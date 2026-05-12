Premium|Tamil Nadu Politics : सुपरस्टार विजयचा राजकीय उदय; जेन झीचा पाठिंबा, द्रविड अस्मिता आणि तमिळनाडूतील तिसऱ्या पर्यायाची नवी समीकरणे

किशोर अर्जुन - kishor.opera@gmail.comसुपरस्टार जोसेफ विजय चंद्रशेखर यांना तमिळ मक्कलने कमालीचा विश्वास टाकत तमिळनाडूच्या सत्तेच्या सोपानापर्यंत नेऊन ठेवले आहे. पडद्यावरील 'एकट्याने सगळे बदलणारा नायक' आणि लोकशाहीतील सामूहिक निर्णयप्रक्रिया यांच्यामध्ये मूलभूत फरक असतो. विजय स्वतःला पडद्यावरील 'दलपती' मानसिकतेतून बाहेर काढून लोकशाहीतून नेतृत्व करू इच्छिणारे 'लोकनायकन' बनू शकतील का, हा खरा प्रश्न आहे. केरळम, पश्चिम बंगाल, आसाम, पुद्दुचेरी आणि तमिळनाडू राज्यांतील विधानसभा निवडणुका नुकत्याच पार पडल्या. आसाम, पुद्दुचेरी आणि काही प्रमाणात केरळमचा अपवाद वगळता अन्य दोन्ही राज्यांनी अत्यंत अनपेक्षित असा निकाल देत सगळ्याच गृहितकांना धक्का दिला आहे. त्यातही तमिळनाडूचा निकाल अनेक अंगांनी चर्चेचा केंद्रबिंदू ठरला आहे. कारण, तो फक्त तमिळनाडूच्या राजकीय इतिहासात सत्तांतर घडवताना दिसत नाहीत; तर तमिळ समाजाच्या बदलत्या मानसिकतेची जाहीर नोंद घ्यायला लावत आहेत. 'हो-नाही-हो' असे म्हणत तमिळ सिनेसृष्टीचा सुपरस्टार 'दलपती' विजय अर्थात जोसेफ विजय चंद्रशेखर यांनी अवघ्या दोन वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या 'तमिळगा वेत्री कळघम' पक्षावर (टीव्हीके) तमिळ मक्कलने कमालीचा विश्वास टाकत तब्बल १०८ आमदार निवडून दिले आहेत आणि सत्तेच्या सोपानापर्यंत नेऊन ठेवले आहे. त्याचबरोबर गेल्या अर्ध शतकापासून तमिळनाडूच्या जनमानसावर आणि अर्थातच राजकारणावर अधिराज्य गाजवणाऱ्या द्रविड द्विपक्षीय व्यवस्थेच्या स्थैर्यालाच मोठे आव्हान दिलेले आहे. 'पुराची थलैवर' म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या एमजीआर यांनी थेट सिनेमाच्या पडद्यावरून तमिळनाडूमध्ये मुख्यमंत्रिपदावर झेप घेतली होती; पण विजय यांच्याप्रमाणे त्यांचा राजकीय प्रवेश अचानक झालेला नव्हता. अर्थात, गेल्या काही वर्षांपासून विजय राजकीय घटना आणि घडामोडींनी प्रेरित होऊन आपले स्थान अन् अस्तित्व राजकीय पटलावर दाखवून देत होतेच. अशा वेळी एमजीआर हे मात्र सुरुवातीपासूनच तमिळनाडूच्या वैचारिक-राजकीय-कलात्मक भूमिकेप्रमाणे पहिल्या-दुसऱ्या सिनेमापासूनच आपल्या द्रविडीयन राजकीय मतांसोबत ठामपणे उभे होते. अण्णा दुराई यांच्याकडे पाहत आणि ‘पेरियार’ रामस्वामी यांच्या विचारावर चालत, आपला वैचारिक मित्र आणि जिवाभावाचा सखा करुणानिधी यांच्यासोबत एमजीआर यांचा राजकीय प्रवास सुरू झाला होता. पुढे करुणानिधी यांच्या द्रमुक पक्षाविरोधात द्रविडी विचारांचा नवा पक्ष अण्णा द्रमुक स्थापन करत सत्ता प्राप्त केली. विजय यांचा राजकीय प्रवास काठाकाठाने साधारणतः असाच असल्याचे आपल्याला दिसते. कारण द्रमुक हा आपला राजकीय विरोधक आहे, असे जरी विजय यांनी वारंवार सांगितले असले, तरी गेल्या काही वर्षांत एका टप्प्यावर त्यांच्या फॅन क्लबने जयललिता यांच्या अण्णा द्रमुकने केलेल्या राजकीय फसवणुकीचा बदला म्हणून वेळोवेळी एम. के. स्टालिन यांच्या द्रमुकला जाहीर पाठिंबा दिलेला आहे... पण सत्तेवर असलेल्या द्रमुकला निशाणा केल्याशिवाय आपण सत्तेच्या परिघापर्यंत पोहोचणार नाही, याची जाणीव झाल्यानेच विजय यांनी गेल्या काही वर्षांत आपली राजकीय भूमिका तीक्ष्ण केली. राज्यात द्रमुक हा राजकीय विरोधक; तर केंद्रात भाजप हा वैचारिक विरोधक म्हणून त्यांनी घोषित केले. या दोन्ही विधानांचा त्यांना या निवडणुकीत किती मोठा फायदा झाला ते आता सगळ्यांसमोरच आहे..