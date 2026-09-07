Premium|Standard Costing : तेनालीच्या मदतीने समजून घ्या व्यवसायातील कॉस्टिंगचे महत्त्व

प्रतीक डुंबरे - capsdumbre@gmail.comते नाली रामन - मध्ययुगीन इतिहासातील एक बुद्धिमान, मिस्कील आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व! आजच्या एकविसाव्या शतकातील एका काल्पनिक साम्राज्यातील हा तेनाली आपल्या महाराजांशी संवाद साधत व्यवसायातील काही महत्त्वाची रहस्ये उलगडतो. ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून स्टॅंडर्ड कॉस्टिंग आणि व्हरायन्स ॲनालिसिस या संकल्पना गणपतीच्या मूर्ती घडविणाऱ्या छोट्या व्यवसायाच्या उदाहरणातून सोप्या पद्धतीने समजून घेऊ या...साम्राज्यात गणेशोत्सवाची चाहूल लागली होती. काही दुकानांमध्ये सजावटीचे सामान आले होते. मंडळांचे पदाधिकारी मूर्तींच्या शोधात फिरू लागले होते आणि शहराच्या एका कोपऱ्यात, पिढ्यान्पिढ्या गणपतीच्या मूर्ती बनवणाऱ्या बाजारपेठेत सकाळपासून लगबग सुरू झाली होती. महाराज आणि तेनाली त्या बाजारपेठेत पाहणी करत चालले होते. त्यांचे लक्ष एका छोट्याशा कारखान्याकडे गेले. तिथे मिस्टर सुबकराव आपल्या जादुई हातांनी गणरायाची मूर्ती घडवत होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर उत्साह होता आणि ओठांवर मोहम्मद रफी यांचे गाणे होते, ‘‘देवा हो देवा गणपती देवा, तुमसे बढ़कर कौन?’’ महाराज आणि तेनाली त्या कारखान्यात गेले. मिस्टर सुबकरावांनी दोघांचे कौतुकाने स्वागत केले आणि त्यांना आपला छोटासा कारखाना दाखवू लागले. माती मळली जात होती. मूर्तींना आकार दिला जात होता. काही मूर्तींचे बारकाईने काम सुरू होते. काहींवर रंगकाम सुरू होते. तर काही मूर्ती ग्राहकांच्या नावासह बाजूला ठेवलेल्या होत्या. हा छोटेखानी कारखाना होता. चार-पाच जणांची टीम होती. कोणतेही ‘ईआरपी’ नव्हते. कोणतीही कॉस्टिंग यंत्रणा नव्हती. एक वही होती, एक कॅल्क्युलेटर होते आणि अनेक वर्षांचा अनुभव होता.महाराजांनी सुबकरावांना विचारले,‘‘सुबकराव, यंदा तर तुमचा सीझन चांगला दिसतोय. ऑर्डर्स कशा आहेत?’’सुबकराव म्हणाले, ‘‘महाराज, ऑर्डर्स चांगल्या आहेत. गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त आहेत. मला मूर्ती घडवण्यात विलक्षण आनंद मिळतो. त्यामुळे कितीही काम केले तरी थकवा जाणवत नाही. काम करणारे सगळे कर्मचारीसुद्धा मेहनती आहेत. सगळे बारकावे शिकत राहतात. त्यामुळे जास्त त्रास होत नाही. पण एक अडचण आहे.’’‘‘काय?’’‘‘सीझन संपला की मनात प्रश्न येतो... इतक्या मूर्ती विकूनही पैसे कुठे गेले?’’