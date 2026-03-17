Premium|Strait of Hormuz : होर्मुझ सामुद्रधुनी: जागतिक व्यापार आणि ऊर्जा सुरक्षेचा केंद्रबिंदू

डॉ. श्रीकांत कार्लेकरसामुद्रधुनी ही बहुतेकवेळा अत्यंत ताणतणावाच्या क्षेत्राचे किंवा उच्च संघर्षाचे क्षेत्र असते. मलाक्काच्या सामुद्रधुनीतील चाचेगिरी किंवा ‘बाब-अल-मंदेब’मधील प्रादेशिक, अनियमितपणे चालणारी युद्धे ही सामुद्रधुनींच्या याच वैशिष्ट्याची उदाहरणेे आहेत. पृ थ्वीवरील महासागरांच्या सीमावर्ती भागांत तयार होणाऱ्या लहान-लहान प्रदेशांना समुद्र), आखात), सामुद्रधुनी, उपसागर अशा संज्ञांनी ओळखले जाते. हे सगळे सीमावर्ती सागरी प्रदेश २६ लाख ते सात कोटी वर्षांपूर्वी भूमिखंडांच्या तुटण्यामुळे तयार झाले. यातील प्रामुख्याने सामुद्रधुनींचे भौगोलिक स्थान जागतिक भूराजनीतीचा पायाभूत घटक म्हणून काम करते. दोन मोठ्या जलाशयांना (उदा. समुद्र किंवा महासागर) जोडणाऱ्या नैसर्गिक आणि अरुंद जलमार्गाला ‘सामुद्रधुनी’ म्हटले जाते. यातून जहाजांची वाहतूक सहजपणे होऊ शकते..Premium|Arctic Ocean: ग्रीनलँड ताबा प्रस्तावानंतर आर्क्टिक महासागर चर्चा केंद्रस्थानी.मर्यादित क्षेत्रांमधून जागतिक व्यापार, ऊर्जा पुरवठा आणि नौदल शक्तीला जोडणारे अरुंद सागरी मार्ग म्हणून या सामुद्रधुनी काम करतात. या नैसर्गिक, अरुंद जलमार्गांवर नियंत्रण ठेवल्याने राष्ट्रांना आपला आंतरराष्ट्रीय व्यापार, प्रादेशिक सुरक्षा आणि जागतिक स्तरावर आपली लष्करी शक्ती दाखविता येते.अनेक प्रमुख सामुद्रधुनी तेल, द्रवीभूत नैसर्गिक वायू आणि उत्पादित वस्तूंच्या वाहतुकीसाठी महत्त्वपूर्ण धमन्या आहेत. उदाहरणार्थ, ‘होर्मुझ’ची सामुद्रधुनी जगातील दैनंदिन तेल वापराच्या अंदाजे २० टक्के भाग हाताळते. यामुळे या सामुद्रधुनीत निर्माण झालेला कोणताही व्यत्यय जागतिक आर्थिक संकटाचा संभाव्य मुद्दा बनतो. कोणत्याही सामुद्रधुनी वर नियंत्रण ठेवल्याने एखाद्या राष्ट्राला स्वतःच्या जहाजांसाठी मुक्त मार्ग मिळतो आणि त्याचबरोबर विरोधकांना रोखण्याची किंवा अडकवण्याची ताकद मिळते. लाल समुद्राच्या टोकाशी असलेली केवळ ३१ किमी रुंदीची ‘बाब-अल-मंदेब’ ही सामुद्रधुनी आजूबाजूच्या प्रदेशातील प्रमुख शक्तींच्या नौदल धोरणात केंद्रस्थानी आहे. बाब अल-मंदेबचे केवळ अरुंद जलमार्ग असणे या एका भौगोलिक वैशिष्ट्यापासून, बहुस्तरीय सत्तास्पर्धेच्या रणांगणात रूपांतर झाले आहे.सामुद्रधुनीमुळे जहाज वाहतुकीसाठी लागणारा प्रवास वेळ लक्षणीयरीत्या कमी होतो आणि त्यामुळे सामुद्रधुनीतून जाणारे मार्ग जागतिक पुरवठा साखळीत अत्यंत आवश्यक घटक बनतात. ‘सुएझ’ कालव्याची दक्षिणेकडे तांबडा किंवा लाल समुद्र आणि ‘बाब-एल-मंडेब’ सामुद्रधुनीशी; आणि उत्तरेकडील भूमध्य समुद्रमार्गाशी असलेली कमी लांबीची जोडणी ही प्रदेशाचा भूगोल तेथील व्यापार कार्यक्षमता कशी ठरवतो ते दाखविणारे एक उत्तम उदाहरण आहे..