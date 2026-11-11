Premium|Stock Market Correction : शेअर बाजार घसरतोय म्हणून गुंतवणूक काढून घ्यावी का?

सुहास राजदेरकर - suhas.rajderkar@gmail.comसध्याच्या काळात शेअर बाजारातील घसरण पाहून गुंतवणूकदारांच्या मनात भीती आणि संभ्रम निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मात्र, बाजारातील प्रत्येक घसरण कायमस्वरूपी नुकसान करणारी नसते. इतिहास सांगतो, की अनेक मोठ्या संकटांनंतरही बाजार सावरला आहे. मग सध्याच्या पडझडीकडे कसे पाहावे, कोणत्या चुका टाळाव्यात आणि गुंतवणुकीचा संयम कसा टिकवावा? याबाबत मार्गदर्शन करण्याचा हा प्रयत्न...भारतीय शेअर बाजारांनी मागील दोन वर्षांत शून्य परतावा दिला. असे प्रथमच घडत आहे का? मागील ४० वर्षांत असे अनेक वेळा घडले आहे, की बाजाराने अनेक महिने नकारात्मक परतावा दिला. परंतु, बाजार पुन्हा सावरला आणि वर गेला. हर्षद मेहता गैरव्यवहार प्रकरण, आयटी बबल, अमेरिकेतील सबप्राइम संकट, कोविड महासाथ अशी अनेक कारणे आहेत, ज्यांमुळे बाजार खाली गेला आणि पुन्हा वरही आला. (सोबतच्या तक्त्यात कोणत्या कारणांमुळे बाजार किती खाली गेला आणि किती वेळात सावरला, याची आकडेवारी दिली आहे.) शेअर बाजाराने दरवर्षी बँक एफडीपेक्षा दुप्पट परतावा दिलाच पाहिजे, असे नाही. आजही ‘सेन्सेक्स’ ७५,००० अंशांच्या आसपास असताना, ४७ वर्षांत (१९७९ = १००) बाजाराने सरासरी १५ टक्के परतावा दिला आहेच!.कोण सर्वाधिक नाराज आहेत?१. ट्रेडर सर्वाधिक नाराज आहेत.२. त्याखालोखाल थेट शेअर बाजारात गुंतवणूक करणारे नाराज आहेत.३. ज्ञान आणि अनुभव नसताना केवळ परतावा पाहून थेट म्युच्युअल फंडांच्या इक्विटी योजनांमध्ये गुंतवणूक करणारे नाराज आहेत.४. सर्वांत शेवटी, सल्लागारांच्या मदतीने म्युच्युअल फंडांमार्फत बाजारात गुंतवणूक करणारे येतात. ते फारसे नाराज नाहीत. त्यांचाही परतावा एक अंकी झाला आहेच. परंतु, त्यांना शेअर बाजार आणि म्युच्युअल फंड समजावून सांगणारे तज्ज्ञ सल्लागार मदतीला आहेत. त्यांच्या पोर्टफोलिओचे विविध मालमत्ता प्रकारांमध्ये योग्य प्रमाणात विभाजन झालेले आहे. त्यात सोने, इक्विटी आणि इक्विटीमध्येही लार्ज कॅप, मिड कॅप, स्मॉल कॅप, मल्टी ॲसेट, डेट, एसआयएफ, पीएमएस, एआयएफ आदींचा समावेश आहे. त्यामुळे ते घाबरलेले नाहीत.बाजारातील घसरणीची कारणेशेअर बाजारातील घसरणीचे सर्वांत पहिले कारण म्हणजे परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांनी (एफआयआय) केलेली तुफान विक्री. मागील दोन वर्षांत साधारणपणे पाच लाख कोटी रुपयांची विक्री झाली आहे. त्यांनी विक्री का केली, हा प्रश्न आज अनेकांच्या मनात आहे. थोड्या वेळासाठी, भू-राजकीय अशांतता, तेलाचे वाढलेले भाव, अमेरिकेतील वाढलेले बाँड यील्ड आदी मुद्दे बाजूला ठेवूया आणि याकडे थोड्या वेगळ्या नजरेने पाहूया. एका साध्या, खऱ्याखुऱ्या उदाहरणातून हे समजून घेऊया.समजा, तुमच्या शेजाऱ्याला काही वैद्यकीय कारणांमुळे पैशांची अत्यंत तातडीने गरज आहे. ४८ तासांच्या आत त्यांना ऑपरेशनसाठी पैसे उभे करायचे आहेत. त्यांच्या फ्लॅटची बाजारातील किंमत दोन कोटी रुपये आहे; पण घाईमुळे त्यांनी तो दीड कोटी रुपयांना विकला.परिणाम : एका रात्रीत, कागदोपत्री तुमच्या फ्लॅटची बेंचमार्क किंमतही दीड कोटी रुपये दर्शवली जाऊ लागली..