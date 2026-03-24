Premium|Business Correspondent Sakhi Project : महिला आर्थिक सक्षमीकरणासाठी 'बीसी सखी' प्रकल्पाचा महाराष्ट्रात विस्तार

प्राची गावस्कर-prachi.gawaskar@gmail.comमहाराष्ट्रात आर्थिक सर्वसमावेशन वाढविण्याच्या उद्देशाने वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंगच्या सहकार्याने बिझनेस करस्पॉंडंट सखी अर्थात 'बीसी सखी' हा महत्त्वाकांक्षी उपक्रम राबवला जात आहे. यातून महिलांना आर्थिक उत्पन्न मिळत असून, आर्थिक सेवांचा दुर्गम भागातही विस्तार झाला आहे. या उपक्रमाबाबत वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंगच्या दक्षिण आशिया विभागाच्या प्रादेशिक प्रमुख कल्पना अजयन यांच्याशी साधलेला संवाद...प्रश्न : आर्थिक सर्वसमावेशनाच्या दृष्टीने वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंगच्या सहकार्याने महाराष्ट्रात 'बीसी सखी' हा महत्त्वपूर्ण प्रकल्प राबवला जात आहे. यामधील 'बीसी सखी' म्हणून काम करणाऱ्या महिलांच्या भूमिकेबद्दल काय सांगाल? कल्पना : भारत सरकारने २०१९ मध्ये 'एक ग्रामपंचायत एक बीसी सखी' अशी संकल्पना मांडली होती. महिला बचत गट आणि महिला बँकिंग एजंट यांची साखळी निर्माण करून ग्रामीण भागात वित्तपुरवठा वाढवणे आणि उद्योजकतेला चालना देणे, महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण करणे हा याचा मुख्य उद्देश होता. त्यानुसार, महाराष्ट्रातही 'उमेद' (UMED - Maharashtra State Rural Livelihoods Mission) अभियानाच्या माध्यमातून वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंगच्या सहकार्याने या अभिनव उपक्रमाची सुरुवात झाली. यातील मुख्य घटक असलेल्या 'बीसी सखी' ग्रामीण आर्थिक सर्वसमावेशनाचा कणा आहेत. त्या विश्वास, सुलभता आणि वैयक्तिक पाठबळ देऊन लाखो कुटुंबांना मुख्य प्रवाहातील बँकिंगशी जोडतात. ग्रामीण भागातील महिला त्यांच्या ओळखीच्या महिला एजंटकडे आपले फोन नंबर आणि आर्थिक माहिती विश्वासाने देतात. आज ग्रामीण भारतात ७५,००० पेक्षा जास्त सखी कार्यरत आहेत, ज्या शेवटच्या घटकापर्यंत आर्थिक सेवा पोहोचवण्याचे काम करत आहेत. पंतप्रधान जनधन योजनेच्या यशातही त्यांचा मोठा वाटा आहे. डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधांच्या काळात, मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक समावेशन करण्यासाठी डिजिटल आणि प्रत्यक्ष उपस्थिती यांचे मिश्रण आवश्यक आहे. ते या महिलांनी यशस्वीरित्या प्रत्यक्षात आणण्यास मदत केली आहे. त्यामुळे आम्ही या 'बीसी सखीं'ना 'सामाजिक पायाभूत सुविधा' (Social Infrastructure) म्हणतो. प्रश्न : वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंगने केलेल्या संशोधनात असे म्हटले आहे, की महिला बँकिंग एजंट अधिक चांगले काम करू शकतात. आर्थिक समावेशनाला गती देण्यात याचा कसा उपयोग झाला आहे?कल्पना : महिला एजंट या पुरुषांच्या तुलनेत नवी खाती उघडणे, ग्राहकांशी संवाद साधणे, दोन्ही बाजूने आर्थिक व्यवहार करणे म्हणजे ठेवी मिळवणे आणि कर्ज देणे अशा व्यवहारांमध्ये सक्रिय असतात. पुरुषांच्या तुलनेत त्या कामात अधिक सरस ठरतात. एका संशोधनानुसार, महिला बँकिंग एजंट पुरुषांच्या तुलनेत ३.६ टक्के जास्त खाती उघडतात आणि त्यांच्याकडून होणारे 'क्रॉस-सेल्स' ५९ टक्के अधिक आहेत. गावात महिला एजंट असल्यास महिलांची बँक खाते असण्याची शक्यता २१.