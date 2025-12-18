Premium|Aravalli Mountain Range : अरवली पर्वतरांगांवरील खाणकामाचा वाद: पर्यावरणीय ऱ्हासाची चिंता

जयदीप पाठकजी निसर्ग विरुद्ध सरकार असा महाराष्ट्राच्या ‘तपोवना’तील संघर्ष ताजा असतानाच तिकडे अरवली पर्वतरांगांवरूनही केंद्रातील मोदी सरकारला पर्यावरणवाद्यांनी घेरले आहे. या पर्वतरांगांमधील अधिक टेकड्या, डोंगर खाणकामासाठी खुले करण्याचा छुपा हेतू असल्याचा आरोप होत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांची अधिकृत व्याख्या मंजूर केल्यानंतर जगातील सर्वांत जुन्या पर्वतरांगांपैकी एक असलेल्या या पर्वतरांगांचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे. ‘अरवली’वरून सुरू असलेला हा वाद नक्की काय आहे, त्याचा वेध...‘अरवली’ पर्वतरांग जगातील सर्वांत प्राचीन पर्वतरांगांपैकी एक असून, ती अंदाजे ७०० किलोमीटरपर्यंत पसरली आहे. थर वाळवंटातून येणारा वाळू अन् धुळीचा मारा रोखण्यासाठी नैसर्गिक कवच म्हणून अनेक शतके ती अभेद्य भिंत म्हणून काम करत आली आहे. तिने अनेक राज्यांमध्ये भूजल पुनर्भरण; तसेच समृद्ध जैवविविधता टिकवून ठेवण्यात मोठी भूमिका बजावली आहे. अरवली याचा अर्थ ‘शिखरांची रांग’ असा आहे. अरवलीची उंची सामान्यतः ७६० ते १,०६० मीटर इतकी आहे; पण जोधपूर व जयपूर यांच्यामधल्या रांगांची उंची ४५७ मीटरपेक्षा कमी आहे. अरवलीमध्ये अनेक शिखरे आढळत असून त्यांची रुंदी १० ते १०० किलोमीटर आहे आणि उंची सामान्यपणे ३०० ते ९०० मीटर आहे. अरवलीचा अजमेरपासून अबूच्या पहाडापर्यंतचा भाग सर्वांत जाड व रुंद असून त्या भागातल्या रांगा ठळक व सलग आहेत. अरवलीच्या पश्चिमेस थरचे वाळवंट आहे. नैर्ऋत्य वाऱ्यांबरोबर जाणारी त्याची वाळू साचून ईशान्येस असलेल्या रांगांचा पुष्कळसा भाग झाकला गेला आहे. रांगांचे सखल भाग वाळूखाली पुरले गेले असून, केवळ त्यांचे उंच भाग उघडे राहिले आहेत. ‘माउंट अबू’च्या नैर्ऋत्येस असलेल्या भागांकडे जाऊ लागले म्हणजे तेथील रांगा अधिक लहान व विरळ होत गेलेल्या आढळतात. अखेरीस सिरोहीच्या नैर्ऋत्य भागात त्यांचा शेवट होतो. आजच्या अरवलीचे उत्तरेकडील टोक दिल्लीजवळ व दक्षिणेकडील टोक गुजरातेत आहे; पण पूर्वी तो नैर्ऋत्य व ईशान्य अशा दोन्ही दिशांस, बराच दूरवर, उत्तर प्रदेशातल्या हिमालयातील गढवालपर्यंत पसरला असावा असा इतिहास सांगतो. अरवलीच्या रांगांचे, लहान उंचवट्यांच्या स्वरूपात असणारे, काही भाग सौराष्ट्रात (काठेवाडात) आणि कच्छमध्ये आढळतात. त्यावरून अरवलीच्या रांगा तेथपर्यंत गेल्या असाव्या. एवढेच नव्हे, तर त्याच्याही पुढे त्या गेल्या असाव्यात, असे म्हटले जाते. ‘अरवली’चा इतिहास सांगण्याचं कारण म्हणजे या पर्वतरांगा आता नव्या कारणांनी चर्चेत आहेत. .Premimum|Rupee Record Low 90.30 : रुपयाचा नीचांक: अर्थव्यवस्थेसाठी धोक्याची घंटा! .