तुमची प्रतिक्रिया : तुम्ही घाबरून जाता का? नाही. कारण, तुम्हाला पैशांची गरज नाही, त्यामुळे तुम्ही तुमचा फ्लॅट विकत नाही. उलट, तुमच्याकडे पैसे असतील, तर तुम्ही शेजाऱ्याचा फ्लॅट स्वस्त दरात खरेदी करण्याचा विचारही करू शकता. याची तुलना सध्या भारतातून परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदार (एफआयआय) विक्री का करत आहेत, याच्याशी करा. यामागे दोन मुख्य कारणे आहेत-१. समस्या मालकाची आहे, मालमत्तेची नाहीअनेक ‘एफआयआय’ हे प्रामुख्याने तेल उत्पादक देशांचे सॉव्हरिन फंड (सार्वभौम निधी) आहेत, ज्यांचे मुख्य उत्पन्न तेलातून येते. त्यांच्या देशांतर्गत रोख रकमेचा ओघ कमी झाल्यामुळे (टाइट कॅश-फ्लो) त्यांना देश चालवण्यासाठी रोख पैशांची (लिक्विडिटी) गरज आहे. त्यांना चांगल्या मालमत्ता केवळ तातडीने पैशांची गरज असल्यामुळे विकाव्या लागत आहेत. समस्या मालकाची आहे, मालमत्तेची नाही.२. ‘ट्रेंड’चा पाठलाग करणेइतर ‘एफआयआय’ आपले लक्ष तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या बाजारपेठांकडे वळवत आहेत, कारण त्या सध्या आकर्षक वाटत आहेत; पण लक्षात असू द्या, या बाजारपेठांपैकी सुमारे ६० टक्के वाटा सेमीकंडक्टर आणि चिपचा आहे. याउलट, भारतात उपभोग (कन्झम्प्शन), पायाभूत सुविधा (इन्फ्रास्ट्रक्चर), उत्पादन (मॅन्युफॅक्चरिंग) आणि सेवा (सर्व्हिसेस) अशा विविध क्षेत्रांचा समावेश आहे. त्यामुळे उद्या ‘ट्रेंड’ बदलला, तर तैवान आणि दक्षिण कोरियासारख्या बाजारपेठांना मोठा फटका बसू शकतो. खरे तर, याची सुरुवात झालेलीच आहे; कारण हा लेख लिहीत असताना, १४ आणि १५ ऑक्टोबर या दोन दिवसांत दक्षिण कोरियाचा बाजार तब्बल १२ टक्क्यांनी खाली आला होता. दुसरी गोष्ट म्हणजे, भारतीय बाजार परदेशी संस्थात्मक गुंतवणूकदारांची विक्री झेलण्यास समर्थ आहे. आपल्या देशातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदार दरमहा ३२,००० कोटी रुपये केवळ म्युच्युअल फंडांच्या ‘एसआयपी’मधूनच बाजारात गुंतवत आहेत. कोविड महासाथीच्या काळात चार देशांनी त्यांचे शेअर बाजार आठवडाभर बंद ठेवले आणि गुंतवणूकदारांना बाहेर पडताच आले नाही. ज्या बाजारपेठांमध्ये गुंतवणूकदारांना बाहेर पडण्यावर प्रतिबंध नसतो, तिथे परिस्थिती सुधारल्यानंतर पुन्हा पैशांचा ओघ येण्याची शक्यता जास्त असते. या सर्व पडझडीमध्ये देशातील सर्वसामान्य गुंतवणूकदारांनी हात आखडता घेतला असता, तर बाजार कदाचित आणखी १५ टक्क्यांनी खाली पडला असता. त्यामुळे देशातील गुंतवणूकदारांनी शेअर बाजारावर जो दृढ विश्वास दाखवला आहे, त्याला प्रचंड महत्त्व आहे. म्हणूनच, त्यांचा परतावा वाढण्यासाठी सरकारने भांडवली करांमध्ये काही सवलती जाहीर केल्या तर आश्चर्य वाटायला नको. जेव्हा देशांतर्गत कारणांमुळे बाजार पडतो, तेव्हा तो पुन्हा वर यायला वेळ लागतो. म्हणूनच, हर्षद मेहता गैरव्यवहार प्रकरणानंतर बाजाराला सावरण्यासाठी जास्त वेळ लागला; परंतु कोविड महासाथीसारख्या संकटातून तो लवकर सावरला. आताही या पडझडीचा आपल्या अर्थव्यवस्थेशी किंवा देशातील इतर घटकांशी थेट संबंध नाही. त्यामुळे बाजार लवकर सावरेल, अशी अपेक्षा करायला हरकत नाही.(तक्ता क्र. १ पाहा).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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