८ टक्क्यांनी वाढते. महिला ग्राहक महिला एजंटसोबत व्यवहार करण्यास ७.५ टक्के अधिक प्राधान्य देतात. ग्रामीण भागातील ३५ कोटी जनधन खात्यांपैकी ५५ टक्के खाती महिला एजंटमार्फत चालविली जातात. यावरून महिला बँकिंग एजंटद्वारे किती वेगवान पद्धतीने आणि प्रभावी काम होऊ शकते, याची कल्पना येईल..प्रश्न : 'बीसी सखीं'समोर असलेली मुख्य आव्हाने कोणती आणि ती सोडविण्यासाठी काय प्रयत्न केले जात आहेत?कल्पना : या महिला बँकिंग एजंटसमोर असलेले सर्वांत महत्त्वाचे आव्हान म्हणजे प्रवासाची सुविधा. या सखींना बँकेच्या कामासाठी बराच प्रवास करावा लागतो, ज्यासाठी त्यांना अनेकदा कुटुंबातील पुरुषांवर अवलंबून राहावे लागते. बँकिंग सेवा देण्यासाठी त्यांच्याकडे काही यंत्रे असतात, या साधनसामुग्रीच्या जड बॅगा घेऊन प्रवास करणे हे मोठे आव्हान असते. त्यासाठी अनेक सखींना कर्ज घेऊन वाहन घेण्यासाठी मदत केली जाते. अनेक सखींनी आपले स्वतःचे वाहन घेतले आहे, त्यामुळे त्यांचे अवलंबित्व कमी झाले असून, त्यांना ग्राहकवर्ग वाढविणेही शक्य झाले आहे आणि पर्यायाने त्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे. यानंतरचे एक मोठे आव्हाने आहे, ते म्हणजे अनेक सखींना मूलभूत रोख व्यवहारांच्या पलीकडे असलेल्या इतर बँकिंग उत्पादनांची माहिती नसते. यासाठी त्यांना निरंतर प्रशिक्षणाची गरज असते. तज्ज्ञांच्या साह्याने अशा प्रशिक्षणवर्गांचे आयोजन करून किंवा अन्य सखींच्या मदतीने प्रशिक्षण देऊन यावर मार्ग काढण्याचा प्रयत्न केला जातो..प्रश्न : या अहवालात एक वेगळी गोष्ट जाणवली, ती म्हणजे केवळ महिलांवर लक्ष केंद्रित असूनही पुरुषांच्या डेटाचा यात समावेश केलेला दिसतो, यामागे काही विशेष कारण आहे का?कल्पना : वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंग महिलांना प्राधान्य देते, कारण त्यांना आर्थिक क्षेत्रात अधिक अडथळ्यांचा सामना करावा लागतो. जेव्हा तुम्ही महिलांसाठी आर्थिक उपाय तयार करता, तेव्हा त्याचा फायदा सर्वांना होतो. प्रत्येक दोन महिला ग्राहकांमागे एका पुरुष ग्राहकापर्यंत पोहोचले जाते. वुमेन्स वर्ल्ड बँकिंगने जागतिक स्तरावर ११.७ कोटी महिला आणि ७.६ कोटी पुरुषांपर्यंत पोहोचून हे सिद्ध केले आहे, की सर्वसमावेशक मॉडेलमुळे संपूर्ण कुटुंबाचे सक्षमीकरण होते. अशा प्रभावी उपाययोजना तयार करण्यासाठी पुरुषांच्या डेटाचाही उपयोग होतो.प्रश्न : या सखींचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी आणि बँकिंग सेवा सुधारण्यासाठी कोणते उपाय योजले आहेत?कल्पना : स्वस्त पीओएस मशिन किंवा मोबाईल ॲप उपलब्ध करून देणे, सुरुवातीच्या ६ ते १२ महिन्यांसाठी कमी व्याजदराची आणि परतफेडीत सवलत देणारी कर्जे उपलब्ध करून देणे, केवळ पैसे काढणे किंवा भरण्याऐवजी बचत गट व्यवहारांचे डिजिटायझेशन आणि इतर विमा योजनांच्या विक्रीतून कमिशन मिळवून देणे, धोरणात्मक पातळीवर या सखींना बँकिंग व्यवस्थेचा अविभाज्य घटक म्हणून मान्यता देणे, व्हॉट्सॲप आणि स्थानिक भाषांमधील व्हिडिओद्वारे त्यांना सतत मार्गदर्शन करणे, पोलिस पडताळणी प्रक्रिया सुलभ करणे आणि स्थानिक पातळीवर भरती शिबिरे आयोजित करणे असे विविध उपाय केले जात आहेत. प्रश्न : महाराष्ट्रात या उपक्रमाची स्थिती काय आहे, याद्वारे 'बीसी सखी' फायद्यात राहतील का?कल्पना : महाराष्ट्र राज्य आ 