Premium|Ladki Bahin Yojana : ‘लाडक्या बहिणी’मुळे राज्यांचे बजेट बिघडले

महसुली उत्पन्नाच्या तुलनेमध्ये बंधनकारक खर्चाचा भार अधिक असल्यामुळे बहुतांश राज्यांकडे विकासकामांसाठी तुटपुंजा निधी उरतो. तसेच, अनेक राज्यांनी महिलांना थेट निधी हस्तांतरित करण्याच्या योजना लागू केल्या आहेत. त्याचा भारही या राज्यांच्या तिजोरीवर पडत असून, यातील काही राज्यांच्या अर्थसंकल्पामध्ये महसुली तूटही दिसू लागली आहे. सर्व राज्यांच्या आर्थिक स्थितीचा ‘पीआरएस इंडिया’ या संस्थेकडून नियमितपणे अभ्यास करण्यात येतो. या अभ्यासामध्ये राज्यांच्या आर्थिक परिस्थितीतील महत्त्वाचे प्रश्न आणि नव्याने उदयाला येणाऱ्या मुद्द्यांकडे लक्ष वेधण्यात येते. सर्व राज्यांचा एकत्रित खर्च केंद्र सरकारपेक्षाही जास्त आहे. त्यामुळे केंद्राबरोबरच राज्यांच्या वित्तीय स्थितीचा आढावा घेणे गरजेचे असते, असे या अहवालामध्ये म्हटले आहे..सर्वाधिक खर्च वेतन, व्याजावरचमहसुली खर्चाचा विचार करता, सर्वच राज्यांचा सर्वाधिक खर्च वेतन, निवृत्तीवेतन आणि कर्जावरील व्याजावर होत आहे. कमी किंवा मध्यम कालावधीसाठी हा खर्च कमी होणार नाही. २०२५-२६मध्ये सर्व राज्यांना सरासरी ५० टक्के खर्च या तीन गोष्टींवरच खर्च करावा लागत असल्याचे या अभ्यासात दिसून आले आहे. आसाम, हिमाचल प्रदेश, केरळ, पंजाब, तमिळनाडू या राज्यांचा हा खर्च ६० टक्क्यांपेक्षा जास्त आहे. तुलनेने झारखंड, बिहार, छत्तीसगड, मणिपूर, मध्य प्रदेश या राज्यांचा खर्च तुलनेने कमी आहे. या बंधनकारक खर्चांवरच जास्तीत जास्त महसूल खर्च होत असेल, तर अन्य विकासकामांसाठी निधी उरत नाही..राज्यांमधील असमानता कायमश्रीमंत राज्यांनी २०१४-१५मध्ये स्वतःचे जास्तीत जास्त कर लागू केले आणि या राज्यांचा दरडोई खर्चही जास्त होते. याच राज्यांनी २०२३-२४मध्येही याच प्रमाणात खर्च केला. यातून दरडोई राज्यांच्या जीडीपीमध्ये (जीएसडीपी) असमानता वाढत आहे..महिलांच्या थेट निधीचा भारसर्व राज्यांचा २०२५-२६ या वर्षातील अर्थसंकल्पांचा अभ्यास केला असता, अनेक राज्यांनी महिलांच्या खात्यांवर थेट मदत करण्याच्या योजना जाहीर केल्या आहेत. या योजनांसाठी राज्यांचा एकत्रित खर्च एक लाख ६० हजार ४० कोटी आहे. ही रक्कम जीडीपीच्या ०.५ टक्के आहे. या योजना राबविणाऱ्या १२ राज्यांपैकी सहा राज्यांनी २०२५-२६मध्ये महसुली तुटीचा अंदाज वर्तविला आहे. या राज्यांच्या महसूल संतुलनात महिलांच्या निधीवरील खर्च वगळला, तर या राज्यांची वित्तीय स्थिती सुधारताना दिसते. अर्थसंकल्पातील इतर सर्व बाबी समान राहिल्यास, या रोख हस्तांतर वगळले, तर कर्नाटकचा अर्थसंकल्प खर्चाच्या तुलनेत महसुली उत्पन्न ०.३ टक्के अतिरिक्त असेल. मात्र, या खर्चामुळे अर्थसंकल्पात ०.६ टक्के महसुली तूट दाखविण्यात आली आहे. मध्य प्रदेशातही १.१ टक्के अतिरिक्त उत्पन्नावरून या योजनांमुळे महसुली उत्पन्न ०.४ टक्केच अतिरिक्त राहते. ‘शेतकरी, युवक आणि महिलांसाठी दिली जाणारी अनुदाने व रोख हस्तांतरामध्ये मोठी वाढ झाली असून, त्याचा ताण राज्यांच्या आर्थिक स्थितीवर येऊ शकतो. या खर्चामुळे राज्यांच्या उत्पादनक्षम गुंतवणुकीसाठीचा उपलब्ध निधी कमी होतो त्यामुळे या खर्चाचे नियोजन आणि सुसूत्रीकरण करण्याची गरज आहे,’ असा इशारा रिझर्व्ह बँकेने २०२४मध्ये दिला होता. त्यामुळे या योजनांकडे व्यवहार्यपणे पाहण्याची गरज अधोरेखित होते..जीएसटीनंतर कर महसूल कमीचदेशात २०१७मध्ये जीएसटी लागू करण्यात आला. मात्र, जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्यात आलेल्या सर्व करांचे २०१७पूर्वीचे संकलन जीएसटी संकलनापेक्षा जास्तच असल्याचे या अहवालात दिसून आले आहे..भांडवली गुंतवणुकीसाठी मदत वाढली२०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यांच्या भांडवली खर्चातील १९ टक्के वाटा भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य (एसएएससीआय) योजनेतील कर्जाचा आहे. या कर्जाचे प्रमाण २०२०-२१मध्ये २.९ टक्के होते. केंद्र सरकारने राज्यांना जास्तीत जास्त भांडवली निधी मिळावा, यासाठी २०२०-२१ भांडवली गुंतवणुकीसाठी राज्यांना विशेष साहाय्य ही योजना सुरू केली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.