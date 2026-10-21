Premium|Study Room : डॉक्टरांना औषध कंपन्यांकडून प्रलोभने; सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे काय बदलणार?

रुग्णाला योग्य उपचार मिळावेत, यासाठी डॉक्टरांनी त्याच्या आजारानुसार योग्य औषधांची निवड करणे अपेक्षित असते. मात्र, औषध कंपन्या डॉक्टरांना महागड्या भेटवस्तू, आर्थिक फायदे, परदेश दौरे अशा सुविधा देत असतील तर डॉक्टर त्याच कंपन्यांची औषधे लिहून देण्याची शक्यता निर्माण होते. यामुळे रुग्णांवर गरजेपेक्षा महागडी औषधे लादली जाऊ शकतात आणि उपचारांचा खर्चही वाढू शकतो.या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी ‘युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस’ (यूसीपीएमपी) ही आचारसंहिता आहे. मात्र, अंमलबजावणीतील मर्यादांमुळे हे प्रकार थांबत नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. त्याच पार्श्वभूमिवर सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला आहे. आता या नियमांना कायदेशीर बळ मिळणार का? कंपन्यांची जबाबदारी कशी निश्चित होणार हे जाणून घणे महत्त्वाचे आहे..औषध कंपन्या डॉक्टरांना भेटवस्तू आणि पैशांचे अमिष का दाखवतात?औषध कंपन्यांना आपल्या औषधांची विक्री वाढवायची असते. त्यासाठी त्या वेगवेगळ्या प्रकारे औषधांचे प्रमोशन करतात. यामध्ये डॉक्टरांना महागड्या भेटवस्तू देणे, परदेश दौऱ्यांचा खर्च उचलणे, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू देणे आणि इतर आर्थिक फायदे देणे अशा गोष्टींचा समावेश असतो.यामागचा मुख्य उद्देश म्हणजे डॉक्टरांनी रुग्णांना आपल्या कंपनीची औषधे लिहून द्यावीत. पण यामुळे डॉक्टर रुग्णांच्या गरजेपेक्षा कंपनीच्या फायद्याचा विचार करून औषधे देण्याची शक्यता असते. त्यामुळे, गरज नसतानाही रुग्णांना जास्त औषधे घ्यावी लागू शकतात आणि त्यांच्या उपचारांचा खर्चही वाढू शकतो.या सर्व प्रकारामुळे डॉक्टरांकडून स्वस्त आणि जेनेरिक औषधांचा पर्याय न सांगता महागड्या ब्रँडेड औषधांची शिफारस केली जाऊ शकते. काही वेळा गरज नसतानाही जास्त औषधे दिली जाण्याची शक्यता असते. परिणामी, औषधांवर होणारा खर्च वाढतो आणि सामान्य रुग्णांच्या खिशाला आर्थिक फटका बसतो. नागरिकांच्या आरोग्याच्या आणि जगण्याच्या मूलभूत अधिकारावरही याचा परिणाम होऊ शकतो. हा अधिकार भारतीय राज्यघटनेच्या कलम २१ अंतर्गत येतो..हजारो कोटींचे आरोप ते परदेश दौरे;औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांमधील व्यवहारांवर प्रश्नचिन्ह२०२२ मध्ये डोलो-६५० औषध तयार करणाऱ्या मायक्रो लॅब्स कंपनीने डॉक्टरांना आपल्या औषधाचा प्रचार करण्यासाठी सुमारे १,००० कोटी रुपयांचे फायदे दिल्याचा आरोप करण्यात आला होता. २०२४ मध्ये अॅबव्ही हेल्थकेअर कंपनीने ३० डॉक्टरांच्या मोनॅको आणि पॅरिस येथील परदेश दौऱ्यांवर १.९१ कोटी रुपये खर्च केल्याचे समोर आले होते. औषध कंपन्या आणि डॉक्टरांमधील अशा प्रकारचे अनैतिक व्यवहार रोखण्यासाठी स्वतंत्र देखरेख व्यवस्था असणे गरजेचे आहे. तसेच, व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता ठेवणे आणि नियम मोडणाऱ्यांवर कायद्यानुसार प्रभावी कारवाई करणे आवश्यक आहे.औषध कंपन्यांवर नियंत्रण ठेवणारी यूसीपीएमपी आचारसंहिता नेमकी काय?‘युनिफॉर्म कोड फॉर फार्मास्युटिकल मार्केटिंग प्रॅक्टिसेस’ (यूसीपीएमपी) ही औषध कंपन्या, त्यांचे प्रतिनिधी आणि डॉक्टर यांच्यातील व्यवहार कसे असावेत, हे ठरवणारी आचारसंहिता आहे. या नियमांनुसार डॉक्टरांना भेटवस्तू देणे, त्यांच्या प्रवासाचा खर्च उचलणे, राहण्या-खाण्याची सोय करणे किंवा इतर आर्थिक फायदे देण्यास मनाई आहे.मात्र, या नियमांची अंमलबजावणी करताना काही अडचणी आहेत. यूसीपीएमपीला ठोस कायदेशीर आधार नसल्यामुळे हे नियम प्रामुख्याने ऐच्छिक स्वरूपाचे आहेत. म्हणजेच, हे नियम मोडल्यास औषध कंपन्यांवर थेट कायदेशीर कारवाई करून दंड ठोठावण्याची स्पष्ट तरतूद नाही. दुसरीकडे, असे फायदे स्वीकारणाऱ्या डॉक्टरांवर मात्र शिस्तभंगाची कारवाई होऊ शकते.म्हणूनच, या नियमांना कायद्याचे बळ देण्याची गरज आहे. केवळ ऐच्छिक नियमांमुळे औषध कंपन्यांच्या चुकीच्या पद्धतींना आळा घालणे कठीण आहे. त्यामुळे कंपन्यांनाही कायद्याने जबाबदार धरता यावे आणि नागरिकांच्या आरोग्याच्या अधिकाराचे (कलम २१) संरक्षण व्हावे, यासाठी कायदेशीर बंधनकारक व्यवस्था निर्माण करण्याची मागणी होत आहे..सर्वोच्च न्यायालयाच्या हस्तक्षेपामुळे औषध कंपन्यांमध्ये काय बदल होऊ शकतात?औषध कंपन्या औषधांच्या विक्रीसाठी कोणत्या पद्धती वापरतात, त्यात काही चुकीचे प्रकार आहेत का, याचा आढावा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तीन सदस्यीय समिती घेणार आहे. तसेच, या कंपन्यांसाठी कायद्याने बंधनकारक नियम असण्याची गरज आहे का, हे तपासून सरकारला त्याबाबत सूचना करणार आहे. सध्या डॉक्टरांनी औषध कंपन्यांकडून भेटवस्तू किंवा इतर फायदे स्वीकारल्यास त्यांच्यावर कारवाई होऊ शकते. मात्र, नव्या बदलांमुळे औषध कंपन्यांनाही कायद्याच्या चौकटीत आणता येऊ शकते. त्यामुळे नियम मोडणाऱ्या कंपन्यांवर थेट दंडात्मक कारवाई करण्याचा मार्ग मोकळा होऊ शकतो. तसे झाल्यास सध्या ऐच्छिक असलेल्या ‘यूसीपीएमपी’ नियमांना कायदेशीर बळ मिळेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.