जेन झी आणि द्रविड अस्मितागेल्या अर्ध शतकापासून तमिळनाडूचे राजकारण द्रमुक आणि अण्णा द्रमुक या दोन ध्रुवांभोवतीच फिरत आले आहे. अण्णा दुराई, पेरियार रामसामी, करुणानिधी, एमजीआर आणि जयललिता या दोन्ही पक्षांतील नेत्यांच्या निधनानंतरदेखील द्रविड चळवळीने निर्माण केलेली भावनिक आणि वैचारिक पायाभूत रचना तमिळ जनतेच्या मनात रुजलेली आहे. भाषा, सामाजिक न्याय, संघराज्यवाद, कल्याणकारी राज्यव्यवस्था आणि प्रादेशिक अस्मिता या प्रश्नांवर उभे राहिलेले हे राजकारण तमिळनाडूच्या सामाजिक जीवनात इतके एकरूप झाले होते, की राज्यात तिसऱ्या राजकीय पर्यायाची कल्पनाही बराच काळ अवास्तव मानली जात होती. त्यामुळेच या सगळ्या पार्श्वभूमीवर विजय यांचा उदय हा त्या गृहितकाला पहिला मोठा धक्का ठरला आहे.कारण विजय यांना (पक्षी : टीव्हीकेला) मिळालेली एकूण मते पाहिली, तर असे दिसते की राज्यातील शहरी आणि निमशहरी भागांमध्ये लक्षवेधी प्रतिसाद मिळाला आहे. चेन्नई, कोईम्बतूर, मदुराई, तिरुपूर, त्रिची आणि कावेरी खोऱ्यातील कित्येक मतदारसंघांमध्ये प्रथमच मतदान करणारे युवक, कनिष्ठ मध्यमवर्गीय कुटुंबे, असंघटित क्षेत्रातील कामगार आणि सरकारी योजनांवर अवलंबून असलेल्या महिलांनी मोठ्या प्रमाणात विजय यांना झुकते माप दिल्याचे दिसून येते..तमिळनाडूचा जीडीपी देशात सर्वाधिक असला तरी, गेल्या काही वर्षांपासून बेरोजगारी, शिक्षण, ‘नीट’ परीक्षा आणि मुख्य म्हणजे राजकीय घराणेशाही यांविषयी वाढणारी अस्वस्थता राज्यात सतत दिसत होती. विजय यांनी याच भावनांना आपल्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू बनवले. त्यामुळेच त्यांना ‘जेन झी’ आणि ‘जेन मिलेनियम’ने मोठ्या प्रमाणात हात दिला आहे. गेल्या काही वर्षांत सुशिक्षित ‘जेन झी’ने जगात ठिकठिकाणी आपल्या उद्रेकाला वाट करून देत राजकीय सत्तांतर घडवून आणलेले आहे. आपल्या देशाच्या शेजारी असलेल्या नेपाळचे उदाहरण तर जवळचे आणि ताजे आहे. अशा वेळी विजय यांना मिळालेले यश हे फक्त त्यांच्या पडद्यावरील प्रतिमेला नाही; तर 'जेन झी' तरुण मतदारांच्या निराशेला, डिजिटल पिढीच्या तुटलेल्या राजकीय विश्वासाला आणि 'नवीन; पण परिचित चेहरा' शोधणाऱ्या मतदारांच्या भावनिकतेला घातलेल्या सादेला प्रतिसाद म्हणून हे सगळे पाहिले पाहिजे.विजय यांच्या सगळ्या प्रचारसभांमध्ये काही बाबी फार विचारपूर्वक आलेल्या दिसतात. त्यांनी कधीच आक्रमक राष्ट्रवाद किंवा धार्मिक ध्रुवीकरणावर भर दिलेला नाही; तर साधारणतः दक्षिण भारतीय राजकारणाची जी इतक्या वर्षांची बसवलेली वैचारिक घडी आहे त्यानुसार, उत्तम शिक्षण, रोजगार, भ्रष्टाचार विरोध, प्रशासकीय पारदर्शकता, संघराज्यवाद आणि प्रादेशिक (इथे तमिळ) अस्मिता यांवर भर देणारी भाषा वापरली आणि त्याचवेळी 'सत्तेचे राजकारण करण्यासाठी नाही; तर 'लोकांचे प्रशासन' करण्यासाठी आपल्याला सत्ता द्या,' असे आवाहन जनतेला केले..