Premium|Kerala Local Body Election Results 2025 : केरळमध्ये 'कमळ' फुलले! तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपचा ऐतिहासिक झेंडा, डाव्या बालेकिल्ल्याला मोठे खिंडार

अजयकुमारकेरळमध्ये नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीमध्ये सत्ताधारी डाव्या आघाडीचा मोठा पराभव झाला आहे. तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपने विजय मिळवीत, केरळच्या राजकारणातील तिसरा पक्ष म्हणून स्वतःचे स्थान मजबूत केले आहे. दुसऱ्या बाजूला डाव्या आघाडीच्या कारभाराविरोधात जनतेमध्ये तीव्र नाराजी असून, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ला त्याचा मोठा फायदा झाला.केरळमध्ये ‘कमळ फुलावे’ यासाठी भाजपकडून अनेक वर्षांपासून प्रयत्न होत होते. नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत तिरुअनंतपुरम महापालिकेमध्ये मिळालेल्या यशामुळे हे स्वप्न प्रत्यक्षात येताना दिसत आहे. आता मे महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुका भाजपच्या डोळ्यासमोर आहेत. त्यामुळेच स्वतः तिरुअनंतपुरमला येऊन शहरासाठी मॉडेल विकास प्रकल्पांची घोषणा करणार असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रदेशाध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर यांना सांगितले आहे. अहमदाबादमध्ये १९८७मध्ये पहिल्यांदा भाजपचा महापौर झाला होता आणि त्यानंतर भाजपने गुजरातची सत्ता मिळविली होती. त्याप्रमाणेच केरळमध्येही पुढील निवडणुकीच्या दृष्टीने भाजपची तयारी सुरू आहे, हेच यातून दिसून येते. केरळच्या निकालाविषयी भाजपचे नेतृत्व प्रचंड उत्सुक होते. मोदी यांनी ‘एक्स’वर या निकालाविषयी चार वेळा पोस्ट केल्या, तर अमित शहा, राजनाथसिंह, नितीन गडकरी, जे. पी. नड्डा या केंद्रीय मंत्र्यांनीही राजीव चंद्रशेखर यांचे अभिनंदन करताना समाजमाध्यमांवरून त्यांचे अभिनंदनही केले..Premium| Bangladesh Politics: बांगलादेशात राजकीय अस्थिरतेत वाढ का? त्याचे भारतावर काय परिणाम होतील?.तुष्टीकरण ‘माकप’च्या अंगलटभाजपने राज्यातील मतपेढी मजबूत करण्यासाठी माजी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर यांच्याकडे प्रदेशाध्यक्षपदाची जबाबदारी दिली. त्यांनीही कम्युनिस्ट पक्षाच्या या बालेकिल्ल्यामध्ये अल्पावधीमध्येच यश मिळवत पक्षाने दाखवलेला विश्वास योग्य असल्याचे सिद्ध केले. यामध्ये शबरीमला मंदिरातील सोन्याची चोरी आणि भ्रष्टाचाराचे मुद्दे महत्त्वपूर्ण ठरले. मुस्लिमांच्या तुष्टीकरणावरून मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षावर (माकप) आरोप करण्यात येत होते. हिंदूंना आकर्षित करण्यासाठी ‘माकप’च्या नेत्यांनी ‘ग्लोबल अयप्पा’ या जंगी कार्यक्रमाचे आयोजन केले, मात्र या कार्यक्रमामध्येच मंदिरातील सोन्याची चोरी समोर आली आणि ‘माकप’चा तुष्टीकरणाचा प्रयत्न त्यांच्या अंगलट आला. शबरीमला मंदिरातील सोन्याच्या गैरव्यवहार प्रकरणामध्ये ‘माकप’चे दोन नेते तुरुंगात गेले आहेत. ख्रिश्चन व हिंदू समुदायांकडून जाहीरपणे त्रागा व्यक्त करेपर्यंत, ‘माकप’कडून मुस्लिमांचे