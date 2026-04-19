Premium|IPL 2026 Team Performance : फक्त फलंदाजांमुळे सामने जिंकता येत नाहीत! मुंबई इंडियन्स आणि कोलकाताच्या पराभवाचे मुख्य 'टार्गेट' गोलंदाजीच का ठरतेय?

टाटा आयपीएल स्पर्धा आता चांगलीच रंगात आली आहे. काही संघ मस्त खेळ करून सामने जिंकत आहेत, तर काही संघ पराभवाच्या गटांगळ्या खाताना दिसत आहेत. काही संघांना दुखापतींनी ग्रासले आहे तर काही नामांकित संघांनी योजना आखताना केलेल्या चुकांची शिक्षा त्यांना भोगायला लागते आहे. स्पर्धेतील अजून भरपूर सामने बाकी आहेत, तेव्हा अंदाज वर्तविण्यात अर्थ नाहीये. फक्त कोणत्या चुका सर्वांत मर्मी घाव करत आहेत, ते लक्षात घेऊयात.गोलंदाजांची योजनामागच्या एका लेखात मी यंदाची आयपीएल गोलंदाज गाजवणार हा मुद्दा मांडला होता. त्याला कारण हेच होते की टी-२० क्रिकेट प्रकारात सर्व प्रकाशझोत फलंदाजांवर असला, तरी अखेर गोलंदाज भवितव्य ठरवत असतात. कधी कमी धावांचे षटक टाकून धावगतीला वेसण घालतात तर कधी जम बसलेला फलंदाज बाद करून नाट्यमय कलाटणी देतात. परिणामी ज्या संघांनी संघ बांधणी करताना गोलंदाजांचा विचार जास्त केला, ते संघ प्रगतीच्या मार्गावर दिसत आहेत. उलटपक्षी जास्त करून तगड्या फलंदाजांचा विचार करून संघ बांधणी केलेल्या सनरायझर्स हैदराबादसारखा संघ तुफानी फलंदाजी असून अपेक्षित उंची गाठत नाहीये. या उलट मोठ्या नावाच्या खेळाडूंचा भरणा केलेल्या मुंबई इंडियन्स संघाला गोलंदाजीत लय सापडली नसल्याने सलग पराभवांचा सामना करावा लागतो आहे. कोलकाता नाइट रायडर्स संघाला तर चहूबाजूंनी घेरले गेल्यासारखे वाटत असणार, इतका त्यांचा खेळ खराब होतो आहे. प्रमुख खेळाडूंना झालेल्या दुखापती आणि खेळत असलेल्या खेळाडूंचा खराब फॉर्म सगळेच कोलकाता संघासाठी डोकेदुखी ठरते आहे..Premium|IPL 2026 Analysis : आयपीएल २०२६ मध्ये गोलंदाजच ठरवणार विजेतेपदाचे भवितव्य; बुमरापासून चहल-अक्षरपर्यंत सर्वांच्या माऱ्यावर लक्ष.सर्वोत्तम काळ मागेबऱ्याच संघांत असे खेळाडू दिसतात ज्यांचा सर्वोत्तम काळ मागे पडल्याचे जाणवते. खास करून ऑसी प्रशिक्षक सर्वोत्तम काळ मागे गेलेल्या ऑसी खेळाडूंना प्राधान्य देतात. बरीच वर्ष दिसतात तेव्हा शंकेला जागा राहते. रिकी पाँटिंगने बराच काळ ग्लेन मॅक्सवेलला प्राधान्य दिले. आता तीच चूक जस्टीन लँगर मिचेल मार्श आणि मार्कस स्टॉयनीस बाबत करताना दिसतो. तसे बघायला गेले तर तमाम आयपीएल मोसमांचा विचार करता डेव्हिड वॉर्नर - ट्रॅव्हिस हेडने फलंदाज म्हणून आणि मिचेल स्टार्क - जोश हेझलवुड आणि पॅट कमिन्सने गोलंदाज म्हणून अफलातून कामगिरी केली आहे. बाकी इतके ऑसी खेळाडू खेळून गेले पण कोणी खरी सातत्यपूर्ण कामगिरी केली नाही. वरकरणी गुणवान वाटणाऱ्या कॅमरून ग्रीनचा कोलकाता नाइट रायडर्स संघाकरता चालू मोसमातील खेळ अगदीच सामान्य राहिला आहे. या उलट दक्षिण आफ्रिकेचे खेळाडू चांगली कामगिरी करताना आढळत आहेत. यातील अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे जे खेळाडू वर्षभर बाकी कोणतेही आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळत नाहीत आणि येऊन थेट टाटा आयपीएल खेळतात. त्यांना खेळाची लय सापडणे कठीण जात आहे. दुखापतीतून सावरून धोनी मैदानात उतरेल तेव्हा तो कसा लय पकडतो हे बघायला मजा येणार आहे..