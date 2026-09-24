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Study Room: सायबरबुलिंग, गोपनीयतेचा धोका, धोकादायक मजकुर; मुलांसाठी सोशल मीडिया वापराचे नियम का गरजेचे?

CyberBullying : डिजिटल साक्षरता, स्क्रीन टाइम मर्यादा, वय पडताळणी आणि डेटा संरक्षणाच्या माध्यमातून मुलांना सोशल मीडियाचा सुरक्षित, जबाबदार आणि नैतिक वापर शिकवण्यावर भर देण्याची वेळ आली आहे
Cyber Bullying

Cyber Bullying

Esakal

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लेखक : अभिजित मोदे

प्रस्तावना

आजच्या डिजिटल युगात सोशल मीडिया हे मुलांच्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य भाग बनले आहे. इन्स्टाग्राम, टिकटॉक, युट्यूब, फेसबुक यांसारख्या प्लॅटफॉर्म्सवर मुले तासनतास घालवत आहेत. यामुळे अनेक फायदे होत असले तरी अनेक गंभीर नैतिक आणि सामाजिक प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. मुलांचे मानसिक आरोग्य, गोपनीयता, सुरक्षा आणि नैतिक विकासाच्या दृष्टीने सोशल मीडियाचा वापर हा चिंतेचा विषय ठरत आहे.

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