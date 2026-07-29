Premium|Theory of Constraints : ‘थिअरी ऑफ कन्स्ट्रेन्ट्स’ नेमकं काय सांगते?

प्रतीक डुंबरे-capsdumbre@gmail.comमध्ययुगीन इतिहासातील एक बुद्धिमान, मिस्कील आणि हजरजबाबी व्यक्तिमत्त्व म्हणजे तेनाली रामन! आजच्या एकविसाव्या शतकात एका काल्पनिक साम्राज्यातील हा तेनाली आपल्या महाराजांशी संवाद साधत व्यवसायातील काही महत्त्वाची रहस्ये उलगडतो, ‘तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्क’च्या माध्यमातून ‘थिअरी ऑफ कन्स्ट्रेन्ट्स’ (टीओसी-TOC) जाणून घेऊ या.एकदा साम्राज्यातील बाजारपेठांची पाहणी करण्यासाठी महाराज आणि तेनाली सकाळीच बाहेर पडले होते. कुठे धान्य बाजार, कुठे लोखंडी साहित्याची दुकाने, तर कुठे कपड्यांची गजबज. दुपारच्या सुमारास ते एका शाळेजवळील बाजारपेठेत आले. शाळा सुटण्याची वेळ असल्यामुळे संपूर्ण परिसरात विद्यार्थ्यांची लगबग होती. समोरच एक स्टेशनरीचे दुकान दिसले. बाहेर वह्या, पाण्याच्या बाटल्या, रंगीत चार्ट, प्रोजेक्ट साहित्य, फाइल, पेन, पेन्सिली आणि शाळेच्या बॅग अशा अनेक वस्तूंनी दुकान भरून गेले होते. महाराज आनंदाने म्हणाले, ‘‘तेनाली, हे दुकान तर खूपच भरभराटीत दिसते आहे. एवढी गर्दी म्हणजे चांगली कमाई असणार.’’तेनाली हसत म्हणाला, ‘‘महाराज, गर्दी दिसते आहे खरी; पण व्यवसायाची ताकद गर्दीत नसते. ती व्यवस्थेत असते. चला, आत जाऊन पाहू.’’.दोघे दुकानात शिरले. दुकानात चार तरुण कर्मचारी होते. पण विचित्र गोष्ट अशी की प्रत्येक दोन मिनिटांनी कुणी ना कुणी ‘‘साहेब...’’, ‘‘दप्तरशेठ...’’, ‘‘हे कुठे ठेवायचं?’’, ‘‘या ग्राहकाला किती डिस्काउंट द्यायचा?’’, ‘‘यूपीआय आलाय का?’’... असे प्रश्न विचारत होते. एका बाजूला दप्तरशेठ एका ग्राहकाचे बिल करत होते. दुसऱ्या हातात मोबाईल घेऊन एका सप्लायरशी बोलत होते. मध्येच एका विद्यार्थ्याला प्रोजेक्ट फाईल शोधून देत होते. इतक्यात दुसरा कर्मचारी धावत आला. ‘‘साहेब, ए४ पेपरचे बॉक्स संपले आहेत.’’‘‘वरच्या गोडाऊनमधून आण,’’ दप्तरशेठ म्हणाले.‘‘पण किती आणू?’’ तिकडून प्रश्न सुटला.‘‘दोन बॉक्स,’’ इकडून उत्तर सुटले.तो कर्मचारी गेला. लगेच दुसरा कर्मचारी आला. ‘‘साहेब, या ग्राहकाला पाच टक्के सूट द्यायची का?’’दप्तरशेठ म्हणाले, ‘‘हो, दे.’’तितक्यात तिसरा कर्मचारी विचारू लागला, ‘‘साहेब, कालच्या ‘यूपीआय’चे पाचशे रुपये दिसत नाहीयेत.’’हे सगळे पाहून महाराज आश्चर्यचकित झाले. ‘‘अरे, चार कर्मचारी आहेत, तरी सगळे प्रश्न तुमच्याकडेच का येतात?’’दप्तरशेठ दचकले. महाराजांचा भारदस्त आवाज ऐकून त्यांना लक्षात आले, की आज महाराजांचा ताफा आपल्या दुकानात आला आहे. त्यांनी आदराने सर्वांचे स्वागत केले आणि किंचित हसून महाराजांना म्हणाले, ‘‘महाराज, दुकान माझं आहे ना! त्यामुळे सगळं मला स्वतः पाहावं लागतं.’’तेनालीने विचारले, ‘‘म्हणजे मालाची खरेदी?’’‘‘मीच करतो.’’