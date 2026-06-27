Premium|Pharma Growth Strategy : सुप्रिया लाइफसायन्सची दमदार आर्थिक कामगिरी, निर्यात आणि नफ्यात मोठी झेप

डॉ. सलोनी वाघभारतीय औषधनिर्माण उद्योगात जागतिक स्तरावर आपली वेगळी ओळख निर्माण करणाऱ्या ‘सुप्रिया लाइफसायन्स’ने आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मध्ये दमदार आर्थिक कामगिरी नोंदवली आहे. कंपनीने महसूल आणि नफ्यात उल्लेखनीय वाढ साधली आहे. आगामी काळातील कंपनीच्या विस्तार योजना, धोरणे याबाबत कंपनीच्या कार्यकारी संचालक डॉ. सलोनी वाघ यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली ही खास मुलाखत... प्रश्न : सुप्रिया लाइफसायन्स कंपनीने आर्थिक वर्ष २०२५-२६चे निकाल जाहीर केले. कंपनीच्या प्रभावी निकालामागील आणि निव्वळ नफ्यातील वाढीमागे प्रमुख घटक कोणते?डॉ. सलोनी : आमची आर्थिक वर्ष २०२५-२६ मधील कामगिरी ही सर्व उत्पादन विभागांच्या एकत्रित प्रयत्नांचे फलित आहे. सुधारित भौगोलिक विस्तार आणि अधिक मजबूत ‘ऑपरेशनल लिव्हरेज’चा हा परिणाम आहे. या वर्षात महसुलात मोठी वाढ झाली असून, करपश्चात नफ्यातही उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. ही वाढ केवळ एका घटकामुळे नव्हे, तर ‘प्रॉडक्ट मिक्स’मधील सुधारणा, वाढीव निर्यात आणि उत्पादन मालमत्तेचा अधिक कार्यक्षम वापर या सर्व घटकांच्या एकत्रित परिणामामुळे झाली आहे. सर्वाधिक वाढ अॅनेस्थेटिक विभागात झाली असून, हा विभाग वाढीचा प्रमुख चालक ठरला. या विभागाचा वाढता वाटा आमच्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमधील टिकून असलेल्या मागणीचे आणि निवडक बाजारपेठांमधील सखोल विस्ताराचे प्रतीक आहे. व्हिटॅमिन्स विभागातही सुधारित गती दिसून आली असून, त्याचे योगदान वाढले आहे, ज्यामुळे आमच्या उत्पादन पोर्टफोलिओच्या विविधतेला बळ मिळाले आहे. भौगोलिकदृष्ट्या पाहता, लॅटिन अमेरिकेने सर्वाधिक वाढ नोंदवली असून, एकूण विक्रीतील तिचा वाटा वाढला आहे. मागील दोन वर्षांच्या तुलनेत उत्तर अमेरिकेतील वाटाही वाढला आहे, जो नियंत्रित बाजारपेठांमधील आमची वाढती उपस्थिती दर्शवतो. युरोप ही आमची पारंपरिकदृष्ट्या सर्वांत मोठी बाजारपेठ राहिली असून, या बाजारपेठेत आम्ही अतिरिक्त बाजारहिस्सा मिळवला आहे. त्यानंतर साधारण ३२ टक्के वाट्यासह आशिया दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. आमच्या एकूण महसुलापैकी सुमारे ८४ टक्के महसूल निर्यातीतून येतो. त्यातील मोठा भाग नियंत्रित भौगोलिक प्रदेशांतून येत असल्याने, जागतिक बाजारपेठेतील आमची उपस्थिती महसुलात स्थैर्य आणि किंमत नियंत्रण या दोन्ही बाबींमध्ये सातत्याने मदत करत आहे. नफा टिकवून ठेवण्यात ऑपरेशनल कार्यक्षमतेने महत्त्वाची भूमिका बजावली. लोटे येथील प्रकल्पात मॉड्यूल ‘ई’ कार्यान्वित झाल्यामुळे आर्थिक वर्ष २०२५च्या तुलनेत क्षमता वापरात सुधारणा झाली आहे. ३३५ किलो क्षमतेच्या वाढीमुळे उत्पादनवाढ शक्य झाली असून, स्थिर खर्चाचे अधिक प्रभावी विभाजन करणे