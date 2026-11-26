एस. नरेन शेअर बाजारातील प्रत्येक घसरणीमागे वेगवेगळी कारणे असतात. त्यामुळे बाजाराचा अंदाज बांधण्यापेक्षा योग्य मालमत्ता वाटप, विविधीकरण आणि परताव्याबाबत वास्तववादी अपेक्षा ठेवणे महत्त्वाचे आहे. स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप फंडांमधील वाढता गुंतवणूक ओघ असो किंवा कच्च्या तेलाच्या किमतींमधील अस्थिरता, गुंतवणूकदारांनी केवळ लोकप्रिय गुंतवणूक पर्यायांच्या मागे न लागता आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांनुसार निर्णय घ्यायला हवेत. बाजारातील घसरणीच्या काळात ‘एसआयपी’ सुरू ठेवावी का, एकरकमी गुंतवणूक कशी करावी आणि सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या प्रकारच्या फंडांचा विचार करावा, आदी विविध मुद्द्यांवर आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाचे कार्यकारी संचालक एस. नरेन यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली खास मुलाखत.प्रश्न : तुम्ही तुमच्या कारकिर्दीत बाजाराची अनेक आवर्तने पाहिली आहेत. २००८, २०२० आणि २०२२ मधील घसरणींच्या तुलनेत सध्याच्या बाजाराकडे तुम्ही कसे पाहता?नरेन : प्रत्येक बाजार आवर्तनाची स्वतःची वैशिष्ट्ये असतात. त्यामुळे इतिहासाची तंतोतंत पुनरावृत्ती होईल, असे गृहीत धरण्याऐवजी बाजारातील घसरणीमागील नेमकी कारणे समजून घेणे महत्त्वाचे असते. २००८ मधील जागतिक आर्थिक संकट हे प्रामुख्याने वित्तीय प्रणालीतील संकट होते. त्यातून बँकिंग व्यवस्थेतील अतिरिक्त कर्जबाजारीपणा आणि कमकुवतपणा उघड झाला. २०२० मधील घसरण कोविड महासाथीमुळे झाली. हा एक अभूतपूर्व बाह्य धक्का होता. त्यावर उपाय म्हणून रिझर्व्ह बँकेसह विविध देशांच्या मध्यवर्ती बँकांनी व्याजदर कमी केले आणि रोकडसुलभता वाढवली. २०२२ मधील घसरणीमागे वाढती महागाई, वाढते व्याजदर आणि वित्तीय मालमत्तांच्या मूल्यांकनातील बदल ही कारणे होती. सध्याच्या घसरणीमागे भू-राजकीय तणाव, कच्च्या तेलाच्या अस्थिर किमती, अमेरिकेतील वाढलेले व्याजदर आणि जागतिक शेअरच्या मूल्यांकनाबाबतची अनिश्चितता अशी अनेक कारणे आहेत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे (एआय) आलेल्या तेजीच्या पार्श्वभूमीवर बाजारपेठा आणि उद्योग क्षेत्रांच्या कामगिरीतही लक्षणीय बदल होत आहेत. कंपन्यांच्या नफ्यात अपेक्षित वाढ न होणे, हेही घसरणीमागील एक कारण असू शकते. भारतात देशांतर्गत गुंतवणुकीच्या ओघाने, विशेषतः ‘एसआयपी’च्या माध्यमातून, घसरत्या बाजाराला आधार दिला आहे. मात्र, सातत्याने गुंतवणूक होत राहते म्हणजे परताव्याची हमी मिळते, असे नाही. अखेरीस कंपन्यांचे मूल्यांकन आणि त्यांची कमाई हेच महत्त्वाचे ठरतात. अशा परिस्थितीत गुंतवणूकदारांनी बाजाराची पुढील दिशा काय असेल, याचा अंदाज बांधण्यावरच लक्ष केंद्रित करू