वाद कशामुळे?अरवली पर्वतरांगांचा पर्यावरणीय ऱ्हास झाल्याचा मुद्दा काही वर्षांपासून सातत्याने चर्चेत आहेच. मात्र, यंदाच्या वर्षी एका स्वयंसेवी संस्थेने एक अहवाल सादर करून या प्रकरणावर अधिक प्रकाशझोत टाकला आहे. मे २०२५ मध्ये ‘पीपल फॉर अरवलीज्’ या नागरिक गटाने पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालय व हरियाना सरकारकडे सादर केलेल्या ‘द स्टेट ऑफ द हरियाना अरवलीज् : सिटिझन्स-भाग एक’मध्ये काही महत्त्वाची निरीक्षणे नोंदविण्यात आली आहेत. हरियानातील दादरी आणि भिवानी जिल्ह्यांमध्ये परवानाधारक खाणकामामुळे दोन अब्ज वर्षे जुन्या या पर्यावरणीय वारशाचा बहुतांश भाग नष्ट झाला आहे. गुरुग्राम, नूँह आणि फरीदाबाद येथील अरवली टेकड्यांचाही २००९ मधील सर्वोच्च न्यायालयाच्या खाणबंदीपूर्व काळात परवानाधारक खाणकामामुळे मोठ्या प्रमाणावर ऱ्हास झाला, असे हा अहवाल म्हणतो. या भागात बेकायदा खाणकाम आजही उघडपणे सुरूच आहे. महेंद्रगड जिल्ह्यात अनेक भागांमध्ये भूजल पातळी १५०० ते २००० फूटांपर्यंत खाली गेली असून, कायदेशीर व बेकायदा खाणकामामुळे प्रचंड हानी झाली आहे. राजस्थानातील अजमेरपासून झुंझुनू आणि दक्षिण हरियानातील महेंद्रगडपर्यंत अरवलींमध्ये १२ हून अधिक मोठी भगदाडे निर्माण झाली आहेत. या भगदाडांमधून थर वाळवंटातील धूळ दिल्ली-एनसीआरकडे मोठ्या प्रमाणावर वाहून येते आणि या प्रदेशातील प्रदूषण संकट अधिक बळावते..न्यायालय काय म्हणते?सर्वोच्च न्यायालयाने अरवली पर्वतरांगांची अधिकृत व्याख्या मंजूर केली आहे. या निर्णयामुळे जगातील सर्वात जुन्या पर्वतरांगांपैकी एकाच्या कायदेशीर संरक्षणावर परिणाम होऊ शकतो. २० नोव्हेंबर रोजी एका खंडपीठाने पर्यावरण मंत्रालयाच्या समितीच्या शिफारशी स्वीकारल्या आहेत. उत्तर-पश्चिम भारतातील ६९२ किलोमीटर लांबीच्या अरवली पर्वतरांगांची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला होता. १०० मीटरपेक्षा उंच टेकड्यांनाच ‘अरवली’ मानण्याचा निर्णय घेतल्याने अनेक पर्यावरणीयदृष्ट्या महत्त्वाचे भाग कायदेशीर संरक्षणाबाहेर जाण्याची भीती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे दिल्लीसह अनेक प्रदेश अधिक कठोर हवामान, दुष्काळ आणि प्रदूषणाच्या धोक्याला सामोरे जातील, असा अंदाज आहे. अरवली टेकड्यांची ही नवी व्याख्या लागू झाल्यास आणखी अनेक टेकड्या खाणकामासाठी सपाट केल्या जातील. त्यामुळे देशातील सर्वांत प्राचीन पर्वतरांगांची सलगता तुटेल. परिणामी, आणखी मोठे भूभाग भगदाडामध्ये रूपांतरित होतील. हा थर वाळवंट पूर्व राजस्थान, पश्चिम उत्तर प्रदेश, हरियाना आणि दिल्ली-एनसीआरकडे अधिक वेगाने सरकेल..