महाराजांनी आश्चर्याने तेनालीकडे पाहिले. तेनालीने सुबकरावांकडे पाहत विचारले,‘‘तुम्हाला एका मूर्तीची कॉस्ट माहीत आहे?’’‘‘हो.’’‘‘किती?’’सुबकरावांनी लगेच उत्तर दिले,‘‘साइझ आणि डिझाइनवर अवलंबून असते. साधारण दीड ते...’’तेनाली त्यांना थांबवत म्हणाला,‘‘मी ‘साधारण’ विचारले नव्हते. मी विचारले, ‘नेमकी’ कॉस्ट माहीत आहे का?’’सुबकराव गप्प झाले.‘‘नाही. नेमकी माहीत नाही.’’तेनाली म्हणाला, ‘‘मग तुमची समस्या ‘पैसे कुठे गेले?’ ही नाही. तुमची समस्या आहे- तुम्हाला तुमच्या कॉस्टमधला व्हरायन्स दिसत नाही.’’महाराजांनी विचारले, ‘‘पण हा छोटा व्यवसाय आहे. एवढे सगळे कॉस्टिंग वगैरे करणे आवश्यक आहे का?’’तेनाली हसला. ‘‘महाराज, मोठ्या व्यवसायाला कॉस्टिंगची गरज असतेच; पण छोट्या व्यवसायाला ती कदाचित त्याहून जास्त असते. कारण मोठ्या व्यवसायाला चूक भरून काढण्यासाठी साधने आणि संसाधने असतात; छोट्या व्यावसायिकाचे ५० हजार रुपयांचे लीकेज थेट त्याच्या घरच्या पैशावर परिणाम करते.’’आणि तेनालीने सुबकरावांना एक वेगळा प्रश्न विचारला.‘‘तुम्ही तुमच्या मूर्तीची कॉस्ट अंदाजाने ठरवता की मानकाने?’’सुबकरावांनी विचारले,‘‘मानक म्हणजे?’’तेनाली म्हणाला,‘‘आजपासून आपण तुमच्या व्यवसायात स्टॅंडर्ड कॉस्टिंग आणि व्हरायन्स ॲनालिसिस वापरू.’’सुबकराव लगेच म्हणाले,‘‘माझ्या व्यवसायासाठी स्टॅंडर्ड कॉस्ट कोण ठरवणार? दुसऱ्या मूर्तिकाराची मूर्ती आणि माझी मूर्ती सारखी नसते.’’तेनाली हसला.‘‘अगदी बरोबर. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला सांगणार नाही, की २.५ फूट मूर्तीला किती किलो माती लागली पाहिजे. आपण तुमच्या स्वतःच्या कामातून स्टॅंडर्ड शोधू.’’सुबकराव आश्चर्याने त्याच्याकडे पाहू लागले.तेनालीने समजावले,‘‘स्टॅंडर्ड कॉस्टिंग म्हणजे एखादी मूर्ती योग्य पद्धतीने, अपेक्षित गुणवत्तेत तयार करण्यासाठी साधारण किती मटेरियल, लेबर आणि इतर संसाधने लागायला हवीत, याचा आधीच ठरवलेला बेंचमार्क. हा बेंचमार्क तुमच्या अनुभवावर, मागील डेटावर, चांगल्या बॅचेसवर आणि प्रत्यक्ष प्रक्रियेवर आधारित असावा. म्हणजे मागील अनुभव- चांगली प्रत्यक्ष कामगिरी- साध्य करण्याजोगे स्टॅंडर्ड- प्रत्यक्षाशी तुलना, फरकाचे कारण- सुधारणा- ही पूर्ण सायकल. महाराज म्हणाले, ‘‘तेनाली, स्टॅंडर्ड कॉस्टिंग तर खूप सोप्या पद्धतीने समजले. पण या छोट्याशा कारखान्यात आपण त्याचा वापर करू शकू?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘नक्कीच महाराज.’’सुबकरावांकडे पाहत तो म्हणाला, ‘‘मागच्या सीझनमध्ये तुम्ही कोणत्या आकाराच्या मूर्ती सर्वाधिक विकल्या?’’‘‘२ फूट, २.