नये. बाजारातील वेगवेगळ्या परिस्थितींना सामोरे जाण्यासाठी आपला पोर्टफोलिओ कितपत सक्षम आहे, याचा विचार करावा. आमचे गुंतवणूक तत्त्वज्ञान मालमत्ता वाटप (ॲसेट ॲलोकेशन), लवचीक गुंतवणूक (अनकन्स्ट्रेंट इन्व्हेस्टिंग) आणि माफक परताव्याची अपेक्षा (मॉडरेट रिटर्न) या तीन सूत्रांवर आधारित आहे. मालमत्ता वाटपामुळे केवळ शेअरवर अवलंबून न राहता मौल्यवान धातू, वस्तू आणि रोखे यांसारख्या अन्य मालमत्ता वर्गांतही गुंतवणूक करून विविधीकरण करता येते. लवचीक गुंतवणुकीमुळे फंड व्यवस्थापकांना विशिष्ट बाजार भांडवल गटापुरते किंवा ग्रोथ आणि व्हॅल्यू यांसारख्या विशिष्ट गुंतवणूक शैलीपुरते मर्यादित न राहता संधी शोधण्याचे स्वातंत्र्य मिळते. शेअर गुंतवणुकीत अशी लवचीकता मिळवण्याचा फ्लेक्सी कॅप फंड हा एक मार्ग आहे. परताव्याबाबत वास्तववादी अपेक्षा ठेवणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. बाजाराच्या एखाद्या विशिष्ट टप्प्यात मिळालेला अपवादात्मक परतावा भविष्यातही अनिश्चित काळापर्यंत मिळत राहील, असे गृहीत धरू नये. गुंतवणूकदारांनी शिस्तबद्ध पद्धतीने मालमत्ता वाटप करावे आणि बाजारातील अल्पकालीन चढ-उतारांवरून दीर्घकालीन गुंतवणुकीचे निर्णय घेऊ नयेत..Premium|Stock Market Investment : शेअर बाजारातील गुंतवणूक हे शास्त्र की कला? सातत्याने परतावा मिळवण्यासाठी अभ्यास आवश्यक.प्रश्न : होर्मुझच्या सामुद्रधुनीतील तणावामुळे कच्च्या तेलाच्या किमती अस्थिर राहिल्या आहेत. याचा भारताची अर्थव्यवस्था, महागाई, रुपया आणि कंपन्यांच्या नफ्यावर कसा परिणाम होतो?नरेन : भारतासाठी कच्च्या तेलाच्या किमतींमध्ये सातत्याने होणारी वाढ हा मोठा आर्थिक धोका आहे, कारण भारत कच्च्या तेलाचा प्रमुख आयातदार आहे. त्याचा परिणाम केवळ ऊर्जा क्षेत्रापुरता मर्यादित राहत नाही. तेलाच्या किमती वाढल्यामुळे आयातीवरील खर्च वाढतो आणि चालू खात्यातील तूट वाढू शकते. त्यामुळे रुपयावर दबाव येऊन डॉलरच्या तुलनेत त्याचे मूल्य घसरू शकते. रुपया कमकुवत झाल्यास आयात केलेले कच्चे तेल देशांतर्गत चलनात आणखी महाग पडते. परिणामी, कच्च्या तेलाच्या किमती वाढल्याचा मूळ परिणाम अधिक तीव्र होतो. इंधनाच्या वाढलेल्या किमतींमुळे वाहतूक, लॉजिस्टिक्स, उत्पादन आणि अन्य कच्च्या मालाचा खर्च वाढतो. त्यातून महागाईला चालना मिळू शकते. कंपन्यांच्या नफ्यावर होणारा परिणाम मात्र प्रत्येक क्षेत्रात वेगवेगळा असतो. वाढलेला खर्च ग्राहकांवर टाकता आला नाही, तर विमान कंपन्या, रंग, रसायने, टायर आणि इतर ऊर्जा-केंद्रित व्यवसायांच्या नफ्यावर परिणाम होऊ शकतो. या परिणामाची तीव्रता व्यत्यय किती काळ टिकतो आणि कंपन्या त्याला कशा प्रकारे प्रतिसाद देतात, यावर अवलंबून असेल. गुंतवणूकदारांच्यादृष्टीने, अशा स्थूल आर्थिक अनिश्चिततेमुळे मालमत्ता वाटप आणि विविधीकरणाचे महत्त्व अधोरेखित होते. भू-राजकीय धक्क्याचा कालावधी किंवा तीव्रता यांचा अंदाज लावणे कठीण असते. त्यामुळे पोर्टफोलिओची रचना केवळ एका संभाव्य आर्थिक परिस्थितीचा विचार करून करू नये. गुंतवणूकदारांनी फ्लेक्सी कॅप फंडांसारख्या लवचीक गुंतवणूक पद्धतींचाही विचार करावा. अशा फंडांमध्ये व्यवस्थापकांना विविध बाजार भांडवल गटांतील संधींचा फायदा घेण्याचे स्वातंत्र्य असते.