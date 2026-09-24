Study Room: सायबरबुलिंग, गोपनीयतेचा धोका, धोकादायक मजकुर; मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराचे नियम का गरजेचे?

लेखक : अभिजित मोदेप्रस्तावनाआजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे मुलांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, युट्यूब, फेसबुक यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर मुले तासनतास घालवत आहेत. यामुळे अनेक फायदे होत असले तरी अनेक गंभीर नैतिक आणि सामाजिक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. मुलांचे मानसिक आरोग्य, गोपनीयता, सुरक्षा आणि नैतिक विकासाच्या दृष्टीने सोशल मीडियाचा वापर हा चिंतेचा विषय ठरत आहे. .सोशल मीडियाचे मुलांवर होणारे सकारात्मक परिणामअ) संपर्क आणि नातेसंबंधसोशल मीडिया मुलांना मित्र-मैत्रिणी, कुटुंबीय आणि शिक्षक यांच्याशी संपर्कात राहण्यास मदत करते. विशेषतः जेव्हा प्रत्यक्ष भेटणे शक्य नसते, तेव्हा डिजिटल माध्यमे मुलांना एकाकीपणापासून वाचवतात. अनेक मुलांना ऑनलाइन कम्युनिटीजमध्ये आपल्यासारखे विचार असलेले लोक मिळतात, ज्यामुळे त्यांना आपलेपणाची जाणीव होते.ब) शैक्षणिक फायदेअनेक शैक्षणिक व्हिडिओ, ऑनलाइन अभ्यास गट आणि माहितीपूर्ण पोस्ट्स मुलांच्या शिक्षणासाठी उपयुक्त ठरतात. करिअर मार्गदर्शन, स्पर्धा परीक्षांची तयारी, भाषा शिकणे यांसारख्या गोष्टींसाठी सोशल मीडिया एक सशक्त माध्यम बनले आहे.क) सर्जनशीलता आणि स्वतःची अभिव्यक्तीमुले आपल्या कलाकृती, विचार, संगीत, चित्रकला इत्यादी सोशल मीडियाद्वारे जगासमोर मांडू शकतात. यामुळे त्यांचा आत्मविश्वास वाढतो आणि स्वतःची ओळख तयार करण्यास मदत होते.सोशल मीडियाचे मुलांवर होणारे नकारात्मक परिणामअ) मानसिक आरोग्यावर परिणामअतिरिक्त सोशल मीडिया वापरामुळे मुलांमध्ये चिंता, नैराश्य, कमी आत्मसन्मान यांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. इतरांच्या 'परफेक्ट' पोस्ट्स पाहून मुले स्वतःची तुलना करतात आणि हीनगंडाने ग्रस्त होतात. संशोधनानुसार, दिवसातून तीन तासांपेक्षा जास्त सोशल मीडिया वापरणाऱ्या मुलांमध्ये मानसिक आरोग्याच्या समस्यांचा धोका जास्त असतो.ब) सायबरबुलिंग (ऑनलाइन छळ)सोशल मीडियावर मुलांचा छळ, विद्वेषपूर्ण कमेंट्स, अपमानास्पद मेसेजेस यांसारख्या घटना वाढल्या आहेत. सायबरबुलिंगमुळे मुले भीतीग्रस्त होतात, शाळेत जाण्यास नकार देतात आणि काही गंभीर प्रकरणांमध्ये आत्महत्येचे विचारही मनात येऊ शकतात.क) अनुचित आणि हानिकारक मजकूरमुलांना सोशल मीडियावर हिंसा, लैंगिकता, ड्रग्ज, अतिरेकी विचारसरणी यांसारखा अनुचित मजकूर पाहण्यास मिळू शकतो. अशा मजकुराचा मुलांच्या मानसिक वाढीवर आणि नैतिक विकासावर वाईट परिणाम होतो.