‘‘बिलिंग?’’‘‘मीच.’’‘‘सप्लायरशी बोलणे?’’‘‘मीच.’’महाराज हसून म्हणाले, ‘‘म्हणजे कर्मचारी चार आणि काम करणारा एक दप्तरशेठ स्वतः!’’दप्तरशेठही हसले. ‘‘महाराज, खरं सांगू का? सकाळी दुकान उघडल्यापासून रात्री शटर बंद करेपर्यंत मला एक मिनिटही मोकळा वेळ मिळत नाही. घरच्यांकडे लक्ष देता येत नाही. सुट्टी म्हणजे स्वप्नच झालं आहे.’’ .Premium|Indian Sectoral Interdependency : भारतीय अर्थव्यवस्थेचे जिवंत जाळे .तेनाली काही क्षण शांत राहिला. मग तो म्हणाला, ‘‘महाराज, या दुकानाची समस्या ग्राहकांची नाही, स्पर्धेची नाही आणि भांडवलाचीही नाही. या दुकानाची सर्वांत मोठी समस्या या दुकानाचे मालक स्वतः घेऊन फिरत आहेत!’’दप्तरशेठ दचकले. ‘‘म्हणजे मीच समस्या आहे?’’‘‘नाही,’’ तेनाली शांतपणे म्हणाला, ‘‘तुम्ही समस्या नाही; पण संपूर्ण व्यवसायाचा वेग तुमच्या वेळेवर आणि उपस्थितीवर अवलंबून आहे. व्यवस्थापनाच्या भाषेत यालाच ‘थिअरी ऑफ कन्स्ट्रेन्ट्स’ अर्थात ‘टीओसी’ म्हणतात.’’महाराज म्हणाले, ‘‘थोडं सोपं सांग.’’तेनालीने काउंटरवर ठेवलेल्या वह्यांचा गठ्ठा उचलला. ‘‘महाराज, एका महामार्गावर ५० गाड्या धावत असतील; पण मध्ये एकच ट्रॅक्टर हळूहळू चालत असेल, तर बाकीच्या गाड्यांचा वेग कोण ठरवतो?’’‘‘तो ट्रॅक्टर.’’‘‘अगदी बरोबर. व्यवसायातही तसंच असतं. सगळ्यात कमकुवत किंवा मर्यादित घटक संपूर्ण व्यवसायाचा वेग ठरवतो. इथे तो ट्रॅक्टर म्हणजे दप्तरशेठ आहेत.’’दप्तरशेठचा चेहरा उतरला. ‘‘मी? पण मी तर सगळ्यात जास्त काम करतो, तेनाली सर!’’तेनाली म्हणाला, ‘‘असं तुम्हाला वाटतं, दप्तरशेठ. आणि तुम्ही करता काम; पण ते ‘पूर्ण’ होत नाही.’’‘‘मग उपाय काय?’’ दप्तरशेठने विचारले.तेनाली म्हणाला, ‘‘एलियाहू गोल्डरॅट यांनी ‘टीओसी’चे पाच टप्पे सांगितले आहेत; पण त्यांची भाषा अवघड वाटते. मी सोप्या भाषेत सांगतो.’’इतक्यात एक ग्राहक म्हणाला,‘‘भाऊ, काळी फाईल आहे का?’’कर्मचारी पुन्हा दप्तरशेठकडे पाहू लागला. तेनाली हसला. ‘‘पाहिलंत महाराज? बॉटलनेक स्वतः बोलत आहे.’’सगळे हसू लागले.तेनाली म्हणाला, ‘‘पहिली पायरी म्हणजे बॉटलनेक ओळखा. बॉटलनेक म्हणजे कोणत्याही प्रक्रिया, व्यवसाय किंवा व्यवस्थेतील असा सर्वात मोठा अडथळा किंवा मर्यादित क्षमता असलेला घटक, जो संपूर्ण व्यवस्थेचा वेग ठरवतो. इथे तो बॉटलनेक म्हणजे प्रत्येक गोष्टीसाठी मालकाची गरज.’’‘‘दुसरी पायरी?’’ महाराजांनी विचारले.‘‘बॉटलनेकचा वेळ फक्त महत्त्वाच्या कामांसाठी वापरा. मालकाने प्रत्येक पेन शोधून द्यायला नको. त्याने खरेदी, पुरवठादारांशी चर्चा, मोठ्या ग्राहकांशी संबंध आणि व्यवसायाच्या वाढीचा विचार करायला हवा.’’‘‘आणि तिसरी पायरी?’’‘‘बाकीची संपूर्ण व्यवस्था त्या बॉटलनेकभोवती उभी करा,’’ तेनाली म्हणाला.दप्तरशेठ म्हणाले, ‘‘म्हणजे?’’‘‘म्हणजे प्रत्येक प्रश्नासाठी तुमच्याकडे धाव घेण्याची गरज उरू नये,’’ तेनाली म्हणाला.तेनालीने एका कर्मचाऱ्याला विचारले, ‘‘तुझं नाव काय रे मित्रा?’’‘‘राहुल.’’