प्रश्न : ‘ॲम्फी’ची मासिक आकडेवारी नुकतीच जाहीर झाली. गुंतवणूकदार स्मॉल कॅप आणि मिड कॅप फंडांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करत असल्याचे दिसते. याबाबत तुमचे मत काय?नरेन : गुंतवणुकीचा मोठा ओघ आणि बाजारातील काही भागांत गुंतवणुकीसाठी उपलब्ध असलेल्या शेअरचा मर्यादित पुरवठा यांमुळे मूल्यांकन वाढू शकते. एखाद्या विशिष्ट क्षेत्राबाबत गुंतवणूकदारांचा आशावाद वाढला, की ते भूतकाळातील परताव्याच्या आधारे भविष्यातील परताव्याचा अंदाज बांधू लागतात. त्यामुळे गुंतवणूकदारांना अपेक्षित असलेला परतावा आणि बाजार प्रत्यक्षात देऊ शकणारा परतावा यांत तफावत निर्माण होऊ शकते. अशा वेळी लवचीक गुंतवणुकीला महत्त्व प्राप्त होते. केवळ एका बाजार भांडवल गटावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी गुंतवणूकदार फ्लेक्सी कॅप किंवा मल्टी कॅप फंडांचा विचार करू शकतात.या फंडांमुळे फंड व्यवस्थापकांना शेअरच्या विविध बाजार भांडवल गटांमध्ये गुंतवणूक करण्याची लवचीकता मिळते. त्याचबरोबर, आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये शेअर, डेट आणि अन्य मालमत्ता वर्गांचा योग्य समतोल असावा का, याचाही विचार गुंतवणूकदारांनी करावा. त्यासाठी मल्टी ॲसेट, बॅलन्स्ड ॲडव्हांटेज आणि अन्य हायब्रीड फंडांचा विचार करता येऊ शकतो. सध्या लोकप्रिय असलेल्या एखाद्या गुंतवणूक प्रकारात जास्तीत जास्त पैसे गुंतवणे हे उद्दिष्ट नसावे. गुंतवणूकदाराला त्याच्या जोखीम सहन करण्याच्या क्षमतेपेक्षा अधिक जोखीम न पत्करता वाजवी परतावा देऊ शकेल, असा पोर्टफोलिओ तयार करणे महत्त्वाचे आहे. शेवटी, लोकप्रिय फंडांच्या मागे धावण्यापेक्षा शिस्त, विविधीकरण आणि परताव्याबाबत वास्तववादी अपेक्षा अधिक महत्त्वाच्या आहेत..Premium|Voyager 1 Space Mission : व्हॉयेजर-१ चा ४९ वर्षांचा अंतराळ प्रवास; गुरुत्वीय सहाय्य तंत्रज्ञानामुळे कसा गाठला ऐतिहासिक टप्पा?.प्रश्न : सध्याच्या परिस्थितीत कोणत्या प्रकारच्या फंडांमध्ये गुंतवणूक करणे योग्य ठरेल?नरेन : लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, मल्टी कॅप किंवा फ्लेक्सी कॅप फंडांची निवड अलीकडच्या काळात कोणत्या फंडने सर्वाधिक परतावा दिला, यावर आधारित नसावी. त्याऐवजी मूल्यांकन, भविष्यातील कमाईची शक्यता आणि सुरक्षिततेचा वाव (मार्जिन ऑफ सेफ्टी) यांचा विचार करावा. लार्ज कॅप फंडांमध्ये तुलनेने अधिक रोकडसुलभता असलेल्या आणि प्रस्थापित व्यवसायांचा समावेश असतो. अनिश्चितता वाढलेल्या वातावरणात व्यापक बाजारातील महागड्या शेअरच्या तुलनेत काही