तुष्टीकरण झाले, असा आरोप करण्यात येतो. त्याला उत्तर म्हणून कम्युनिस्ट पक्षाने अन्य समुदायांच्या लांगूलचालनाचा प्रयत्न केला, तो त्यांच्या अंगलट आला. विशेष म्हणजे ‘एसडीपीआय’, ‘पीडीपी’ असे मूलतत्त्ववादी मुस्लिम गट पूर्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाबरोबर होते, त्यांनी यावेळी अंतर राखणे पसंत केले. या निवडणुकीपूर्वी पक्षाने त्यांच्या समर्थकांनाही विश्वासात घेतले नव्हते, त्याचा फटका त्यांना बसला.‘यूडीएफ’चा विस्तारराज्यात निवडणुका झालेल्या सहा महापालिकांपैकी चार ठिकाणी काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूडीएफ’ने विजय मिळवला. कोझिकोडमध्ये ‘माकप’, तर तिरुअनंतपुरममध्ये भाजपची सत्ता आली आहे. एकूण ९४३ ग्रामपंचायतींमध्ये निवडणुका झाल्या, यातील ३५० ठिकाणी डाव्या आघाडीला यश मिळाले आहे. गेल्या वेळी यातील निम्म्यापेक्षा जास्त ठिकाणी डाव्या पक्षांची सत्ता आली होती. कोट्टायम आणि इडुक्की यांसारख्या डाव्यांच्या बालेकिल्ल्यामध्येही ‘यूडीएफ’ला यश मिळाले असून, काँग्रेसच्या नेतृत्वाखाली ‘यूडीएफ’चा विस्तार होत असल्याचे दिसून येत आहे..डाव्या आघाडीला धक्काहा निकाल ‘माकप’साठीही तितकाच धक्कादायक असून, सोमवारी पक्षाच्या प्रदेश कार्यकारिणीची बैठक होईल. तसेच, या निकालांचे विश्लेषण करण्यासाठी मंगळवारी डाव्या आघाडीची बैठक होणार आहे. स्थानिक निवडणुकीतील निकाल एकप्रकारे विधानसभा निवडणुकीचा कल स्पष्ट करतो. सरकारने सारवासारव करताना शबरीमला मंदिरातील सोन्याच्या चोरीप्रकरणाच्या तपासासाठी विशेष तपास पथक स्थापन केले आहे. तसेच, निवृत्तीवेतन व अन्य कल्याणकारी योजनांची प्रलंबित प्रकरणे निकाली काढण्यासाठीही प्रयत्न सुरू केले आहेत. विधानसभा निवडणुकीतील विजयासह तिसऱ्यांदा राज्याचे मुख्यमंत्री होण्याची पिनराई विजयन यांची इच्छा आहे. मात्र, या निवडणूक प्रचाराच्या अखेरच्या टप्प्यामध्ये ते पश्चिम आशियामध्ये व्यग्र होते. या निवडणुकीत डाव्या आघाडीचे वर्चस्व असेल, असे त्यांनी जाहीर केले. प्रत्यक्षात हा निकाल डाव्या पक्षांसाठी धक्कादायक होता. ‘यूडीएफ’ला चार महापालिका, निम्म्यापेक्षा जास्त नगरपालिका आणि बहुतांश ग्रामपंचायतींमध्ये यश मिळाले. यामध्ये सत्ताविरोधी जनभावनेबरोबरच कम्युनिस्ट राजवटीतील भ्रष्टाचाराला जनता वैतागली असून, त्याचेच प्रतिबिंब मतदानातून उमटले आहे.‘माकप’चे फंडे अपयशीअद्ययावत सोशल मीडियाचा वापर आणि पैशाच्या ताकदीने संघटित प्रचार करून विजय मिळू शकेल, अशी मार्क्सवादी कार्यकर्त्यांना आशा होती. त्याचवेळी पल्लकडमधून पहिल्यादांच आमदार झालेले युवक काँग्रेसचे माजी अध्यक्ष राहुल मंकुट्टाथिल यांच्याविरोधात घटस्फोटित महिलेने बलात्काराचा आरोप केल्यानंतर कोलीत कम्युनिस्ट पक्षांच्या हातात मिळाले. या प्रकरणाचा तपास करत पोलिसांची गुन्हे शाखा बंगळूरपर्यंत पोहोचली. तेथे आणखी एका महिलेने त्यांच्याविरोधात आरोप केले. मात्र, दोन्ही तक्रारी खोट्या असल्याचे समोर आले आणि न्यायालयाने त्यांना जामीन मंजूर केला. निवडणुकीच्या काळामध्ये काँग्रेस नेत्यांच्या प्रतिमेचे हनन