कशी झाली हानी?सन २०१८-१९ मध्ये हरियानाच्या एकूण क्षेत्रफळापैकी ३,६०,००० हेक्टर क्षेत्राला मोठा फटका बसला आहे. तज्ज्ञांच्या मते अरवली पर्वतरांगांमध्ये चालणारे खाणकाम हे वाळवंटीकरणाचे प्रमुख कारण असून, त्यामुळे टेकड्यांचा नाश, वनक्षेत्राची हानी झाली. हरियानाचे नैसर्गिक वनक्षेत्र आधीच फक्त ३.६ टक्के असून, नव्या निर्णयानंतर ही टक्केवारी आणखी घसरण्याची शक्यता आहे. अरवली पर्वतरांगा आणि तेथील वृक्षसंपदा गुजरात, राजस्थान, हरियाना आणि दिल्ली या राज्यांमध्ये पावसाची वाढ, दुष्काळाचे नियंत्रण, आर्द्रता टिकवणे, वाऱ्याचा वेग नियंत्रित करणे आणि पर्जन्यमानाचे नियमन या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावते. ‘दिल्ली-एनसीआर’साठी तर ही जंगले फुफ्फुसे म्हणून कार्य करतात. अरवली पर्वतरांग जल पुनर्भरणासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे.तज्ज्ञ काय म्हणतात?‘सतत संपदा क्लायमेट फाउंडेशन’चे संस्थापक संचालक हरजीत सिंह यांच्यासह दिग्गज पर्यावरणवाद्यांनी या प्रकरणात भूमिका मांडली आहे. ‘‘फक्त १०० मीटरपेक्षा उंच टेकड्यांना ‘अरवली’ म्हणणे म्हणजे उत्तर भारताला श्वास देणारी आणि आमच्या विहिरी भरणारी संपूर्ण भूगर्भाची रचना पुसून टाकण्यासारखे आहे. कागदावर हे ‘शाश्वत खाणकाम’ आणि ‘विकास’ वाटते; पण प्रत्यक्षात खाणी गिळंकृत करण्याचा हा एक कायदेशीर आणि प्रशस्त मार्ग आहे. नव्या व्याख्येमुळे पर्वतरांगांचा ९० टक्के भाग नाहीसा करण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाणी, वन्यजीव आणि हवामान स्थिर ठेवणारी नैसर्गिक पायाभूत संरचना उद्ध्वस्त होण्याची शक्यता आहे,’’ असे सिंह यांनी म्हटले आहे. ‘‘ही व्याख्या लागू केली तर अरवलीचा ९० टक्के भाग गायब होऊ शकतो. यामुळे निसर्गाची होणारी अपरिमित हानी आगामी काळासाठी धोक्याची घंटा आहे,’’ असे ज्येष्ठ पर्यावरणतज्ज्ञ विमलेंदु झा यांनी म्हटले आहे. अरवली, त्यांचे जंगल आणि हरित पट्टा हे नैसर्गिक धुळीचे अडथळे आहेत. ते प्रदूषण शोषतात आणि हवामानाचा समतोल राखतात. मात्र, नव्या निर्णयामुळे पर्यावरणाचा ऱ्हास होणार असून, तो भरून न येणारा आहे, असे अनुमिता रॉय चौधरी यांचे मत आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने मंजूर केलेली नवी व्याख्या दिल्लीला धोकादायक वळणावर आणून ठेवू शकते. नवी वृक्षलागवड करून अरवलीची जागा भरून निघू शकत नाही, असे भारती चतुर्वेदी यांना वाटते..Latest Marathi News Update: देश-विदेशासह राज्यात दिवसभरात काय घडल?.