लार्ज कॅप कंपन्या अधिक आकर्षक जोखीम-परतावा संधी देऊ शकतात. मात्र, लार्ज कॅप शेअरही अस्थिरतेपासून मुक्त नसतात. त्यामुळे कंपन्यांची निवड महत्त्वाची ठरते. मिड कॅप शेअरची निवड करताना अधिक काळजी घेण्याची गरज आहे. गुंतवणुकीचा मोठा ओघ आल्यामुळे मिड कॅप क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे मूल्यांकन वाढले आहे. त्यामुळे कंपन्यांच्या कमाईत शाश्वत वाढ होण्याची शक्यता आणि शेअरच्या सध्याच्या भावांत आधीच प्रतिबिंबित झालेल्या अपेक्षा यांतील फरक गुंतवणूकदारांनी समजून घ्यायला हवा. स्मॉल कॅप क्षेत्रात परिस्थिती काहीशी वेगळी आहे. काही व्यवसाय आणि क्षेत्रांनी गेल्या तीन ते पाच वर्षांत अपेक्षेपेक्षा कमी कामगिरी केली आहे. त्यामुळे लोकप्रिय गुंतवणूक संकल्पनांच्या पलीकडे पाहणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी काही संधी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, शेअरचे भाव घसरले म्हणजे संबंधित कंपन्यांचे मूल्यांकन आपोआप स्वस्त झाले, असे नाही. रोकडसुलभता, कमाईबाबतची स्पष्टता आणि मूल्यांकन या सर्व बाबींचा विचार करणे आवश्यक आहे. माझा दृष्टिकोन केवळ बाजार भांडवलावर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी सुरक्षिततेच्या वावावर लक्ष केंद्रित करण्याचा असेल. गुंतवणुकीला एका विशिष्ट बाजार भांडवल गटापुरते मर्यादित ठेवल्यास उपलब्ध संधींची व्याप्ती कमी होऊ शकते. फ्लेक्सी कॅप फंडांमुळे फंड व्यवस्थापकांना लार्ज कॅप, मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप शेअरमध्ये गुंतवणूक करण्याची लवचिकता मिळते. एकूणच, प्रत्येक बाजार आवर्तनात एकच बाजार भांडवल गट सर्वोत्तम कामगिरी करेल, असे नाही. अलीकडच्या काळात चांगला परतावा दिलेल्या फंडांच्या मागे लागण्याऐवजी गुंतवणूकदारांनी स्वतःची जोखीम स्वीकारण्याची क्षमता आणि गुंतवणुकीचा कालावधी लक्षात घेऊन फंड निवडावेत. योग्य मालमत्ता वाटप, गुंतवणुकीतील लवचीकता आणि परताव्याबाबत वास्तववादी अपेक्षा यांचा मेळ घालणे महत्त्वाचे आहे. लोकप्रिय असलेल्या एखाद्या क्षेत्रात जास्तीत जास्त गुंतवणूक करणे हे उद्दिष्ट नसावे, तर कालांतराने जोखमीच्या तुलनेत वाजवी परतावा मिळवणे हे उद्दिष्ट असावे.‘एसआयपी’ : सुरू ठेवावी, थांबवावी की आणखी गुंतवणूक करावी?प्रश्न : अनेक नवखे गुंतवणूकदार पहिल्यांदाच त्यांच्या गुंतवणुकीत तोटा अनुभवत आहेत. त्यांनी ‘एसआयपी’ सुरू ठेवावी, थांबवावी की आणखी गुंतवणूक करावी? तसेच, ज्यांच्याकडे एकरकमी पैसे आहेत, त्यांनी आता गुंतवणूक करावी की टप्प्याटप्प्याने?