शक्य झाले. जवळपास ८० टक्के महसुलामध्ये केलेल्या ‘बॅकवर्ड इंटिग्रेशन’मुळे नफाक्षमता वाढली. परिणामी, कर आणि घसारापूर्व नफा वाढला असून, तो आमच्या ३३ ते ३५ टक्के या दीर्घकालीन मार्गदर्शक मर्यादेतच राहिला आहे. एकंदरीत, या वर्षातील वाढ ही केवळ अल्पकालीन व्हॉल्यूम-आधारित विस्तारावर आधारित नसून, उत्पादनांचे वाढते योगदान, विस्तारणारी निर्यात बाजारपेठ आणि शिस्तबद्ध धोरणात्मक पायाभूत वाढ यांवर आधारलेली आहे..Premium|India stock market investment picks : भारतीय शेअर बाजारात दीर्घकालीन गुंतवणुकीची मोठी संधी; 'मोतीलाल ओसवाल'कडून १० दमदार शेअर्सची शिफारस!.प्रश्न : तुमच्या गुंतवणूकदारांना भविष्याभिमुख दीर्घकालीन मार्गदर्शनाबाबत काय सांगाल?डॉ. सलोनी : आमचे भविष्यातील धोरण क्षमता विस्तार, अधिक सखोल संशोधन व विकासक्षमता आणि नियंत्रित व अर्ध-नियंत्रित बाजारपेठांमध्ये बाजारहिश्शाच्या शाश्वत वाढीवर आधारित आहे. आमच्या मुख्य ‘एपीआय’ पोर्टफोलिओमधील वाढ आणि तयार फॉर्म्युलेशन्स व्यवसायाच्या टप्प्याटप्प्याने होणाऱ्या विस्ताराच्या आधारावर आम्ही सातत्याने २० टक्क्यांपेक्षा अधिक वार्षिक महसूलवाढीचे लक्ष्य ठेवले आहे. आर्थिक वर्ष २०२५ मधील ७० टक्क्यांवरून आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये क्षमता वापरात वाढ झाली आहे. इष्टतम (Optimal) पातळीच्या जवळ पोहोचल्याने आम्हाला आणखी चांगल्या ऑपरेटिंग लिव्हरेजची अपेक्षा आहे. बहुउद्देशीय सुविधांमध्ये व्यावहारिक कमाल वापर साधारणपणे ८५ टक्क्यांच्या आसपास असतो आणि पुढील काही वर्षांत त्यात सुधारणा होण्याची शक्यता आहे. लोटे येथील मॉड्यूल ‘ई’मुळे जटिल आणि दीर्घचक्रीय रसायने तयार करण्याची आमची क्षमता अधिक मजबूत झाली आहे. यामुळे भूलशास्त्र, कॉन्ट्रास्ट मीडिया, हृदयविकार आणि ‘एडीएचडी’ विभागांतील उच्च-मूल्य ‘एपीआय’ आणि नव्या उत्पादनांच्या विक्रीला चालना मिळत आहे. लोटे आणि अंबरनाथ येथील उत्पादन सुविधांमधून आमची संशोधन व विकास पायाभूत सुविधा सातत्याने मजबूत होत आहे. सुमारे ६० शास्त्रज्ञ लाइफसायकल मॅनेजमेंट, बॅकवर्ड इंटिग्रेशन आणि नव्या उत्पादन विकासावर कार्यरत आहेत. संशोधन व विकासावरील खर्च महसुलाच्या दोन टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, अशी अपेक्षा असून, त्यामुळे दरवर्षी तीन ते चार नवे ‘एपीआय’ दाखल करण्यास मदत होईल. अंदाजे १५० ते १६५ कोटी रुपयांची गुंतवणूक करून उभारण्या आलेल्या अंबरनाथ येथील फिनिश्ड फॉर्म्युलेशन सुविधेतून आर्थिक वर्ष २०२७ पासून उत्पादन सुरू होण्याची अपेक्षा आहे. पहिल्या टप्प्यात लिक्विड इनहेलेशन, टॅब्लेट्स, कॅप्सुल्स आणि इंजेक्टेबल लाइन्सचा समावेश आहे. ‘ईयू’ आणि ‘यूएसएफडीए’ मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील तीन ते चार वर्षांत या सुविधेचा पूर्ण क्षमतेने वापर अपेक्षित आहे. विस्ताराच्या दृष्टीने पुढील महत्त्वाचा टप्पा म्हणजे पाताळगंगा येथील ग्रीनफिल्ड प्रकल्प. पहिल्या टप्प्यातील गुंतवणुकीचा अंदाज सुमारे ३५० कोटी रुपये आहे. विशेष म्हणजे आम्ही १०० टक्के कर्जमुक्त कंपनी आहोत आणि विस्तारासाठीचा निधी प्रामुख्याने अंतर्गत स्रोतांतून उभारण्याचा आमचा मानस आहे.