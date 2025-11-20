Premium|1999 Independent Election Campaign : संघर्षातून घडलेलं नेतृत्व

बच्चू कडू -Bacchuprahar41@gmail.comआमचे कार्यकर्ते रात्रंदिवस लोकांसाठी धावत. गाव शाखेपासून जिल्हा आणि मग मुंबईपर्यंत समस्येचा धागा आम्ही खेचत न्यायचो. कारण आम्हाला हेच शिकवलं होतं - ‘अन्याय सहन करायचा नाही आणि जो कुणी अन्याय करेल त्याला उत्तर फक्त कामातून द्यायचं.’ हे विचार बाळासाहेबांनी आमच्या मनात कोरले होते..Premium|Parenthood: पायलच्या धाडसाची कहाणी; डाऊन सिंड्रोम असलेल्या बाळाला जन्म देण्याचा निर्णय.मित्रांनो, आज जवळपास पंचवीस वर्षांनी मागे वळून बघताना १९९८-९९चा काळ डोळ्यापुढे अगदी एखाद्या चित्रपटासारखा उभा राहतो. तो वेळ म्हणजे आंदोलनांचा काळ. गावागावात अन्यायाविरुद्धची ठिणगी पेटलेली. मी तेव्हा शिवसेना चांदूरबाजारचा तालुका प्रमुख, वर पंचायत समितीचा सभापती. रोज तालुक्यातल्या शेकडो लोकांचं येणं-जाणं. त्यांची दुःखं, तक्रारी, राग, वेदना हेच सगळं माझं रोजचं अन्न-पाणी.ते दिवस वेगळेच होते. आमचे कार्यकर्ते रात्रंदिवस लोकांसाठी धावत. गाव शाखेपासून जिल्हा आणि मग मुंबईपर्यंत समस्येचा धागा आम्ही खेचत न्यायचो. कारण आम्हाला हेच शिकवलं होतं - ‘अन्याय सहन करायचा नाही आणि जो कुणी अन्याय करेल त्याला उत्तर फक्त कामातून द्यायचं.’ हे विचार बाळासाहेबांनी आमच्या मनात कोरले होते..तो बाळासाहेबांचा काळ होता. त्या काळात राज्यात शिवसेना-भाजप युतीचं सरकार; पण आमची खरी शक्ती होती बाळासाहेबांचा आवाज. त्यांची भाषणं म्हणजे जणू अंगावर शहारे आणणारी वीज. बाळासाहेबांचं नाव ऐकलं की आमच्या अंगात वेगळंच बळ यायचं. त्यांच्या आदेशासाठी आम्ही जीवही देण्यास सिद्ध असायचो. तेव्हा शिवसेना म्हणजे खऱ्या अर्थाने जनतेची सेना. सकाळपासून रात्रीपर्यंत लोकांमध्ये फिरणं, त्यांच्या समस्या समजून घेणं आणि त्या लगेच सोडवणं हा आमचा रोजचा दिनक्रम होता. काही आंदोलनं छोटी, काही भली मोठी. पण लढण्याची सवय आमच्या डीएनएमध्येच होती. प्रशासन आमचं आंदोलन फारसं गांभीर्याने घेत नव्हतं, म्हणून मग आम्ही आंदोलनांची पद्धतच बदलली. नवीन कल्पना, नवीन रचना आणि लोकांना थेट सहभागी करून घेणारा अंदाज. म्हणून आमची आंदोलनं लोकांचीच आंदोलनं बनली. सामान्य माणसाला त्यात स्वतःचा आवाज वाटला आणि इथूनच सुरू झाला आमचा लोकाभिमुख आंदोलनांचा प्रवास.लोकांनी आम्हाला पर्याय दिला. कारण आम्ही लोकांतच राहत होतो. याच काळात आम्ही रक्तदान शिबिरं, आरोग्य शिबिरं, गरजू लोकांसाठी मदत - असं बिनशर्त काम करायला सुरुवात केली आणि मग लोकांनीच आम्हाला ‘आश्वासक आंदोलक’ ही उपाधी दिली. पण दुसरीकडे याच कामामुळे जिल्ह्यातील काही नेत्यांना आमचा वाढता प्रभाव रुचत नव्हता..Premium|Court Story : अल्पवयीन मुलीशी शरीरसंबंध..पोक्सो कायदा आणि कोर्टरूम नंबर ४०..! नेमकं काय घडलं..? .आम्ही बाळासाहेबांच्या विचारांवर चालणारे सरळ, पण तडफदार शिवसैनिक. अन्याय कुठे झाला तर आम्ही त्याचा निषेध करायचो, कोणाच्याही दबावाखाली नाही. म्हणून जिल्ह्यातील काही नेत्यांसोबत आमचं कधीच जुळून आलं नाही. त्यामुळेच एका टप्प्यावर मी शिवसेनेतील काही गटबाजीबद्दल राज ठाकरे साहेबांना पत्र लिहून तक्रार केली. त्या पत्रात मी स्पष्ट लिहिलं होतं, ‘बाळासाहेबांनंतर तुम्हीच भविष्यात शिवसेनाप्रमुख व्हाल.’ आजही ते पत्र माझ्याकडे आहे, त्या काळच्या आमच्या भावनांचं प्रमाणपत्र म्हणून. याच काळात अमरावती जिल्ह्याच्या संपर्कप्रमुखपदी दिवाकर रावते यांची नियुक्ती झाली. बाळासाहेबांनी ‘भगवा सप्ताह’ जाहीर केला होता. अमरावती जिल्ह्यातील पहिली सभा चांदूरबाजार पंचायत समितीच्या सभागृहात झाली. स्टेजवर स्व. गजानन बंड आणि ऋषिकांत श्रीवास यांनी आमच्या केलेल्या कामाचा आलेख सादर केला. पण रावते साहेबांनी ते उलटच घेतलं. ते स्टेजवरूनच शिवसैनिकांशी उलटसुलट बोलू लागले. शेवटी त्यांनी ‘तुमची विद्यार्थी संघटना निष्कासित झालेली आहे, खाली उतरा,’ असं वाक्य काढताच परिस्थिती पेटली. शिवसैनिकांचा अपमान आम्हाला सहन झाला नाही आणि तिथूनच वादाची ठिणगी पडली. आम्ही रावते साहेबांना विनंती केली, की अचलपूर मतदारसंघ हा शिवसेनेचा मजबूत किल्ला आहे. त्यामुळे इथे शिवसेनेलाच उमेदवारी मिळायला हवी. पण त्यांनी मात्र सरळ उत्तर दिलं, ‘विद्यार्थी संघटनेला आमदारकीचं तिकीट देऊन आम्ही आमची फजिती करून घेणार नाही.’ हे ऐकून आमचं मन अक्षरशः तुटलं..ऐतिहासिक बैठक - ‘अपक्ष लढू!’त्या अपमानानंतर चांदूरबाजारच्या श्रीकृष्ण मंदिरात सर्व कार्यकर्त्यांची बैठक बोलावली. बैठक भरली, वातावरण तापलेलं. सर्वांची एकच मागणी - ‘आपण स्वतःच निवडणूक लढवली पाहिजे!’ स्व. गजानन बंड, सुनील राऊत, बंडूमामा बोबडे, राजाभाऊ भिंगारे अशी आमची सगळी जीवाभावाची मंडळी एका सुरात बोलली. त्या वेळी विनोद कोरडे यांनी माझ्या गळ्यात मोठा गुलाबाचा हार घातला आणि पेढे भरवत घोषणा केली - ‘आपले आमदार बच्चू कडू!’ तो क्षण आजही माझ्या डोळ्यांत ताजा आहे.विमान चिन्हाचा घोळ आणि पराभवाची वेदनासमोर काँग्रेसच्या वसुधाताई देशमुख ज्यांच्यामागे मोठं राजकीय बळ; तर दुसरीकडे भाजपचे विनायकराव कोरडे तेव्हा पालकमंत्री. मी मात्र साधा, पैशाशिवाय, अनुभवाशिवाय; पण जनतेच्या विश्वासावर उभा असलेला अपक्ष उमेदवार. निवडणूक सुरू झाली. आम्ही गावोगाव फिरलो. गरिबांच्या झोपड्यांत जेवलो. शेतकऱ्यांच्या घरात बैठक घेतल्या.लोकांनी असा प्रतिसाद दिला, की आम्ही सगळ्यांनाच अचंबित केलं. पहिल्या सात फेऱ्यांपर्यंत आम्ही साडेपाच हजार मतांनी आघाडीवर होतो! पण मग विमान चिन्हाचा गोंधळ झाला. लोकसभेत डॉक्टर सुरेश ठाकरे यांचं चिन्ह विमान, माझं चिन्ह विमान. म्हणून लोकांनी दोघांमध्ये गडबड केली. त्यांना आठ हजार, सुरेखाताई ठाकरे यांना सहा हजार मतं गेली. हीच मतं माझ्या वाट्याला आली असती तर निकाल बदलला असता. अखेरीस शेवटच्या टप्प्यात १,१४० मतांनी पराभव..विजयी झाल्या वसुधाताई देशमुख. विनायकराव दादा कोरडे तिसऱ्या क्रमांकावर आणि मी दुसऱ्या क्रमांकावर, फारच कमी फरकाने. पराभव नक्की झाला; पण मनात कुठेही खंत नव्हती. कारण जनतेने मला सामान्य कार्यकर्त्यापासून थेट आमदारकीच्या दारापर्यंत पोहोचवलं होतं. ‘ही फक्त निवडणूक नव्हती, हा जनतेचा आशीर्वाद होता.’ त्या निवडणुकीत आमच्याकडे पैसा नव्हता, अनुभव नव्हता, मोठे समर्थक नव्हते; पण होते गावखेड्यातील शेतकरी, शेतमजूर, हातावर पोट असलेल्या लोकांचं प्रेम. ते म्हणायचे, ‘बच्चू, आम्ही आहोत ना... निघ लढायला.’ आज आम्ही जिथे आहे, जे काही केलं आहे ते त्या लोकांच्या प्रेमामुळेच आणि म्हणूनच त्या १९९९च्या निवडणुकीचा पराभव आमच्यासाठी पराभव नव्हता, तो लोकांनी दिलेला आशीर्वाद होता. एक खूण होती, ‘बच्चू, तू पुन्हा लढ, आम्ही सोबत आहोत’ आणि खरंच याच जिद्दीने पुढे आंदोलनं, संघर्ष आणि मग अनेक ऐतिहासिक विजयाचे दिवस येत गेले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 