नरेन : गुंतवणूकदारांनी सर्वप्रथम हे समजून घेतले पाहिजे, की शेअर हा बाजाराशी निगडित मालमत्तावर्ग आहे. काही काळ बाजार चांगला परतावा देतो, तर काही काळ कमी किंवा नकारात्मक परतावा मिळतो. शेअर गुंतवणुकीत तोटा होणे स्वाभाविक आहे. त्यामुळे बाजारातील अल्पकालीन चढ-उतारांवर आधारित निर्णय घेण्यापूर्वी नवख्या गुंतवणूकदारांनी हे वास्तव स्वीकारले पाहिजे. ‘एसआयपी’ करणाऱ्या गुंतवणूकदारांनी त्यांच्या आर्थिक उद्दिष्टांचा कालावधी, आर्थिक परिस्थिती आणि बाजारातील चढ-उतार सहन करण्याची क्षमता लक्षात घेऊन निर्णय घ्यावा. त्यांची उद्दिष्टे अनेक वर्षांनंतरची असतील, आर्थिक परिस्थितीत बदल झाला नसेल आणि निवडलेले फंड त्यांच्या उद्दिष्टांना अनुरूप असतील, तर केवळ बाजारात घसरण झाली म्हणून ‘एसआयपी’ बंद करण्यापेक्षा ती सुरू ठेवणे अधिक शहाणपणाचे ठरते. अतिरिक्त पैशांची गुंतवणूक करताना सध्याचे मूल्यांकन आणि आपल्या विद्यमान गुंतवणुकीचा विचार करावा.भूतकाळात मिळालेला अपवादात्मक परतावा भविष्यातही मिळेल, असे गृहीत धरू नये. एकरकमी गुंतवणूक करणारे गुंतवणूकदार संपूर्ण रक्कम एकाच वेळी गुंतवण्याऐवजी, योग्य परिस्थितीत ‘सिस्टिमॅटिक ट्रान्स्फर प्लॅन’ (एसटीपी)च्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने गुंतवणूक करण्याचा विचार करू शकतात. यामुळे बाजारात प्रवेश करण्याची वेळ निवडण्याशी संबंधित जोखीम विभागता येऊ शकते. योग्य गुंतवणूक साधनाची निवड करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. गुंतवणूकदारांनी केवळ पारंपरिक शेअर फंडांपुरते स्वतःला मर्यादित ठेवू नये. फ्लेक्सी कॅप फंड विविध बाजार भांडवल गटांमध्ये गुंतवणुकीची लवचीकता देतात, तर बॅलन्स्ड ॲडव्हान्टेज आणि मल्टी ॲसेट फंड गुंतवणूकदारांना त्यांच्या उद्दिष्टांनुसार अधिक विविधीकृत गुंतवणूक पद्धतीचा अवलंब करण्यास मदत करू शकतात. माझे व्यापक गुंतवणूक तत्त्वज्ञान मालमत्ता वाटप, माफक परताव्याची अपेक्षा आणि विविधीकरण यांवर आधारित आहे. बाजार कोसळल्यावर भीतीपोटी किंवा बाजार वाढल्यावर उत्साहाच्या भरात निर्णय घेणे गुंतवणूकदारांनी टाळावे.योग्य मालमत्ता वाटप, वास्तववादी अपेक्षा आणि आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांना अनुरूप पोर्टफोलिओ यांच्या साह्याने बाजारातील चढ-उतारांदरम्यानही गुंतवणुकीत सातत्य राखणे हे उद्दिष्ट असावे. प्रत्येक घसरणीचा अचूक अंदाज लावणे किंवा प्रत्येक तेजीचा पाठलाग करणे महत्त्वाचे नाही; तर दीर्घकालीन उद्दिष्टांशी सुसंगत गुंतवणूक शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे.(डिस्क्लेमर : म्युच्युअल फंडातील गुंतवणूक ही बाजारातील जोखमीच्या अधीन असते. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी योजनेसंबंधित सर्व कागदपत्रे काळजीपूर्वक वाचावीत. या मुलाखतीमध्ये एस. नरेन यांनी व्यक्त केलेली मते ही त्यांची वैयक्तिक असून, आयसीआयसीआय प्रुडेन्शियल म्युच्युअल फंडाने दिलेला सल्ला अथवा शिफारस नाही. वाचकांनी या माहितीच्या आधारे कोणतीही कृती करण्यापूर्वी स्वतःचा अभ्यास करावा आणि व्यावसायिक सल्लागाराचा सल्ला घ्यावा.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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