एकूण ३३ सामुद्रधुनीआफ्रिकन भूशिराच्या ईशान्येस व 'बाब-अल-मंदेब' सामुद्रधुनीच्या पश्चिमेस असलेल्या 'जिबुती'मध्ये लष्करी तळांची स्थापना आणि सागरी देखरेख, नौदल गस्त अशा गोष्टींमुळे सामुद्रधुनींचे भौगोलिक स्थान अमेरिका, चीन आणि रशियासारख्या राष्ट्रांमधील शक्ती संतुलनावर थेट परिणाम करू शकते. जागतिक राजकारणातील राजनैतिक धोरण ठरविणाऱ्या सामुद्रधुनींचे महत्त्व केवळ त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळे त्यांना प्राप्त झाल्याचे दिसून येते. मलेशिया आणि सुमात्रा यातील हिंदी आणि प्रशांत महासागरांना जोडणारी मलाक्का सामुद्रधुनी (४.७ अंश उत्तर आणि ९९.५ अंश पूर्व), पर्शियन आखाताला ओमानच्या आखाताशी जोडणारी 'होर्मुझ'ची सामुद्रधुनी (२६.६ अंश उत्तर आणि ५६.५ अंश पूर्व), अटलांटिक महासागराला भूमध्य समुद्राशी जोडणारी जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी (३६ अंश उत्तर आणि ५.६ अंश पश्चिम) आणि काळ्या समुद्राला भूमध्य समुद्राशी जोडते ती तुर्की सामुद्रधुनी (४१.२ अंश उत्तर आणि २९.१ अंश पूर्व) यांचे राजनैतिक महत्त्व त्यांच्या भौगोलिक स्थानामुळेच आहे. पृथ्वीवर अशी एकूण ३३ सामुद्रधुनींची ठिकाणे आहेत आणि ती जिथे आहेत त्या भागांसाठी तितकीच संवेदनशील आहेत. सामुद्रधुनी हे एक प्रकारे नैसर्गिक जलमार्ग आहेत जे प्रामुख्याने पृथ्वीवरील भूप्रक्षोभक हालचाली, समुद्राच्या पातळीत वाढ आणि क्षरण प्रक्रियेतून तयार होतात. भूप्रक्षोभक हालचालींमुळे भूप्रदेशाला भेगा पडतात (उदा. जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी), तर काही ठिकाणी हिमनद्या वितळून समुद्राची पातळी वाढते (उदा. टोरेस सामुद्रधुनी), भूतबकांच्या (टेक्टोनिक प्लेट्स) हालचालींमुळे पृथ्वीच्या कवचाला तडे जातात, ज्यामुळे खोल, अरुंद भेगा निर्माण होऊन त्या समुद्राच्या पाण्याने भरल्या जातात. जिब्राल्टरची सामुद्रधुनी (आफ्रिका/युरेशिया प्लेट्स) आणि बेरिंग सामुद्रधुनी ही प्रमुख उदाहरणे आहेत..'मलाक्का'ची सामुद्रधुनी आणि 'होर्मुझ'ची सामुद्रधुनी या दोन सामुद्रधुनींना भूसामरिक आणि भूराजनैतिक पातळीवर फार मोठे महत्त्व आहे. मलाक्काची सामुद्रधुनी जटिल गाळ वाहतूक आणि भूप्रक्षोभक (टेक्टोनिक) हालचालींमुळे तयार झालेली एक महत्त्वाची सामुद्रधुनी असून ती हिंदी आणि प्रशांत महासागरांना जोडते. 'मलाक्का'ची सामुद्रधुनी हा मलय द्वीपकल्प आणि सुमात्रा बेटाच्या दरम्यान स्थित असलेला एक उथळ व लांबट सागरी मार्ग आहे. याची निर्मिती प्रामुख्याने विवर्तनिक उत्क्रांती, समुद्रपातळीतील बदल आणि सुंदा शेल्फवरील गाळ संचयन प्रक्रियांशी निगडित आहे.'