राजकारणही जोरदारकाँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्या सोनिया गांधी यांनीच हा मुद्दा थेट उपस्थित केला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने अरवली डोंगरांसाठी ‘डेथ वॉरंट’सारखे पाऊल उचलले आहे, असा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. एका इंग्रजी वृत्तपत्रात लेख लिहून त्यांनी याविरोधात नाराजी व्यक्त केली. ‘‘सरकारने निश्चित केलेल्या उंचीच्या मर्यादेच्या खाली येणाऱ्या पर्वतरांगा बेकायदेशीर खाण कामगार आणि माफियांना हा निकाल खुले आमंत्रण आहे,’’ असे या लेखात म्हटले आहे. या मुद्द्यावर संसदेत व्यापक चर्चेची गरज असून, पर्यावरणविषयक मुद्दे संवेदनशील आहेत, असे प्रियांका गांधी वद्रा यांनी म्हटले आहे. सरकारने सुचवलेली व्याख्या ‘‘कागदावर योग्य दिसते; पण प्रत्यक्षात अरवलींच्या जमिनीच्या ९० टक्के भागाला संरक्षणाच्या बाहेर ढकलण्याचा हा डाव आहे,'' असे काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि माजी पर्यावरणमंत्री जयराम रमेश यांनी म्हटले आहे.अरवली पर्वतातून चंबळ, साबरमती, लूणी यांसारख्या नद्या उगम पावतात. त्यांचे जंगल, गवताळ प्रदेश आणि जलक्षेत्रे दुर्मिळ प्रजातींना आधार देतात. मार्च २०२३ मध्ये सरकारने अरवली ग्रीन वॉल प्रकल्प सुरू केला असून, गुजरात, राजस्थान, हरियाना आणि दिल्लीमध्ये ६.४५ दशलक्ष हेक्टर क्षेत्रावर पाच किलोमीटर रुंद हरित पट्टा उभारण्याचा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे. एकीकडे पर्यावरण रक्षणाची भूमिका घेत असल्याचा सरकारचा दावा असला तरीही दुसरीकडे 'अरवली'च्या पर्वतरांगांमध्ये बेसुमार खाणकाम वाढणार असल्याचे म्हटले जात आहे. त्यामुळे या एकूणच प्रकरणात 'पर्यावरण संवर्धन की विकास' अशा मुद्द्यांवरून वादाचा वणवा पेटला आहे. तो कधी शमतो का उत्तरोत्तर वाढत जातो, ते पाहावे लागेल.अरवली पर्वतरांग पाण्याच्या पुनर्भरणासाठीही अत्यंत महत्त्वाची आहे. हवामानामुळे झिजलेल्या अरवली खडकांतील नैसर्गिक फटींमधून पाणी भूपृष्ठाखाली शिरते..पर्यावरणदृष्टीय स्थानअरवली परिसरातील प्रत्येक हेक्टर भूभागातून २० लाख लिटर भूजल पुनर्भरणाची क्षमता आहे.अरवलींच्या खाली असलेली पाणथळ एकमेकांशी जोडलेली आहेत. संपूर्ण ६९२ किलोमीटर अरवली पट्ट्यात अनेक भागांत भूजल पातळी एक ते दोन हजार फुटांपर्यंत खाली गेली आहे. टेकड्या नष्ट झाल्यास ही पातळी अधिकच खालावेल, असा धोका आहे.सध्या अरवलींचे वनप्रदेश २०० हून अधिक पक्षी प्रजाती आणि बिबटे, रानमांजर यांसारख्या सस्तन प्राण्यांचे अत्यंत महत्त्वाचे अधिवास आहेत.अरवलींच्या नव्या व्याख्येमुळे अनेक टेकड्या व जंगले नष्ट होतील. त्यामुळे वन्यजीवांचे अधिवास संकुचित होण्याचा धोका आहे. 