‘‘तुला बिलिंग शिकवलं आहे का, राहुल?’’‘‘थोडं,’’ राहुल म्हणाला.‘‘पूर्ण का नाही?’’ तेनाली एक भुवई उडवत म्हणाला.राहुलने लगेच उत्तर दिले, ‘‘साहेब स्वतः करतात.’’तेनाली हसला. ‘‘म्हणजे साहेब स्वतःच स्वतःचा अडथळा बनले आहेत.’’महाराज हसू लागले.तेनाली म्हणाला, ‘‘प्रसिद्ध व्यवस्थापनतज्ज्ञ पीटर ड्रकर यांचे वाक्य आहे, ‘Management is doing things right; leadership is doing the right things.’’ ‘‘मालकाचे काम प्रत्येक गोष्ट करणे नसते. योग्य गोष्ट योग्य व्यक्तीकडून करून घेणे हे त्याचे काम असते.’’दप्तरशेठ म्हणाले, ‘‘पण कर्मचारी चुकले तर?’’तेनाली म्हणाला, ‘‘सुरुवातीला चुका होतील; पण अनुभव आणि प्रशिक्षणामुळे त्या कमी होत जातील. प्रत्येक गोष्ट स्वतः करत राहिलात, तर मात्र प्रणाली कधीच तयार होणार नाही.’’इतक्यात एक विद्यार्थिनी आली आणि तिने विचारले, ‘‘काका, ग्लिटर पेपर कुठे आहे?’’कर्मचारी पुन्हा दप्तरशेठकडे पाहू लागला.तेनालीने विचारले, ‘‘या मुलांना दुकानातील प्रत्येक वस्तू कुठे आहे, हे माहिती आहे का?’’‘‘नाही,’’ दप्तरशेठ म्हणाले.‘‘म्हणजे ग्राहक दुकानात येतो; पण उत्तर एका माणसाकडेच आहे. उद्या तुम्ही एखाद्या लग्नाला गेला, तब्येत बिघडली किंवा दोन दिवस बाहेर गेला, तर काय होईल?’’दप्तरशेठ शांत झाले. महाराजही गंभीर झाले.तेनाली पुढे म्हणाला, ‘‘चौथी पायरी म्हणजे बॉटलनेकची क्षमता वाढवा. तंत्रज्ञान वापरा. बिलिंग सॉफ्टवेअर वापरा. बारकोड वापरा. स्टॉक कमी झाला, की मोबाइलवर सूचना येतील अशी व्यवस्था करा. डिजिटल पेमेंट तपासण्यासाठी नियम बनवा.’’दप्तरशेठ गंभीरपणे म्हणाले, ‘‘तेनाली सर, म्हणजे आता महागडं सॉफ्टवेअर घ्यावं लागेल का? बारकोड, मशीन, नवीन खर्च?’’तेनाली हसला. ‘‘प्रत्येक समस्येवर पैशानेच उपाय होत नाही. इतक्यात या गोष्टी शक्य नसतील, तर काही बिनखर्चाच्या सुधारणांनी सुरुवात करा.’’दप्तरशेठ उत्सुकतेने म्हणाले, ‘‘म्हणजे खर्च न करता सुधारणा होऊ शकते?’’‘‘नक्कीच! तेनाली म्हणाला. ‘‘सुरुवात अगदी साध्या गोष्टींपासून करता येते.’’त्याने दुकानातील शेल्फकडे बोट दाखवले. ‘‘पहिल्यांदा प्रत्येक कप्प्याला नाव द्या. ‘ए४’ पेपर कुठे, प्रोजेक्ट फाईल कुठे, ग्लिटर पेपर कुठे, हे स्पष्ट दिसले पाहिजे. त्यामुळे प्रत्येक वेळी मालकाला विचारण्याची गरज उरणार नाही.’’महाराज हसले. ‘‘म्हणजे सुरुवातीला खर्चापेक्षा शिस्त महत्त्वाची?’’.‘‘अगदी बरोबर, महाराज,’’ तेनाली म्हणाला. ‘‘व्यवस्था निर्माण करण्यासाठी आधी सवयी बदलतात आणि नंतर साधने बदलतात.’’‘‘आणि पाचवी पायरी?’’ महाराजांनी विचारले.‘‘एक बॉटलनेक दूर झाला, की पुढचा शोधा. सुधारणा ही सतत चालणारी प्रक्रिया आहे.’’इतक्यात एका ग्राहकाने सांगितले, ‘‘भाऊ, गेल्या आठवड्यात आलो होतो तेव्हा ‘ए३’ शीट नव्हत्या.’’दप्तरशेठ म्हणाले, ‘‘हो, स्टॉक संपला होता.’’तेनाली म्हणाला, ‘‘म्हणजे ग्राहक गेला?’’‘‘हो,’’ दप्तरशेठ खाली मान घालून म्हणाले.मग तेनालीने कागदावर काही लिहिले.