प्रश्न : नवी उत्पादने दाखल करण्याबाबत आपण सांगितले. याबाबत अधिक माहिती द्याल का?डॉ. सलोनी : आमचे नवी उत्पादने दाखल करण्याचे धोरण विशिष्ट आणि उच्च-मूल्य ‘एपीआय’वर केंद्रित आहे, जिथे नियामक सखोलता, प्रक्रिया क्षमता आणि बॅकवर्ड इंटिग्रेशन शाश्वत वाढ प्रदान करतात. दरवर्षी आमच्या पोर्टफोलिओमध्ये तीन ते चार नवे ‘एपीआय’ समाविष्ट करण्याचे लक्ष्य आहे. चालू वर्षात आम्ही प्रमुख उपचारात्मक क्षेत्रांमध्ये चार नवी उत्पादने दाखल केली आहेत. यामध्ये नवे अॅनेस्थेशिया उत्पादन, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अॅडव्हान्स्ड इंटरमिजिएट आणि कॉन्ट्रास्ट मीडिया व ‘एडीएचडी’ विभागांतील उत्पादनांचा समावेश आहे. यापैकी काही मॉलिक्यूल्सची जागतिक ‘एपीआय’ बाजारपेठ वार्षिक ३० ते ५० कोटी अमेरिकी डॉलरची आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन वाढीस मोठी संधी उपलब्ध आहे. आमचा दृष्टिकोन अत्यंत निवडक आहे. मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा असलेल्या कमोडिटाइज्ड उत्पादनांपासून आम्ही दूर राहतो. त्याऐवजी तांत्रिक गुंतागुंत किंवा नियामक अडथळे असलेल्या मॉलिक्यूल्सवर भर देतो, जिथे आमची संशोधन आणि विकासक्षमता आणि बहुउद्देशीय उत्पादन पायाभूत सुविधा आम्हाला स्पर्धात्मक फायदा देतात. ‘एपीआय’ व्यतिरिक्त, आम्ही अंबरनाथ येथील सुविधेत फिनिश्ड फॉर्म्युलेशन्समध्येही विस्तार करत आहोत. आर्थिक वर्ष २०२७ पासून या विभागातून महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. तसेच, सीएमओ आणि सीडीएमओ करारांमधूनही सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. विशेषतः भूलशास्त्र क्षेत्रातील भागीदारींमुळे ग्राहकांशी दीर्घकालीन संबंध अधिक मजबूत होतील.प्रश्न : ग्रीनफिल्ड विस्तार योजनांबद्दल काय सांगाल?डॉ. सलोनी : पाताळगंगा येथील ग्रीनफिल्ड विस्तार हा सुप्रिया लाइफसायन्सच्या विकासातील पुढील महत्त्वाचा धोरणात्मक टप्पा आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन आम्ही आधीच संपादित केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील गुंतवणूक अंदाजे ३५० कोटी रुपयांची असून, ती टप्प्याटप्प्याने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केली जाईल. हा विस्तार विद्यमान महसूलवाढ आणि उत्पादन मागणीशी सुसंगत ठेवण्यात येणार आहे. लोटे येथील मॉड्यूल ‘ई’ कार्यान्वित झाल्यामुळे बहुउद्देशीय ‘एपीआय’क्षमतेची भर पडली आहे. अंबरनाथ फॉर्म्युलेशन सुविधेतून चौथ्या तिमाहीपासून प्राथमिक महसूल अपेक्षित असून, आर्थिक वर्ष २०२७ पासून लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. ‘ईयू’आणि ‘यूएसएफडीए’ मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील तीन ते चार वर्षांत या सुविधेचा इष्टतम वापर होईल. पाताळगंगा सुविधा कालांतराने ‘एपीआय’ आणि फॉर्म्युलेशन्स या दोन्ही व्यवसायांना आधार देईल. एकंदरीत, आमचे ग्रीनफिल्ड विस्तार धोरण हे शिस्तबद्ध भांडवली वाटप, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि महसूलवाढीशी सुसंगत नियोजन यांवर आधारित आहे..