तरुणांना संधी द्याअगोदरच्या काळात मुंबई इंडियन्स संघाने गुणवान खेळाडूंचा शोध घेताना कष्ट केले. जसप्रीत बुमरा आणि पंड्या बंधूंना शोधून काढले आणि त्यांना घडवून मग स्पर्धेत उतरवले. डेव्हिड वॉर्नरलाही टी. ए. शेखरने ऑस्ट्रेलियातील स्थानिक सामन्यात खेळताना बघून दिल्ली संघात दाखल करून घेतले होते. सध्याच्या घडीला राजस्थान रॉयल्स संघ तसे प्रयत्न करताना सातत्याने दिसतो. काही वर्षांपूर्वीच त्यांनी यशस्वी जयस्वालला संघात दाखल करून घेतले होते. वैभव सूर्यवंशीला १० वर्षांचा असताना करारबद्ध केले होते. सर्वांत महत्त्वाची बाब म्हणजे राजस्थान संघ चालकांनी नुसते खेळाडू शोधून काढले नाहीत तर त्यांना संघात दाखल करून घेत खेळायची संधी देण्याची हिंमत दाखवली. या उलट लखनऊ संघात आर्शिन कुलकर्णी सारखा तगडा तरुण खेळाडू बाकावर बसलाय आणि सर्वोत्तम काळ मागे पडलेला मिचेल मार्श खेळाची छाप न पाडताही सातत्याने संघात खेळताना दिसतोय.जेव्हा हैदराबाद संघातून एकाच सामन्यात दोन तरुण गोलंदाज पदार्पण करताना दिसले. ज्यांच्या हाती कप्तानाने थेट नवा चेंडू दिला. मग काय घडले ते आपण सर्वांनी बघितले की प्रफुल हिंगे आणि सकीब हुसेन यांनी अफलातून मारा करून प्रत्येकी चार फलंदाजांना बाद करून जबरदस्त लयीत खेळणाऱ्या राजस्थान रॉयल्सची दाणादाण उडवली. बाकी संघांनी यातून धडा घेणे गरजेचे आहे, की एकतर भारतीय खेळाडूंवर लक्ष ठेवा आणि दुसरे म्हणजे सतत अनुभवाला प्राधान्य न देता सळसळत्या तरुणांना संधी द्या..मैं मेरे प्यार में पागलमुंबई इंडियन्स संघाची सुरुवात नेहमीप्रमाणे भयानक झाली आहे. सलग चार सामन्यांत पराभव पत्करलेल्या मुंबई इंडियन्स संघाला अनेक अडचणी सतावत आहेत. संघात भारतीय संघाचे नेतृत्व केलेले तीन खेळाडू असून हार्दिक पंड्याला कप्तान म्हणून बसवण्याचा अट्टाहास बऱ्याच लोकांना पटत नाहीये. त्यातून संघाची कामगिरी खराब होते आहे आणि स्वत: हार्दिक खेळाडू म्हणूनही कमाल कामगिरी करत नाहीये. आत्मविश्वासाने नेहमी भारलेला हार्दिक मैदानात बघायला मजा वाटते. पण गेल्या काही महिन्यांत खास करून फलंदाजी करायला उतरल्यावर हार्दिक आत्मविश्वासाने नव्हे तर फाजील आत्मविश्वासाने भारलेला वाटतोय. ज्याला क्रिकेटच्या भाषेत स्वॅग म्हणतात त्या रुबाबात वावरण्याकडे त्याचे प्रत्यक्ष फलंदाजी करण्यापेक्षा जास्त लक्ष गेले आहे असे वाटते. उदाहरण देताना मला वाटते, की महान कलाकार अमिताभ बच्चन यांचा आवाज कमाल आहेच पण त्यांनी मुख्य लक्ष-ध्यान हे नेहमी अभिनयावर दिले म्हणून ते वेगळी उंची गाठू शकले. हार्दिकला हे लक्षात ठेवले पाहिजे, की स्वॅग त्याला महान खेळाडू बनवणार नाहीये तर कामगिरी बनवणार आहे. क्रिकेटमध्ये त्याला म्हणतात, की बॅट चलता हैं तो थाट चलता हैं. हार्दिकला आपल्या संघाचा तोल सावरताना ही गोष्ट कायम लक्षात ठेवण्याची गरज आहे, असे नाही का वाटत तुम्हाला? 