ड) गोपनीयतेचा प्रश्नमुले अनेकदा आपली वैयक्तिक माहिती (नाव, पत्ता, शाळेचे नाव, फोटो) सोशल मीडियावर शेअर करतात. यामुळे त्यांची सुरक्षा धोक्यात येते. ऑनलाइन लुच्चेगिरी (grooming), फसवणूक, डेटा चोरी यांसारख्या घटना घडू शकतात.ई) झोप आणि अभ्यासावर परिणामरात्री उशिरापर्यंत सोशल मीडिया वापरल्यामुळे मुलांची झोप कमी होते. यामुळे शाळेत लक्ष केंद्रित करण्यास अडचण येते, अभ्यासाकडे दुर्लक्ष होते आणि कुटुंबासोबतचा वेळ कमी होतो. .Premium|Study Room : भारतातील सायबर फसवणुकीचा वाढता धोका आणि अर्थव्यवस्थेवरील परिणाम.नैतिक आणि कायदेशीर चिंताअ) करार कायद्याचे उल्लंघनभारतीय करार कायद्याच्या कलम ११ नुसार, १८ वर्षांखालील मुले कायदेशीररित्या करार करण्यास असमर्थ असतात. तरीही अनेक सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्स मुलांना वयाची पडताळणी न करताच खाते तयार करण्याची परवानगी देतात. हे कायदेशीर आणि नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.ब) पालकांची संमती आणि वय पडताळणीअनेक प्लॅटफॉर्म्सवर वय १३ किंवा १४ वर्षे असल्याचे दाखवून मुले सहज खाते उघडतात. पण प्रत्यक्षात पालकांची संमती आणि वयाची अचूक पडताळणी होत नाही. यामुळे मुले धोक्याच्या स्थितीत सापडतात.क) डेटा गोळा करणे आणि व्यवहारसोशल मीडिया कंपन्या मुलांची वैयक्तिक माहिती गोळा करतात आणि त्यांचा वापर जाहिरातींसाठी करतात. मुलांना लक्ष्य करून अनेकदा अनुचित जाहिराती (सिगारेट, अल्कोहोल, जंक फूड) दाखवल्या जातात. हे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे आहे.ड) ऑनलाइन शोषण आणि लैंगिक गैरव्यवहारNCPCR (राष्ट्रीय बालहक्क संरक्षण आयोग) ने अलीकडेच अनेक सोशल मीडिया कंपन्यांना नोटीस पाठवली आहे, कारण त्यांच्या प्लॅटफॉर्मवर मुलांच्या लैंगिक शोषणाशी संबंधित जाहिराती आढळल्या आहेत. हे अत्यंत गंभीर नैतिक आणि कायदेशीर प्रश्न आहेत. .Premium|Study Room : ॲग्रीटेक म्हणजे काय? आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती कशी बदलते?.पालक आणि शिक्षकांची भूमिकाअ) पालकांची जबाबदारीपालकांनी मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे. मुलांशी खुलेपणाने संवाद साधून त्यांना ऑनलाइन सुरक्षिततेचे नियम शिकवणे गरजेचे आहे. पालकांनी स्वतःही सोशल मीडियाचा मर्यादित आणि जबाबदार वापर करावा, जेणेकरून मुलांना आदर्श मिळेल.ब) स्क्रीन टाइम मर्यादामुलांनी दिवसातून किती वेळ सोशल मीडिया वापरावा, यावर मर्यादा घालणे आवश्यक आहे. तज्ज्ञांच्या मते, १४ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडियाचा वापर टाळावा किंवा अत्यंत मर्यादित करावा.क) गोपनीयता सेटिंग्जमुलांच्या खात्यांची गोपनीयता सेटिंग्ज 'प्रायव्हेट' ठेवणे, अनोळखी लोकांकडून मेसेज येऊ न देणे आणि वैयक्तिक माहिती शेअर न करणे या गोष्टी पालकांनी शिकवल्या पाहिजेत.