करण्यासाठी महिलांचा वापर करण्याची कम्युनिस्ट पक्षाची ही नेहमीची खेळी असते आणि यावेळी त्यांना त्यात अपयश आले, अशीही चर्चा आहे. याआधी माजी मुख्यमंत्री ओमेन चंडी यांच्या बदनामीचेही प्रयत्न झाले. त्यातून झालेली मानहानी आणि छळामध्येच त्यांचा मृत्यू झाला. काँग्रेसचे माजी नेते पी. जे. कुरियन यांनाही अशाच पद्धतीने लक्ष्य करण्यात आले होते. के. करुणाकरन यांच्यासारख्या नेत्यावरही अशीच चिखलफेक झाली होती. मात्र, यावेळी जनतेने त्यांचे मत आधीच ठरवले होते..Premium|Gold Investment : सोन्यामध्ये नियमित गुंतवणूक यापुढेही फायदेशीर!.काँग्रेसला फायदाराज्याच्या सर्व भागांतून आलेले निकाल पाहता, जनतेमध्ये विजयन यांच्या सरकारविरोधात असलेली भावना दिसून येते. डाव्या पक्षांची मजबूत पकड असलेल्या कन्नूर जिल्ह्यामध्येही भाजपने मुसंडी मारली आहे. विशेषतः विजयन यांचा मतदारसंघ असलेल्या धर्मदाम मतदारसंघातील दोन ग्रामपंचायतींमध्ये भाजपचा विजय झाला आहे. ‘माकप’ला केवळ कोझिकोडमध्ये यश मिळाले. कोलम जिल्हा कायमच डाव्या पक्षांच्या बाजूने राहिला आहे आणि येथील महापालिका २५ वर्षांपासून ‘माकप’च्या ताब्यात होती. मात्र, या वेळी तेथे ‘यूडीएफ’चा विजय झाला आहे. ‘यूडीएफ’कडे या निवडणुकीत संसाधनांची कमतरता होती. बिहार निवडणुकीतील अपयशानंतर काँग्रेसकडे फारसा निधी नाही. राष्ट्रीय नेत्यांनी या निवडणुकीकडे काहीच लक्ष दिले नाही. राहुल गांधी, प्रियांका गांधी-वद्रा वायनाडमध्येही फिरकले नाहीत. इंडियन युनियम मुस्लिम लीग हा पक्ष अनेक वर्षांपासून काँग्रेसचा मित्रपक्ष असून, त्यांच्या मदतीने मलाप्पुरम, इडुक्की, कोट्टायम, पथानमथिट्टा या जिल्ह्यांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळवता आला. तसेच, पूर्वी डावी आघाडी आणि ‘यूडीएफ’ अशा दोनच आघाड्या निवडणुकीत असायच्या. यावेळी भाजपमुळे निवडणूक तिरंगी झाली आणि भाजपने केलेल्या आरोपांमुळे काँग्रेसला फारसे कष्ट न करताही फायदा झाला.काँग्रेसने केलेला प्रचार खूपच विस्कळित होता. त्यांच्या पक्षांतर्गत कलहामुळे दोन युवा नेत्यांविरोधात लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले होते आणि त्या सापळ्यामध्येच ते अडकून पडले. व्ही. डी. सतीशन सध्या विरोधी पक्षनेते असून, त्यांनी रमेश चेन्निथला यांच्याकडून हे पद स्वीकारले आहे. चेन्निथला पूर्वी गृहमंत्री होते आणि ओमेन चंडी, करुणाकरन यांच्या सरकारमध्ये होते. मात्र, त्यांच्या नेतृत्वाच्या क्षमतेमुळे त्यांच्याकडून सूत्रे सतीशन यांच्याकडे देण्यात आली. आता सतीशन मुख्यमंत्रिपदाचे दावेदार मानले जात असताना, युवा नेत्यांवरील लैंगिक शोषणांच्या आरोपांचा उपयोग त्यांच्याविरुद्ध करण्यात येत आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय सरचिटणीस आणि खासदार के. सी. वेणुगोपाल हे मुख्यमंत्रिपदाचे आणखी एक दावेदार मानले जातात. ते अलप्पुझा येथून खासदार असून, राहुल गांधी व प्रियांका गांधी-वद्रा यांचे ते निकटवर्तीय मानले जातात. वेणुगोपाळ यांचा पक्षामध्ये प्रभाव असून, पक्षांतर्गत घडामोडींमध्ये राहुल गांधी यांच्या संमतीनेच अनेक निर्णय