प्रश्न : नवी उत्पादने दाखल करण्याबाबत आपण सांगितले. याबाबत अधिक माहिती द्याल का?डॉ. सलोनी : आमचे नवी उत्पादने दाखल करण्याचे धोरण विशिष्ट आणि उच्च-मूल्य ‘एपीआय’वर केंद्रित आहे, जिथे नियामक सखोलता, प्रक्रिया क्षमता आणि बॅकवर्ड इंटिग्रेशन शाश्वत वाढ प्रदान करतात. दरवर्षी आमच्या पोर्टफोलिओमध्ये तीन ते चार नवे ‘एपीआय’ समाविष्ट करण्याचे लक्ष्य आहे. चालू वर्षात आम्ही प्रमुख उपचारात्मक क्षेत्रांमध्ये चार नवी उत्पादने दाखल केली आहेत. यामध्ये नवे अॅनेस्थेशिया उत्पादन, कार्डिओव्हॅस्क्युलर अॅडव्हान्स्ड इंटरमिजिएट आणि कॉन्ट्रास्ट मीडिया व ‘एडीएचडी’ विभागांतील उत्पादनांचा समावेश आहे. यापैकी काही मॉलिक्यूल्सची जागतिक ‘एपीआय’ बाजारपेठ वार्षिक ३० ते ५० कोटी अमेरिकी डॉलरची आहे. त्यामुळे दीर्घकालीन वाढीस मोठी संधी उपलब्ध आहे. आमचा दृष्टिकोन अत्यंत निवडक आहे. मोठ्या प्रमाणात स्पर्धा असलेल्या कमोडिटाइज्ड उत्पादनांपासून आम्ही दूर राहतो. त्याऐवजी तांत्रिक गुंतागुंत किंवा नियामक अडथळे असलेल्या मॉलिक्यूल्सवर भर देतो, जिथे आमची संशोधन आणि विकासक्षमता आणि बहुउद्देशीय उत्पादन पायाभूत सुविधा आम्हाला स्पर्धात्मक फायदा देतात. ‘एपीआय’ व्यतिरिक्त, आम्ही अंबरनाथ येथील सुविधेत फिनिश्ड फॉर्म्युलेशन्समध्येही विस्तार करत आहोत. आर्थिक वर्ष २०२७ पासून या विभागातून महसुलात लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. तसेच, सीएमओ आणि सीडीएमओ करारांमधूनही सकारात्मक प्रतिसादाची अपेक्षा आहे. विशेषतः भूलशास्त्र क्षेत्रातील भागीदारींमुळे ग्राहकांशी दीर्घकालीन संबंध अधिक मजबूत होतील.प्रश्न : ग्रीनफिल्ड विस्तार योजनांबद्दल काय सांगाल?डॉ. सलोनी : पाताळगंगा येथील ग्रीनफिल्ड विस्तार हा सुप्रिया लाइफसायन्सच्या विकासातील पुढील महत्त्वाचा धोरणात्मक टप्पा आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक जमीन आम्ही आधीच संपादित केली आहे. पहिल्या टप्प्यातील गुंतवणूक अंदाजे ३५० कोटी रुपयांची असून, ती टप्प्याटप्प्याने आणि नियोजनबद्ध पद्धतीने केली जाईल. हा विस्तार विद्यमान महसूलवाढ आणि उत्पादन मागणीशी सुसंगत ठेवण्यात येणार आहे. लोटे येथील मॉड्यूल ‘ई’ कार्यान्वित झाल्यामुळे बहुउद्देशीय ‘एपीआय’क्षमतेची भर पडली आहे. अंबरनाथ फॉर्म्युलेशन सुविधेतून चौथ्या तिमाहीपासून प्राथमिक महसूल अपेक्षित असून, आर्थिक वर्ष २०२७ पासून लक्षणीय वाढ अपेक्षित आहे. ‘ईयू’आणि ‘यूएसएफडीए’ मान्यता मिळाल्यानंतर पुढील तीन ते चार वर्षांत या सुविधेचा इष्टतम वापर होईल. पाताळगंगा सुविधा कालांतराने ‘एपीआय’ आणि फॉर्म्युलेशन्स या दोन्ही व्यवसायांना आधार देईल. एकंदरीत, आमचे ग्रीनफिल्ड विस्तार धोरण हे शिस्तबद्ध भांडवली वाटप, टप्प्याटप्प्याने अंमलबजावणी आणि महसूलवाढीशी सुसंगत नियोजन यांवर आधारित आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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