५ फूट आणि ३ फूट,’’ सुबकराव म्हणाले.‘‘त्यापैकी एखादी कॅटेगरी घेऊ,’’ तेनालीने सांगितले.‘‘२.५ फूट.’’‘‘मागच्या सीझनमध्ये चांगल्या पद्धतीने तयार झालेल्या २.५ फूट मूर्तींच्या काही बॅचेसचे रेकॉर्ड आहेत का?’’सुबकरावांनी वही काढली. काही आकडे होते. काही पानांवर सप्लायरच्या बिलांच्या चिठ्ठ्या होत्या. काही ठिकाणी कारागिरांची नावे होती. कुठे ग्राहकाच्या ॲडव्हान्सची नोंद होती, तर कुठे फक्त ‘२० मूर्ती पूर्ण’ असे लिहिले होते.तेनाली म्हणाला, ‘‘हाच तुमचा डेटा आहे. परफेक्ट नसला तरी सुरुवात करण्यासाठी हे पुरेसे आहे.’’त्याने मागील सीझनमधील तुलनेने चांगल्या प्रॉडक्शन बॅचेसचा अभ्यास केला आणि एका २.५ फूट मातीच्या मूर्तीसाठी एक निदर्शक मानक म्हणजेच स्टॅंडर्ड तयार केले..सुबकरावांनी विचारले,‘‘आता काय?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘आता तुमच्याकडे ‘माझ्या मूर्तीची कॉस्ट साधारण इतकी आहे’ याऐवजी एक बेंचमार्क आहे. आता याची तुलना यंदाच्या सीझनमधील एका बॅचमध्ये प्रत्यक्ष काय झाले त्याच्याशी करूया.’’सुबकरावांनी त्या बेंचमार्कची तुलना यंदाच्या बॅचशी केली.हे पाहून सुबकरावांनी निष्कर्ष काढला,‘‘म्हणजे खर्च वाढला.’’तेनाली म्हणाला,‘‘हो. पण फक्त ‘खर्च वाढला’ एवढे सांगणे म्हणजे अकाउंटिंग. खर्च का वाढला, हे शोधणे म्हणजे मॅनेजमेंट.’’मटेरियल व्हरायन्सस्टॅंडर्डमध्ये मातीचा वापर ८ किलो होता आणि प्रत्यक्षात ९.२ किलो वापरली गेली. तेनालीने याचे कारण विचारले.सुबकराव म्हणाले,‘‘काही मूर्तींमध्ये आकार देताना माती जास्त गेली.’’‘‘किती माती वाया गेली?’’‘‘ते वेगळे मोजले नाही,’’ सुबकरावांनी सांगितले..Premium|Oversimplification Bias in Investing : शेअर, कर्ज, मालमत्ता आणि एसआयपी; सोप्या फॉर्म्युल्यांच्या नादात आर्थिक भविष्य पणाला लागण्याचा इशारा.‘‘मग पुढच्या बॅचपासून मोजा. मटेरियलमध्ये दोन वेगवेगळे प्रश्न असतात.’’१. मटेरियल प्राईस व्हरायन्स, म्हणजे माती ज्या दराने घ्यायला हवी होती, त्यापेक्षा जास्त दराने घेतली का?२. मटेरियल यूसेज व्हरायन्स म्हणजे मातीचा दर योग्य असला, तरी अपेक्षेपेक्षा जास्त माती वापरली का?‘‘दोन्ही गोष्टी एकसारख्या नाहीत. समजा, तुमचा नेहमीचा रेट २० रुपये प्रति किलो होता आणि सप्लायरने तीच माती २२ रुपयांना दिली. तर एक प्रश्न आहे, दर का वाढला? पण जर त्याच दराने माती उपलब्ध असूनही ८ किलोऐवजी ९.२ किलो वापरली गेली, तर दुसरा प्रश्न आहे, वापर का वाढला? म्हणून ‘माती महाग झाली’ हे उत्तर नसते. तो फक्त एका प्रकारच्या व्हरायन्सचा संकेत असतो.’’सुबकराव म्हणाले, ‘‘माझ्या कारागिराने माती जास्त वापरली असेल तर त्याची चूक.’’