Premium|1999 Independent Election Campaign : संघर्षातून घडलेलं नेतृत्व

1999 Independent Election Campaign

Maharashtra political struggle : १९९८–९९ मध्ये गावोगावच्या संघर्षातून उभं राहिलेलं नेतृत्व गटबाजी, अन्याय आणि आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक मजबूत झालं. अपक्ष लढतीतील पराभव असूनही लोकांनी दिलेला अपार पाठिंबा हा पुढील विजयांचा बीजांकुर बनला.
आमचे कार्यकर्ते रात्रंदिवस लोकांसाठी धावत. गाव शाखेपासून जिल्हा आणि मग मुंबईपर्यंत समस्येचा धागा आम्ही खेचत न्यायचो. कारण आम्हाला हेच शिकवलं होतं - ‘अन्याय सहन करायचा नाही आणि जो कुणी अन्याय करेल त्याला उत्तर फक्त कामातून द्यायचं.’ हे विचार बाळासाहेबांनी आमच्या मनात कोरले होते.