ड) शाळा आणि शिक्षकांची भूमिकाशाळांनी डिजिटल साक्षरता (digital literacy) आणि ऑनलाइन सुरक्षिततेचे धडे अभ्यासक्रमात समाविष्ट करावेत. मुलांना सायबरबुलिंग, फसवणूक आणि अनुचित मजकूर ओळखण्याचे प्रशिक्षण दिले पाहिजे. सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांची जबाबदारीअ) कडक कायदे आणि नियमनभारत सरकारने IT Rules मध्ये दुरुस्ती करून सोशल मीडिया कंपन्यांना unlawful content (कायदेशीररित्या चुकीचा मजकूर) तीन तासांच्या आत हटवण्याचे आदेश दिले आहेत. पण अद्याप मुलांच्या सुरक्षेसाठी विशेष कायद्याची गरज आहे.ब) वय पडताळणीची यंत्रणासोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म्सनी मुलांच्या वयाची अचूक पडताळणी करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणा तयार करावी. पालकांची संमती घेणे बंधनकारक करावे.क) अहवाल देणे आणि पारदर्शकतासोशल मीडिया कंपन्यांनी मुलांच्या सुरक्षेशी संबंधित तक्रारी आणि कारवाईचा अहवाल सार्वजनिक करावा. यामुळे पारदर्शकता वाढेल आणि जबाबदारी निश्चित होईल.ड) न्यायालयाचे हस्तक्षेपसर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच एका PIL वर केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे, ज्यात मुलांच्या सोशल मीडिया वापरावर नियंत्रण आणि सुरक्षा उपायांची मागणी करण्यात आली आहे. हे एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. .शिफारसी आणि उपाययोजनाअ) वयाची मर्यादा१४ वर्षांखालील मुलांनी सोशल मीडियाचा वापर टाळावा. १४ ते १६ वयोगटातील मुलांनी पालकांच्या देखरेखीखालीच मर्यादित वापर करावा.ब) डिजिटल साक्षरतामुलांना सोशल मीडियाचा सुरक्षित वापर, गोपनीयता, सायबरबुलिंग ओळखणे आणि अनुचित मजकूर रिपोर्ट करणे या गोष्टी शिकवल्या पाहिजेत.क) पालकांचे मार्गदर्शनपालकांनी मुलांशी नियमित संवाद साधावा, त्यांच्या ऑनलाइन अनुभवांबद्दल विचारावे आणि कोणतीही समस्या असल्यास मदत करण्याची तयारी दाखवावी.ड) शाळेतील कार्यक्रमशाळांनी पालक-शिक्षक बैठका, कार्यशाळा आणि सेमिनार आयोजित करून सोशल मीडिया सुरक्षिततेबद्दल जागृती करावी.ई) कायदेशीर सुधारणासरकारने मुलांच्या ऑनलाइन सुरक्षेसाठी विशेष कायदा तयार करावा, ज्यात वय पडताळणी, पालकांची संमती आणि डेटा संरक्षण यांचा समावेश असेल.निष्कर्षसोशल मीडिया हे मुलांसाठी एक double-edged sword (दोन्ही बाजूंनी धार असलेली तलवार) आहे. एकीकडे ते संपर्क, शिक्षण आणि सर्जनशीलतेसाठी उपयुक्त आहे, तर दुसरीकडे मानसिक आरोग्य, सुरक्षा आणि नैतिक विकासासाठी धोकादायक आहे. म्हणून पालक, शिक्षक, सरकार आणि सोशल मीडिया कंपन्यांनी मिळून मुलांच्या सुरक्षित आणि जबाबदार डिजिटल वापरासाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. मुलांना फक्त तंत्रज्ञानापासून दूर ठेवणे हा उपाय नाही, तर त्यांना तंत्रज्ञानाचा सुरक्षित आणि नैतिक वापर शिकवणे हाच खरा उपाय आहे........................ .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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