सिनेमा हेच राजकारणअन्य राज्यांप्रमाणे तमिळनाडूमध्ये सिनेमा फक्त मनोरंजन उद्योग कधीच नव्हता. सुरुवातीपासूनच सिनेमाने विचारधारेचा वाहक म्हणून काम केले आहे. लोकांपर्यंत द्रविड विचार पोहोचवण्यासाठी तत्कालीन नेत्यांनी गाव-खेड्यापर्यंत सिनेमा पोहोचवला. सिनेमा म्हणजे एकूणच जनमत निर्मितीचे माध्यम, सामाजिक चळवळींचा विस्तार मानले गेले. देशातील साम्यवादी विचारांच्या लोकांपूर्वीच दक्षिणेत द्रविड चळवळीने खूप आधीच पडद्यावरील प्रतिमेची ताकद ओळखली होती. अण्णा दुराई आणि करुणानिधी यांनी पटकथांमधून जातीय विषमता, भाषिक स्वाभिमान, सामाजिक न्याय आणि वर्णवर्चस्ववादविरोधी विचार सामान्यांंपर्यंत पोहोचवले. 'पराशक्ती'सारख्या सिनेमांनी तमिळ समाजाला केवळ भावनिक अनुभव दिला नाही... त्यांनी राजकीय चेतना दिली. (आणि २०२६ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या नव्या 'पराशक्ती' सिनेमाने राज्यातील हिंदी विरोधी चळवळीचा इतिहास पुन्हा अधोरेखित केला.)पुढे एमजीआर यांनी या सगळ्याचे रूपांतर एका नवीन प्रकारच्या लोकनेतृत्वात केले. पडद्यावर गरिबांचे रक्षण करणारा नायक आणि निवडणूक प्रचारातील नेता यांच्यामधील भिंत त्यांनी जवळजवळ पूर्णपणे पाडून टाकली. लोकांनी सिनेमागृहात ज्याच्यावर विश्वास ठेवला, त्याच व्यक्तीवर मतदान केंद्रातदेखील विश्वास ठेवण्यास सुरुवात केली. जयललिता यांनी या भावनिक वारशाला संघटनात्मक ताकदीची जोड दिली. त्यामुळे विजय हे या सगळ्याला अपवाद नाहीत. ते तमिळ राजकीय संस्कृतीतील जुन्या परंपरेचे नवे पाईक ठरले आहेत... पण, पडद्यावरील करिष्मा प्रशासन चालवण्यासाठी पुरेसा असतो का? कारण निवडणूक जिंकणे आणि राज्य चालवणे या दोन पूर्णपणे वेगळ्या गोष्टी आहेत. तमिळनाडू हे भारतातील सर्वाधिक प्रशासकीयदृष्ट्या विकसित राज्यांपैकी एक आहे. प्रचंड कल्याणकारी यंत्रणा, गुंतागुंतीची औद्योगिक व्यवस्था, वेगाने वाढणाऱ्या शहरामुळे पायाभूत सुविधांवरील वाढणारे दबाव, मोठे सार्वजनिक आरोग्य नेटवर्क, उत्तम शिक्षण व्यवस्था आणि एका वैचारिक साच्यातून तयार झालेली पिढ्यान्-पिढ्यांची नोकरशाही... या सगळ्याचे व्यवस्थापन करणे हे केवळ लोकप्रियतेच्या जोरावर शक्य नाही. त्यामुळे उद्या विजय मुख्यमंत्री झाल्यानंतर त्यांच्यासमोरील पहिली मोठी परीक्षा मंत्रिमंडळनिर्मितीची असेल. कारण करिष्म्यावर उभ्या राहिलेल्या पक्षांमध्ये अनेकदा अनुभवी प्रशासकीय नेतृत्वाची कमतरता असते. पडद्यावरील 'एकट्याने सगळे बदलणारा नायक' आणि लोकशाहीतील सामूहिक निर्णयप्रक्रिया यांच्यामध्ये मूलभूत फरक असतो. जर सर्व निर्णय नेतृत्वाच्या प्रतिमेभोवती केंद्रित झाले; तर प्रशासकीय निष्क्रियता निर्माण होण्याचा धोका नक्कीच तयार होऊ शकतो. त्याच वेळी विजय यांनी या निवडणूक प्रचारसभेत मोठ्या प्रमाणात आश्वासने दिली आहेत. आता सत्ता आल्यामुळे ती पूर्ण कशी करणार याकडे सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे. महिला कुटुंबप्रमुखांना आर्थिक सहाय्य, रोजगारनिर्मिती, सार्वजनिक आरोग्याचा विस्तार, अनुदानित गृहनिर्माण, औद्योगिक कॉरिडॉर्स, शैक्षणिक सुधारणा... ही सगळी आश्वासने लोकप्रिय नक्कीच आहेत; पण त्यासाठी लागणारी आर्थिक शिस्त आणि महसुली नियोजन अधिक कठीण आहे. तमिळनाडूवर सध्या ९.५२ लाख कोटींचे कर्ज आहे. त्यामुळे आश्वासनांची पूर्ती करण्यासाठीचा पैसा आणि एकूणच राज्य चालवण्यासाठी, साधन-सुविधेसाठी पैसा यांच्यात संत 