‘‘एका मुलाकडे बिलिंग द्या. दुसऱ्याकडे शेल्फ आणि स्टॉक. तिसऱ्याकडे झेरॉक्स आणि प्रिंटिंग. चौथ्याकडे ग्राहक सेवा. प्रत्येक कामासाठी छोटी ‘एसओपी’ तयार करा.’’महाराजांनी विचारले, ‘‘‘एसओपी’ म्हणजे?’’‘‘स्टँडर्डाइज्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर. म्हणजे कामाची ठरलेली पद्धत,’’ तेनाली म्हणाला.‘‘उदाहरण?’’ महाराजांचा प्रश्न आला.‘‘स्टॉक कमी झाला की लाल स्टिकर लावा. संध्याकाळी रजिस्टरमध्ये नोंद करा. आठवड्यातून एकदा स्टॉक तपासा. डिजिटल पेमेंट दोन तासांनी तपासा. ग्राहक तक्रार करेल, तर प्रथम कर्मचारी ऐकेल. मोठी समस्या असेल, तरच मालकाकडे येईल,’’ तेनालीने पर्याय सुचवले.दप्तरशेठ विचारात पडले. ‘‘म्हणजे व्यवसाय माझ्याशिवायही चालू शकतो?’’तेनाली हसला. ‘‘अर्थात! व्यवसाय तुमच्यावर उभा राहिला, तर तुमच्या वेळेइतकाच मोठा राहील. पण तो व्यवस्थेवर उभा राहिला, तर तुमच्या वेळेपेक्षा मोठा होऊ शकेल.’’तुम्ही स्वतःला दिवसभर धावपळ करण्यात यश समजत असाल, तर आयुष्यभर धावतच राहाल; पण ग्राहकांना जलद सेवा, योग्य स्टॉक, नफा आणि मोकळा वेळ याने यश मोजायला सुरुवात केली, तर तुमचे निर्णय बदलतील.’’महाराज म्हणाले, ‘‘तेनाली, मला वाटायचं जास्त काम करणारा व्यापारी म्हणजे यशस्वी व्यापारी.’’तेनाली हसला. ‘‘महाराज, जास्त काम करणारा व्यापारी यशस्वी असतोच असे नाही. कधी कधी तो स्वतःच आपल्या व्यवसायाचा सर्वांत मोठा अडथळा असतो. आज साम्राज्यात हजारो छोटे दुकानदार हीच चूक करत आहेत. कर्मचारी ठेवतात; पण जबाबदारी देत नाहीत. सॉफ्टवेअर घेतात; पण वापरत नाहीत. दुकान वाढवण्याची इच्छा असते; पण प्रत्येक काम स्वतःच्या हातात ठेवतात.’’दप्तरशेठ म्हणाले, ‘‘तेनाली सर, तुमचे सगळे मुद्दे मला पटले. मी हळूहळू माझ्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करायचे ठरवले आहे.’’महाराज आनंदाने म्हणाले, ‘‘दप्तरशेठ, तेनाली व्हॅल्यू फ्रेमवर्कचा तुम्हाला नमुना मिळाला आज!’’तेनाली प्रसन्नपणे म्हणाला, ‘‘दप्तरशेठ, मालकाने दुकानात काम करणे आवश्यक आहे. पण त्यापेक्षाही महत्त्वाचे म्हणजे मालकाने दुकानावर काम करणे आवश्यक आहे.’’आणि थोडा थांबून तो हसत म्हणाला, ‘‘कारण मालक हा व्यवसायाचा चालक असावा- संपूर्ण गाडी स्वतः ओढणारा बैल नव्हे...’’महाराज, तेनाली आणि त्यांचे अंगरक्षक विजेच्या वेगाने पुढच्या कार्याकडे निघून गेले. दप्तरशेठ अजूनही दुकानाच्या दारात उभे होते. त्यांच्या चेहऱ्यावर प्रश्न होते; पण त्या प्रश्नांमध्ये आशाही होती. कारण त्यांना आज एक गोष्ट समजली होती, त्यांच्या व्यवसायाची वाढ ग्राहकांच्या कमतरतेमुळे थांबलेली नव्हती. ती एका माणसाच्या वेळेच्या मर्यादेत अडकून पडली होती. आणि त्यांच्या व्यवसायाचा सर्वांत मोठा अडथळा अर्थात बॉटलनेक त्यांना आज आरशात स्पष्ट दिसत होता.(लेखक चार्टर्ड अकाउंटंट- सीए आहेत. ९४०४९६२०८४).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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