घेतले जातात. नुकतेच प्रदेशाध्यक्ष पदावरून ज्येष्ठ नेते के. सुधाकरन यांना हटविण्यात आले असून, त्यांच्या जागी कन्नूरच्या सनी जोसेफ यांची नियुक्ती करण्यात आली. ही निवडही पक्षांतर्गत निवडणुकीतून झाली नाही. काँग्रेसकडून लोकशाहीचा दावा करण्यात येत असला, तरीही दिल्लीतील नेतृत्वाकडूनच नियुक्त्या होतात, हेच यातून दिसून आले. त्यामुळेच, पक्षामध्ये युवा नेतृत्व तयार होत नाही आणि गांधी कुटुंबाची मर्जी सांभाळणारेच नेते म्हणून पुढे येतात..भ्रष्ट कारभारावर नाराजीगेली दहा वर्षे काँग्रेससाठी अतिशय खडतर कालखंड होता. या काळात मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि त्यांचे कार्यकर्ते श्रीमंत आणि ताकदवान होत गेले. त्यांच्या संघटनेलाही अमाप पैसा मिळाला. अनेक मोक्याच्या ठिकाणांवर कार्यकर्त्यांच्या नियुक्त्या झाल्या. कंत्राटे केवळ पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनाच मिळत राहिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नावे ‘ओरलुंकल’सारख्या कामगारांच्या संस्थांच्या माध्यमातूनच करण्यात येत गेली. मात्र, या संस्था नावालाच होत्या आणि त्या कम्युनिस्ट नेतेच बेनामी पद्धतीने चालवत असल्याचे दिसून आले. आता राज्यामध्ये कंत्राटदार दिसेनासे झाले असून, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या नेत्यांचे सल्लागारच दिसत आहेत. पोलिसांची संघटना व त्यातील पदाधिकारीच पोलिसांच्या नियुक्त्यांचा निर्णय घेतात, गुन्ह्यांविषयीही तेच ठरवत असतात. सरकारने नेत्यांबरोबरच भाजपचे नेते व कार्यालयांशी समन्वय राखण्यासाठी दिल्लीमध्ये विशेष दूतांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळेच, केंद्र व राज्य यांच्यामध्ये ‘बॅकडोअर पूल’ उभारल्याचा विरोधी पक्षांकडून केला जातो.विधानसभेचे वेधआता विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले असून, भाजपने त्यासाठी राष्ट्रीय स्तरावर व्यूहरचनाही आखण्यास सुरुवात केली आहे. तिरुअनंतपुरममध्ये आता भाजपचा महापौर होणार असल्यामुळे त्यांना डाव्या सरकारच्या गैरकारभाराविरोधात प्रचार करण्यासाठी प्रेरणाच मिळणार आहे. सलग तिसऱ्या कार्यकाळासाठी ‘माकप’ने आधीच रणशिंग फुंकले असून, स्थानिक निवडणुकीतील अपयशानंतर ते सुधारणा करण्याच्या प्रक्रियेत आहे. मात्र, राज्याच्या राजधानीत भाजपचा प्रवेश झाल्यामुळे केरळमध्ये नवा राजकीय पटल तयार झाला आहे आणि केरळ हा भाजपच्या दक्षिण भारतातील प्रवेशाचा नवा मार्ग तयार होईल. के. सुरेंद्रन प्रदेशाध्यक्ष असताना भाजपच्या संघटनात्मक त्रुटी राहिल्या होत्या आणि मतांची टक्केवारीही २० टक्क्यांपर्यंतच मर्यादित राहिली होती. स्थानिक निवडणुकीत त्यांची मते २५ टक्क्यांपर्यंत वाढली आहेत. ही वाढलेली मते भाैैजपच्या प्रयत्नांबरोबरच मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या गैरकृत्यांमुळेच मिळाल्याचे मानले जाते. या कारणांमुळेच मे महिन्यात होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीत ‘बदलाचे आश्वासन’ निर्णायक ठरू शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.