होर्मुझ'ची सामुद्रधुनी हे भूप्रक्षोभक हालचालींमुळे निर्माण झालेले एक अतिशय महत्त्वाचे भूसामरिक भूशास्त्रीय स्थान आहे. त्याचे स्थान किती महत्त्वाचे आहे ते इस्राईल-अमेरिका विरुद्ध इराण युद्धात आज आपण बघतोच आहोत. 'होर्मूझ' सामुद्रधुनी ही जगातील सर्वांत महत्त्वाच्या सामरिक सागरी मार्गांपैकी एक आहे. ती 'पर्शियन आखाता'ला 'ओमान'चे आखात आणि पुढे अरबी समुद्र यांच्याशी जोडते. हा मार्ग जागतिक सागरी व्यापारासाठी अत्यंत महत्त्वाचा व संवेदनशील मानला जातो..'होर्मूझ' सामुद्रधुनी महत्त्वाची आहे, कारण जगातील मोठ्या प्रमाणातील तेल आणि नैसर्गिक वायूची वाहतूक याच मार्गाने होते. जगातील एकूण तेल वापरापैकी सुमारे २०-२५ टक्के तेल या मार्गाने जाते. दररोज सुमारे १७-२० दशलक्ष बॅरल तेल या सामुद्रधुनीतून वाहून नेले जाते. सौदी अरेबिया, इराक, कुवेत, संयुक्त अरब अमिराती आणि कतार (जगातील सर्वात मोठा एलएनजी निर्यातदार) हे या मार्गाचा वापर करणारे प्रमुख निर्यातदार देश आहेत. या मार्गात कोणतीही अडचण निर्माण झाली तर जागतिक तेलाच्या किमती आणि ऊर्जा सुरक्षेवर त्वरित परिणाम होऊ शकतो. सामुद्रधुनी अरुंद आणि नियंत्रणात ठेवण्यास सोपी असल्यामुळे तिचे लष्करी महत्त्व अत्यंत मोठे आहे. अमेरिका, इराण आणि ब्रिटन या इथल्या महत्त्वाच्या नौदलशक्ती आहेत. इराणने अनेक वेळा असे म्हटले आहे की संघर्षाच्या परिस्थितीत तो देश जलद आक्रमण करणाऱ्या नौका, जहाजविरोधी क्षेपणास्त्रे आणि पाणबुड्या वापरून ही सामुद्रधुनी बंद करू शकतो. म्हणूनच या प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय नौदलाची मोठी उपस्थिती दिसून येते.इराण आणि पाश्चात्त्य देशांमधील संघर्षाच्या वेळी 'होर्मूझ' सामुद्रधुनी अनेकदा भू-राजकीय तणावाची केंद्रबिंदू बनली आहे. अनेक वेळा तेलवाहू जहाजे जप्त करणे, लष्करी चकमकी, आर्थिक निर्बंधांशी संबंधित वाद संघर्षाला कारणीभूत ठरले आहेत. १९८०च्या दशकात टँकर युद्ध दरम्यान पर्शियन आखातात अनेक तेलवाहू जहाजांवर हल्ले झाले होते..जागतिक सामुद्रधुनींचे भू-सामरिक महत्त्व, प्राचीन काळात प्रादेशिक व्यापार नियंत्रित करणे इथपासून ते आधुनिक काळात ऊर्जा आणि जागतिक व्यापारासाठी महत्त्वाचे मार्ग असे उत्क्रांत झाले आहे. २१व्या शतकात 'बाब-एल-मंडेब' आणि 'सुएझ', 'तैवान' सामुद्रधुनी आणि 'बेरिंग' सामुद्रधुनी व 'डॅनिश' सामुद्रधुनी हे महत्त्वाचे भू-राजकीय संघर्षबिंदू बनले आहेत. 'होर्मुझ'ची सामुद्रधुनी (तेल आणि एलएनजी वाहतूक), मलाक्का सामुद्रधुनी (जागतिक व्यापार/उत्पादन), 'बाब-एल-मंडेब' (सुएझचे प्रवेशद्वार), 'तुर्की' सामुद्रधुनी (काळ्या समुद्रात प्रवेश करण्यासाठी) आणि 'जिब्राल्टरची' सामुद्रधुनी (भूमध्यसागरीय प्रवेशासाठी) असा सध्याच्या परिस्थितीत या सामुद्रधुनींचा भूसामरिक आणि भूराजकीय महत्त्वाच्या संदर्भात क्रम लावता येतो.. 