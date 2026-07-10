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Premium|Study Room : डिजिटल प्रगती आणि हरवत चाललेली मानवी जवळीक

Impact of Technology on Human Relationships : तांत्रिक प्रगतीमुळे जीवन सुलभ झाले, मात्र मानवी नातेसंबंध, सहानुभूती, मानसिक आरोग्य आणि सामाजिक एकात्मतेवरील परिणामांचा अभ्यास करत तंत्रज्ञान व मानवतेतील संतुलनाचा शोध घेणारा सखोल आढावा.
Impact of Technology on Human Relationships

Impact of Technology on Human Relationships

esakal

स्टडीरूम
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२०३३ मधील बेंगळुरूमधील एका रुग्णालयात आयसीयूमध्ये एक वृद्ध रुग्ण एकाकीपणे मृत्यूच्या दारात असताना, अत्याधुनिक मॉनिटर्स आणि एआय प्रणाली अचूकतेने उपचार हाताळत होत्या, परंतु त्याचे कुटुंब केवळ व्हिडिओ कॉलच्या स्क्रीनवरून ते पाहत होते. हा हृदयद्रावक विरोधाभास आपल्या तांत्रिक युगातील एका त्रासदायक वास्तवाकडे निर्देश करतो. जरी आपण आपले सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल क्षमता वेगाने अद्ययावत (upgrade)  असलो, तरी मानवी अनुभवासाठी आवश्यक असलेली अस्सल जवळीक, सहानुभूती आणि खऱ्या नात्यांची क्षमता आपण गमावत आहोत. तांत्रिक प्रगती आणि मानवी अधोगती एकाच वेळी घडत असून, हा निबंध या आव्हानात्मक दाव्याचे परीक्षण करतो आणि तांत्रिक विकासाचा मानवी कल्याणाशी मेळ घालणारे मार्ग शोधतो.

मानवतेची तांत्रिक उपलब्धी अभूतपूर्व प्रगती दर्शवते. 'मूरच्या नियमा'नुसार संगणकीय शक्ती सातत्याने वाढत असून, आजचे स्मार्टफोन पूर्वीच्या सुपरकंप्युटरपेक्षाही शक्तिशाली झाले आहेत. भारतात 'जिओ' क्रांतीने कोट्यवधी लोकांना इंटरनेट उपलब्ध करून दिले, तर 'यूपीआय' (UPI) प्रणालीने आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणली. आरोग्य सेवा क्षेत्रात टेलिमेडिसिन आणि एआय-आधारित निदान साधनांनी ग्रामीण भागात लाखो जीव वाचवले आहेत, तर शैक्षणिक तंत्रज्ञानाने ज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आहे. हे सर्व बदल मानवी प्रगतीचे प्रतीक असून, त्यांनी दुःख कमी केले आणि संधींचा विस्तार केला आहे.

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