तेनाली थोडा गंभीर झाला.‘‘सावधान! व्हरायन्स ॲनालिसिसचा उपयोग व्यक्तीला दोष देण्यासाठी केला, तर तो व्यवसायात भीती निर्माण करेल. त्याचा उपयोग केवळ कारण शोधण्यासाठी केला पाहिजे.’’‘‘माती जास्त का लागली?’’कदाचित...डिझाइन बदलले;मूर्तीचा आकार वेगळा होता;मातीची कन्सिस्टन्सी बदलली;माती मळण्याची पद्धत बदलली;मोल्ड अर्थात साच्यामध्ये जास्त वेस्टेज झाले;नव्या कारागिराला अधिक मटेरियल लागले;ड्रॉइंगपूर्वी काही भाग पुन्हा तयार करावा लागला.म्हणून यूसेज व्हरायन्स म्हणजे ‘कारागीर दोषी’ नव्हे. तो फक्त सांगतो, ‘इथे तपास करा.’लेबर व्हरायन्समुख्य मटेरियलबद्दल सांगून झाल्यावर तेनालीने चर्चा लेबरकडे वळवली.‘‘सुबकराव, आपल्या स्टॅंडर्डनुसार एका २.५ फूट मूर्तीला ४.५ तासांचा प्रमुख कारागिराचा वेळ अपेक्षित होता; पण प्रत्यक्षात वेळ लागला ५.४ तास. म्हणजे ०.९ तास जास्त म्हणजेच ५४ मिनिटे अधिक.’’सुबकराव म्हणाले,‘‘हा कारागीर हळू आहे.’’तेनालीने विचारले,‘‘हे तुम्ही पाहिले?’’‘‘नाही.’’‘‘मग निष्कर्ष कसा?’’तेनालीच्या या वाक्यावर सगळीकडे शांतता पसरली.तेनालीने पहिल्यांदा ती प्रक्रिया समजून घेतली. त्याला खालील गोष्टी प्रामुख्याने जाणवून आल्या...१. माती तयार होण्यासाठी प्रतीक्षा.२. मूर्तीच्या एका भागाचे पुन्हा शेपिंग.३. दुसऱ्या भागाच्या डिटेलिंगपूर्वी करेक्शन.४. रंगकामासाठी मूर्ती वेळेवर उपलब्ध नसणे.५. एका टप्प्यावर कारागीर दुसऱ्या कामासाठी थांबून राहणे.तेनाली म्हणाला,‘‘हा फक्त लेबर इफिशिअन्सीचा प्रश्न नाही. हा प्रोसेस डिसिप्लिनचा प्रश्न आहे. कारागिराला ५.४ तास लागले म्हणजे तो इफिशिअंट नाही, असे म्हणता येणार नाही.’’‘‘कदाचित त्याला ४.५ तासांत काम पूर्ण करण्यासाठी योग्य सीक्वेन्स मिळाला नाही. कदाचित मटेरियल वेळेवर तयार नव्हते. कदाचित डिझाइनमध्ये अनावश्यक गुंतागुंत आहे. कदाचित रीवर्क आहे. कदाचित कामाची जागा व्यवस्थित मांडलेली नाही. म्हणून लेबर इफिशिअन्सी व्हरायन्स दिसल्यावर पुढचा प्रश्न हा असायला हवा, माझा माणूस आपला वेळ सर्वाधिक मूल्य निर्माण करणाऱ्या कामावर खर्च करतोय का?’’पीटर ड्रकर यांचे प्रसिद्ध वाक्य आहे, ‘‘डुइंग समथिंग इफिशिअंटली दॅट शुड नॉट हॅव बिन डन अॅट ऑल’’ यापेक्षा निरुपयोगी दुसरे काही नाही!चुकीचे काम खूप वेगाने करण्यापेक्षा योग्य काम योग्य पद्धतीने करणे महत्त्वाचे.इतर मटेरियल व्हरायन्सव्हरायन्सच्या जगातल्या या गोष्टी सगळे जण शांतपणे ऐकत होते. सुबकरावांना खात्री पटत होती, की बॅलन्स शीटवरील गोष्टी जितक्या महत्त्वाच्या आहेत, तितक्याच महत्त्वाच्या बॅलन्स शीट बनवण्याच्या आधीच्या गोष्टी आहेत.