे तपासण्यासाठी खालील अटी तपासा:नवीन स्टार्टअप: तुमच्या स्टार्टअपची नोंदणी अर्ज करण्याच्या वेळी दोन वर्षांपेक्षा जुनी नसावी.कल्पना आणि तंत्रज्ञान: तुमच्याकडे एक अशी बिझनेस आयडिया असावी, जी बाजारातील एखादी समस्या सोडवते आणि हो, त्यात तंत्रज्ञानाचा वापर केलेला असावा.भारतीय भागीदारी: तुमच्या स्टार्टअपमध्ये भारतीय प्रवर्तकांचा हिस्सा म्हणजे शेअरहोल्डिंग किमान ५१% असणं आवश्यक आहे..Premium|Retirement planning :निवृत्तीचे अर्थपूर्ण नियोजन.इतर मदतीची मर्यादा: जर तुमच्या स्टार्टअपला यापूर्वी इतर कोणत्याही सरकारी योजनेतून १० लाखांपेक्षा जास्त आर्थिक मदत मिळाली असेल, तर तुम्ही या योजनेसाठी पात्र नाही.प्राधान्य: सामाजिक प्रभाव, आरोग्यसेवा, कृषी, ऊर्जा, जल व्यवस्थापन अशा क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या स्टार्टअप्सना प्राधान्य दिलं जाऊ शकतंही योजना नवउद्योजकांसाठी एक मोठा आधार आहे. योग्य कल्पना आणि योग्य आर्थिक पाठबळ मिळाल्यास कोणताही स्टार्टअप यशस्वी होऊ शकतो. त्यामुळे, जर तुम्हीही असाच एखादा व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करत असाल, तर या योजनेचा नक्कीच लाभ घ्या..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.