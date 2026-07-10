Premium|Study Room : डिजिटल प्रगती आणि हरवत चाललेली मानवी जवळीक

२०३३ मधील बेंगळुरूमधील एका रुग्णालयात आयसीयूमध्ये एक वृद्ध रुग्ण एकाकीपणे मृत्यूच्या दारात असताना, अत्याधुनिक मॉनिटर्स आणि एआय प्रणाली अचूकतेने उपचार हाताळत होत्या, परंतु त्याचे कुटुंब केवळ व्हिडिओ कॉलच्या स्क्रीनवरून ते पाहत होते. हा हृदयद्रावक विरोधाभास आपल्या तांत्रिक युगातील एका त्रासदायक वास्तवाकडे निर्देश करतो. जरी आपण आपले सॉफ्टवेअर आणि डिजिटल क्षमता वेगाने अद्ययावत (upgrade) असलो, तरी मानवी अनुभवासाठी आवश्यक असलेली अस्सल जवळीक, सहानुभूती आणि खऱ्या नात्यांची क्षमता आपण गमावत आहोत. तांत्रिक प्रगती आणि मानवी अधोगती एकाच वेळी घडत असून, हा निबंध या आव्हानात्मक दाव्याचे परीक्षण करतो आणि तांत्रिक विकासाचा मानवी कल्याणाशी मेळ घालणारे मार्ग शोधतो.मानवतेची तांत्रिक उपलब्धी अभूतपूर्व प्रगती दर्शवते. 'मूरच्या नियमा'नुसार संगणकीय शक्ती सातत्याने वाढत असून, आजचे स्मार्टफोन पूर्वीच्या सुपरकंप्युटरपेक्षाही शक्तिशाली झाले आहेत. भारतात 'जिओ' क्रांतीने कोट्यवधी लोकांना इंटरनेट उपलब्ध करून दिले, तर 'यूपीआय' (UPI) प्रणालीने आर्थिक व्यवहारांमध्ये क्रांती घडवून आणली. आरोग्य सेवा क्षेत्रात टेलिमेडिसिन आणि एआय-आधारित निदान साधनांनी ग्रामीण भागात लाखो जीव वाचवले आहेत, तर शैक्षणिक तंत्रज्ञानाने ज्ञानाचे लोकशाहीकरण केले आहे. हे सर्व बदल मानवी प्रगतीचे प्रतीक असून, त्यांनी दुःख कमी केले आणि संधींचा विस्तार केला आहे..Premium|Modern Parenting Challenges : आधुनिक पालकत्वाचा वाढता ताण आणि मुलांच्या विकासाचे आव्हान.तथापि, या तांत्रिक विजयासोबतच मानसिक आरोग्य, सामाजिक एकसंधता आणि मानवी नातेसंबंधांमध्ये मोठी घसरण झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटनेनुसार नैराश्य आणि चिंतेचे विकार वेगाने वाढले असून, वाढता स्क्रीन टाईम याला कारणीभूत ठरत आहे. अभूतपूर्व डिजिटल कनेक्टिव्हिटी असूनही 'एकटेपणाची महामारी' तीव्र झाली आहे. संशोधनानुसार, मानवाचा सरासरी लक्ष देण्याचा कालावधी (attention span) कमालीचा घटला आहे, ज्यामुळे सखोल विचार आणि संयमी ऐकण्याची क्षमता कमकुवत झाली आहे. प्रत्यक्ष सामाजिक संवाद आणि कौटुंबिक जवळीक कमी झाली असून, स्क्रीनच्या प्राधान्यामुळे (phubbing) सहानुभूतीमध्ये चिंताजनक घट झाली आहे.या मानवी अधोगतीचे मुख्य कारण म्हणजे 'अटेंशन इकॉनॉमी'चे व्यावसायिक मॉडेल, जे जाहिरातींच्या महसुलासाठी वापरकर्त्यांना व्यसनाधीन रचनेत गुंतवून ठेवते. डिजिटल संवादात चेहऱ्यावरील हावभाव आणि आवाजाचा टोन यांसारख्या गैर-शाब्दिक घटकांचा अभाव असल्याने संवाद उथळ बनतो. भारताच्या संदर्भात, संयुक्त कुटुंबे, सामूहिक बंध आणि आंतरपिढीतील नातेसंबंध यांवर पारंपरिक भर देणाऱ्या संस्कृतीला या डिजिटल व्यवस्थेमुळे मोठा धक्का बसला आहे. सण, लग्न समारंभ आणि कौटुंबिक जेवणाच्या वेळीही प्रत्यक्ष संवादाऐवजी स्मार्टफोनमधील व्यस्तता मानसिक उपस्थितीला विस्थापित करत आहे..परंतु, मानवतेच्या ऱ्हासाचे श्रेय केवळ तंत्रज्ञानाला देणे हे तांत्रिक नियतीवादाचा (technological determinism) धोका निर्माण करते. तंत्रज्ञानाने लॉकडाऊनच्या काळात विखुरलेल्या कुटुंबांना जोडले आणि अनेक साहाय्यक समुदाय निर्माण केले. तंत्रज्ञानाचा वापर कसा केला जातो, यावर त्याचा परिणाम अवलंबून असतो. जो स्मार्टफोन विनाकारण स्क्रोलिंगसाठी कारणीभूत ठरतो, तोच ध्यानधारणा, शिक्षण आणि दूरवरच्या प्रियजनांशी अर्थपूर्ण संपर्कासाठी सजगपणे वापरता येऊ शकतो. त्यामुळे आव्हान तंत्रज्ञान नाकारण्याचे नसून, त्याचा मानवी मूल्यांशी मेळ घालण्याचे आहे.यासाठी वैयक्तिक पातळीवर डिजिटल मिनिमलिझमचा सराव करणे आणि संस्थात्मक पातळीवर केवळ नफ्यासाठी वापरकर्त्यांना गुंतवून ठेवणाऱ्या मॉडेल्सचा पुनर्विचार करणे आवश्यक आहे. भारताच्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात संतुलित तंत्रज्ञानाच्या अंतर्भावावर भर दिला पाहिजे, तसेच धोरणात्मक पातळीवर शोषक डिझाइनवर मर्यादा आणणारे नियम हवेत. अंतिम प्रश्न आपण आपले सॉफ्टवेअर अपग्रेड करावे की नाही हा नसून, आपण आपली मानवता, आपली सहानुभूती, संयम आणि खऱ्या जोडणीची क्षमता एकाच वेळी वाढवण्यास कटिबद्ध आहोत का, हा आहे. भारताचे नागरी शहाणपण भौतिक प्रगतीसोबत आध्यात्मिक आणि सामाजिक विकासाचा मेळ घालण्यास शिकवते. या दुहेरी वचनबद्धतेच्या माध्यमातूनच आपले सॉफ्टवेअर प्रगत होत असताना, आपली मानवता अधिक समृद्ध होऊ शकेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.