तेनाली आता रंग व फिनिशिंग मटेरियलबद्दल बोलू लागला.‘‘रंग व फिनिशिंग मटेरियल स्टॅंडर्ड होते १४० रुपये आणि प्रत्यक्ष १६५ रुपये. म्हणजे फरक फक्त २५ रुपये.’’यावर महाराज म्हणाले,‘‘तेनाली, एवढ्यासाठी काय ॲनालिसिस करायचं?’’तेनाली हसला.‘‘एका मूर्तीवर २५ रुपये. १०० मूर्तींवर २,५०० रुपये आणि १,००० मूर्तींवर २५,००० रुपये! आता?’’महाराज अवाक झाले.तेनाली म्हणाला,‘‘एमएसएमईमध्ये मोठे लीकेज अनेकदा एका मोठ्या चुकीतून होत नाही. ते छोट्या-छोट्या तफावतींमधून तयार होते.’’‘‘व्हरायन्स ॲनालिसिसचा अर्थ प्रत्येक छोट्या फरकावर मीटिंग घेणे नाही. मोठा, वारंवार होणारा किंवा नियंत्रणात आणता येणारा व्हरायन्स आधी तपासायचा आणि मग त्याला अनुकूल (फेव्हरेबल) किंवा प्रतिकूल (अनफेव्हरेबल) म्हणून मोजायचे. व्हरायन्स फायद्याचा असेल, तर अनुकूल आणि फायद्याचा नसेल तर प्रतिकूल.’’महाराजांनी विचारले,‘‘व्हरायन्स अनुकूल आहे की प्रतिकूल, एवढे पुरेसे नाही का?’’तेनाली म्हणाला,‘‘नाही. समजा मटेरियल कॉस्ट कमी झाली, तर छान वाटते. पण का कमी झाली? जर कमी गुणवत्तेची माती घेतल्यामुळे पुढे क्रॅक वाढले, रीवर्क वाढले आणि मूर्ती उशिरा तयार झाल्या, तर सुरुवातीचा अनुकूल व्हरायन्स प्रत्यक्षात नुकसानकारक ठरू शकतो. उलट, एखाद्या बॅचमध्ये चांगल्या गुणवत्तेचे मटेरियल घेतल्यामुळे कॉस्ट थोडी वाढली, पण रीवर्क आणि डॅमेज मोठ्या प्रमाणात कमी झाले, तर तो खर्च वाईटच असेल असे नाही. म्हणून व्हरायन्सचा रंग पाहू नका; त्यामागची गोष्ट पाहा.’’सुबकराव तोंडाचा चंबू करून तेनालीचे बोलणे ऐकत होते. ते शेवटी तेनालीला म्हणालेच,‘‘तेनाली सर, अहो, तुम्ही इतके काही सांगितले की मला लिहून घ्यायला वेळच मिळाला नाही, ना मी त्यावर विचार करू शकलो. आता हे व्हरायन्स अॅनालिसिस मी माझ्या कारखान्यात सोप्या प्रकारे कसे वापरू शकतो?’’तेनाली हसत म्हणाला,‘‘सुबकराव, इतके सगळे तुम्ही लक्षात ठेवूही नका. तुमचे काम आहे व्यवसाय करणे. त्याची मॅनेजमेंट करण्याच्या क्लुप्त्या सांगायला आम्ही आहोत.’’आता मी तुम्हाला एक छोटासा नियम देतो. प्रत्येक प्रमुख साइझ/डिझाइनसाठी...१. स्टॅंडर्ड ठरवा.२. प्रत्यक्ष नोंदी नोंदवा.३. व्हरायन्स काढा.४. मोठा व्हरायन्स असेल तर कारण शोधा.५. पुढच्या बॅचमध्ये करेक्टिव्ह अॅक्शन घ्या.६. पुन्हा प्रत्यक्ष नोंदी नोंदवा.हीच आहे तुमची मॅनेजमेंट सायकल!महाराजांनी विचारले,‘‘हे सगळे सीझन संपल्यानंतर पाहिले तर?’’तेनाली म्हणाला,‘‘ते पोस्टमॉर्टेम होईल. समजा, पहिल्या २० मूर्तींमध्ये मातीचा वापर जास्त झाला. त्याच कारणामुळे पुढच्या ५०० मूर्तींमध्येही तोच अतिरिक्त वापर झाला, तर सीझनच्या शेवटी व्हरायन्स शोधून काय उपयोग?’’म्हणून,पहिली बॅच ॲनालिसिसदुसरी बॅच करेक्शनतिसरी बॅच री-मेजरमेंटही पद्धत सीझनमध्येच वापरायची.’’सुबकरावांनी तेनालीला विचारले,‘‘माझ्याकडे मागील वर्षांचे परफेक्ट रेकॉर्ड्स नाहीत. मग स्टॅंडर्ड कसा ठरवायचा?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘परफेक्ट डेटाची वाट पाहू नका. आजपासून प्रत्येक साइझ/डिझाइनची नोंद व्यवस्थित करा आणि स्टॅंडर्ड सुरुवातीला तात्पुरते ठेवा.’’स्टॅंडर्ड हा दगडावर कोरलेला आकडा नाही. तो प्रक्रिया समजून घेत गेल्यावर सुधारत जाणारा मॅनेजमेंट बेंचमार्क आहे.”महाराजांनी सर्वांत महत्त्वाची शंका विचारली,‘‘तेनाली, सुबकरावांचा सगळा हिशोब वही-पेनावर चालतोय. तू सांगितलेले रेकॉर्ड बनवायला महागडे सॉफ्टवेअर घ्यावे लागेल ना?’’तेनाली लगेच म्हणाला, ‘‘अजिबात नाही महाराज. हाच तर सर्वांत मोठा गैरसमज आहे. तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्कमधील कोणत्याही टूलसाठीचा रेकॉर्ड एक्सेल, गुगल शीट किंवा अगदी वही-पेनावर ठेवला तरी चालेल! फक्त सातत्य महत्त्वाचे आहे.’’.सुबकराव, तुम्ही तुमच्या वहीवरच फक्त या आठ गोष्टी नोंदवा,सुबकराव अतिशय आनंदात तेनालीला म्हणाले,‘‘तेनाली सर, गणपतीच्या मूर्तींच्या स्थानिक व्यवसायात अनेक गोष्टी अनुभवावर चालतात. किती माती लागेल? किती वेळ लागेल? कोणते डिझाईन किती अवघड आहे? कुठल्या सप्लायरकडून मटेरियल घ्यायचे? किती मजुरी द्यायची? हे सर्व अनुभवी मूर्तिकाराला माहीत असते; पण अनुभव मनात असतो. तुमचे स्टॅंडर्ड कॉस्टिंग तो अनुभव आकड्यांमध्ये आणते आणि याचा वापर करून आम्ही आमचा व्यवसाय अजून नीट जाणून घेऊ शकतो. आता प्रत्येक वेळी खर्च वाढला की आम्ही ‘महागाई झाली’ असे म्हणणार नाही. आम्ही विचारू मटेरियल प्राईज व्हरायन्स आहे का? की मटेरियल यूसेज व्हरायन्स आहे? इफिशिअन्सी व्हरायन्स आहे की प्रक्रियेत दुसरीच समस्या आहे?’’महाराज म्हणाले,‘‘तेनाली, सुबकराव इतक्यात स्टॅंडर्ड कॉस्टिंग शिकले वाटतं!’’तेनाली हसत म्हणाला,‘‘महाराज, सुबकराव कॉस्टिंग शिकले नाहीत. त्यांनी स्वतःच्या व्यवसायाकडे पाहण्याची पद्धत बदलली. व्यवसायात प्रत्यक्ष कॉस्ट सांगते की काय झाले. व्हरायन्स सांगतो की किती फरक पडला. पण ‘असे का झाले?’ हा प्रश्नच व्यावसायिकाला पुढच्या नफ्यापर्यंत घेऊन जातो आणि हा प्रश्न प्रत्येक व्यावसायिकाला पडावा, हे गणपतीबाप्पाला माझे आवाहन आहे.’’बोला! गणपतीबाप्पा... मोरया!(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट-सीए आहेत.९४०४९६२०८४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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